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Выпуск дистрибутива Elementary OS 6.1

21.12.2021 14:35

Представлен выпуск дистрибутива Elementary OS 6.1, позиционируемого в качестве быстрой, открытой и уважающей конфиденциальность альтернативы Windows и macOS. Основное внимание в проекте уделяется качественному дизайну, нацеленному на создание простой в использовании системы, потребляющей минимальные ресурсы и обеспечивающей высокую скорость запуска. Пользователям предлагается собственное окружение рабочего стола Pantheon. Для загрузки подготовлены загрузочные iso-образы (2.47 ГБ), доступные для архитектуры amd64 (для бесплатной загрузки с сайта проекта в поле с суммой пожертвования необходимо ввести 0).

При разработке оригинальных компонентов Еlementary OS используется GTK3, язык Vala и собственный фреймворк Granite. В качестве основы дистрибутива используются наработки проекта Ubuntu. На уровне пакетов и поддержки репозиториев Еlementary OS 6.x совместим с Ubuntu 20.04. Графическое окружение основано на собственной оболочке Pantheon, которая объединяет собой такие компоненты, как оконный менеджер Gala (на базе LibMutter), верхнюю панель WingPanel, лаунчер Slingshot, панель управления Switchboard, нижнюю панель задач Plank (переписанный на Vala аналог панели Docky) и менеджер сессий Pantheon Greeter (на основе LightDM).

В состав окружения входит набор тесно интегрированных в единое окружение приложений, необходимых для решения задач пользователей. Среди приложений большую часть составляют собственные разработки проекта, такие как эмулятор терминала Pantheon Terminal, файловый менеджер Pantheon Files, текстовый редактор Code и музыкальный проигрыватель Music (Noise). Проектом также развиваются менеджер фотографий Pantheon Photos (ответвление от Shotwell) и почтовый клиент Mail (ответвление от Evolution).

Ключевые новшества:

  • Продолжена модернизация центра установки приложений, в котором, в дополнение к пакетам из штатных репозиториев, предлагается более 90 отдельно поддерживаемых программ, распространяемых в формате Flatpak. В новой версии значительно переработано оформление главной страницы, в верхней части которой размещены сменяющие друг-друга баннеры с информацией о недавних выпущенных программах, развиваемых при поддержке проекта. Под баннерами предложена новая секция с 12 недавно обновлёнными приложениями, для которых сразу показана кнопка для быстрой установки. Информация о показываемых приложениях теперь извлекается из локальной БД, а не с внешнего сервера, что позволило до трёх раз ускорить время формирования главной страницы.

    Переделаны страницы, на которых показывается содержимое выбранных категорий приложений (например, программы для работы со звуком или системные приложения). Информация о программах в категориях теперь показывается в форме сетки с явным разделением бесплатных, платных и не связанных с проектом приложений (загружаемых из внешних репозиториев, таких как Flathub). Добавлена новая категория "Конфиденциальность и безопасность". Категория с развлекательными приложениями перемещена в раздел с играми.

    Доработано оформление страниц с детальной информацией о выбранном приложении. Вместо вывода предупреждения о содержимом (например, отправке телеметрии, наличии жестоких сцен или обнажённых тел в играх) во время установки, подобные предупреждения теперь постоянно отображаются под верхним баннером с названием приложения. Улучшен выбор цвета верхнего баннера. В нижней части предложена новая секция с подборкой приложений от того же автора.

    Улучшено отображение AppCenter на небольших экранах. Добавлен новый индикатор прогресса установки, обновления или удаления пакетов, который совмещён с кнопкой "Отмена" и показывается в верхнем правом углу окна.

    Улучшен интерфейс для покупки платных приложений. В разных частях AppCenter задействован единый виджет для проведения оплаты, в который для приложений, продаваемых по схеме "оплати сколько хочешь", встроена форма для изменения цены.

    Улучшена работа с программами из внешних репозиториев, таких как Flathub, например, программы из внешних репозиториев сразу отображаются после активации данных репозиториев, без необходимости перезапуска. В случае неудачного поиска в AppCenter пользователю выводится напоминание о возможности установки внешних программ через интерфейс Sideload. При установке драйверов, завязанных на DKMS, AppCenter теперь автоматически установит необходимые заголовочные файлы ядра Linux. Обновлена web-версия AppCenter. Реализована сборка всех распространяемых через AppCenter приложений для платформы ARM64, что позволяет использовать их на таких устройствах, как Pinebook Pro и Raspberry Pi 4.

  • Переделан интерфейс для быстрого переключения между окнами. Вместо индикации текущего окна непосредственно в нижней панели с выводом самого окна на передний план, переключение между окнами теперь управляется при помощи отдельного виджета, выводимого в центре экрана и показывающего пиктограммы и заголовки открытых окон.
  • Добавлена новая анимация вывода диалоговых окон, которые теперь появляются из верхней части родительского окна. При выводе модальных диалогов родительское окно теперь затемняется для того, что бы дать понять о невозможности работы с ним до закрытия диалога.
  • Значительно доработан диалог выбора файлов, в котором появилась возможность создания новых каталогов, добавлена опция для показа файлов только определённого типа и реализован параметр для ограничения доступа к выбранному файлу режимом только для чтения (при доступе к ресурсам вне flatpak-контейнера через систему порталов).
  • Для программ в формате Flatpak предложен новый диалог AppChooser, позволяющий открыть файл в другом приложении.
  • Улучшена реализация тёмного стиля оформления и связанных с ним настроек. Обеспечено следование выбранному стилю приложений из GNOME, а в будущем и приложений из KDE.
  • В меню приложений предоставлена возможность запуска программ с привязкой к определённому GPU на системах с гибридной графикой (например, NVIDIA Optimus). Улучшено определение только что установленных программ. Функции поиска в меню приложений теперь охватывают сетевые разделы, каталоги, добавленные в закладки, а также типовые каталоги, такие как Downloads и Pictures. Улучшен поиск настроек в конфигураторе. Поиск теперь не привязан к выбранному файловому менеджеру.
  • В инсталляторе и интерфейсе начальной настройки упрощён процесс смены имени хоста и решены проблемы с назначением произвольного имени, удобного пользователю (например, пользователь может дать системе имя "Cassidy’s StarBook", которое будет отображаться в конфигураторе Elementary OS, но для системных приложений будет сохранено в /etc/hostname как Cassidys-StarBook). В инсталляторе решены проблемы с неиспользуемыми дисковыми разделами в режиме ручной установки и добавлен вывод предупреждения об особенностях работы при установке в виртуальной машине.
  • В программе для высвобождения свободного дискового пространства (Housekeeping) помимо настройки автоматического удаления временных файлов и очистки корзины, предоставлена возможность удаления загрузок. Интерфейс Housekeeping приближен к дизайну конфигуратора и приложения Welcome.
  • В конфигураторе улучшен раздел настройки масштабирования и параметров экрана, решены проблемы с выбором экрана в многомониторных конфигурациях. В отдельное подменю вынесены разрешения экранов с другим коэффициентом соотношения сторон.

    На отдельную страницу вынесены настройки масштабирования текста. Предоставлена возможность выставления промежуточных значений масштабирования.

  • В индикаторе управления звуком заменены пиктограммы, улучшена прокрутка ползунка громкости и скрыты некорректные аналоговые устройства вывода. На странице настройки параметров звука в конфигураторе улучшена раскладка настроек и задействованы цветные пиктограммы.
  • В интерфейсе настройки параметров клавиатуры улучшены инструменты для определения собственных горячих клавиш, а также редактирования и удаления горячих клавиш. Во вкладку с настройками раскладки клавиатуры добавлен экранный переключатель раскладок.
  • В индикаторе энергопотребления реализована настройка для включения или выключения показа процентов заряда аккумулятора в панели.
  • На экране с системной информацией выведены детали о графических чипсетах, включая Intel Xe Graphics.
  • Улучшено запоминание состояния Bluetooth при перезапуске и выходе из спящего режима.
  • Упрощено портирование рабочего стола из Elementary OS в другие дистрибутивы, такие как Fedora и NixOS.
  • Расширены возможности службы Online Accounts, в которой повышена надёжность определения методов аутентификации для IMAP и предоставлена возможность редактирования учётных записей CalDAV и IMAP.
  • В почтовом клиенте Mail, реализованном на основе Evolution Data Server (EDS), продолжено доведение возможностей до паритета со старым клиентом на базе движка Geary. Добавлены уведомления о поступлении новых сообщений, показываемые даже при закрытом окне. Улучшена группировка уведомлений. Добавлено контекстное меню, показываемое при клике правой кнопкой мыши на заголовки сообщений в списке. Обеспечено автоматическое выделение следующей нити сообщений после удаления или архивирования текущей. Добавлены новые кнопки для ручного получения новых сообщений и отдельно активируемые фильтры для непрочитанных и помеченных звёздочкой сообщений.
  • В приложении Tasks, помогающем вести списки задач и заметок, реализован диалог подтверждения операций удаления. Повышена производительность обработки списков задач.
  • В календаре-планировщике повышена надёжность отправки и показа уведомлений. Улучшена поддержка часовых поясов.
  • Браузер Web из синхронизирован с GNOME Web 41 (Epiphany 41). Изменено оформление панели инструментов, внесены оптимизации производительности и реализовано скругление углов окна. В настройки добавлены функции поиска. Полностью переделано оформление интерфейсов управления поисковыми движками и паролями. Добавлена настройка для блокирования доступа к локальному хранилищу. По умолчанию отключены поисковые рекомендации Google. В настройках внешнего вида предоставлена возможность добавления своего JavaScript-кода. Добавлена плавная анимация открытия, закрытия и перегруппировки вкладок.
  • В файловом менеджере улучшено перемещение закладок на боковую панель в режиме drag&drop. Решены проблемы с переименованием закладок и добавлена возможность открытия закладок в новой вкладке. Улучшено выделение групп файлов мышью (уже выполненное выделение теперь не пропадает при клике на окружающие области). Обеспечено восстановление открытых вкладок после перезапуска. Улучшено отображение прав доступа для файлов и каталогов на сетевых разделах. Добавлен портал Send Mail для отправки файлов на email.
  • В программе для работы с камерой обеспечено сохранение видео на диск в полном разрешении, несмотря на то, что для повышения производительности картинка в окне продолжает выводиться в низком разрешении. Решены проблемы, возникавшие при подключении нескольких камер.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.elementary.io/ele...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Elementary OS 6
  3. OpenNews: Выпуск программы для дизайна макетов интерфейсов Akira 0.0.14
  4. OpenNews: Выпуск браузера Ephemeral 7, развиваемого проектом elementary OS
  5. OpenNews: Дистрибутив elementary OS представил OEM-сборки и договорился о предустановке на ноутбуки
  6. OpenNews: Проект elementary OS реализовал монетизацию на основе техподдержки
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56384-elementaryos
Ключевые слова: elementaryos
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Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:50, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >уважающей конфиденциальность альтернативы Windows и macOS

    Проржался.

     
     
  • 2.35, Аноним (-), 16:09, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Создатели Elementary OS восхищаются macOS, и хотят на базе OS GNU/Linux сделать графически похожую на неё систему.
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 16:16, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я хочу в космос полететь, и сдается мне шансы у нас одинаковые.
     
     
  • 4.42, Аноним (-), 16:26, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему трудно? Что внутри у macOS нас не волнует, а графику внешне похожую на macOS можно влолне сделать. Они же доком и графикой восхищаются.
     

  • 1.2, kknight (ok), 15:00, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В тёмной теме обои лажовые. Видно, что на поверхности скалы резкие тени, какие бывают только в яркий солнечный день. Калифорнийские дизайнеры деградируют...
     
  • 1.3, Аноним12345 (?), 15:01, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ведущий разработчик - Дэнил Форе
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:03, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Режиссер - Роберт Б. Уайде
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 15:23, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В ролях Том Круз и Дастин Хоффман.
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 16:04, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по мотивом романа Говарда Филлипса Лавкрафта
     
     
  • 5.37, Аноним (-), 16:12, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Роман Говарда Филлипса Лавкрафта основан на сюжете кельтских народных сказок и легенд.
     
     
  • 6.40, dullish (ok), 16:17, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возникших на почве галлюцинаций, вызванных злоупотреблением отваром из мухоморов.
     

  • 1.4, Аноним (4), 15:01, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Почему бы Firefox не перенести панель вкладок вниз? Там реально места больше и далеко не всем нужна панель вкладок.
     
     
  • 2.9, ra (??), 15:06, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Панель вкладок не нужна вообще. Но благо в файрфоксе/lebrewolf она убирается на раз-два через редактирование стиля, что я и сделал. А вот тоже самое провернуть на хромиумах вообще нереально. Так что файрфокс пока без альтернатив, уродливые вкладки терпеть невозможно
     
     
  • 3.15, пес (?), 15:26, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    вкладки очень важны, хромиум решает
     
  • 3.18, Аноним (4), 15:32, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используете Tab List Button или Tree Style Tab ?
     
  • 3.23, Аноним (4), 15:47, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У кого-то по 50 вкладок открыто, кому-то не нужно много.
    Я вообще большей частью времени на 95% новостей, статей попадаю либо через RSS-рассылку (да, оно живое, и ещё как), либо через telegram-канал конкретного сайта. Хотя RSS мне больше нравится, он глубоко настраиваем под себя, и не выбешивает мгновенным уведомлением, когда надо тогда и прочёл.
    И да, есть возможность читать открытые каналы telegram через RSS, никуда не регистрируясь.
    Так что браузер для меня давно стал чем-то подобием Okular (о вкусах не спорят).  
     
  • 3.26, Аноним (26), 15:50, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Панель вкладок не нужна вообще.

    Поэтому с следующих релизах её выпилят, потому что рандом с опеннета так сказал!


     
     
  • 4.27, Аноним (4), 15:57, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты чё, это его мнение, он же подписался своим ником, значит ИМХО, а не Планетой Земля, чё сразу накидывать.
     
  • 2.25, Аноним (25), 15:48, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему бы Firefox не перенести панель вкладок вниз? Там реально места больше
    > и далеко не всем нужна панель вкладок.

    Перенесите, если вам угодно, в природе встречались дополнения, которые могут подобное провернуть.

     

  • 1.5, Аноним (4), 15:02, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему бы Firefox не перенести панель вкладок вниз, тут показано на GNOME Web? Там реально места больше и далеко не всем нужна панель вкладок.
     
  • 1.6, Аноним (6), 15:02, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Этот юзер-френдли дистрибутив всё ещё нужно переустанавливать, чтобы обновиться с релиза на релиз?
     
     
  • 2.16, _hide_ (ok), 15:27, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> переустанавливать, чтобы обновиться с релиза на релиз

    Да и после минорного обновления, приходится переустанавливаться, особенно если сторонние репы подтянут какое-либо обновление для GTK3 или почтовый клиент у них "обновиться".

     
     
  • 3.20, Аноним (4), 15:33, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тогда проще на Endless OS оставаться
     
  • 2.30, Аноним (30), 16:02, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Этот юзер-френдли дистрибутив всё ещё нужно переустанавливать, чтобы обновиться с релиза
    > на релиз?

    Ахах, также как и с MXLinux и с Linux Mint, юзерфрендли он такой, во всём должен приближаться к windows-style xD

    По факту - очередное хипсторское поделие для хипсторов, коих сейчас как грязи наплодилось, в большей степени как форки бунт и рача, но с модными гуйцами и форками гнома, за редким исключением, каждый на свой лад.

    И все как один убоги своей реализацией, потому как база у них Defective by Design в случае с гномофорками.
    Разной запущенности глюкавости и прожорливости, зато с претензиями на юзерфрендли и всё-из-коробки.
    По факту более насыщенные велосипедостроением болгеносы. Лучше бы и правда были болгеносами, меньше бы глюков было.

    Из всего этого зоопарка, только Linux Mint более годный, т.к. на протяжении использования хотя бы не течёт и не делает мозг как остальные.
    Справедливости ради у MX Linux неплохая макулатурка для хомячков идущая в комплекте, но сам дистр - груда хлама, которая также местами глючит от нагромождения наколеночных решений и барахла. Если нужны гуйцы и более стабильная база на Debian, а сам Debian поставить неосиляторство одолело, лучше уж LMDE, оно стабильней будет.

     
     
  • 3.33, Аноним (4), 16:04, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и раньше было, открыли мир.
     

  • 1.8, Аноним (8), 15:04, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну сидели бы на своей макоси дальше...
     
  • 1.10, Аноним (10), 15:07, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Одна из тех ОС, которая не предлагает ничего особенного, что выделяло бы её среди остальных. Создана для сбора донатов. 💩
     
     
  • 2.11, hefenud (ok), 15:15, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне интересно у них эти донаты хотя бы хостинг окупают или нет? Что-то подозреваю, что нет
     
     
  • 3.21, Аноним (10), 15:34, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них зарегистрирована марка elementary inc. С коммерциализацией проекта проблем нет.
     
  • 3.28, Аноним (4), 15:59, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть такое понятие как хобби, может подзабыли?
     
  • 3.34, Аноним (34), 16:08, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мне интересно у них эти донаты хотя бы хостинг окупают или нет?
    > Что-то подозреваю, что нет

    Вы не следите за трендами ;)
    Её как и бамжару с гарудой и дипином хайпуют с каждого утюга, так что, в наплыве хомячков они дефицита не испытывают.
    Хотя, субъективно бамжара с гарудой пока одолевают.
    Попось там же где-то, до кучи между дипином и элементарей

     
  • 2.31, Аноним (30), 16:04, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Одна из тех ОС, которая не предлагает ничего особенного, что выделяло бы
    > её среди остальных. Создана для сбора донатов. 💩

    Тем не менее, расхайпована, шо пц

     

  • 1.17, Аноним (17), 15:28, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Похерить такой проект, жрёт больше третьегнома, какая чудесная была Luna, и какой звиздец сейчас, GTK3 от сатаны.
     
  • 1.19, Анонимиус (??), 15:33, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    И все прям недовольны... Этому смешно про конфиденциальность, этим ФФ не там, этому обои не те, кто-то про МакОС что-не невнятное бубнит, а кто-то донатами недоволен... Вы не поохренели, а?
    Люди стараются, пишут, пробуют что-то новое, дорабатывают, а вы что сделали, а, программисты? Лишь бы заклеймить на опеннете позором не важно кого, самоутвердиться и подтерев сопельки пойти заниматься уж очень-мега-труЪ важным проектом, не то, что это "поделие". Ну-ну.
     
     
  • 2.41, Аноним (39), 16:22, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё, что они делают, это форкают гномовские приложения и прибивают гвоздями к своему тулкиту. В отличии от KDE у них есть дизайнер UI, что хорошо, но пользоваться этим дистрибутивом решительно невозможно.
     

  • 1.22, Nicholass (?), 15:42, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, если они придерживаются, чтобы быть похожим на мак ос, то почему не следуют дизайну новым мак ос?
     
  • 1.24, Рядовой (?), 15:47, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Решил уйти с хфсе, есть на то причины. Вот думаю, что выбрать.
    Или ПопОС или эту Элементари или КДЕ какое-нибудь. Ща попробую КДЕ.
     
     
  • 2.29, Аноним (4), 16:01, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    сразу скажу у kde neon есть проблемы с зависимостями после обновлений, лучше использовать какой-то устоявшийся LTS дистрибутив  
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 16:13, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > сразу скажу у kde neon есть проблемы с зависимостями после обновлений, лучше
    > использовать какой-то устоявшийся LTS дистрибутив

    Когда я пробовал KDE, тот как раз оказалось, что именно KDE Neon самый адекватный в плане быстроты фиксов, а использовать KDE без быстрофиксов это такое себе ССЗБ.

     
  • 2.36, Аноним (36), 16:11, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Решил уйти с хфсе, есть на то причины. Вот думаю, что выбрать.
    > Или ПопОС или эту Элементари

    сорта этого самого
    > или КДЕ какое-нибудь. Ща попробую КДЕ.

    Если чешется на KDE попробуйте KDE Neon (вас же не смущает Ubuntu-based ?! xD)
    Но, если XFCE устраивал до появления каких-то там причин, то логичнее было бы рассматривать MATE, я также поступил и брат жив.

     

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