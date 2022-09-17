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Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.38.0 и web-браузера Epiphany 43

17.09.2022 22:54

Представлен выпуск новой стабильной ветки WebKitGTK 2.38.0, порта браузерного движка WebKit для платформы GTK. WebKitGTK позволяет использовать все возможности WebKit через GNOME-ориентированный программный интерфейс на основе GObject и может применяться для интеграции средств обработки web-контента в любые приложения, от использования в специализированных HTML/CSS-парсерах, до создания полнофункциональных web-браузеров. Из известных проектов, использующих WebKitGTK, можно отметить штатный браузер GNOME (Epiphany). Ранее WebKitGTK применялся в браузере Midori, но после перехода проекта в руки Astian Foundation старый вариант Midori на WebKitGTK был заброшен и путём создания ответвления от браузера Wexond создан принципиально другой продукт с тем же названием Midori, но на основе платформы Electron и React.

Ключевые изменения:

  • Предложен новый стиль оформления кнопок управления воспроизведением мультимедийного контента.
  • Добавлен API для выставления CSP (Content-Security-Policy) для браузерных дополнений.
  • Предоставлена возможность использования внешних систем инспектирования, предоставляемых в других браузерах (настройка осуществляется при помощи переменной окружения WEBKIT_INSPECTOR_HTTP_SERVER).
  • По умолчанию включён API MediaSession, позволяющий использовать для удалённого управления воспроизведением интерфейс MPRIS.
  • Добавлен просмотрщик PDF-документов на базе PDF.js.

На базе WebKitGTK 2.38.0 сформирован выпуск браузера GNOME Web 43 (Epiphany), в котором добавлена поддержка дополнений в формате WebExtension. API WebExtensions позволяет создавать дополнения при помощи штатных web-технологий и унифицирует разработку дополнений для различных браузеров (WebExtensions применяется в дополнениях для Chrome, Firefox и Safari). API WebExtension пока реализован не полностью, но данной поддержки уже достаточно для запуска некоторых популярных дополнений.

Другие улучшения:

  • Переработана поддержка самодостаточных web-приложений в формате PWA (Progressive Web Apps), реализован D-Bus-провайдер для подобных программ.
  • Началось проведение рефакторинга для перехода на GTK 4.
  • Добавлена поддержка URI-схемы "view-source:".
  • Улучшено оформление режима читателя (reader mode).
  • В контекстное меню добавлен пункт для создания скриншотов.
  • В настройки добавлена опция для отключения поисковых рекомендаций в режиме web-приложений.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/g...)
  2. OpenNews: В web-браузер Epiphany (GNOME Web) добавлена поддержка WebExtension
  3. OpenNews: Tauri 1.0 - конкурирующая с Electron платформа для создания пользовательских приложений
  4. OpenNews: Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.36.0 и web-браузера Epiphany 42
  5. OpenNews: Компания Igalia представила Wolvic, web-браузер для устройств виртуальной реальности
  6. OpenNews: Выпуск перенастраиваемого web-браузера Nyxt 2.0.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57796-webkitgtk
Ключевые слова: webkitgtk, epiphany, gnome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 23:00, 17/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Из графического редактора через де в интернеты. Да еще и без полноценного ооп. Мсье знают толк в экзальтации.
     
     
  • 2.6, анонна (?), 23:03, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в кедах до дольфина был конкуэрор и вот этот конкуэрор ползал в сеть как стандартный браузер и ничо))) а вообще неплохо бы иметь замену фоксу и хрому. уж больно они не в ту степь пошли.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 23:07, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Завоеватель и сейчас оч даже ничего. Но жыроватт.
    Если хотите норм бравзир с гуями, пользуйте сокола ака фалкон.
     
  • 3.13, анонна (?), 23:28, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в кедах до дольфина был конкуэрор и вот этот конкуэрор ползал в
    > сеть как стандартный браузер и ничо))) а вообще неплохо бы иметь
    > замену фоксу и хрому. уж больно они не в ту степь
    > пошли.

    некоторое время назад проверял, но был иногда падуч, а иногда не все открывал.

     
  • 3.15, Аноним (15), 23:50, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело в том, что это веб-браузер и был всегда. А KHTML до сих пор лучший движок, только мало какие сайты поддерживает уже. Файловый менеджер назывался Krusader,
     
     
  • 4.18, анонна (?), 00:20, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дело в том, что это веб-браузер и был всегда. А KHTML до
    > сих пор лучший движок, только мало какие сайты поддерживает уже. Файловый
    > менеджер назывался Krusader,

    в кедах 3 конкуэрор был основным файловым менеджером и браузером. задолго до круЗадера.

     
     
  • 5.21, Аноним (15), 00:59, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то он появился на полгода раньше и уже в составе кед тоже на неделю раньше. Konqueror это чисто закос под win98, не более.
     

  • 1.3, Аноним (-), 23:03, 17/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Midori на WebKitGTK был заброшен и путём создания ответвления от браузера Wexond создан принципиально другой продукт с тем же названием Midori, но на основе платформы Electron и React

    Типично для гном девелоперов. Принципиально другой! Не хухры мухры.

     
  • 1.5, Аноним (-), 23:03, 17/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я долго ждал, когда гном скатится в электрон. Спасибо!
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 04:42, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вы, позвольте полюбопытствовать, каким местом новость читали?
     

  • 1.11, Dzen Python (ok), 23:12, 17/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > WebKitGTK

    В тройке (четверке, для вящей пущести) перейдут на блинк?
    > Пахоми

    Не стоит прогибаться под изменчивый веб, пусть лучше веб прогнётся под нас...

     
  • 1.12, Аноним (12), 23:17, 17/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть что-то под оффтопик на этом движке, желательно с поддержкой Selenium? На офф сайте ничего не представлено.
     
     
  • 2.14, Аноним (15), 23:46, 17/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой ещё селениум, лет 10 уже один пупетир юзабелен (и я так и не завёл его с фф). Зачем?
     
     
  • 3.22, Аноним (12), 01:53, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://trends.google.com/trends/explore?date=today%205-y&q=selenium,puppeteer
    Puppeteer тут выглядит как статистическая аномалия.
    Для очень грубого тестирования Safari.
     
     
  • 4.23, Аноним (15), 02:14, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чёт не знаю, легаси, не иначе. Вот раньше вместо селениума был фантомжс, но он 6 лет назад всё и остался ток пупетир.
     

  • 1.16, Аноним (16), 23:51, 17/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    К сожалению все сильно отстают по скорости от Хромиум бейзик, двойка на Лисе тоже, но остальные даже до Лисы не доходят. Очень близок к Хромиум Qute, но уж простите, слишком минималистично.
    P.S. по крайней мере в Motionmark так
     
  • 1.17, Аноним (17), 23:57, 17/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Памяти он все также жрет как 3 лисы?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 00:28, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А чего её, солить что ли? Нехай жрёт.
     
  • 2.24, Аноним (-), 03:58, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если бы gtk в монитор влазил, я бы ради такого дела памяти докупил
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 07:03, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В фул эйчди норм для Гнома.
     
     
  • 4.30, Аноним (29), 07:07, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://radikal.host/i/eMcIh
     
     
  • 5.33, хмы (?), 08:25, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ibb.co/gTBBrD2
     
     
  • 6.34, Аноним (29), 08:43, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага,ппц. У меня такого нет. У тебя даже верхней панельки нет. Слушай,а если с допой которая в тайл Гном превращает?
     

  • 1.26, Аноним (-), 04:33, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > реализован D-Bus-провайдер для подобных

    Ну вот почему безопасность никто не затаскивает в браузеры ? Когда наконец можно будет использовать свой сертификат для шифрования например вебсокет соединения ? Почему генератор сертификатов дропнули еще в 48й лисе ? Когда хоть какое-то шифрование появится в вебкитах ? Надоел дырявоплейнтекстовый веб построенный на доверии к сертификатам от совершенно незнакомых но ооочень авторитетных никогданезлоупотребляторов

     
     
  • 2.31, Аноним (29), 07:13, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поговаривают современный браузер это целая ОС и всем таким наверное должны тогда заниматься антивирусы всякие в стиле интернет секьюрити.D Скоро кто-нить прикрутит как чтение пдфки и прочее в браузерах.XD
     
  • 2.32, ИмяХ (?), 07:45, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возьми и сам сделай. Все исходники открыты. Вот мне это не надо, я рад, что это ненужное выпили ли из браузеров.
     

  • 1.28, Аноним (29), 07:01, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Компиляется долго. Основной и самый очевидный минус для меня.
     

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