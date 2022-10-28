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Web-браузер Epiphany (GNOME Web) переведён на GTK4

28.10.2022 19:34

В основную ветку web-браузера Epiphany, развиваемого проектом GNOME, основанного на движке WebKitGTK и предлагаемого пользователям под именем GNOME Web, добавлена поддержка библиотеки GTK4. Интерфейс Epiphany приближен к современным требованиям к стилю приложений GNOME, например, прекращено фактурное выделение кнопок в панели, изменено оформление вкладок, сильнее закруглены углы окна. Тестовые сборки на основе GTK4 доступны во flatpak-репозитории gnome-nightly. В стабильных выпусках GTK4-порт войдёт в состав GNOME 44.



  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/alexm_gnom...)
  2. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 43
  3. OpenNews: Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.38.0 и web-браузера Epiphany 43
  4. OpenNews: В web-браузер Epiphany (GNOME Web) добавлена поддержка WebExtension
  5. OpenNews: Доступен графический тулкит GTK 4.8
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57999-gnome
Ключевые слова: gnome, web, epiphany
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:12, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Класс! Ждем.
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:14, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Есть только один браузер - Хром, ещё чуть-чуть рынок посыпан Файрфоксом, но это всё. Не представляю как серьёзный, взрослый человек не то, чтобы разрабатывать (да ещё бесплатно!), а даже использовать эту поделку будет. Не зачёт и лучи ненависти разработчикам - заводы стоят, а они всё играются.
     
     
  • 2.9, Аноним (1), 20:45, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ни разу не пользовался Хромом, чего это такое?
     
  • 2.12, a_kusb (ok), 21:04, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удваиваю. Как серьёзный взрослый человек может использовать то, что не хром. Всё остальное несерьёзно. Только хром.
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:20, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Как можно в третьем десятилетии 21-го века писать браузер на языке Цэ?
     
     
  • 2.4, Без аргументов (?), 20:30, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так же, как и на Rust.
    А ты предлагаешь "писать" на Electron?
     
     
  • 3.7, Аноним (3), 20:34, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему бы и не на Rust. Или на их гномовом Vala. Наплодили же кучу языков, а не используют.
     
     
  • 4.11, Онаним. (?), 21:00, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так пиши уже, чего тянешь-то, пока про моднявку не забыли ещё.
     
  • 2.8, анонна (?), 20:39, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на языке "ЦЕ" спецы пишут))
     

  • 1.5, Без аргументов (?), 20:31, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А у него еще нет поддержки Ublock и прочих SpyderMonkey?
     
     
  • 2.6, Без аргументов (?), 20:32, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *TamperMonkey
    ох уж эти обезьяны
     
  • 2.10, Аноним (10), 20:57, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В текущией версии внедрена поддержка webextensions, как у старшых браузеров.
     

  • 1.13, Аноним (13), 21:15, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    WebGL 2.0 не включили?
     
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