Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.36.0 и web-браузера Epiphany 42

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|1.1, Аноним (1), 19:10, 21/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ну как бы такое... раньше оно работало на старом железе. а сейчас непонятно.
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|2.3, Аноним (3), 19:26, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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а сколько надо поддерживать старое железо? сокращающееся число доступного софта должно как бы навести гордых обладателей старого барахла на мысль, что пора бы уже затянуть пояса и прикупить нормальный комп (нормальный = выпущенный хотя бы в этом веке).
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|3.6, Аноним (6), 20:02, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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И где вы будете покупать новый комп? Intel, amd и все остальные уже запретили поставку своего железа в Россию. Санкции понимаете, да и девальвация рубля с кризисом вдогонку.
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|4.7, Аноним (7), 20:11, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там же, где и всегда - в Китае 🤡
И вообще, зачем комп? По соотношению цены и вычислительной мощи телефоны ушли вперёд. Вот допилят какой-нибудь UbuntuTouch или внедрят виртуализацию в Android 13...
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|4.16, Аноним (16), 21:22, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В прошлом году употреблял алкоголь и не покупал двухпроцессорную материнскую плату для ЦПУ Интел Зион на АлиЭкспресс за 7 т.р. В этом году перестал употреблять алкоголь, т.к. надо себя контролировать каждую секунду и покупаю двухпроцессорную материнскую плату но уже в районе 14-15 т.р. Лучше поздно, чем никогда.
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|3.15, Аноним (14), 21:19, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, ныне "старый" проц - это какой-нибудь 6-ядерный 3-гигагерцовик :)
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|1.4, Аноним (4), 19:28, 21/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вообще говоря, весьма недурной движок и браузер. Встроенный блокировщик рекламы, блокировщик всплывающих окон, проверка орфографии, режим инкогнито и т.п. НО ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ УСКОРИТЬ ПРОКРУТКУ МЫШЬЮ?!!111один
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|2.11, Аноним (11), 20:58, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это проблема не браузера, это проблема гнома. В кедах запилили функционал шага прокрутки, а в гноме не хотят по идеологическим причинам.
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|3.20, Аноним (14), 22:12, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У тебя мышка - тупая, что ли?! У современных на самой мыше чувствительность колеса переключается. Просто не надо сидеть на устаревшем железе прошлого века.
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|1.8, Nicho (ok), 20:13, 21/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Правильно понимаю, один из немногих популярных на WebKit остался Safari?
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|3.18, Аноним84701 (ok), 21:31, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> otter собирался с webkit'ом
Толку с того старого движка?
QtWebkit, насколько я в курсе, всё.
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|1.12, Аноним (12), 20:58, 21/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А можно браузер, в котором отображение веб страницы не равноцено риску подхватить сифилис, туберкулёз или подобное???
Почему так сложно?
Если знает кто, то можно и без JS.
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|2.13, Аноним (13), 21:05, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Dillo. А не, там и без жс это было. Впрочем, где не было? Твой лучший шанс ничего не подхватить, это использовать ежедневно обновляющийся хром.
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|1.21, Admino (ok), 22:24, 21/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> и путём создания ответвления от браузера Wexond создан принципиально другой продукт с тем же названием Midori,
А ещё тем же кодом годичной давности и даже теми же скриншотами. Принципиально другой проект!
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