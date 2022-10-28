Web-браузер Epiphany (GNOME Web) переведён на GTK4

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|1.2, Аноним (2), 20:14, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Есть только один браузер - Хром, ещё чуть-чуть рынок посыпан Файрфоксом, но это всё. Не представляю как серьёзный, взрослый человек не то, чтобы разрабатывать (да ещё бесплатно!), а даже использовать эту поделку будет. Не зачёт и лучи ненависти разработчикам - заводы стоят, а они всё играются.
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|2.12, a_kusb (ok), 21:04, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Удваиваю. Как серьёзный взрослый человек может использовать то, что не хром. Всё остальное несерьёзно. Только хром.
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|1.3, Аноним (3), 20:20, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Как можно в третьем десятилетии 21-го века писать браузер на языке Цэ?
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|3.7, Аноним (3), 20:34, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему бы и не на Rust. Или на их гномовом Vala. Наплодили же кучу языков, а не используют.
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|2.10, Аноним (10), 20:57, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В текущией версии внедрена поддержка webextensions, как у старшых браузеров.
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