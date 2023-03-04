GNOME Shell и Mutter завершили переход на GTK4

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|3.8, Аноним (8), 11:16, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не пойму кстати, GTK разве не сами же гномеры сейчас разрабатывают? Почему у них постоянно рассинхрон такой?
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|2.30, kawaii_girl (ok), 12:20, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Успеют. Работа по полному переводу GNOME на GTK4 уже практически завершена, а GTK5 еще даже не начали разрабатывать.
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|3.13, Аноним (12), 11:23, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Приятно с тобой познакомится, покажи фокус или пошути как клоун.
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|3.14, Аноним (14), 11:24, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Работа над GTK5 начнётся в конце года. Намерение разрабатывать GTK на языках, отличных от Си"
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|1.4, Аноним (4), 10:58, 04/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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только мне одному кажется, что gtk4 значительно тормознее gtk3? хорошо видно по gtk{3,4}-widget-factory, поставленные рядом друг с другом.
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|2.5, Аноним (5), 11:00, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не кажется, у gtk3 тоже импут лаг адовый появился по сравнению с gtk2.
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|2.6, koblin (ok), 11:03, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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может анимации в gtk4 создают такое впечатление, я не заметил что 4 медленнее
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|2.11, Аноним (12), 11:22, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только мне одному кажется что gtk тормозной не зависимо от версии?
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|3.17, anonblmus (?), 11:36, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот только с Qt ровно та же проблема. Сколько раз щупал KDE - столько раз изумлялся тормозам.
Борьба была равна - сражалось два г..на.
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|4.19, Аноним (5), 11:44, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы сказал что это враньё, но я знаю, что это правда. Тут надо рассматривать конкретно, что и где тормозит. Вот, например, konsole топчик по сравнению с альтернативами (да, можно считать, что он медленнее xterm, но в то же время и быстрее и юзабельнее). В то же время, к кутям это никакого отношения не имеет, кути действительно подозрительно классные (особенно, виджеты, в грамотных руках, qml для всех остальных и там с оговорками).
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|5.25, anonblmus (?), 12:03, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да если бы. Почему на одной и той же машине запуск любого приложения из меню под кедами занимает секунды с крутящимся курсором, а из под xfce или гнома (гнома, Карл!) - запуск мгновенный (кроме чего-то реально жырного)?
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|5.26, Аноним (26), 12:03, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ой вы о чем вообще? KDE приложения даже запускаются вечность, в отличие от гномовских. Точнее, если уже запустить весь тяжеленный KDE, то новые приложения запускаются приемлимо. Но в GTK-окружении первое KDE-приложение стартует просто вечность.. запуская туеву хучу kde'шных сервисов, чтобы вообще начать отрисовывать свое окно.
В тог же время как чистые GTK-программы, так и использующие гномовские библиотеки в KDE окружении запускаются молниеносно, как и в гноме.
Во времена до-SSD приходилсь больше 5 секунд ждать запуска самых примитивных приложений типа kedit или kruler. Медленно и печально наблюдая как запускается kbuildsycoca и еще куча всякого шлака, чисто чтобы отрисовать примитивную линейку. В то же время gedit или gnome-calculator что из под KDE, что из под чистого легкого WM типа openbox/fluxbox/icewm всегда запускался моментально, что в GTK2, что в GTK3. (про времена GTK1 vs. KDE 1/2 вспоминать не будем, хотя там было аналогично. Я говорю про GTK2+ и KDE3+)
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|3.21, Аноним (12), 11:47, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже сам факт что для отвязывания нужно плясать с бубном в генте уже о многом говорит.
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|1.16, Аноним (16), 11:33, 04/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Некоторые приложения у них непонятно, зачем создавались вообще. Например, Totem. Кто-то смотрит в нём видео? Он же ничего не умеет.
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