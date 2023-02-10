Работа над GTK5 начнётся в конце года. Намерение разработки GTK на языках, отличных от Си

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|3.21, Аноним (21), 10:40, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё можно сделать так, чтобы каждый писал на своём любимом языке. Ибо когда тебя ограничивают в средствах самовыражения это гнусный фашизм.
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|4.22, Аноним (22), 10:42, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никто тебя не ограничивает написать собственную или форкнуть существующую библиотеку, где можешь выражаться хоть на бейсике.
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|5.25, Аноним (21), 10:46, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, но почему это касается только меня. Почему люди со своими бредовыми идеями производят рейдерский захват опенсорсных проектов и их ломают, и почему их никто не отправляет делать форк?
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|2.12, Аноним (-), 10:34, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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gtk наше всё, курвы кутявые ненужны!
жтк будет таким как ты пожелаешь, и в него не напихано разного г
пока что не напихано...
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|3.27, Аноним (27), 10:46, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот когда на объектном языке (Vala, D, ...) перепишут, тогда о нашести/нужности и поговорим. А пока Qt рулят.
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|1.3, Жироватт (ok), 10:29, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Какой именно язык программирования может быть использован не уточняется. Речь ведётся не о полном переписывании на новом языке всех компонентов GTK, а о желании поэкспериментировать с заменой небольших частей GTK на реализации на другом языке
Не, ну мы таки все поняли, какой язык. Рыженький, же, да? Ржавенького цвета? С боровами, трансдевочками и гвинтом?
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|1.6, Аноним (6), 10:31, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Дропнуть X11, не скучных языков.. новости все интереснее и интереснее.
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|2.15, Аноним (21), 10:37, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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X11 дропнут, а Wayland до ума не доведут.
Си дропнут, но переписать всё не смогут, поэтому в коде навечно останутся дыры и проблемы с безопасностью
На раст пару кусков напишут (на большее не хватит усидчивости), но в итоге окажется, что код стал ещё более дырявым.
Такие дела...
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|2.17, Аноним (-), 10:38, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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понимаю, у тебя, пенсионера, сердечко уже шалит, а тут такой стресс
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|3.24, Аноним (21), 10:44, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема не в старом или новом. Проблема в том, что современные люди воспринимают опенсорсные проекты как игрушку, с которой можно поиграться, сломать, а потом выбросить.
Хотите писать на своём любимом языке - пожалуйста, но делайте это в своей собственной песочнице или дома, не надо лезть к другим, отбирать у них их любимые игрушки и ломать.
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|1.8, Аноним (8), 10:32, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Также обсуждается возможность прекращения в ветке GTK5 поддержки протокола X11 и оставления возможности работы только с использованием протокола Wayland.
-- Берримор, а что это за шум у нас под окнами ?
> можно отметить намерение использовать для разработки GTK более выразительного чем Си языка программирования и более функционального компилятора, чем предоставляется для Си.
js
༼∵༽ ༼⍨༽ ༼⍢༽ ༼⍤༽
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|2.26, Аноним (26), 10:46, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну мог бы и Zig быть. Но Rust уже в продакшн, а Zig ещё пару лет.
Не успел;)
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|1.11, Аноним (11), 10:33, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а кто этим пользоваться то будет? у меня, например, нет вейланда, как и других языков отличных от с\спп
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|2.16, Аноним (16), 10:38, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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— У вас раньше на компьютерах вейленды были?
— Нет, пока ещё ни одного не было.
— Будут. Пшли.
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|2.20, Аноним (18), 10:40, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вейланд отлично работает под X11.
То есть, запускается, например, weston, а в нём полноэкранное wayland-приложение.
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|1.13, Аноним (21), 10:34, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вчера читал про подсистемы графики и управления памяти в ядре линукса. Стало немного не по себе, ибо я на 100% уверен, что поклонники смузи в принципе не способны изобрести ничего подобного. Чтобы написать такое, нужно иметь крутые мозги и внутреннюю дисциплину.
Несложно понять, в какую сторону идёт "развитие" опенсорса, впрочем и любого другого софта.
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