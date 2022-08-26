Red Hat не будет поставлять GTK 2 в RHEL 10

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|1.1, torvn77 (ok), 19:42, 26/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Предполагается, что программы, которые остаются привязаны к GTK 2, например, GIMP, успеют перейти на новые ветки GTK
Или не успеют, или не станут и мы увидим RHEL без кучи полезного софта.
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|5.22, Аноним (6), 20:56, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что за наклейка?
Лицензия и суппорт, разделение ответственности.
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|6.26, ip1982 (ok), 21:04, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> разделение ответственности
Почему все так пытаются спихнуть ответвенность за своё дело на чужих людей?
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|3.9, prokoudine (ok), 20:22, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А есть что-то ещё полезное кроме гимпа?
Ardour всё ещё использует упаковщик виджетов GTK2 и несколько виджетов оттуда же (treeview, файловые диалоги, поле ввода, ещё что-то). На более новые версии gtk переезжать планов нет, переписывать оставшиеся виджеты — тоже.
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|4.10, Голум (?), 20:29, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тоже про него вспомнил, но это уже из разряда проф софта, не для повседневного использования на обычном десктопе.
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|2.32, user90 (?), 21:32, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> и мы увидим RHEL без кучи полезного софта.
Правда переживаешь чего там в RHEL будет?
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|1.4, Аноним (4), 19:48, 26/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> В качестве причины удаления GTK 2 называется
...желание быть котом, которому делать нечего.
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|1.7, Хруст (??), 20:13, 26/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Омг! Действительно, единственный выживший на gtk2.
Какие ставки, успеют на gtk5?
Или еще лет 20-25 торопится не будут, а релизнут на 3-м?
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|1.8, prokoudine (ok), 20:17, 26/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Предполагается, что программы, которые остаются привязаны к GTK 2, например, GIMP, успеют перейти на новые ветки GTK до 2025 года
$ apt-cache rdepends libgtk2.0-0 | wc
508 509 6658
Вызов принят? :)
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|2.35, Аноним (35), 21:55, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В ГовноТК до сих пор нет возможности выбрать вид миниатюрами в диалоге открытия?
Или все то же убожество с одинокой превьюшкой сбоку?
Зато гейланд и хдр!
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|1.16, Аноним (13), 20:43, 26/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> 504 пакета используют libgtk2 в качестве зависимости
А не проще сообществу приспособить API Gtk2 к Wayland, чем стелиться под корпорастов? Пусть и дальше клепают свою блоатварь.
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|1.18, Kuromi (ok), 20:45, 26/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"В Ubuntu 22.04 504 пакета используют libgtk2 в качестве зависимости."
Посмотрел обратные зависимости от libgtk2.0-0 - приуныл.
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|1.19, Мозилла (?), 20:50, 26/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Предполагается, что программы, которые остаются привязаны к GTK 2, например, GIMP, успеют перейти на новые ветки GTK до 2025 года
а разработчики GIMP'а в курсе, что они кому-то должны успеть?
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|2.21, васёк (?), 20:53, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в натуре блин,
win16 проги до сих пор можно запустить, а в лине даже gtk2 выкидывают :-(
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|3.23, НяшМяш (ok), 20:56, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> win16 проги до сих пор можно запустить
В 64-битной винде нельзя.
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|3.25, Аноним (25), 21:02, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в винде есть win16 проги, или их выкинули? Ну дак и gtk2 не перестанет работать после выкидывания.
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|3.33, trolleybus (?), 21:40, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> win16 проги до сих пор можно запустить, а в лине даже gtk2 выкидывают
давно уже нельзя (а вот в лине, кстати, можно в вайне запускать win16 на 64 битах в том числе)
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