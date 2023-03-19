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Выпуск библиотеки Libadwaita 1.3 для создания интерфейсов в стиле GNOME

19.03.2023 22:39

Проект GNOME опубликовал выпуск библиотеки Libadwaita 1.3, включающей набор компонентов для стилевого оформления интерфейса пользователя, соответствующего рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines). Библиотека включает в себя готовые виджеты и объекты для построения приложений, соответствующих общему стилю GNOME, интерфейс которых может адаптивно подстраиваться под экраны любого размера. Код библиотеки написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPL 2.1+.

Библиотека libadwaita используется в сочетании с GTK4 и включает компоненты используемой в GNOME темы оформления Adwaita, которые были вынесены из GTK в отдельную библиотеку. Вынос элементов визуального оформления GNOME в отдельную библиотеку позволяет развивать необходимые для GNOME изменения отдельно от GTK, что даёт возможность разработчикам GTK сосредоточиться на базовых вещах, а разработчикам GNOME более быстро и гибко продвигать необходимые для себя изменения стилевого оформления, не затрагивая сам GTK.

В библиотеку входят типовые виджеты, охватывающих различные элементы интерфейса, такие как списки, панели, блоки редактирования, кнопки, вкладки, формы поиска, диалоговые окна и т.п. Предложенные виджеты позволяют создавать универсальные интерфейсы, которые органично функционируют как на крупных экранах ПК и ноутбуков, так и на небольших сенсорных экранах смартфонов. Интерфейс приложений динамически меняется в зависимости от размера экрана и доступных устройств ввода. Библиотека также включает набор стилей Adwaita, приводящих внешний вид в соответствие с рекомендациями GNOME, без необходимости выполнения ручной адаптации.

Основные изменения в libadwaita 1.3:

  • Реализован виджет AdwBanner, который можно использовать вместо GTK-виджета GtkInfoBar для отображения окон-баннеров, содержащих заголовок и одну необязательную кнопку. Содержимое виджета трансформируется в зависимости от размера, а при показе и скрытии может применяться анимация.
  • Добавлен виджет AdwTabOverview, предназначенный для наглядного обзора вкладок или страниц, показываемых при помощи класса AdwTabView. Новый виджет можно использовать для организации работы с вкладками на мобильных устройствах без создания собственной реализации переключателя.
  • Добавлен виджет AdwTabButton для отображения кнопок с информацией о числе открытых вкладок в AdwTabView, которые могут использоваться на мобильном устройстве для открытия режима обзора вкладок.
  • Для виджетов AdwViewStack, AdwTabView и AdwEntryRow реализована поддержка средств для людей с ограниченными возможностями.
  • В класс AdwAnimation добавлено свойство для игнорирования отключения анимации в системных настройках.
  • В классе AdwActionRow появилась возможность выделения субтитров.
  • В класс AdwExpanderRow добавлены свойства title-lines и subtitle-lines.
  • В класс AdwEntryRow по аналогии с GtkEntry добавлен метод grab_focus_without_selecting().
  • В класс AdwMessageDialog по аналогии с GtkAlertDialog добавлен метод async choose().
  • В класс AdwTabBar добавлены вызовы API, связанные с интерфейсом drag-n-drop.
  • В классе AdwAvatar обеспечено корректное масштабирование изображений.
  • Добавлена возможность использования тёмного стиля и высококонтрастного режима при работе на платформе Windows.
  • Выделенные элементы списков и сеток теперь подсвечиваются цветом, применяемым для выделения активных элементов (accent).


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/alexm/...)
  2. OpenNews: Доступен графический тулкит GTK 4.10
  3. OpenNews: Работа над GTK5 начнётся в конце года. Намерение разрабатывать GTK на языках, отличных от Си
  4. OpenNews: Выпуск библиотеки Libadwaita 1.0 для создания интерфейсов в стиле GNOME
  5. OpenNews: Выпуск библиотеки Libadwaita 1.2 для создания интерфейсов в стиле GNOME
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58822-libadwaita
Ключевые слова: libadwaita, gtk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:02, 19/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Стиль, в котором лучше ничего не создавать
     
  • 1.2, Илья (??), 23:15, 19/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ещё один гвоздь в крышку гроба⚰️ иксов
     
     
  • 2.4, Плохой человек (?), 23:18, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бесконечный по протяженности гроб?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 23:47, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    проблема в том, что у заколачивателей гвоздей есть только протокол для реализации молотка, а приличного молотка они так пока не реализовали - то по шляпке не попадут, то пальцы себе отобъют... так в гроб иксов они еще лет 10 будут пытаться гвоздики вбивать...
     
  • 3.13, Аноним (13), 23:51, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И гвозди из какой-то коричневой субстанции.
     

  • 1.3, Илья (??), 23:17, 19/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я бы на месте гномовцев сэкономил и просто переиспользовал спеку материала. Очень похоже
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:19, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    совсем не похоже
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:21, 19/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А вот и еще одна причина использовать Qt
     
     
  • 2.7, thhh (?), 23:27, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за причина, если не секрет?
     
     
  • 3.12, Аноним (11), 23:49, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не успеешь свою софтину написать, а уже переписывать надо на новую GTK, теперь банановый (с)
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 00:39, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? В новой версии ничего не вырезали, а только добавили, какие-то надуманные поводы.
     
  • 3.18, Аноним (6), 00:17, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, то что написал анон выше - Qt адаптировать намного проще
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:30, 19/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В слове hentai пять опечаток.
     
     
  • 2.10, Анонин (?), 23:45, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От hentai хоть польза какая-то есть, в отличие от сабжа
     

  • 1.9, kawaii boy (?), 23:41, 19/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А ведь могли бы за столько прошедших лет развивать Unity - самую красивую среду рабочего стола, при виде которой у всех ассоциируется слово Линукс, а не вот это вот всё.
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 23:53, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Unity 8
     
  • 2.20, Аноним (20), 00:31, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не сказать что красивая, но реально продуманная и удобная
     
     
  • 3.22, Аноним (21), 00:42, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не красивая и не продуманная.
     

  • 1.15, Sw00p aka Jerom (?), 23:55, 19/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >(Human Interface Guidelines)

    спасибо поржал :))))))

     
     
  • 2.16, Аноним (13), 23:58, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже ржунимагу.
     

  • 1.17, VoiD (?), 00:08, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-то ещё пишет на этом? Что там есть на gtk из родного софта? Ну, Gimp, Inkscape и... Всё.
     
  • 1.19, Аноним (20), 00:30, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какой же мерзкий мультяшный и омерзительный дизайн нынче в моде.
     
     
  • 2.23, Аноним (21), 00:47, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мультяшный??? Это какие мультики вы смотрите?
     

  • 1.24, Бухарь (?), 00:49, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Буллшит какой-то
     
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