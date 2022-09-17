Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.38.0 и web-браузера Epiphany 43

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|1.1, Аноним (-), 23:00, 17/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Из графического редактора через де в интернеты. Да еще и без полноценного ооп. Мсье знают толк в экзальтации.
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|2.6, анонна (?), 23:03, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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в кедах до дольфина был конкуэрор и вот этот конкуэрор ползал в сеть как стандартный браузер и ничо))) а вообще неплохо бы иметь замену фоксу и хрому. уж больно они не в ту степь пошли.
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|3.9, Аноним (9), 23:07, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Завоеватель и сейчас оч даже ничего. Но жыроватт.
Если хотите норм бравзир с гуями, пользуйте сокола ака фалкон.
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|3.13, анонна (?), 23:28, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в кедах до дольфина был конкуэрор и вот этот конкуэрор ползал в
> сеть как стандартный браузер и ничо))) а вообще неплохо бы иметь
> замену фоксу и хрому. уж больно они не в ту степь
> пошли.
некоторое время назад проверял, но был иногда падуч, а иногда не все открывал.
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|3.15, Аноним (15), 23:50, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дело в том, что это веб-браузер и был всегда. А KHTML до сих пор лучший движок, только мало какие сайты поддерживает уже. Файловый менеджер назывался Krusader,
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|4.18, анонна (?), 00:20, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Дело в том, что это веб-браузер и был всегда. А KHTML до
> сих пор лучший движок, только мало какие сайты поддерживает уже. Файловый
> менеджер назывался Krusader,
в кедах 3 конкуэрор был основным файловым менеджером и браузером. задолго до круЗадера.
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|5.21, Аноним (15), 00:59, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то он появился на полгода раньше и уже в составе кед тоже на неделю раньше. Konqueror это чисто закос под win98, не более.
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|1.3, Аноним (-), 23:03, 17/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Midori на WebKitGTK был заброшен и путём создания ответвления от браузера Wexond создан принципиально другой продукт с тем же названием Midori, но на основе платформы Electron и React
Типично для гном девелоперов. Принципиально другой! Не хухры мухры.
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|2.27, Аноним (27), 04:42, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вы, позвольте полюбопытствовать, каким местом новость читали?
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|1.11, Dzen Python (ok), 23:12, 17/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> WebKitGTK
В тройке (четверке, для вящей пущести) перейдут на блинк?
> Пахоми
Не стоит прогибаться под изменчивый веб, пусть лучше веб прогнётся под нас...
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|1.12, Аноним (12), 23:17, 17/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть что-то под оффтопик на этом движке, желательно с поддержкой Selenium? На офф сайте ничего не представлено.
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|2.14, Аноним (15), 23:46, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой ещё селениум, лет 10 уже один пупетир юзабелен (и я так и не завёл его с фф). Зачем?
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|4.23, Аноним (15), 02:14, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чёт не знаю, легаси, не иначе. Вот раньше вместо селениума был фантомжс, но он 6 лет назад всё и остался ток пупетир.
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|1.16, Аноним (16), 23:51, 17/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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К сожалению все сильно отстают по скорости от Хромиум бейзик, двойка на Лисе тоже, но остальные даже до Лисы не доходят. Очень близок к Хромиум Qute, но уж простите, слишком минималистично.
P.S. по крайней мере в Motionmark так
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|2.24, Аноним (-), 03:58, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если бы gtk в монитор влазил, я бы ради такого дела памяти докупил
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|6.34, Аноним (29), 08:43, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага,ппц. У меня такого нет. У тебя даже верхней панельки нет. Слушай,а если с допой которая в тайл Гном превращает?
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|1.26, Аноним (-), 04:33, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> реализован D-Bus-провайдер для подобных
Ну вот почему безопасность никто не затаскивает в браузеры ? Когда наконец можно будет использовать свой сертификат для шифрования например вебсокет соединения ? Почему генератор сертификатов дропнули еще в 48й лисе ? Когда хоть какое-то шифрование появится в вебкитах ? Надоел дырявоплейнтекстовый веб построенный на доверии к сертификатам от совершенно незнакомых но ооочень авторитетных никогданезлоупотребляторов
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|2.31, Аноним (29), 07:13, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поговаривают современный браузер это целая ОС и всем таким наверное должны тогда заниматься антивирусы всякие в стиле интернет секьюрити.D Скоро кто-нить прикрутит как чтение пдфки и прочее в браузерах.XD
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|2.32, ИмяХ (?), 07:45, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возьми и сам сделай. Все исходники открыты. Вот мне это не надо, я рад, что это ненужное выпили ли из браузеров.
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