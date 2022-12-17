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В GTK-диалог выбора файла добавлено отображение в виде значков

17.12.2022 15:59

Разработчики библиотеки GTK сообщили о добавлении в диалог, открываемый для выбора файлов в приложениях, представления содержимого каталогов в форме сети значков. По умолчанию продолжит использоваться классическое представление в виде списка файлов, а для перехода в режим значков в правой части панели появилась отдельная кнопка. Реализация данной функциональности стала возможной спустя 18 лет после публикации предложения, благодаря унификации модели данных для виджетов GtkListView и GtkGridView. Ожидается, что изменение будет задействовано в следующих версиях GTK и GNOME.

Отображение в виде списка:

Отображение в виде значков:



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.gtk.org/2022/12/1...)
  2. OpenNews: Web-браузер Epiphany (GNOME Web) переведён на GTK4
  3. OpenNews: Пользовательское окружение COSMIC будет использовать Iced вместо GTK
  4. OpenNews: Доступен графический тулкит GTK 4.8
  5. OpenNews: Рассматривается возможность прекращения в GTK5 поддержки X11
  6. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 43
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58346-gtk
Ключевые слова: gtk, gnome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (72) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:03, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +59 +/
    Спешите видеть – настоящие инновации в GTK.
     
     
  • 2.53, InuYasha (??), 19:44, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если в этом диалоге у них ctrl+z (хотя бы на текст) заработает, я буду шокирован.
     
     
  • 3.55, InuYasha (??), 19:47, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    погодите... а где ввод имени файла? это же и для save as, не?
     
     
  • 4.61, Аноним (61), 20:26, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Судя по заголовку "Select a file" и кнопке "Open", нет.
     
     
  • 5.76, penetrator (?), 01:25, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вверху справа

    P.S. на днях гном увидел из диструбитива шапки 8-ой, это было мерзко

     
  • 2.70, Без аргументов (?), 00:02, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это реально эпично
     
  • 2.71, Без аргументов (?), 00:33, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У аж меня вера в человечество повысилась.
    Неужели никакие редхаты не мешали просто взять и запилить это?
     

  • 1.2, Аноним (2), 16:04, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    https://www.youtube.com/watch?v=_lLm3a33WsE
     
  • 1.3, ВВП (?), 16:09, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не понял, в этом режиме наконец-то появятся превью картинок, видео и т.д.?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:18, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    GTK усложнили что домохозяйки больше не могут им пользоваться. Спойлер они и раньше им не пользовались.  
     
  • 2.17, Аноним (17), 17:05, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это как в Винде при Ctrl+Колесо Мыши плавное переключение между представлением списка в таблицу и наоборот в зависимости от "зума".
    Превью где-то отдельно пилят.
     
     
  • 3.54, InuYasha (??), 19:45, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    прикольно! у меня как раз нет колеса мыши на ноуте )
     
  • 2.36, Аноним (36), 18:09, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, с превью.
    https://thisweek.gnome.org/posts/2022/12/twig-74/b8fc5fac8555c455cd1b762717953
     
  • 2.50, Аноним (50), 19:23, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Превьюхи тоже запилили
     
  • 2.69, Без аргументов (?), 23:56, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я реально удивлялся с невозможности выбора картинки по эскизу, это прям прогресс.
     

  • 1.4, Аноним (4), 16:09, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не прошло и джвадцати лет...
     
  • 1.5, Аноним (6), 16:18, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Когда уже GTK выкинут? Он не нужен.
     
     
  • 2.11, pashev.ru (?), 16:42, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Какой ещё тулкит есть не на Си++? Xforms?
     
     
  • 3.26, Голум (?), 17:31, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    EFL
     
     
  • 4.72, Буратино (?), 00:37, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тонко!
     
  • 3.40, Аноним (40), 18:17, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело в том, что

    > не на Си++

    не нужно.

     
  • 3.51, Правильный программист (?), 19:38, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Electron
     
  • 2.33, Аноним (33), 17:53, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Альтернатив нет.
     
  • 2.37, coder (?), 18:12, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты нужен?
     

  • 1.7, Аноним (7), 16:23, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    как можно было теплый ламповый gtk2 так испортить...

    еще и кнопку открыть вверх запиндюрили - чтоб юзверей запутать...

    это просто какой-то идеальный пример анти-эргономичного интерфейса

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 16:46, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это заговор ЗОГ против свободки
     
  • 2.16, Аноним (16), 17:04, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ожидал чего-то иного от подяблочников? Идея ВСЕГДА была сделать максимально неюзабельно и контрпродуктивно. Это днище меня больше всего раздражает в линуксе. Ещё конечно что они не могут не ломать совместимость. Ну и вообще я хочу унифицированный интерфейс между всеми тулкитами мне плевать что они хотят кнопки перетаскивать.
     
     
  • 3.25, iPony129412 (?), 17:27, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну в macOS весьма продвинуто https://u.smutty.horse/mktzjotsljl.png
     
     
  • 4.30, НяшМяш (ok), 17:48, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Что характерно, объект претензий (кнопка "открыть") находится в нормальном месте.
     
     
  • 5.56, trdm (ok), 19:48, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но сам диалог логически кривоват.
     
  • 3.29, Аноний (?), 17:48, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В десктопных яблоках как раз все далеко не так плохо, хотя спорные решения, безусловно, есть. В Apple целые книжки писали по UI, где черным по белому было: не располагайте важные или часто используемые кнопки внизу окна, потому что пользователи имеют привычку задвигать окна за нижний край экрана. Угадайте с 3 раз, куда в новейшем наутилусе уезжает половина кнопок, если ресайзить окно по горизонтали? :) И полноценную панель меню для всех приложений в Эппл осилили, в отличие от.
     
     
  • 4.34, iPony129412 (?), 18:07, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в GNOME в "пуске" так до сих пор имена приложений режутся?
     
     
  • 5.48, Аноний (?), 18:42, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну там появляется троеточие при достижении определенной длины имени. Щас еще вспомнил, как писал на опеннете, что неплохо бы сделать возможность редактировать папки драг-энд-дропом в списке приложений в активитис, а местные любители гнома меня активно закидывали нечистотами и кричали ненужно!!111. А потом такую возможность запилили. Не благодаря мне, есссно, а потому что такое решение изначально напрашивалось. Необучаемые.
     
     
  • 6.59, iPony129412 (?), 19:59, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > там появляется троеточие при достижении определенной длины имени

    И зачастую даже не поймёшь чего это. Типа

    Обновления …
    Обновления …

    А там одно Центр, а другое Настройки. Или типа того… Или там окончание Beta, Dev в названии софта.

     
  • 4.38, Аноним (38), 18:12, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лол, никогда за всю свою жизнь не задвигал окна за нижний край экрана. Исследователи такие исследователи...
     
     
  • 5.45, Аноний (?), 18:32, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А я постоянно задвигаю (на треть, на половину, неважно). И видел за свою жизнь сотню-другую людей, которые тоже задвигают. Так что да, исследователи из Эппл молодцы. А опеннетные эксперты как обычно нет. :)
     
     
  • 6.62, Аноним (38), 20:29, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как минимум расположение кнопок на нижней рамке в случае задвигания окна за нижний край экрана исключает их случайное нажатие. Но исследователям аппле конечно виднее как лучше, лол...
     
     
  • 7.68, Аноним (68), 22:52, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, если кнопки вперед-назад и меню уехали вниз окна (как в новом Наутилусе), то такое задвинутое окно файлового менеджера становится неработоспособным и требует дополнительных телодвижений. И это особенно актуально для гнома, в котором управление окнами сделано через одно место.

    >Но исследователям аппле конечно виднее как лучше, лол...

    Лол не лол, Эппл стоит 2+ трюля, а опеннетный эксперт не стоит и ломаного гроша. :)

     
  • 5.46, Аноним (46), 18:36, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Путать себя и всех. Анонимы такие анонимы.
     
  • 2.22, Аноним (22), 17:14, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > gtk2 так испортить...

    Эти гадёныши убрали ввод пути!

    Если у меня в буфере обмена полный путь, раньше я мог из файл-менеджера по Ctrl+V скопировать путь и перейти, а сейчас как обезьяне приходится кнопки тыкать.

     
     
  • 3.24, Аноним (24), 17:23, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > приходится кнопки тыкать

    https://askubuntu.com/questions/1319866/gtk-3-how-to-enter-file-location-manua

     
     
  • 4.28, Аноним (22), 17:41, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ctrl+L?
    А почему бы не сделать как раньше просто поле для ввода? Вот ур-роды!..
     
     
  • 5.31, AAA (??), 17:51, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем Ctrl-L? Сразу нажимаешь Ctrl-V, и путь из буфера сразу вставляется.
     
  • 5.65, Ананоним (?), 21:17, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для д******в, что бы не смотрели как бараны на слишком сложные ворота, а жмякали мышкой по привычке.
     

  • 1.10, Аноним (10), 16:39, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Слишком сложно.
     
     
  • 2.58, Вы забыли заполнить поле Name. (?), 19:50, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=UHQ6vJ-r50U
     

  • 1.12, Аноним (12), 16:45, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Так и до иерархии скоро дело дойдет. Лет через 18.
     
     
  • 2.41, Аноним (40), 18:19, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как в офтопике, когда на слабом компе полэкрана прорисовано, в второй половины нет.
     

  • 1.13, Домохозяйка анонима (?), 16:46, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Данное нововведение слишком сложно и может отпугнуть меня от использования GNOME на десктопе.
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 16:47, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >от использования GNOME на десктопе.

    А на чем его использовать не отпугнет?

     

  • 1.18, slava_kpss (ok), 17:05, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Превьюшки так и не завезли?
     
  • 1.21, Аноним (21), 17:09, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Божечки, не прошло и 20 лет, вот это прогресс!
     
     
  • 2.42, Аноним (40), 18:20, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну вы даете - третий раз одно и то же. В трио собрались?
     

  • 1.23, Аноним (38), 17:16, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А кто за меня будет выбирать вариант отображения? Меня это будет только запутывать! И почему я должен тратить своё время на все эти переключалки?
     
  • 1.27, Аноним (27), 17:40, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ну тут смотря что считать прогрессом. Если человек работает с линуксом не покидая графической оболочки то можно ему только посочувствовать. В остальном эта функция не особо то и нужна. Так.. для галочки...
     
     
  • 2.32, НяшМяш (ok), 17:52, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И вот такие люди потом искренне удивляются, почему юзвери заносят денежки в мак с виндой.
     
     
  • 3.35, Аноним (27), 18:09, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что это коммерческие продукты ?
     
  • 3.66, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:35, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И вот такие люди потом искренне удивляются, почему юзвери заносят денежки в мак с виндой.

    Ты серьезно? Большинство вообще не знает ничего про линукс. А на продаваемых ноутбуках часто предустановленная винда. Ну или мак, потому что у меня айфон и вытрепнуться.

     
  • 2.43, Аноним (40), 18:21, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам уже 11-ю качать позволили?
     
  • 2.44, Аноним (16), 18:24, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То, что я 90% времени провожу в консоли не означает, что гуй может быть плохим. Да и я предпочитаю использовать гуёвый софт, когда это более эффективно, было бы тупо променивать комфорт и эффективность работы на мнимую элитарность.
     
  • 2.47, Аноним (46), 18:38, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Саахрикту, залогиниться.
     

  • 1.39, Аноним (39), 18:13, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Работа встала. Мама с котом с утра не могут сделать выбор, список или значки. Что ж вы делаете, ироды?
     
     
  • 2.63, анонна (?), 20:40, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    передай коту чтоб не сбивал маму с работы. списки и только они для работы.))) а коту выдай мышку пусть гоняет))
     

  • 1.52, Аноним (52), 19:40, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот так уходят эпохи.
     
  • 1.57, Аноним (57), 19:48, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По идеологии Гнома там должно быть отображение в виде эмодзи.
     
     
  • 2.60, iPony129412 (?), 20:00, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормально ввода Emoji в линуксах до сих пор нет 🤨
     

  • 1.64, AlexYeCu_not_logged (?), 20:49, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше б нормальную сортировку прикрутили: это ж додуматься надо до игнорирования lowline, если она первая.
     
  • 1.67, Аноним (67), 22:06, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Слава KDE!!!!
     
     
  • 2.75, Аноним (68), 01:24, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Trolltech'у слава!
     

  • 1.73, Аноним (73), 01:08, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это да, быть может еще и превью картинок сделают?
     
  • 1.74, Аноним (74), 01:16, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Читая такие новости, не знаешь, плакать или смеяться.
     
  • 1.77, Аноним (74), 01:53, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    …так, глядишь. и функциональность експлорера лет через десять повторят.
     

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