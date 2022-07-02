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В web-браузер Epiphany (GNOME Web) добавлена поддержка WebExtension

02.07.2022 12:19

В развиваемый проектом GNOME web-браузер Epiphany, основанный на движке WebKitGTK и предлагаемый пользователям под именем GNOME Web, добавлена поддержка дополнений в формате WebExtension. API WebExtensions позволяет создавать дополнения при помощи штатных web-технологий и унифицирует разработку дополнений для различных браузеров (WebExtensions применяется в дополнениях для Chrome, Firefox и Safari). Версия с поддержкой дополнений войдёт в состав выпуска GNOME 43, намеченного на 21 сентября.

Отмечается, что в Epiphany пока реализована лишь часть API WebExtension, но данной поддержки уже достаточно для запуска некоторых популярных дополнений. Со временем поддержка API WebExtension будет расширяться. Разработка ведётся с оглядкой на реализацию второй версии манифеста дополнений и обеспечение совместимости с дополнениями для Firefox и Chrome. Из нереализованных API упоминается webRequest, применяемый в дополнениях для блокировки нежелательного контента. Среди уже доступных API:

  • alarms - генерация событий в заданное время.
  • cookies - управление и доступ к Cookie.
  • downloads - управление загрузками.
  • menus - создание элементов контекстных меню.
  • notifications - показ уведомлений.
  • storage - хранение данных и настроек.
  • tabs - управление вкладками.
  • windows - управление окнами.

В следующем выпуске GNOME также будет возвращена поддержка самодостаточных web-приложений в формате PWA (Progressive Web Apps). В том числе в менеджере приложений GNOME Software появится подборка web-приложений, которые можно будет устанавливать и удалять как обычные программы. Выполнение web-приложений в пользовательском окружении осуществляется при помощи браузера Epiphany. Планируется обеспечить совместимость с PWA-приложениями, созданными для Chrome.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.tingping.se/2022/...)
  2. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 42
  3. OpenNews: Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.36.0 и web-браузера Epiphany 42
  4. OpenNews: Компания Igalia представила Wolvic, web-браузер для устройств виртуальной реальности
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Elementary OS 6.1
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57442-epiphany
Ключевые слова: epiphany, gnome, webextensions
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:35, 02/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Вебкит всё. К слову, что мне понадобится, чтобы запилить поддержку хромового аддона в кутеполе? Мне нравятся некоторые, но от браузера мне нужна только форма, тащить всё не айс.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:46, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вебкит всё.

    вроде хромиум ещё кто-то юзает

     

  • 1.2, Аноним (2), 12:46, 02/07/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    О, а вот это круто. Без расширений в нём не было смысла
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:16, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В самом гноме нету смысла. А в браузере, который в гноме смысла еще меньше. А уж с расширениями этот браузер или нет вообще пофиг.  
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 13:43, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, ну если боковую панель перенесли вниз, то ещё кае-как можно закосить под МАК.
     

  • 1.4, Аноним (3), 13:17, 02/07/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    PWA ненужны еще больше чем это браузер.  
     
  • 1.5, Аноним (5), 13:18, 02/07/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Из нереализованных API упоминается webRequest, применяемый в дополнениях для блокировки нежелательного контента

    Кто-то может и будет пользоваться)

     
  • 1.6, Аноним (6), 13:37, 02/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Пользуюсь гугл хромом и доволен как слон
     
  • 1.8, Аноним (10), 13:44, 02/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    опять хром с нескучными обоями...
     
  • 1.9, Аноним (10), 13:45, 02/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    > обеспечение совместимости с дополнениями для Firefox и Chrome

    это ещё зачем? ведь

    > API WebExtensions... унифицирует разработку дополнений для различных браузеров

     
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