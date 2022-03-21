Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.36.0 и web-браузера Epiphany 42

2.2 , Аноним ( 2 ), 19:14, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Чуть меньше гугла?

3.9 , Аноним ( 9 ), 20:51, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – заметно легче. работает на 256 ОЗУ.

2.3 , Аноним ( 3 ), 19:26, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – а сколько надо поддерживать старое железо? сокращающееся число доступного софта должно как бы навести гордых обладателей старого барахла на мысль, что пора бы уже затянуть пояса и прикупить нормальный комп (нормальный = выпущенный хотя бы в этом веке).

3.6 , Аноним ( 6 ), 20:02, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – И где вы будете покупать новый комп? Intel, amd и все остальные уже запретили поставку своего железа в Россию. Санкции понимаете, да и девальвация рубля с кризисом вдогонку.

4.7 , Аноним ( 7 ), 20:11, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Там же, где и всегда - в Китае 🤡

И вообще, зачем комп? По соотношению цены и вычислительной мощи телефоны ушли вперёд. Вот допилят какой-нибудь UbuntuTouch или внедрят виртуализацию в Android 13...

4.14 , Аноним ( 14 ), 21:17, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > и все остальные Алиэкспресс ничего не запрещал.

4.16 , Аноним ( 16 ), 21:22, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В прошлом году употреблял алкоголь и не покупал двухпроцессорную материнскую плату для ЦПУ Интел Зион на АлиЭкспресс за 7 т.р. В этом году перестал употреблять алкоголь, т.к. надо себя контролировать каждую секунду и покупаю двухпроцессорную материнскую плату но уже в районе 14-15 т.р. Лучше поздно, чем никогда.

2.5 , Аноним ( 5 ), 19:32, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – теперича-то старое железо ужо не то што давеча

3.15 , Аноним ( 14 ), 21:19, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ага, ныне "старый" проц - это какой-нибудь 6-ядерный 3-гигагерцовик :)

