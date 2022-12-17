В GTK-диалог выбора файла добавлено отображение в виде значков

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|2.53, InuYasha (??), 19:44, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если в этом диалоге у них ctrl+z (хотя бы на текст) заработает, я буду шокирован.
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|5.76, penetrator (?), 01:25, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вверху справа
P.S. на днях гном увидел из диструбитива шапки 8-ой, это было мерзко
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|2.71, Без аргументов (?), 00:33, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У аж меня вера в человечество повысилась.
Неужели никакие редхаты не мешали просто взять и запилить это?
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|1.3, ВВП (?), 16:09, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не понял, в этом режиме наконец-то появятся превью картинок, видео и т.д.?
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|2.6, Аноним (6), 16:18, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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GTK усложнили что домохозяйки больше не могут им пользоваться. Спойлер они и раньше им не пользовались.
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|2.17, Аноним (17), 17:05, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, это как в Винде при Ctrl+Колесо Мыши плавное переключение между представлением списка в таблицу и наоборот в зависимости от "зума".
Превью где-то отдельно пилят.
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|1.7, Аноним (7), 16:23, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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как можно было теплый ламповый gtk2 так испортить...
еще и кнопку открыть вверх запиндюрили - чтоб юзверей запутать...
это просто какой-то идеальный пример анти-эргономичного интерфейса
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|2.16, Аноним (16), 17:04, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты ожидал чего-то иного от подяблочников? Идея ВСЕГДА была сделать максимально неюзабельно и контрпродуктивно. Это днище меня больше всего раздражает в линуксе. Ещё конечно что они не могут не ломать совместимость. Ну и вообще я хочу унифицированный интерфейс между всеми тулкитами мне плевать что они хотят кнопки перетаскивать.
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|4.30, НяшМяш (ok), 17:48, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Что характерно, объект претензий (кнопка "открыть") находится в нормальном месте.
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|3.29, Аноний (?), 17:48, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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В десктопных яблоках как раз все далеко не так плохо, хотя спорные решения, безусловно, есть. В Apple целые книжки писали по UI, где черным по белому было: не располагайте важные или часто используемые кнопки внизу окна, потому что пользователи имеют привычку задвигать окна за нижний край экрана. Угадайте с 3 раз, куда в новейшем наутилусе уезжает половина кнопок, если ресайзить окно по горизонтали? :) И полноценную панель меню для всех приложений в Эппл осилили, в отличие от.
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|5.48, Аноний (?), 18:42, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну там появляется троеточие при достижении определенной длины имени. Щас еще вспомнил, как писал на опеннете, что неплохо бы сделать возможность редактировать папки драг-энд-дропом в списке приложений в активитис, а местные любители гнома меня активно закидывали нечистотами и кричали ненужно!!111. А потом такую возможность запилили. Не благодаря мне, есссно, а потому что такое решение изначально напрашивалось. Необучаемые.
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|6.59, iPony129412 (?), 19:59, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> там появляется троеточие при достижении определенной длины имени
И зачастую даже не поймёшь чего это. Типа
Обновления …
Обновления …
А там одно Центр, а другое Настройки. Или типа того… Или там окончание Beta, Dev в названии софта.
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|4.38, Аноним (38), 18:12, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лол, никогда за всю свою жизнь не задвигал окна за нижний край экрана. Исследователи такие исследователи...
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|5.45, Аноний (?), 18:32, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А я постоянно задвигаю (на треть, на половину, неважно). И видел за свою жизнь сотню-другую людей, которые тоже задвигают. Так что да, исследователи из Эппл молодцы. А опеннетные эксперты как обычно нет. :)
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|6.62, Аноним (38), 20:29, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как минимум расположение кнопок на нижней рамке в случае задвигания окна за нижний край экрана исключает их случайное нажатие. Но исследователям аппле конечно виднее как лучше, лол...
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|7.68, Аноним (68), 22:52, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет, если кнопки вперед-назад и меню уехали вниз окна (как в новом Наутилусе), то такое задвинутое окно файлового менеджера становится неработоспособным и требует дополнительных телодвижений. И это особенно актуально для гнома, в котором управление окнами сделано через одно место.
>Но исследователям аппле конечно виднее как лучше, лол...
Лол не лол, Эппл стоит 2+ трюля, а опеннетный эксперт не стоит и ломаного гроша. :)
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|2.22, Аноним (22), 17:14, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> gtk2 так испортить...
Эти гадёныши убрали ввод пути!
Если у меня в буфере обмена полный путь, раньше я мог из файл-менеджера по Ctrl+V скопировать путь и перейти, а сейчас как обезьяне приходится кнопки тыкать.
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|4.28, Аноним (22), 17:41, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ctrl+L?
А почему бы не сделать как раньше просто поле для ввода? Вот ур-роды!..
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|5.31, AAA (??), 17:51, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем Ctrl-L? Сразу нажимаешь Ctrl-V, и путь из буфера сразу вставляется.
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|5.65, Ананоним (?), 21:17, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это для д******в, что бы не смотрели как бараны на слишком сложные ворота, а жмякали мышкой по привычке.
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|2.41, Аноним (40), 18:19, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это как в офтопике, когда на слабом компе полэкрана прорисовано, в второй половины нет.
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|2.15, Аноним (14), 16:47, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>от использования GNOME на десктопе.
А на чем его использовать не отпугнет?
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|1.23, Аноним (38), 17:16, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А кто за меня будет выбирать вариант отображения? Меня это будет только запутывать! И почему я должен тратить своё время на все эти переключалки?
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|1.27, Аноним (27), 17:40, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ну тут смотря что считать прогрессом. Если человек работает с линуксом не покидая графической оболочки то можно ему только посочувствовать. В остальном эта функция не особо то и нужна. Так.. для галочки...
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|2.32, НяшМяш (ok), 17:52, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И вот такие люди потом искренне удивляются, почему юзвери заносят денежки в мак с виндой.
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|3.66, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:35, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И вот такие люди потом искренне удивляются, почему юзвери заносят денежки в мак с виндой.
Ты серьезно? Большинство вообще не знает ничего про линукс. А на продаваемых ноутбуках часто предустановленная винда. Ну или мак, потому что у меня айфон и вытрепнуться.
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|2.44, Аноним (16), 18:24, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То, что я 90% времени провожу в консоли не означает, что гуй может быть плохим. Да и я предпочитаю использовать гуёвый софт, когда это более эффективно, было бы тупо променивать комфорт и эффективность работы на мнимую элитарность.
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|1.39, Аноним (39), 18:13, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Работа встала. Мама с котом с утра не могут сделать выбор, список или значки. Что ж вы делаете, ироды?
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|2.63, анонна (?), 20:40, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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передай коту чтоб не сбивал маму с работы. списки и только они для работы.))) а коту выдай мышку пусть гоняет))
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