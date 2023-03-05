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Доступен графический тулкит GTK 4.10

05.03.2023 07:05

После шести месяцев разработки опубликован релиз многоплатформенного тулкита для создания графического интерфейса пользователя - GTK 4.10.0. GTK 4 развивается в рамках нового процесса разработки, который пытается предоставить разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API, который можно использовать не опасаясь, что каждые полгода придётся переделывать приложения из-за изменения API в очередной ветке GTK.

Среди наиболее заметных улучшений в GTK 4.10:

  • В виджете GtkFileChooserWidget с реализацией диалога, открываемого для выбора файлов в приложениях, реализован режим представления содержимого каталогов в форме сети значков. По умолчанию продолжает использоваться классическое представление в виде списка файлов, а для перехода в режим значков в правой части панели появилась отдельная кнопка. значков:
  • Добавлены новые классы GtkColorDialog, GtkFontDialog, GtkFileDialog и GtkAlertDialog с реализацией диалогов для выбора цветов, шрифтов и файлов, вывода предупреждений. Новые варианты отличаются переходом на более целостный и сбалансированный API, работающий в асинхронном режиме (GIO async). В новых диалогах по возможности и при наличии задействованы порталы Freedesktop (xdg-desktop-portal), применяемые для организации доступа к ресурсам пользовательского окружения из изолированных приложений.
  • Добавлен новый бэкенд CPDB (Common Printing Dialog Backend), предоставляющий типовые обработчики для использования в диалогах вывода на печать. Поддержка ранее используемого бэкенда вывода на печать lpr прекращена.
  • В библиотеке GDK, предоставляющей прослойку между GTK и графической подсистемой, предложена структура GdkTextureDownloader, которая задействована для загрузки текстур в классе GdkTexture и может применяться для преобразования различных форматов. Улучшено масштабирование текстур с использованием OpenGL.
  • В библиотеке GSK (GTK Scene Kit), предоставляющей возможности отрисовки графических сцен через OpenGL и Vulkan, реализована поддержка узлов с масками и настраиваемой фильтрации масштабируемых текстур.
  • Реализована поддержка новых версий расширений протоколов Wayland. Налажен вывод стартовых уведомлений при использовании протокола "xdg-activation". Решены проблемы с размером курсора на экранах с высокой плотностью пикселей.
  • Класс GtkMountOperation адаптирован для работы в окружениях без X11.
  • В бэкенде Broadway, позволяющем отрисовывать вывод библиотеки GTK в окне web-браузера, добавлена поддержка модальных окон.
  • В классе GtkFileLauncher предложен новый асинхронный API для замены gtk_show_uri.
  • В утилите gtk-builder-tool улучшена обработка шаблонов.
  • В виджете GtkSearchEntry добавлена поддержка текста-заполнения, показываемого, когда поле не заполнено и отсутствует фокус ввода.
  • Добавлен класс GtkUriLauncher, который пришёл на смену функции gtk_show_uri, применяемой для определения приложения, запускаемого для отображения заданного URI, или вывода ошибки при отсутствии обработчика.
  • В классе GtkStringSorter добавлена поддержка разных методов "collation", позволяющих выполнять сопоставление и сортировку с учётом смысла символов (например, при наличии знака ударения).
  • Переведена в разряд устаревших большая порция API и виджетов, которые решено не поддерживать в будущей ветке GTK5 и которые заменены на аналоги, работающие в асинхронном режиме:
    • GtkDialog (следует использовать GtkWindow).
    • GtkTreeView (следует использовать GtkListView и GtkColumnView) .
    • GtkIconView (следует использовать GtkGridView).
    • GtkComboBox (следует использовать GtkDropDown).
    • GtkAppChooser (следует использовать GtkDropDown).
    • GtkMessageDialog (следует использовать GtkAlertDialog).
    • GtkColorChooser (следует использовать GtkColorDialog и GtkColorDialogButton).
    • GtkFontChooser (следует использовать GtkFontDialog и GtkFontDialogButton).
    • GtkFileChooser (следует использовать GtkFileDialog).
    • GtkInfoBar
    • GtkEntryCompletion
    • GtkStyleContext
    • GtkVolumeButton
    • GtkStatusbar
    • GtkAssistant
    • GtkLockButton
    • gtk_widget_show/hide
    • gtk_show_uri
    • gtk_render_ и gtk_snapshot_render_
    • gtk_gesture_set_sequence_state
  • Переведён в разряд публичных интерфейс GtkAccessible, что позволяет подключать сторонние обработчики элементов интерфейса для людей с ограниченными возможностями. Добавлен интерфейс GtkAccessibleRange.
  • На платформе macOS обеспечена поддержка перетаскивания элементов мышью (DND, Drag-and-Drop).
  • На платформе Windows улучшена интеграция с системными настройками.
  • Унифицирован формат отладочного вывода.
  • До 1 ГБ поднят лимит памяти для загрузчика изображений в формате JPEG.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.gnome.org/GNOME...)
  2. OpenNews: GNOME Shell и Mutter завершили переход на GTK4
  3. OpenNews: Работа над GTK5 начнётся в конце года. Намерение разрабатывать GTK на языках, отличных от Си
  4. OpenNews: В GTK-диалог выбора файла добавлено отображение в виде значков
  5. OpenNews: Доступен графический тулкит GTK 4.8
  6. OpenNews: Red Hat не будет поставлять GTK 2 в RHEL 10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58747-gtk
Ключевые слова: gtk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, pozya (?), 08:43, 05/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    Вы бы лучше File Roller наконец переписали бы на gtk4, а то перетаскивание из архивов файликов в вяленом не работает. Уже хрен знает сколько лет.

    https://gitlab.gnome.org/GNOME/file-roller/-/issues/4

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:51, 05/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каким боком относится file-roller к GTK?

    Этот вопрос нужно адресовать Gnome, но не как к команде GTK, хоть часть из них разрабатывает и то, и другое.

     

  • 1.2, Аноним (2), 08:44, 05/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    Существуют DE, которые не имеют этой проблемы?
    >каждые полгода придётся переделывать приложения из-за изменения API
     
     
  • 2.4, Аноним (5), 08:50, 05/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам то хоть одно приложение спроектировал?
     

  • 1.3, Илья (??), 08:50, 05/03/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё один гвоздь в крышку гроба иксов
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 08:52, 05/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иксы давно мертвы. Основные разработчики на него забили. Кстати, они же разработчики вяленого)
     
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