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Доступен графический тулкит GTK 4.8

07.09.2022 12:12

После восьми месяцев разработки опубликован релиз многоплатформенного тулкита для создания графического интерфейса пользователя - GTK 4.8.0. GTK 4 развивается в рамках нового процесса разработки, который пытается предоставить разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API, который можно использовать не опасаясь, что каждые полгода придётся переделывать приложения из-за изменения API в очередной ветке GTK.

Среди наиболее заметных улучшений в GTK 4.8:

  • Изменён стиль интерфейса выбора цветов (GtkColorChooser).
  • В интерфейсе выбора шрифтов (GtkFontChooser) улучшена поддержка возможностей формата OpenType.
  • В CSS-движке оптимизирована перегруппировка элементов, связанных с одним родителем, и разрешено использование нецелых значений при определении размера интервала между букв.
  • Данные Emoji обновлены до набора CLDR 40 (Unicode 14). Добавлена поддержка новых локалей.
  • В теме оформления обновлены пиктограммы и повышена разборчивость выделяемых текстовых меток.
  • В библиотеке GDK, предоставляющей прослойку между GTK и графической подсистемой, оптимизировано преобразование пиксельных форматов. На системах с драйверами NVIDIA задействовано EGL-расширение EGL_KHR_swap_buffers_with_damage.
  • В библиотеке GSK (GTK Scene Kit), предоставляющей возможности отрисовки графических сцен через OpenGL и Vulkan, реализована поддержка обработки больших видимых областей (viewport-ов). Предложены библиотеки для отрисовки глифов с использованием текстур.
  • Для Wayland реализована поддержка протокола "xdg-activation", который позволяет передать фокус между разными поверхностями первого уровня (например, при помощи xdg-activation одно приложение может переключить фокус на другое).
  • В виджете GtkTextView сокращено число ситуаций, приводящих к повторным перерисовкам, и реализована функция GetCharacterExtents для определения области с глифом, определяющим символ в тексте (функция востребована средствах для людей с ограниченными возможностями).
  • В классе GtkViewport, применяемом для организации прокрутки в виджетах, включён по умолчанию режим "scroll-to-focus", при котором содержимое автоматически прокручивается для поддержания на виду элемента, на который установлен фокус ввода.
  • В виджете GtkSearchEntry, показывающем область для ввода поискового запроса, предоставлена возможность настройки задержки между последним нажатием клавиши и отправкой сигнала об изменении содержимого (GtkSearchEntry::search-changed).
  • В виджет GtkCheckButton добавлена возможность назначения своего дочернего виджета с кнопкой.
  • В виджет GtkPicture добавлено свойство "content-fit" для адаптации содержимого под заданный размер области.
  • В виджете GtkColumnView проведена оптимизация производительности прокрутки.
  • В виджете GtkTreeStore разрешено извлечение древовидных данных из файлов в формате ui.
  • В класс GtkInscription, отвечающем за показ текста в определённой области, добавлен новый виджет для отображения списков. Добавлено демонстрационное приложение с примером использования GtkInscription.
  • В виджете GtkTreePopover добавлена поддержка прокрутки.
  • В виджете GtkLabel добавлена поддержка табуляций и предоставлена возможность активации меток через нажатие на привязанные к метке символы на клавиатуре.
  • В виджете GtkListView реализована поддержка свойств "::n-items" и "::item-type".
  • В системе ввода предоставлена поддержка обработчиков параметров размерности (GDK_SCROLL_UNIT_WHEEL, GDK_SCROLL_UNIT_SURFACE) прокрутки.
  • Для платформы macOS добавлена поддержка полноэкранного режима и воспроизведения видео с использованием OpenGL. Улучшено определение мониторов, работа в многомониторных конфигурациях, размещение окон и выбор размера для диалога работы с файлами. Для отрисовки задействованы CALayer и IOSurface. Обеспечен запуск приложений в фоновом режиме.
  • На платформе Windows улучшено размещение окон на экранах HiDPI, добавлен интерфейс определения цвета, реализована поддержка событий колеса мыши с высоким разрешением, улучшена поддержка тачпадов.
  • В утилиту gtk4-builder-tool добавлена команда screenshot для создания скриншота, которая задействована при генерации скриншотов для документации.
  • Обеспечена установки утилиты gtk4-node-editor.
  • Расширены возможности отладчика. Реализован показ дополнительных данных приложений и разрешён просмотр свойств PangoAttrList при инспектировании. Разрешено инспектирование инспекторов. Добавлена поддержка режима "GTK_DEBUG=invert-text-dir". Вместо переменной окружения GTK_USE_PORTAL предложен режим "GDK_DEBUG=portals". Повышена отзывчивость интерфейса инспектирования.
  • В бэкенд ffmpeg добавлена поддержка звука.
  • Лимит памяти в загрузчике изображений JPEG увеличен до 300 МБ.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.gnome.org/GNOME...)
  2. OpenNews: Доступен графический тулкит GTK 4.6
  3. OpenNews: Red Hat не будет поставлять GTK 2 в RHEL 10
  4. OpenNews: Рассматривается возможность прекращения в GTK5 поддержки X11
  5. OpenNews: Релиз Cambalache 0.8.0, инструмента для разработки GTK-интерфейсов
  6. OpenNews: Представлен Blueprint - новый язык построения пользовательских интерфейсов для GTK
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57741-gtk
Ключевые слова: gtk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (50) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:45, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    хороший тулкит, но мне с ним больше не по пути: в не-гноме, если никакого композитора нет, всплывающие менюхи у выпадающих кнопок отображаются с черным фоном. Баг заведен, аффтары жгут: "просто включите композитор лол".
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:02, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эпичненько. У меня в кедах выключен композитор, никаких особых проблем не наблюдаю. Ну да, пришлось отказаться от эффективного переключения между окнами в 1 угле экрана и эффективным переключением рабочих столов в 2 угле экрана. И вспоминать, что такое жизнь без подобных удобств. Главное, что тиринга нет и без forcefullcompositionpipeline -- я такое только у kwin видел.

    А вот про стабильность несколько лет это какая-то дичь, полная обратная совместимость должна сохраняться хотя бы лет 5 (да и то кардинальных изменений каждые 5 лет быть не должно). В идеале, по примеру как с кутями должен быть слой совместимости, обеспечивающий полноценную работу с кодом 10 летней давности простой пересборкой. Эти же ребята стабильно ломают кучу всего каждый год.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 13:14, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > совместимость должна сохраняться хотя бы лет 5

    Кому должна? Не тупи, смена мажорной версии подрузамевает изменение API. Хочешь совместимость 5 лет, используй gtk3.

     
     
  • 4.10, Аноним (4), 13:18, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вот в том и дело, что они вечно ломают всё каждый минорный релиз, а то и в патче. И это далеко не 5 лет. А слой совместимости с прошлой мажорной версией это исключительно удобно для всех причастных, в любом случае.
     
     
  • 5.14, Аноним (14), 13:23, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > они вечно ломают всё каждый минорный релиз

    примеры в тред

     
     
  • 6.21, Аноним (4), 13:36, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    >> они вечно ломают всё каждый минорный релиз
    > примеры в тред

    Так-так, сейчас-сейчас... А, нет, извините, считайте, что я балабол. Мне не интересен гтк и уже несколько лет как отказался от софта на гтк3 из-за вечных косяков: то иконки трея выпилят, то хоткеи перестают работать, то буфер выделения сломают, и самое бесячее -- невидимый текст в том же жырнолисе даже на стандатной тёмной адвайте -- то есть, никаких тем, кроме светлой адвайты, больше не существует для них. И со всем этим приходится сталкиваться даже на 2 программах, используемых мной (проверял и другие, проблема всегда в гтк). Стоит ли упоминать, что ЛЮБОЙ софт на кутэ всегда предоставляет идеальный опыт работы в нём и с подобным я не сталкивался никогда?

     
     
  • 7.22, Аноним (14), 13:40, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А, нет, извините, считайте, что я балабол

    ничего страшного, мой юный друг, ты как раз попал на нужный форум, тут таких вагон

    > ЛЮБОЙ софт на кутэ всегда предоставляет идеальный опыт работы в нём

    толстовато, друг

     
     
  • 8.26, Аноним (4), 13:52, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только вот перечисленных проблем в нём действительно не бывает НИКОГДА Всё дост... текст свёрнут, показать
     
  • 8.30, Michael Shigorin (ok), 14:01, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Юный друг , который забыл, как уже из GTK 3 выкидывали важные для других проект... текст свёрнут, показать
     
  • 6.25, Аноним (25), 13:48, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WinAPI. Написанное даже для win95 прекрасно запускается и на win11. Haiku тоже идёт по этому пути с beos
     
     
  • 7.31, Michael Shigorin (ok), 14:02, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Расскажите это тому же Спольски, а то он по наивности своей целую статью почти двадцать лет назад накропал: http://www.joelonsoftware.com/2004/06/13/how-microsoft-lost-the-api-war/
     
     
  • 8.34, n00by (ok), 14:34, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Джоэль пишет про обёртки над Win32 API и борьбу нововведений друг с другом Само... текст свёрнут, показать
     
  • 8.39, Аноним (39), 15:15, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о, проспался то-то вчера без твоих блевотных высеров обошлось... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.42, Аноним (42), 15:58, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Закрой opennet и не читай За одно на opennet, чуть меньше глупостей будет писат... текст свёрнут, показать
     
  • 4.47, YetAnotherOnanym (ok), 16:34, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> совместимость должна сохраняться хотя бы лет 5
    > Кому должна?

    Пользователям и разработчикам, ять!

     
  • 2.5, Assador (ok), 13:05, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну… Если пилится только с композитингом, да. «Просто включите компутер. Там ещё такая кнопочка есть. С кружочком и палочкой.» )
     
  • 2.6, Аноним (14), 13:08, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > просто включите композитор

    ну есть же лёгкий picom

     
  • 2.12, Admino (ok), 13:19, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Авторы не хотят поддерживать иксы, да. В этом был смысл разработки Wayland - чтобы авторы тулкитов наконец перестали укладывать тонны костылей для поддержки X, и начали делать собственно тулкит.
     
     
  • 3.18, неАноним (??), 13:28, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > авторы тулкитов наконец перестали укладывать тонны костылей для поддержки X, и начали укладывать тонны костылей для поддержки вялого

    fixed

     
  • 3.29, Аноним (4), 14:00, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, куте на вейланде тоже работает без xwayland, а вот гтк3 что-то не очень. Припоминаю, в своё время, данный факт меня весьма впечатлил. Так что, ты того, этого.
     
  • 3.35, Совершенно другой аноним (?), 14:40, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, судя по новости - теперь они укладывают костыли для Wayland (Support the xdg_activation_v1 protocol, Work with version 2 of pointer-gestures-v1, Support wl_seat v7), а то и под конкретные реализации (Fix decoration negotiation under kwin).
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:52, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В wayland не может не быть композитора. Учитывая то, что все современные фреймворки стараются двигаться в направлении поддержки wayland в первую очередь, это разумно.
     
     
  • 3.32, X512 (?), 14:07, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В wayland не может не быть композитора.

    Может: https://discuss.haiku-os.org/t/my-progress-in-wayland-compatibility-layer/1237

     

  • 1.2, sergeyb (ok), 12:46, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Релиз графического тулкита, ни одного скриншота.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:14, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Туткит - это ближе к библиотеке, чем к DE.
     
  • 2.9, Иваня (?), 13:14, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да и это меня расстраивает...
     
  • 2.19, InuYasha (??), 13:29, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, врага надо знать в лицо )
     
     
  • 3.44, Klizma (?), 16:22, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь мы все тебя знаем)
     

  • 1.3, Аноним (7), 13:00, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Изменён стиль интерфейса выбора цветов https://docs.gtk.org/gtk3/iface.ColorChooser.html

    К gtk3 вернулись?

     
  • 1.11, Аноним (11), 13:18, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > В виджете GtkLabel добавлена поддержка вкладок

    Табуляций, наверное (gtk_label_set_tabs)?

     
     
  • 2.36, Иваня (?), 14:42, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Tab_(interface)
     

  • 1.24, Бывалый смузихлёб (?), 13:46, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а сколько он обособленно занимает, если захочу его на голую ОСь поставить
     
  • 1.28, Аноним (28), 13:54, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ждём GTK5 C:
    https://www.phoronix.com/news/GTK5-Might-Drop-X11
     
  • 1.33, Аноним (33), 14:11, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Мелкомягкие позорники, когда уже .NET Maui начнёт работать на линуксе?!
     
     
  • 2.43, leap42 (ok), 16:13, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну зачем?.. Переписать гномовские gedit и Rhytmbox с Си и KDE-шные с С++ на C#? Чтобы что?

    C# хорош на бэкендах. Но оно и так уже прекрасно работает на этих наших линуксах.

     

  • 1.37, Аноним (37), 14:46, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В filechooser режим проказа более одного превью за раз завезли?
     
     
  • 2.38, Red Hat (?), 15:09, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это было бы слишком сложно для среднего пользователя GTK. [CLOSED][WONTFIX]
     

  • 1.40, Аноним (-), 15:30, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользуюсь gtk2. Много теряю?
     
     
  • 2.41, Корец (?), 15:51, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если всё работает как надо, то ничего.
     

  • 1.45, Аноним (45), 16:23, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему нельзя один раз написать нормальный тулкид и оставить. Зачем надо постоянно переписывать? Или им за это деньги платят?
     
     
  • 2.50, Аноним (50), 16:44, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если написать и оставить, то его назовут усторевшим, стогнирующим и выкинут из репов за отсутствие активности.
     
     
  • 3.51, Аноним (45), 16:48, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выкинут тулкит главной среды рабочего стола?
    Правильно ли понимаю, что непрерывное переписывание кода это теория заговора, с целью оправдания завышенных зарплат программистов и самого факта существования?
     

  • 1.46, Аноним (46), 16:29, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > поддерживаемый в течение нескольких лет API

    «Несколько» это два? 🤔

     
  • 1.48, Ванёк (?), 16:40, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Народ, посоветуйте нормальную графическую либу! Очень нужно!!! Кто чем пользуется и почему? Интересны разные мнения и соображения по этому поводу.
     
     
  • 2.49, Корец (?), 16:42, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тикль. Потому что простой, гибкий и универсальный.
     
  • 2.52, Бывалый смузихлёб (?), 16:50, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ку-ти,, несмотря на всю говняность оных
    но как обособленная библиотека - ставится вплоть до *tiny core linux*(скачать ку-ти отдельным модулем )
     
  • 2.53, Аноним (45), 16:51, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Графическую либу для чего?
     
     
  • 3.55, Ванёк (?), 16:55, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    GUI и OpenGL в Linux и Windows
     
  • 2.54, Аноним (54), 16:54, 07/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если правда очень нужно, держи советую.
    https://github.com/netxs-group/vtm
    https://github.com/cosmos72/twin
     

  • 1.56, pashev.ru (?), 17:05, 07/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Лимит памяти в загрузчике изображений JPEG увеличен до 300 МБ.

    Не надо так. Надо гнобить говнокодеров, сдувая доступные ресурсы.

     

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