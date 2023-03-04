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GNOME Shell и Mutter завершили переход на GTK4

04.03.2023 10:40

Пользовательская оболочка GNOME Shell и композитный менеджер Mutter полностью переведены на использование библиотеки GTK4 и избавились от жёсткой зависимости от GTK3. Кроме того, зависимость gnome-desktop-3.0 заменена на gnome-desktop-4 и gnome-bg-4, а libnma на libnma4.

В целом GNOME пока остаётся привязан к GTK3, так как не все приложения и библиотеки портированы на GTK4. Например, на GTK3 пока остаются WebKit, libpeas, libibus, просмотрщик документов Evince, видеоплеер Totem, просмотрщик изображений Eog, Boxes, Connections, Disks, Simple-scan, Photos и System Monitor.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Работа над GTK5 начнётся в конце года. Намерение разрабатывать GTK на языках, отличных от Си
  3. OpenNews: В GTK-диалог выбора файла добавлено отображение в виде значков
  4. OpenNews: Web-браузер Epiphany (GNOME Web) переведён на GTK4
  5. OpenNews: Доступен графический тулкит GTK 4.8
  6. OpenNews: Red Hat не будет поставлять GTK 2 в RHEL 10
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58744-gnome
Ключевые слова: gnome, mutter, gtk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:49, 04/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Надеюсь они успеют всё портировать к выходу GTK5.
     
     
  • 2.2, gesha.turtles (?), 10:51, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока будут портировать, выйдет как раз GTK6. На шаг позади, чо…
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:16, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не пойму кстати, GTK разве не сами же гномеры сейчас разрабатывают? Почему у них постоянно рассинхрон такой?
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 11:23, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что мы живём не в идеальном мире.  
     
  • 4.15, Аноним (15), 11:25, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что у гномосеков нет цели, только путь.
     
     
  • 5.22, Аноним (22), 12:00, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это типа пусть будет ужас без конца лучше чем ужасный конец ?
     
  • 5.23, Аноним (22), 12:00, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *это типа пусть будет ужас без конца чем ужасный конец ?
     
  • 2.30, kawaii_girl (ok), 12:20, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Успеют. Работа по полному переводу GNOME на GTK4 уже практически завершена, а GTK5 еще даже не начали разрабатывать.
     

  • 1.3, Илья (??), 10:52, 04/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Ещё один  гвоздь в крышку гроба иксов
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:17, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    типичный местный клоун
     
     
  • 3.13, Аноним (12), 11:23, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приятно с тобой познакомится, покажи фокус или пошути как клоун.
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:24, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Работа над GTK5 начнётся в конце года. Намерение разрабатывать GTK на языках, отличных от Си"
     
     
  • 4.24, Аноним (22), 12:01, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наконец-то, начнут переход на R..
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:58, 04/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    только мне одному кажется, что gtk4 значительно тормознее gtk3? хорошо видно по gtk{3,4}-widget-factory, поставленные рядом друг с другом.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:00, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не кажется, у gtk3 тоже импут лаг адовый появился по сравнению с gtk2.
     
  • 2.6, koblin (ok), 11:03, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    может анимации в gtk4 создают такое впечатление, я не заметил что 4 медленнее
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:09, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenGL Vsync?

    17ms lag?

     
  • 2.11, Аноним (12), 11:22, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Только мне одному кажется что gtk тормозной не зависимо от версии?
     
     
  • 3.17, anonblmus (?), 11:36, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только с Qt ровно та же проблема. Сколько раз щупал KDE - столько раз изумлялся тормозам.
    Борьба была равна - сражалось два г..на.
     
     
  • 4.19, Аноним (5), 11:44, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы сказал что это враньё, но я знаю, что это правда. Тут надо рассматривать конкретно, что и где тормозит. Вот, например, konsole топчик по сравнению с альтернативами (да, можно считать, что он медленнее xterm, но в то же время и быстрее и юзабельнее). В то же время, к кутям это никакого отношения не имеет, кути действительно подозрительно классные (особенно, виджеты, в грамотных руках, qml для всех остальных и там с оговорками).
     
  • 4.20, Аноним (12), 11:46, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE просто молниеносен по сравнению с любой гномоподелкой.  
     
     
  • 5.25, anonblmus (?), 12:03, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да если бы. Почему на одной и той же машине запуск любого приложения из меню под кедами занимает секунды с крутящимся курсором, а из под xfce или гнома (гнома, Карл!) - запуск мгновенный (кроме чего-то реально жырного)?
     
  • 5.26, Аноним (26), 12:03, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой вы о чем вообще? KDE приложения даже запускаются вечность, в отличие от гномовских. Точнее, если уже запустить весь тяжеленный KDE, то новые приложения запускаются приемлимо. Но в GTK-окружении первое KDE-приложение стартует просто вечность.. запуская туеву хучу kde'шных сервисов, чтобы вообще начать отрисовывать свое окно.

    В тог же время как чистые GTK-программы, так и использующие гномовские библиотеки в KDE окружении запускаются молниеносно, как и в гноме.

    Во времена до-SSD приходилсь больше 5 секунд ждать запуска самых примитивных приложений типа kedit или kruler. Медленно и печально наблюдая как запускается kbuildsycoca и еще куча всякого шлака, чисто чтобы отрисовать примитивную линейку. В то же время gedit или gnome-calculator что из под KDE, что из под чистого легкого WM типа openbox/fluxbox/icewm всегда запускался моментально, что в GTK2, что в GTK3. (про времена GTK1 vs. KDE 1/2 вспоминать не будем, хотя там было аналогично. Я говорю про GTK2+ и KDE3+)

     

  • 1.10, Аноним (12), 11:22, 04/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Осталось отвязать его от системд
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:37, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://wiki.gentoo.org/wiki/GNOME/GNOME_without_systemd/Gentoo
     
     
  • 3.21, Аноним (12), 11:47, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уже сам факт что для отвязывания нужно плясать с бубном в генте уже о многом говорит.
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:33, 04/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Некоторые приложения у них непонятно, зачем создавались вообще. Например, Totem. Кто-то смотрит в нём видео? Он же ничего не умеет.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:11, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не умеет чего?
     
     
  • 3.28, Илья (??), 12:14, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно, ничего лёгкого не умеет
     
  • 2.29, Kesha_Slakoman (ok), 12:18, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тотем топовый, странно что им почти не пользуются
     
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