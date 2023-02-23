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В GNOME Mutter будет прекращена поддержка старых версий OpenGL

23.02.2023 08:25

В кодовую базу композитного сервера Mutter, которая будет использована в выпуске GNOME 44, внесены изменения, убирающие поддержку старых версий OpenGL. Для работы Mutter будут необходимы драйверы с поддержкой как минимум OpenGL 3.1. При этом в Mutter будет сохранена поддержка OpenGL ES 2.0, что позволит сохранить возможность работы на старых видеокартах и на GPU, применяемых на ARM-платах. Предполагается, что удаление кода для поддержки устаревших версий OpenGL упрости сопровождение кодовой базы и высвободит ресурсы при тестирование новой функциональности.

В Mesa практически все актуальные драйверы OpenGL удовлетворяют заявленным условиям (поддержка OpenGL 3.1 пока полностью не реализована в драйверах etnaviv (Vivante), vc4 (VideoCore Raspberry Pi), v3d (VideoCore Raspberry Pi), asahi (Apple Silicon) и lima (Mali 400/450)). Предполагается, что старые GPU и ARM-системы, для которых драйверами не обеспечивается поддержка необходимых версий OpenGL, смогут использоваться, так через переключение на применение OpenGL ES 2.0. Например, старые драйверы для GPU Intel Gen3-Gen5, поддерживающие только OpenGL 2.1, смогут использоваться, так как в них доступна и поддержка OpenGL ES 2.0.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: GNOME прекращает сопровождение графической библиотеки Clutter
  3. OpenNews: Релиз Mesa 22.3, свободной реализации OpenGL и Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58694-mutter
Ключевые слова: mutter, opengl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:29, 23/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    самое прогрессивное DE от свободного мира, успехов проекту
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:53, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    его юзают только потому, что оно в убунту по умолчанию. xfce и kde гораздо лучше и удобнее
     
     
  • 3.14, kawaii_girl (ok), 09:56, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >xfce и kde гораздо лучше и удобнее

    Это не так. В KDE до сих пор проблемы с Wayland. А Xfce вообще не развивается.

     
     
  • 4.21, Аноним (4), 10:21, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Wayland не нужен.А в xfce и так всё нужное есть, тем не менее туда новые фичи добавляют потихоньку
     
     
  • 5.23, kawaii_girl (ok), 10:28, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Wayland

    Без Wayland о нормальном GPU декодировании в браузере можно забыть. Как и о жестах тачпада. Да и в играх Wayland показывает себя лучше.

    >А в xfce

    Ужасный дизайн, нет поддержки жестов, проблемы с вводом текста на языках требующих IME, ужасно реализованы виртуальные рабочие столы. Мне продолжить?

     
     
  • 6.24, Аноним (24), 10:30, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Без Wayland о нормальном GPU декодировании в браузере можно забыть

    Где-то криокамера протекла?

     
  • 4.29, Аноним (29), 10:43, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вотпрямщас сижу в Plasma 5.27 в вяленом. Багов не наблюдаю. ЧЯДНТ?
     
  • 4.35, Аноним (35), 11:02, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где-то нет проблем с Wayland?
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:13, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А с другой стороны что вы хотели? Все меньше адекватных людей готовы работать бесплатно, все больше странных и психически больных присединяются к разработке.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:39, 23/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Да и чёрт бы с ним, самый глючный и ненадёжный оконный менеджер.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:58, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    KWin он такой , да
     
     
  • 3.9, Аноним (2), 09:10, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я всегда удивлялся, как при всех его проблемах, kwin работал лучше всех прочих. Ну, там вроде было нагромождение костылей, этого не отнять.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 09:18, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы имели ввиду icewm?
     
     
  • 5.13, Аноним (6), 09:48, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    openbox, чёрным по белому же написано ))
     
     
  • 6.22, Аноним (4), 10:25, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    openbox устарел, в нём даже разворота окна на половину экрана нет
     

  • 1.3, Аноним (4), 08:47, 23/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    openGL 3 поддерживается даже компами 10 летней давности, так что это ни что не повлияет. А вот вместо новой функциональности лучше бы базовые фичи добавили, не говоря уже о глюках и тормозах
     
     
  • 2.5, нейм (?), 08:57, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зочем?
    техдолг в ченджлоге не продашь костюмам за многа деняк
     
  • 2.7, trashwind23 (ok), 08:59, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    10 лет это очень близко - 2013 год. Например, 4-ая тысяча Intel Core выпущена в 2013 году. И десятилетние компьютеры до сих пор являются актуальными во всех смыслах.
     
     
  • 3.12, iPony129412 (?), 09:22, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так надо этак 2010 года встройку.
    Это уже слишком луддитно.
     
  • 2.8, Аноним (6), 08:59, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ни разу не ловил в стоковом гноме тормозов, вы уж сидите не фоните если фактов не знаете
     
     
  • 3.10, Аноним (2), 09:12, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу видно нюфаню с максимализмом (это ты).
     
  • 3.26, НяшМяш (ok), 10:41, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Легко. Ставим стоковый гном на Atom Z8300 и получаем 15 фпс. Кеды с отключённым размытием и прозрачностью на нём просто летают.
     
  • 2.15, kawaii_girl (ok), 10:02, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >не говоря уже о глюках и тормозах

    Какие у вас глюки и тормоза в GNOME?

     
     
  • 3.27, Аноним (27), 10:42, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почти незаметно подлагивает. Очень раздражает. )
     
     
  • 4.36, kawaii_girl (ok), 11:03, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуйте установить патченный mutter с тройной буферизацией. На Fedora это делается так:

    sudo dnf copr enable calcastor/gnome-patched
    sudo dnf --refresh upgrade

    Чтобы удалить патч:

    sudo dnf copr disable calcastor/gnome-patched
    sudo dnf --refresh distro-sync

    В GNOME 44 проблема будет окончательно исправлена и подобные патчи больше не понадобятся. Если будете ставить патч, то не забудьте его удалить перед обновлением до Fedora 38.

     

  • 1.17, Аноним (18), 10:11, 23/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все что вышло до Sandy Bridge и NVIDIA меньше 8000 серии в мусор, нормально так.
     
     
  • 2.19, kawaii_girl (ok), 10:15, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >Все что вышло до Sandy Bridge

    Кто-то этим еще пользуется?

     
     
  • 3.25, Аноним (18), 10:33, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ThinkPad-ы и Маки тех лет вполне себе дожили и трудятся. У них приличные процессоры, а память можно нарастить за копейки. Но нет, чуваки из Гнома сказали в морг, значит в морг.
     
     
  • 4.37, kawaii_girl (ok), 11:06, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ThinkPad-ы и Маки тех лет вполне себе дожили и трудятся

    На старом оборудовании мне кажется лучше использовать уже какие нибудь легковесные DE. GNOME все таки ориентируется на более современное железо.

     
  • 3.28, Аноним (27), 10:43, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не все живут на стадионе в Лужниках..
     
  • 2.31, НяшМяш (ok), 10:49, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Белки-истерички. OpenGL ES 2.0 оставили, значит ваши сэндики продолжат работать. Modesetting поддерживает встройки с Gen3 - это вообще GMA900. А нвидия и так в мусор по-умолчанию.
     
  • 2.32, commiethebeastie (ok), 10:58, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenGL renderer string: Mesa DRI Mobile Intel® GM45 Express Chipset (CTG)

    OpenGL core profile version string: 4.3 (Core Profile) Mesa 20.2.0-devel

    OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 2.0 Mesa 20.2.0-devel

    Не удивлюсь, если даже G31 поддерживает OpenGL ES 2.0

     
  • 2.34, Full Master (?), 11:02, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не думаю что на этом старье кто-то будет использовать последний гном. Хотя бы потому что он будет сильно тормозить.
     

  • 1.33, Full Master (?), 10:59, 23/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для работы Mutter будут необходимы драйверы с поддержкой как минимум OpenGL 3.1.

    Это уровень 8800GT из 2007 года.

     

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