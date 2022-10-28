Web-браузер Epiphany (GNOME Web) переведён на GTK4

Есть только один браузер - Хром, ещё чуть-чуть рынок посыпан Файрфоксом, но это всё. Не представляю как серьёзный, взрослый человек не то, чтобы разрабатывать (да ещё бесплатно!), а даже использовать эту поделку будет. Не зачёт и лучи ненависти разработчикам - заводы стоят, а они всё играются.

