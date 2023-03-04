GNOME Shell и Mutter завершили переход на GTK4

2.5 , Аноним ( 5 ), 11:00, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не кажется, у gtk3 тоже импут лаг адовый появился по сравнению с gtk2.

2.6 , koblin ( ok ), 11:03, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – может анимации в gtk4 создают такое впечатление, я не заметил что 4 медленнее

2.7 , Аноним ( 7 ), 11:09, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – OpenGL Vsync? 17ms lag?

2.11 , Аноним ( 12 ), 11:22, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Только мне одному кажется что gtk тормозной не зависимо от версии?

3.17 , anonblmus ( ? ), 11:36, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот только с Qt ровно та же проблема. Сколько раз щупал KDE - столько раз изумлялся тормозам.

Борьба была равна - сражалось два г..на.

4.19 , Аноним ( 5 ), 11:44, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я бы сказал что это враньё, но я знаю, что это правда. Тут надо рассматривать конкретно, что и где тормозит. Вот, например, konsole топчик по сравнению с альтернативами (да, можно считать, что он медленнее xterm, но в то же время и быстрее и юзабельнее). В то же время, к кутям это никакого отношения не имеет, кути действительно подозрительно классные (особенно, виджеты, в грамотных руках, qml для всех остальных и там с оговорками).

4.20 , Аноним ( 12 ), 11:46, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – KDE просто молниеносен по сравнению с любой гномоподелкой.

5.25 , anonblmus ( ? ), 12:03, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да если бы. Почему на одной и той же машине запуск любого приложения из меню под кедами занимает секунды с крутящимся курсором, а из под xfce или гнома (гнома, Карл!) - запуск мгновенный (кроме чего-то реально жырного)?

5.26 , Аноним ( 26 ), 12:03, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ой вы о чем вообще? KDE приложения даже запускаются вечность, в отличие от гномовских. Точнее, если уже запустить весь тяжеленный KDE, то новые приложения запускаются приемлимо. Но в GTK-окружении первое KDE-приложение стартует просто вечность.. запуская туеву хучу kde'шных сервисов, чтобы вообще начать отрисовывать свое окно. В тог же время как чистые GTK-программы, так и использующие гномовские библиотеки в KDE окружении запускаются молниеносно, как и в гноме. Во времена до-SSD приходилсь больше 5 секунд ждать запуска самых примитивных приложений типа kedit или kruler. Медленно и печально наблюдая как запускается kbuildsycoca и еще куча всякого шлака, чисто чтобы отрисовать примитивную линейку. В то же время gedit или gnome-calculator что из под KDE, что из под чистого легкого WM типа openbox/fluxbox/icewm всегда запускался моментально, что в GTK2, что в GTK3. (про времена GTK1 vs. KDE 1/2 вспоминать не будем, хотя там было аналогично. Я говорю про GTK2+ и KDE3+)

