В GTK-диалог выбора файла добавлено отображение в виде значков

2.14 , Аноним ( 14 ), 16:46, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это заговор ЗОГ против свободки

2.16 , Аноним ( 16 ), 17:04, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты ожидал чего-то иного от подяблочников? Идея ВСЕГДА была сделать максимально неюзабельно и контрпродуктивно. Это днище меня больше всего раздражает в линуксе. Ещё конечно что они не могут не ломать совместимость. Ну и вообще я хочу унифицированный интерфейс между всеми тулкитами мне плевать что они хотят кнопки перетаскивать.

3.25 , iPony129412 ( ? ), 17:27, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ну в macOS весьма продвинуто https://u.smutty.horse/mktzjotsljl.png

4.30 , НяшМяш ( ok ), 17:48, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Что характерно, объект претензий (кнопка "открыть") находится в нормальном месте.

5.56 , trdm ( ok ), 19:48, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – но сам диалог логически кривоват.

3.29 , Аноний ( ? ), 17:48, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – В десктопных яблоках как раз все далеко не так плохо, хотя спорные решения, безусловно, есть. В Apple целые книжки писали по UI, где черным по белому было: не располагайте важные или часто используемые кнопки внизу окна, потому что пользователи имеют привычку задвигать окна за нижний край экрана. Угадайте с 3 раз, куда в новейшем наутилусе уезжает половина кнопок, если ресайзить окно по горизонтали? :) И полноценную панель меню для всех приложений в Эппл осилили, в отличие от.

4.34 , iPony129412 ( ? ), 18:07, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А в GNOME в "пуске" так до сих пор имена приложений режутся?

5.48 , Аноний ( ? ), 18:42, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну там появляется троеточие при достижении определенной длины имени. Щас еще вспомнил, как писал на опеннете, что неплохо бы сделать возможность редактировать папки драг-энд-дропом в списке приложений в активитис, а местные любители гнома меня активно закидывали нечистотами и кричали ненужно!!111. А потом такую возможность запилили. Не благодаря мне, есссно, а потому что такое решение изначально напрашивалось. Необучаемые.

6.59 , iPony129412 ( ? ), 19:59, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > там появляется троеточие при достижении определенной длины имени И зачастую даже не поймёшь чего это. Типа Обновления …

Обновления … А там одно Центр, а другое Настройки. Или типа того… Или там окончание Beta, Dev в названии софта.

4.38 , Аноним ( 38 ), 18:12, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Лол, никогда за всю свою жизнь не задвигал окна за нижний край экрана. Исследователи такие исследователи...

5.45 , Аноний ( ? ), 18:32, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А я постоянно задвигаю (на треть, на половину, неважно). И видел за свою жизнь сотню-другую людей, которые тоже задвигают. Так что да, исследователи из Эппл молодцы. А опеннетные эксперты как обычно нет. :)

6.62 , Аноним ( 38 ), 20:29, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Как минимум расположение кнопок на нижней рамке в случае задвигания окна за нижний край экрана исключает их случайное нажатие. Но исследователям аппле конечно виднее как лучше, лол...

7.68 , Аноним ( 68 ), 22:52, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Нет, если кнопки вперед-назад и меню уехали вниз окна (как в новом Наутилусе), то такое задвинутое окно файлового менеджера становится неработоспособным и требует дополнительных телодвижений. И это особенно актуально для гнома, в котором управление окнами сделано через одно место. >Но исследователям аппле конечно виднее как лучше, лол... Лол не лол, Эппл стоит 2+ трюля, а опеннетный эксперт не стоит и ломаного гроша. :)

5.46 , Аноним ( 46 ), 18:36, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Путать себя и всех. Анонимы такие анонимы.

2.22 , Аноним ( 22 ), 17:14, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > gtk2 так испортить... Эти гадёныши убрали ввод пути! Если у меня в буфере обмена полный путь, раньше я мог из файл-менеджера по Ctrl+V скопировать путь и перейти, а сейчас как обезьяне приходится кнопки тыкать.

3.24 , Аноним ( 24 ), 17:23, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > приходится кнопки тыкать https://askubuntu.com/questions/1319866/gtk-3-how-to-enter-file-location-manua

4.28 , Аноним ( 22 ), 17:41, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ctrl+L?

А почему бы не сделать как раньше просто поле для ввода? Вот ур-роды!..

5.31 , AAA ( ?? ), 17:51, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем Ctrl-L? Сразу нажимаешь Ctrl-V, и путь из буфера сразу вставляется.

5.65 , Ананоним ( ? ), 21:17, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это для д******в, что бы не смотрели как бараны на слишком сложные ворота, а жмякали мышкой по привычке.

