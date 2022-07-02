В web-браузер Epiphany (GNOME Web) добавлена поддержка WebExtension

В развиваемый проектом GNOME web-браузер Epiphany, основанный на движке WebKitGTK и предлагаемый пользователям под именем GNOME Web, добавлена поддержка дополнений в формате WebExtension. API WebExtensions позволяет создавать дополнения при помощи штатных web-технологий и унифицирует разработку дополнений для различных браузеров (WebExtensions применяется в дополнениях для Chrome, Firefox и Safari). Версия с поддержкой дополнений войдёт в состав выпуска GNOME 43, намеченного на 21 сентября.

Отмечается, что в Epiphany пока реализована лишь часть API WebExtension, но данной поддержки уже достаточно для запуска некоторых популярных дополнений. Со временем поддержка API WebExtension будет расширяться. Разработка ведётся с оглядкой на реализацию второй версии манифеста дополнений и обеспечение совместимости с дополнениями для Firefox и Chrome. Из нереализованных API упоминается webRequest, применяемый в дополнениях для блокировки нежелательного контента. Среди уже доступных API:

alarms - генерация событий в заданное время.

cookies - управление и доступ к Cookie.

downloads - управление загрузками.

menus - создание элементов контекстных меню.

notifications - показ уведомлений.

storage - хранение данных и настроек.

tabs - управление вкладками.

windows - управление окнами.

В следующем выпуске GNOME также будет возвращена поддержка самодостаточных web-приложений в формате PWA (Progressive Web Apps). В том числе в менеджере приложений GNOME Software появится подборка web-приложений, которые можно будет устанавливать и удалять как обычные программы. Выполнение web-приложений в пользовательском окружении осуществляется при помощи браузера Epiphany. Планируется обеспечить совместимость с PWA-приложениями, созданными для Chrome.



