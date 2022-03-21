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Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.36.0 и web-браузера Epiphany 42

21.03.2022 19:00

Представлен выпуск новой стабильной ветки WebKitGTK 2.36.0, порта браузерного движка WebKit для платформы GTK. WebKitGTK позволяет использовать все возможности WebKit через GNOME-ориентированный программный интерфейс на основе GObject и может применяться для интеграции средств обработки web-контента в любые приложения, от использования в специализированных HTML/CSS-парсерах, до создания полнофункциональных web-браузеров. Из известных проектов, использующих WebKitGTK, можно отметить штатный браузер GNOME (Epiphany). Ранее WebKitGTK применялся в браузере Midori, но после перехода проекта в руки Astian Foundation старый вариант Midori на WebKitGTK был заброшен и путём создания ответвления от браузера Wexond создан принципиально другой продукт с тем же названием Midori, но на основе платформы Electron и React.

Ключевые изменения:

  • Предложена новая реализация средств для людей с ограниченными возможностями, переведённая с ATK на DBus-интерфейсы AT-SPI.
  • Добавлена поддержка метода requestVideoFrameCallback.
  • Добавлена поддержка медиасеансов.
  • Параметр hardware-acceleration-policy, определяющий правила применения аппаратного ускорения, установлен в значение "always".
  • Добавлен API для обработки собственных схем URI.
  • На платформе Linux включено применение работы в режиме реального времени для потоков, обеспечивающих взаимодействие с пользователями (обработчики событий, прокрутка и т.п.).

На базе WebKitGTK 2.36.0 сформирован выпуск браузера GNOME Web 42 (Epiphany), в котором предложены следующие изменения:

  • Обновлён встроенный просмотрщик PDF-файлов (PDF.js).
  • Добавлена поддержка применения тёмной темы оформления.
  • Постоянно включено применение аппаратного ускорения.
  • Проведена подготовка к переходу на GTK 4.
  • Предоставлена возможность открытия URI через десктоп-обработчики.
  • Добавлена поддержка библиотеки libportal 0.5, которая предоставляет простые асинхронно работающие прослойки для большинства "порталов" Flatpak.
  • Переработан код для управления поисковыми системами.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/g...)
  2. OpenNews: Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.32.0
  3. OpenNews: Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.30.0 и web-браузера Epiphany 3.38
  4. OpenNews: Плачевная ситуация с безопасностью WebKit в дистрибутивах Linux
  5. OpenNews: WebKit отказывается от префикса "-webkit-" для экспериментальных возможностей
  6. OpenNews: Оценка безопасности WebKit в дистрибутивах Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56887-webkitgtk
Ключевые слова: webkitgtk, epiphany
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:10, 21/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну как бы такое... раньше оно работало на старом железе. а сейчас непонятно.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 19:14, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чуть меньше гугла?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 20:51, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    заметно легче. работает на 256 ОЗУ.
     
  • 2.3, Аноним (3), 19:26, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    а сколько надо поддерживать старое железо? сокращающееся число доступного софта должно как бы навести гордых обладателей старого барахла на мысль, что пора бы уже затянуть пояса и прикупить нормальный комп (нормальный = выпущенный хотя бы в этом веке).
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 20:02, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И где вы будете покупать новый комп? Intel, amd и все остальные уже запретили поставку своего железа в Россию. Санкции понимаете, да и девальвация рубля с кризисом вдогонку.
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 20:11, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там же, где и всегда - в Китае 🤡
    И вообще, зачем комп? По соотношению цены и вычислительной мощи телефоны ушли вперёд. Вот допилят какой-нибудь UbuntuTouch или внедрят виртуализацию в Android 13...
     
  • 4.14, Аноним (14), 21:17, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > и все остальные

    Алиэкспресс ничего не запрещал.

     
  • 4.16, Аноним (16), 21:22, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В прошлом году употреблял алкоголь и не покупал двухпроцессорную материнскую плату для ЦПУ Интел Зион на АлиЭкспресс  за 7 т.р. В этом году перестал употреблять алкоголь, т.к. надо себя контролировать каждую секунду и покупаю двухпроцессорную материнскую плату но уже в районе 14-15 т.р. Лучше поздно, чем никогда.
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:32, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    теперича-то старое железо ужо не то што давеча
     
     
  • 3.15, Аноним (14), 21:19, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, ныне "старый" проц - это какой-нибудь 6-ядерный 3-гигагерцовик :)
     

  • 1.4, Аноним (4), 19:28, 21/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вообще говоря, весьма недурной движок и браузер. Встроенный блокировщик рекламы, блокировщик всплывающих окон, проверка орфографии, режим инкогнито и т.п. НО ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ УСКОРИТЬ ПРОКРУТКУ МЫШЬЮ?!!111один
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 20:58, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это проблема не браузера, это проблема гнома. В кедах запилили функционал шага прокрутки, а в гноме не хотят по идеологическим причинам.
     
     
  • 3.20, Аноним (14), 22:12, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя мышка - тупая, что ли?! У современных на самой мыше чувствительность колеса переключается. Просто не надо сидеть на устаревшем железе прошлого века.
     

  • 1.8, Nicho (ok), 20:13, 21/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Правильно понимаю, один из немногих популярных на WebKit остался Safari?
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 20:56, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    otter собирался с webkit'ом
     
     
  • 3.18, Аноним84701 (ok), 21:31, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > otter собирался с webkit'ом

    Толку с того старого движка?
    QtWebkit, насколько я в курсе, всё.


     

  • 1.12, Аноним (12), 20:58, 21/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно браузер, в котором отображение веб страницы не равноцено риску подхватить сифилис, туберкулёз или подобное???
    Почему так сложно?
    Если знает кто, то можно и без JS.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:05, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Dillo. А не, там и без жс это было. Впрочем, где не было? Твой лучший шанс ничего не подхватить, это использовать ежедневно обновляющийся хром.
     

  • 1.21, Admino (ok), 22:24, 21/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  и путём создания ответвления от браузера Wexond создан принципиально другой продукт с тем же названием Midori,

    А ещё тем же кодом годичной давности и даже теми же скриншотами. Принципиально другой проект!

     

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