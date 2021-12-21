Выпуск дистрибутива Elementary OS 6.1

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|1.1, Аноним (1), 14:50, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>уважающей конфиденциальность альтернативы Windows и macOS
Проржался.
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|2.35, Аноним (-), 16:09, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Создатели Elementary OS восхищаются macOS, и хотят на базе OS GNU/Linux сделать графически похожую на неё систему.
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|3.39, Аноним (39), 16:16, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я хочу в космос полететь, и сдается мне шансы у нас одинаковые.
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|4.42, Аноним (-), 16:26, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему трудно? Что внутри у macOS нас не волнует, а графику внешне похожую на macOS можно влолне сделать. Они же доком и графикой восхищаются.
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|1.2, kknight (ok), 15:00, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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В тёмной теме обои лажовые. Видно, что на поверхности скалы резкие тени, какие бывают только в яркий солнечный день. Калифорнийские дизайнеры деградируют...
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|5.37, Аноним (-), 16:12, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Роман Говарда Филлипса Лавкрафта основан на сюжете кельтских народных сказок и легенд.
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|6.40, dullish (ok), 16:17, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возникших на почве галлюцинаций, вызванных злоупотреблением отваром из мухоморов.
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|1.4, Аноним (4), 15:01, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Почему бы Firefox не перенести панель вкладок вниз? Там реально места больше и далеко не всем нужна панель вкладок.
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|2.9, ra (??), 15:06, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Панель вкладок не нужна вообще. Но благо в файрфоксе/lebrewolf она убирается на раз-два через редактирование стиля, что я и сделал. А вот тоже самое провернуть на хромиумах вообще нереально. Так что файрфокс пока без альтернатив, уродливые вкладки терпеть невозможно
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|3.23, Аноним (4), 15:47, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У кого-то по 50 вкладок открыто, кому-то не нужно много.
Я вообще большей частью времени на 95% новостей, статей попадаю либо через RSS-рассылку (да, оно живое, и ещё как), либо через telegram-канал конкретного сайта. Хотя RSS мне больше нравится, он глубоко настраиваем под себя, и не выбешивает мгновенным уведомлением, когда надо тогда и прочёл.
И да, есть возможность читать открытые каналы telegram через RSS, никуда не регистрируясь.
Так что браузер для меня давно стал чем-то подобием Okular (о вкусах не спорят).
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|3.26, Аноним (26), 15:50, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Панель вкладок не нужна вообще.
Поэтому с следующих релизах её выпилят, потому что рандом с опеннета так сказал!
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|4.27, Аноним (4), 15:57, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ты чё, это его мнение, он же подписался своим ником, значит ИМХО, а не Планетой Земля, чё сразу накидывать.
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|2.25, Аноним (25), 15:48, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему бы Firefox не перенести панель вкладок вниз? Там реально места больше
> и далеко не всем нужна панель вкладок.
Перенесите, если вам угодно, в природе встречались дополнения, которые могут подобное провернуть.
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|1.5, Аноним (4), 15:02, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Почему бы Firefox не перенести панель вкладок вниз, тут показано на GNOME Web? Там реально места больше и далеко не всем нужна панель вкладок.
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|1.6, Аноним (6), 15:02, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Этот юзер-френдли дистрибутив всё ещё нужно переустанавливать, чтобы обновиться с релиза на релиз?
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|2.16, _hide_ (ok), 15:27, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> переустанавливать, чтобы обновиться с релиза на релиз
Да и после минорного обновления, приходится переустанавливаться, особенно если сторонние репы подтянут какое-либо обновление для GTK3 или почтовый клиент у них "обновиться".
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|2.30, Аноним (30), 16:02, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Этот юзер-френдли дистрибутив всё ещё нужно переустанавливать, чтобы обновиться с релиза
> на релиз?
Ахах, также как и с MXLinux и с Linux Mint, юзерфрендли он такой, во всём должен приближаться к windows-style xD
По факту - очередное хипсторское поделие для хипсторов, коих сейчас как грязи наплодилось, в большей степени как форки бунт и рача, но с модными гуйцами и форками гнома, за редким исключением, каждый на свой лад.
И все как один убоги своей реализацией, потому как база у них Defective by Design в случае с гномофорками.
Разной запущенности глюкавости и прожорливости, зато с претензиями на юзерфрендли и всё-из-коробки.
По факту более насыщенные велосипедостроением болгеносы. Лучше бы и правда были болгеносами, меньше бы глюков было.
Из всего этого зоопарка, только Linux Mint более годный, т.к. на протяжении использования хотя бы не течёт и не делает мозг как остальные.
Справедливости ради у MX Linux неплохая макулатурка для хомячков идущая в комплекте, но сам дистр - груда хлама, которая также местами глючит от нагромождения наколеночных решений и барахла. Если нужны гуйцы и более стабильная база на Debian, а сам Debian поставить неосиляторство одолело, лучше уж LMDE, оно стабильней будет.
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|1.10, Аноним (10), 15:07, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Одна из тех ОС, которая не предлагает ничего особенного, что выделяло бы её среди остальных. Создана для сбора донатов. 💩
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|2.11, hefenud (ok), 15:15, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне интересно у них эти донаты хотя бы хостинг окупают или нет? Что-то подозреваю, что нет
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|3.21, Аноним (10), 15:34, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У них зарегистрирована марка elementary inc. С коммерциализацией проекта проблем нет.
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|3.34, Аноним (34), 16:08, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мне интересно у них эти донаты хотя бы хостинг окупают или нет?
> Что-то подозреваю, что нет
Вы не следите за трендами ;)
Её как и бамжару с гарудой и дипином хайпуют с каждого утюга, так что, в наплыве хомячков они дефицита не испытывают.
Хотя, субъективно бамжара с гарудой пока одолевают.
Попось там же где-то, до кучи между дипином и элементарей
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|2.31, Аноним (30), 16:04, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Одна из тех ОС, которая не предлагает ничего особенного, что выделяло бы
> её среди остальных. Создана для сбора донатов. 💩
Тем не менее, расхайпована, шо пц
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|1.17, Аноним (17), 15:28, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Похерить такой проект, жрёт больше третьегнома, какая чудесная была Luna, и какой звиздец сейчас, GTK3 от сатаны.
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|1.19, Анонимиус (??), 15:33, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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И все прям недовольны... Этому смешно про конфиденциальность, этим ФФ не там, этому обои не те, кто-то про МакОС что-не невнятное бубнит, а кто-то донатами недоволен... Вы не поохренели, а?
Люди стараются, пишут, пробуют что-то новое, дорабатывают, а вы что сделали, а, программисты? Лишь бы заклеймить на опеннете позором не важно кого, самоутвердиться и подтерев сопельки пойти заниматься уж очень-мега-труЪ важным проектом, не то, что это "поделие". Ну-ну.
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|2.41, Аноним (39), 16:22, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё, что они делают, это форкают гномовские приложения и прибивают гвоздями к своему тулкиту. В отличии от KDE у них есть дизайнер UI, что хорошо, но пользоваться этим дистрибутивом решительно невозможно.
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|1.22, Nicholass (?), 15:42, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, если они придерживаются, чтобы быть похожим на мак ос, то почему не следуют дизайну новым мак ос?
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|1.24, Рядовой (?), 15:47, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Решил уйти с хфсе, есть на то причины. Вот думаю, что выбрать.
Или ПопОС или эту Элементари или КДЕ какое-нибудь. Ща попробую КДЕ.
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|2.29, Аноним (4), 16:01, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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сразу скажу у kde neon есть проблемы с зависимостями после обновлений, лучше использовать какой-то устоявшийся LTS дистрибутив
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|3.38, Аноним (38), 16:13, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> сразу скажу у kde neon есть проблемы с зависимостями после обновлений, лучше
> использовать какой-то устоявшийся LTS дистрибутив
Когда я пробовал KDE, тот как раз оказалось, что именно KDE Neon самый адекватный в плане быстроты фиксов, а использовать KDE без быстрофиксов это такое себе ССЗБ.
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|2.36, Аноним (36), 16:11, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Решил уйти с хфсе, есть на то причины. Вот думаю, что выбрать.
> Или ПопОС или эту Элементари
сорта этого самого
> или КДЕ какое-нибудь. Ща попробую КДЕ.
Если чешется на KDE попробуйте KDE Neon (вас же не смущает Ubuntu-based ?! xD)
Но, если XFCE устраивал до появления каких-то там причин, то логичнее было бы рассматривать MATE, я также поступил и брат жив.
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