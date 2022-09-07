Доступен графический тулкит GTK 4.8

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|1.1, Аноним (1), 12:45, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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хороший тулкит, но мне с ним больше не по пути: в не-гноме, если никакого композитора нет, всплывающие менюхи у выпадающих кнопок отображаются с черным фоном. Баг заведен, аффтары жгут: "просто включите композитор лол".
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|2.4, Аноним (4), 13:02, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Эпичненько. У меня в кедах выключен композитор, никаких особых проблем не наблюдаю. Ну да, пришлось отказаться от эффективного переключения между окнами в 1 угле экрана и эффективным переключением рабочих столов в 2 угле экрана. И вспоминать, что такое жизнь без подобных удобств. Главное, что тиринга нет и без forcefullcompositionpipeline -- я такое только у kwin видел.
А вот про стабильность несколько лет это какая-то дичь, полная обратная совместимость должна сохраняться хотя бы лет 5 (да и то кардинальных изменений каждые 5 лет быть не должно). В идеале, по примеру как с кутями должен быть слой совместимости, обеспечивающий полноценную работу с кодом 10 летней давности простой пересборкой. Эти же ребята стабильно ломают кучу всего каждый год.
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|3.7, Аноним (7), 13:14, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> совместимость должна сохраняться хотя бы лет 5
Кому должна? Не тупи, смена мажорной версии подрузамевает изменение API. Хочешь совместимость 5 лет, используй gtk3.
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|4.10, Аноним (4), 13:18, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да вот в том и дело, что они вечно ломают всё каждый минорный релиз, а то и в патче. И это далеко не 5 лет. А слой совместимости с прошлой мажорной версией это исключительно удобно для всех причастных, в любом случае.
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|6.21, Аноним (4), 13:36, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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>> они вечно ломают всё каждый минорный релиз
> примеры в тред
Так-так, сейчас-сейчас... А, нет, извините, считайте, что я балабол. Мне не интересен гтк и уже несколько лет как отказался от софта на гтк3 из-за вечных косяков: то иконки трея выпилят, то хоткеи перестают работать, то буфер выделения сломают, и самое бесячее -- невидимый текст в том же жырнолисе даже на стандатной тёмной адвайте -- то есть, никаких тем, кроме светлой адвайты, больше не существует для них. И со всем этим приходится сталкиваться даже на 2 программах, используемых мной (проверял и другие, проблема всегда в гтк). Стоит ли упоминать, что ЛЮБОЙ софт на кутэ всегда предоставляет идеальный опыт работы в нём и с подобным я не сталкивался никогда?
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|7.22, Аноним (14), 13:40, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А, нет, извините, считайте, что я балабол
ничего страшного, мой юный друг, ты как раз попал на нужный форум, тут таких вагон
> ЛЮБОЙ софт на кутэ всегда предоставляет идеальный опыт работы в нём
толстовато, друг
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|8.26, Аноним (4), 13:52, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только вот перечисленных проблем в нём действительно не бывает НИКОГДА Всё дост... текст свёрнут, показать
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|6.25, Аноним (25), 13:48, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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WinAPI. Написанное даже для win95 прекрасно запускается и на win11. Haiku тоже идёт по этому пути с beos
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|8.34, n00by (ok), 14:34, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Джоэль пишет про обёртки над Win32 API и борьбу нововведений друг с другом Само... текст свёрнут, показать
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|9.42, Аноним (42), 15:58, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Закрой opennet и не читай За одно на opennet, чуть меньше глупостей будет писат... текст свёрнут, показать
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|4.47, YetAnotherOnanym (ok), 16:34, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> совместимость должна сохраняться хотя бы лет 5
> Кому должна?
Пользователям и разработчикам, ять!
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|2.5, Assador (ok), 13:05, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну… Если пилится только с композитингом, да. «Просто включите компутер. Там ещё такая кнопочка есть. С кружочком и палочкой.» )
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|2.12, Admino (ok), 13:19, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Авторы не хотят поддерживать иксы, да. В этом был смысл разработки Wayland - чтобы авторы тулкитов наконец перестали укладывать тонны костылей для поддержки X, и начали делать собственно тулкит.
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|3.18, неАноним (??), 13:28, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> авторы тулкитов наконец перестали укладывать тонны костылей для поддержки X, и начали укладывать тонны костылей для поддержки вялого
fixed
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|3.29, Аноним (4), 14:00, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, куте на вейланде тоже работает без xwayland, а вот гтк3 что-то не очень. Припоминаю, в своё время, данный факт меня весьма впечатлил. Так что, ты того, этого.
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|3.35, Совершенно другой аноним (?), 14:40, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, судя по новости - теперь они укладывают костыли для Wayland (Support the xdg_activation_v1 protocol, Work with version 2 of pointer-gestures-v1, Support wl_seat v7), а то и под конкретные реализации (Fix decoration negotiation under kwin).
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|2.27, Аноним (27), 13:52, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В wayland не может не быть композитора. Учитывая то, что все современные фреймворки стараются двигаться в направлении поддержки wayland в первую очередь, это разумно.
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|1.11, Аноним (11), 13:18, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> В виджете GtkLabel добавлена поддержка вкладок
Табуляций, наверное (gtk_label_set_tabs)?
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|1.33, Аноним (33), 14:11, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Мелкомягкие позорники, когда уже .NET Maui начнёт работать на линуксе?!
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|2.43, leap42 (ok), 16:13, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну зачем?.. Переписать гномовские gedit и Rhytmbox с Си и KDE-шные с С++ на C#? Чтобы что?
C# хорош на бэкендах. Но оно и так уже прекрасно работает на этих наших линуксах.
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|2.38, Red Hat (?), 15:09, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это было бы слишком сложно для среднего пользователя GTK. [CLOSED][WONTFIX]
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|1.45, Аноним (45), 16:23, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Почему нельзя один раз написать нормальный тулкид и оставить. Зачем надо постоянно переписывать? Или им за это деньги платят?
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|2.50, Аноним (50), 16:44, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если написать и оставить, то его назовут усторевшим, стогнирующим и выкинут из репов за отсутствие активности.
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|3.51, Аноним (45), 16:48, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выкинут тулкит главной среды рабочего стола?
Правильно ли понимаю, что непрерывное переписывание кода это теория заговора, с целью оправдания завышенных зарплат программистов и самого факта существования?
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|1.48, Ванёк (?), 16:40, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Народ, посоветуйте нормальную графическую либу! Очень нужно!!! Кто чем пользуется и почему? Интересны разные мнения и соображения по этому поводу.
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|2.52, Бывалый смузихлёб (?), 16:50, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ку-ти,, несмотря на всю говняность оных
но как обособленная библиотека - ставится вплоть до *tiny core linux*(скачать ку-ти отдельным модулем )
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|1.56, pashev.ru (?), 17:05, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Лимит памяти в загрузчике изображений JPEG увеличен до 300 МБ.
Не надо так. Надо гнобить говнокодеров, сдувая доступные ресурсы.
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