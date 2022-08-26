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Red Hat не будет поставлять GTK 2 в RHEL 10

26.08.2022 19:31

Компания Red Hat предупредила о прекращении поддержки библиотеки GTK 2, начиная со следующей ветки Red Hat Enterprise Linux. Пакет gtk2 не будет включён в состав релиза RHEL 10, в котором останется только поддержка GTK 3 и GTK 4. В качестве причины удаления GTK 2 называется устаревание тулкита и отсутствие поддержки современных технологий, таких как Wayland, HiDPI и HDR.

Предполагается, что программы, которые остаются привязаны к GTK 2, например, GIMP, успеют перейти на новые ветки GTK до 2025 года, в котором ожидается релиз RHEL 10. В Ubuntu 22.04 504 пакета используют libgtk2 в качестве зависимости.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Используемый в Fedora и RHEL инсталлятор Anaconda переводят на web-интерфейс
  3. OpenNews: Red Hat объясняет трансформацию CentOS желанием сделать более открытой разработку RHEL
  4. OpenNews: Представлен дистрибутив Red Hat Enterprise Linux 9
  5. OpenNews: Рассматривается возможность прекращения в GTK5 поддержки X11
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57681-rhel
Ключевые слова: rhel, gtk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, torvn77 (ok), 19:42, 26/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Предполагается, что программы, которые остаются привязаны к GTK 2, например, GIMP, успеют перейти на новые ветки GTK  

    Или не успеют, или не станут и мы увидим RHEL без кучи полезного софта.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 19:44, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    можно подумать rhel ставят ради гимпа
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 20:11, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    RHEL ставят ради наклейки, других причин не существует.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 20:32, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за наклейка?
     
     
  • 5.22, Аноним (6), 20:56, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что за наклейка?

    Лицензия и суппорт, разделение ответственности.

     
     
  • 6.26, ip1982 (ok), 21:04, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > разделение ответственности

    Почему все так пытаются спихнуть ответвенность за своё дело на чужих людей?

     
  • 2.5, Голум (?), 19:54, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А есть что-то ещё полезное кроме гимпа?
     
     
  • 3.9, prokoudine (ok), 20:22, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А есть что-то ещё полезное кроме гимпа?

    Ardour всё ещё использует упаковщик виджетов GTK2 и несколько виджетов оттуда же (treeview, файловые диалоги, поле ввода, ещё что-то). На более новые версии gtk переезжать планов нет, переписывать оставшиеся виджеты — тоже.

     
     
  • 4.10, Голум (?), 20:29, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже про него вспомнил, но это уже из разряда проф софта, не для повседневного использования на обычном десктопе.
     
  • 2.30, Владимир (??), 21:29, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у тебя и нет денег на рхел.
     
  • 2.32, user90 (?), 21:32, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и мы увидим RHEL без кучи полезного софта.

    Правда переживаешь чего там в RHEL будет?

     

  • 1.3, Аноним (3), 19:46, 26/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Конец эпохи.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 20:39, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конец эпохи RedHat?
     
     
  • 3.28, RedHat Support (?), 21:27, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, редхат без гтк2 же обанкротится.
     

  • 1.4, Аноним (4), 19:48, 26/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > В качестве причины удаления GTK 2 называется

    ...желание быть котом, которому делать нечего.

     
  • 1.7, Хруст (??), 20:13, 26/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Омг! Действительно, единственный выживший на gtk2.

    Какие ставки, успеют на gtk5?
    Или еще лет 20-25 торопится не будут, а релизнут на 3-м?

     
  • 1.8, prokoudine (ok), 20:17, 26/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Предполагается, что программы, которые остаются привязаны к GTK 2, например, GIMP, успеют перейти на новые ветки GTK до 2025 года

    $ apt-cache rdepends libgtk2.0-0 | wc
        508     509    6658

    Вызов принят? :)

     
  • 1.12, Аноним (11), 20:34, 26/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    що Red Hat що GTK 2

    Теорема Эскобара

    Не пользовался ни тем не другим

     
  • 1.14, Аноним (13), 20:40, 26/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    РэдХат не нужен, Gtk3/4 не нужны, Gtk2 - нужен.
     
     
  • 2.15, Аноним (13), 20:41, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну и на будущее - Gtk5/6/7/8/9 тоже не нужны.
     
     
  • 3.34, trolleybus (?), 21:47, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно, даешь сразу Gtk10! Что уж мелочиться...
     
  • 2.35, Аноним (35), 21:55, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ГовноТК до сих пор нет возможности выбрать вид миниатюрами в диалоге открытия?
    Или все то же убожество с одинокой превьюшкой сбоку?
    Зато гейланд и хдр!
     

  • 1.16, Аноним (13), 20:43, 26/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > 504 пакета используют libgtk2 в качестве зависимости

    А не проще сообществу приспособить API Gtk2 к Wayland, чем стелиться под корпорастов? Пусть и дальше клепают свою блоатварь.

     
     
  • 2.29, Хруст (??), 21:28, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проще и gtk2 и сопутствующее собрать в libblender.so
     
  • 2.36, Аноним (35), 21:56, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проще забить на вялого.
     

  • 1.17, Аноним (17), 20:45, 26/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А кто-нибудь верит, что в 2025 году будет существовать redhat ??
     
     
  • 2.31, RedHat Support (?), 21:30, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы уверены
     

  • 1.18, Kuromi (ok), 20:45, 26/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "В Ubuntu 22.04 504 пакета используют libgtk2 в качестве зависимости."

    Посмотрел обратные зависимости от libgtk2.0-0 - приуныл.

     
  • 1.19, Мозилла (?), 20:50, 26/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Предполагается, что программы, которые остаются привязаны к GTK 2, например, GIMP, успеют перейти на новые ветки GTK до 2025 года

    а разработчики GIMP'а в курсе, что они кому-то должны успеть?

     
  • 1.20, Аноним (20), 20:51, 26/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как-то прямо не энтерпрайзно
     
     
  • 2.21, васёк (?), 20:53, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в натуре блин,
    win16 проги до сих пор можно запустить, а в лине даже gtk2 выкидывают :-(
     
     
  • 3.23, НяшМяш (ok), 20:56, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > win16 проги до сих пор можно запустить

    В 64-битной винде нельзя.

     
  • 3.25, Аноним (25), 21:02, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в винде есть win16 проги, или их выкинули? Ну дак и gtk2 не перестанет работать после выкидывания.
     
  • 3.33, trolleybus (?), 21:40, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > win16 проги до сих пор можно запустить, а в лине даже gtk2 выкидывают

    давно уже нельзя (а вот в лине, кстати, можно в вайне запускать win16 на 64 битах в том числе)

     
  • 2.27, user90 (?), 21:26, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато красношапочно
     

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