Выпуск библиотеки Libadwaita 1.3 для создания интерфейсов в стиле GNOME

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|3.11, Аноним (11), 23:47, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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проблема в том, что у заколачивателей гвоздей есть только протокол для реализации молотка, а приличного молотка они так пока не реализовали - то по шляпке не попадут, то пальцы себе отобъют... так в гроб иксов они еще лет 10 будут пытаться гвоздики вбивать...
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|1.3, Илья (??), 23:17, 19/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я бы на месте гномовцев сэкономил и просто переиспользовал спеку материала. Очень похоже
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|3.12, Аноним (11), 23:49, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не успеешь свою софтину написать, а уже переписывать надо на новую GTK, теперь банановый (с)
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|4.21, Аноним (21), 00:39, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем? В новой версии ничего не вырезали, а только добавили, какие-то надуманные поводы.
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|1.9, kawaii boy (?), 23:41, 19/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А ведь могли бы за столько прошедших лет развивать Unity - самую красивую среду рабочего стола, при виде которой у всех ассоциируется слово Линукс, а не вот это вот всё.
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|1.17, VoiD (?), 00:08, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-то ещё пишет на этом? Что там есть на gtk из родного софта? Ну, Gimp, Inkscape и... Всё.
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