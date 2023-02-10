Работа над GTK5 начнётся в конце года. Намерение разработки GTK на языках, отличных от Си

Разработчики библиотеки GTK планируют в конце года сформировать экспериментальную ветку 4.90, в которой будет развиваться функциональность для будущего выпуска GTK5. До начала работы над GTK5, помимо весеннего выпуска GTK 4.10, осенью планируется опубликовать выпуск GTK 4.12, в который войдут наработки, связанные с управлением цветом. В ветку GTK5 будут включены изменения нарушающие совместимость на уровне API, например, связанные с переводом в разряд устаревших некоторых виджетов, таких как старый диалог выбора файлов. Также обсуждается возможность прекращения в ветке GTK5 поддержки протокола X11 и оставления возможности работы только с использованием протокола Wayland.

Из дополнительных планов можно отметить намерение использовать для разработки GTK более выразительного чем Си языка программирования и более функционального компилятора, чем предоставляется для Си. Какой именно язык программирования может быть использован не уточняется. Речь ведётся не о полном переписывании на новом языке всех компонентов GTK, а о желании поэкспериментировать с заменой небольших частей GTK на реализации на другом языке. Предполагается, что предоставление возможности разработки на дополнительных языках позволит привлечь к работе над GTK новых участников.



