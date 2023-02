В GNOME Mutter будет прекращена поддержка старых версий OpenGL

2.5 , нейм ( ? ), 08:57, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – зочем?

техдолг в ченджлоге не продашь костюмам за многа деняк

2.7 , trashwind23 ( ok ), 08:59, 23/02/2023 10 лет это очень близко - 2013 год. Например, 4-ая тысяча Intel Core выпущена в 2013 году. И десятилетние компьютеры до сих пор являются актуальными во всех смыслах.

3.12 , iPony129412 ( ? ), 09:22, 23/02/2023 Ну так надо этак 2010 года встройку.

Это уже слишком луддитно.

2.8 , Аноним ( 6 ), 08:59, 23/02/2023 ни разу не ловил в стоковом гноме тормозов, вы уж сидите не фоните если фактов не знаете

3.10 , Аноним ( 2 ), 09:12, 23/02/2023 Сразу видно нюфаню с максимализмом (это ты).

3.26 , НяшМяш ( ok ), 10:41, 23/02/2023 Легко. Ставим стоковый гном на Atom Z8300 и получаем 15 фпс. Кеды с отключённым размытием и прозрачностью на нём просто летают.

2.15 , kawaii_girl ( ok ), 10:02, 23/02/2023 >не говоря уже о глюках и тормозах Какие у вас глюки и тормоза в GNOME?

3.27 , Аноним ( 27 ), 10:42, 23/02/2023 Почти незаметно подлагивает. Очень раздражает. )

4.36 , kawaii_girl ( ok ), 11:03, 23/02/2023 Попробуйте установить патченный mutter с тройной буферизацией. На Fedora это делается так: sudo dnf copr enable calcastor/gnome-patched

sudo dnf --refresh upgrade Чтобы удалить патч: sudo dnf copr disable calcastor/gnome-patched

sudo dnf --refresh distro-sync В GNOME 44 проблема будет окончательно исправлена и подобные патчи больше не понадобятся. Если будете ставить патч, то не забудьте его удалить перед обновлением до Fedora 38.