The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Работа над GTK5 начнётся в конце года. Намерение разработки GTK на языках, отличных от Си

10.02.2023 10:21

Разработчики библиотеки GTK планируют в конце года сформировать экспериментальную ветку 4.90, в которой будет развиваться функциональность для будущего выпуска GTK5. До начала работы над GTK5, помимо весеннего выпуска GTK 4.10, осенью планируется опубликовать выпуск GTK 4.12, в который войдут наработки, связанные с управлением цветом. В ветку GTK5 будут включены изменения нарушающие совместимость на уровне API, например, связанные с переводом в разряд устаревших некоторых виджетов, таких как старый диалог выбора файлов. Также обсуждается возможность прекращения в ветке GTK5 поддержки протокола X11 и оставления возможности работы только с использованием протокола Wayland.

Из дополнительных планов можно отметить намерение использовать для разработки GTK более выразительного чем Си языка программирования и более функционального компилятора, чем предоставляется для Си. Какой именно язык программирования может быть использован не уточняется. Речь ведётся не о полном переписывании на новом языке всех компонентов GTK, а о желании поэкспериментировать с заменой небольших частей GTK на реализации на другом языке. Предполагается, что предоставление возможности разработки на дополнительных языках позволит привлечь к работе над GTK новых участников.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.gtk.org/2023/02/0...)
  2. OpenNews: Доступен графический тулкит GTK 4.8
  3. OpenNews: Red Hat не будет поставлять GTK 2 в RHEL 10
  4. OpenNews: Рассматривается возможность прекращения в GTK5 поддержки X11
  5. OpenNews: В GTK-диалог выбора файла добавлено отображение в виде значков
  6. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58633-gtk
Ключевые слова: gtk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Вечно недовольный аноним (?), 10:27, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Какой именно язык программирования может быть использован не уточняется.

    Но мы ведь знаем…

     
     
  • 2.10, Аноним (-), 10:33, 10/02/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:34, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже не сомневаемся.
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:38, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vala, вероятнее всего.
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:39, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот и не угадали. Это Vala.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 10:40, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё можно сделать так, чтобы каждый писал на своём любимом языке. Ибо когда тебя ограничивают в средствах самовыражения это гнусный фашизм.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 10:42, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто тебя не ограничивает написать собственную или форкнуть существующую библиотеку, где можешь выражаться хоть на бейсике.
     
     
  • 5.25, Аноним (21), 10:46, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, но почему это касается только меня. Почему люди со своими бредовыми идеями производят рейдерский захват опенсорсных проектов и их ломают, и почему их никто не отправляет делать форк?
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:28, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо, каждый год новая версия gtk
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 10:34, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gtk наше всё, курвы кутявые ненужны!

    жтк будет таким как ты пожелаешь, и в него не напихано разного г

    пока что не напихано...

     
     
  • 3.27, Аноним (27), 10:46, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот когда на объектном языке (Vala, D, ...) перепишут, тогда о нашести/нужности и поговорим. А пока Qt рулят.
     

  • 1.3, Жироватт (ok), 10:29, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >  Какой именно язык программирования может быть использован не уточняется. Речь ведётся не о полном переписывании на новом языке всех компонентов GTK, а о желании поэкспериментировать с заменой небольших частей GTK на реализации на другом языке

    Не, ну мы таки все поняли, какой язык. Рыженький, же, да? Ржавенького цвета? С боровами, трансдевочками и гвинтом?

     
     
  • 2.28, Аноним (27), 10:48, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Накой тогда гномеры Vala пилят?
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:31, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дропнуть X11, не  скучных языков.. новости все интереснее и интереснее.
     
     
  • 2.15, Аноним (21), 10:37, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    X11 дропнут, а Wayland до ума не доведут.

    Си дропнут, но переписать всё не смогут, поэтому в коде навечно останутся дыры и проблемы с безопасностью

    На раст пару кусков напишут (на большее не хватит усидчивости), но в итоге окажется, что код стал ещё более дырявым.

    Такие дела...

     
  • 2.17, Аноним (-), 10:38, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    понимаю, у тебя, пенсионера, сердечко уже шалит, а тут такой стресс
     
     
  • 3.24, Аноним (21), 10:44, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема не в старом или новом. Проблема в том, что современные люди воспринимают опенсорсные проекты как игрушку, с которой можно поиграться, сломать, а потом выбросить.

    Хотите писать на своём любимом языке - пожалуйста, но делайте это в своей собственной песочнице или дома, не надо лезть к другим, отбирать у них их любимые игрушки и ломать.

     

  • 1.7, Герострат (?), 10:32, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И gtk переименуют в rtk?
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:32, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Также обсуждается возможность прекращения в ветке GTK5 поддержки протокола X11 и оставления возможности работы только с использованием протокола Wayland.

    -- Берримор, а что это за шум у нас под окнами ?

    > можно отметить намерение использовать для разработки GTK более выразительного чем Си языка программирования и более функционального компилятора, чем предоставляется для Си.

    js

    ༼∵༽ ༼⍨༽ ༼⍢༽ ༼⍤༽

     
  • 1.9, Аноним (9), 10:32, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Rust надел тапки-подкрадули
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 10:46, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну мог бы и Zig быть. Но Rust уже в продакшн, а Zig ещё пару лет.

    Не успел;)

     
  • 2.29, Аноним (27), 10:49, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Белые?
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:33, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а кто этим пользоваться то будет? у меня, например, нет вейланда, как и других языков отличных от с\спп
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:38, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    — У вас раньше на компьютерах вейленды были?
    — Нет, пока ещё ни одного не было.
    — Будут. Пшли.
     
  • 2.20, Аноним (18), 10:40, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вейланд отлично работает под X11.

    То есть, запускается, например, weston, а в нём полноэкранное wayland-приложение.

     

  • 1.13, Аноним (21), 10:34, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вчера читал про подсистемы графики и управления памяти в ядре линукса. Стало немного не по себе, ибо я на 100% уверен, что поклонники смузи в принципе не способны изобрести ничего подобного. Чтобы написать такое, нужно иметь крутые мозги и внутреннюю дисциплину.

    Несложно понять, в какую сторону идёт "развитие" опенсорса, впрочем и любого другого софта.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру