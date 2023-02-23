В GNOME Mutter будет прекращена поддержка старых версий OpenGL

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|2.4, Аноним (4), 08:53, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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его юзают только потому, что оно в убунту по умолчанию. xfce и kde гораздо лучше и удобнее
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|3.14, kawaii_girl (ok), 09:56, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>xfce и kde гораздо лучше и удобнее
Это не так. В KDE до сих пор проблемы с Wayland. А Xfce вообще не развивается.
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|4.21, Аноним (4), 10:21, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Wayland не нужен.А в xfce и так всё нужное есть, тем не менее туда новые фичи добавляют потихоньку
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|5.23, kawaii_girl (ok), 10:28, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Wayland
Без Wayland о нормальном GPU декодировании в браузере можно забыть. Как и о жестах тачпада. Да и в играх Wayland показывает себя лучше.
>А в xfce
Ужасный дизайн, нет поддержки жестов, проблемы с вводом текста на языках требующих IME, ужасно реализованы виртуальные рабочие столы. Мне продолжить?
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|6.24, Аноним (24), 10:30, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Без Wayland о нормальном GPU декодировании в браузере можно забыть
Где-то криокамера протекла?
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|4.29, Аноним (29), 10:43, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вотпрямщас сижу в Plasma 5.27 в вяленом. Багов не наблюдаю. ЧЯДНТ?
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|2.18, Аноним (18), 10:13, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А с другой стороны что вы хотели? Все меньше адекватных людей готовы работать бесплатно, все больше странных и психически больных присединяются к разработке.
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|3.9, Аноним (2), 09:10, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я всегда удивлялся, как при всех его проблемах, kwin работал лучше всех прочих. Ну, там вроде было нагромождение костылей, этого не отнять.
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|6.22, Аноним (4), 10:25, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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openbox устарел, в нём даже разворота окна на половину экрана нет
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|1.3, Аноним (4), 08:47, 23/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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openGL 3 поддерживается даже компами 10 летней давности, так что это ни что не повлияет. А вот вместо новой функциональности лучше бы базовые фичи добавили, не говоря уже о глюках и тормозах
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|2.5, нейм (?), 08:57, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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зочем?
техдолг в ченджлоге не продашь костюмам за многа деняк
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|2.7, trashwind23 (ok), 08:59, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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10 лет это очень близко - 2013 год. Например, 4-ая тысяча Intel Core выпущена в 2013 году. И десятилетние компьютеры до сих пор являются актуальными во всех смыслах.
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|2.8, Аноним (6), 08:59, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ни разу не ловил в стоковом гноме тормозов, вы уж сидите не фоните если фактов не знаете
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|3.26, НяшМяш (ok), 10:41, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Легко. Ставим стоковый гном на Atom Z8300 и получаем 15 фпс. Кеды с отключённым размытием и прозрачностью на нём просто летают.
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|4.36, kawaii_girl (ok), 11:03, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробуйте установить патченный mutter с тройной буферизацией. На Fedora это делается так:
sudo dnf copr enable calcastor/gnome-patched
sudo dnf --refresh upgrade
Чтобы удалить патч:
sudo dnf copr disable calcastor/gnome-patched
sudo dnf --refresh distro-sync
В GNOME 44 проблема будет окончательно исправлена и подобные патчи больше не понадобятся. Если будете ставить патч, то не забудьте его удалить перед обновлением до Fedora 38.
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|1.17, Аноним (18), 10:11, 23/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все что вышло до Sandy Bridge и NVIDIA меньше 8000 серии в мусор, нормально так.
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|3.25, Аноним (18), 10:33, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ThinkPad-ы и Маки тех лет вполне себе дожили и трудятся. У них приличные процессоры, а память можно нарастить за копейки. Но нет, чуваки из Гнома сказали в морг, значит в морг.
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|4.37, kawaii_girl (ok), 11:06, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>ThinkPad-ы и Маки тех лет вполне себе дожили и трудятся
На старом оборудовании мне кажется лучше использовать уже какие нибудь легковесные DE. GNOME все таки ориентируется на более современное железо.
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|2.31, НяшМяш (ok), 10:49, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Белки-истерички. OpenGL ES 2.0 оставили, значит ваши сэндики продолжат работать. Modesetting поддерживает встройки с Gen3 - это вообще GMA900. А нвидия и так в мусор по-умолчанию.
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|2.32, commiethebeastie (ok), 10:58, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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OpenGL renderer string: Mesa DRI Mobile Intel® GM45 Express Chipset (CTG)
OpenGL core profile version string: 4.3 (Core Profile) Mesa 20.2.0-devel
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 2.0 Mesa 20.2.0-devel
Не удивлюсь, если даже G31 поддерживает OpenGL ES 2.0
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|2.34, Full Master (?), 11:02, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не думаю что на этом старье кто-то будет использовать последний гном. Хотя бы потому что он будет сильно тормозить.
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|1.33, Full Master (?), 10:59, 23/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Для работы Mutter будут необходимы драйверы с поддержкой как минимум OpenGL 3.1.
Это уровень 8800GT из 2007 года.
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