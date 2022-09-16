Выпуск библиотеки Libadwaita 1.2 для создания интерфейсов в стиле GNOME

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|2.3, Аноним (3), 09:27, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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красота красотой, но теперь в системе часть GTK-приложений - на старой адвайте, а часть - на новой либадвайте. Причем если ты пишешь GTK4-приложуху без либадвайты, выглядеть оно будет как старая адвайта, с теплыми цветами и выпуклыми кнопками. Такая вот неконсистентность внутри одной версии одного тулкита. Хорошо хоть GTK2 вымереть успел.
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|3.8, _hide_ (ok), 09:43, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> Хорошо хоть GTK2 вымереть успел
У кого-то вымер, а кому-то работать надо, а не кнопочки рассматривать
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|3.30, Rj (?), 10:50, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плюс, мне больше qt с компактностью и небольшим блюр эффектом нравится.
Кто-то вообще гаруду самым красивым дистрибутивом считает
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|1.4, Отражение луны (ok), 09:32, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Может быть когда-нибудь настанет время, когда приложения гнома будут выглядеть констистентно хотя бы по отношению друг к другу. Хотя нет, не настанет.
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|2.12, Аноним (1), 09:49, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну не знаю, поставил тему которая поддерживает обе версии 3 и 4, и они у меня выглядят одинаково
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|3.15, Отражение луны (ok), 09:59, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ну не знаю, поставил тему которая поддерживает обе версии 3 и 4,
> и они у меня выглядят одинаково
Сабж не поддерживает темы, по крайней мере официально. Но дело даже не в этом. Часть апликух все еще на гтк3, какие-то используют гтк2, где-то тема темная, а бордер все равно светлый. Хрень, короче.
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|1.6, Аноним (7), 09:35, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Та Гном42 норм,ночной свет включается,свернуть,развернуть кнопки активируются если есть желание. Нужное добавляется на нижнюю панельку.Кнопки переключения раскладки назначаются. Много не жрёт.
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|3.32, Аноним (7), 10:53, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Совсем уж что ли... Иксмонад с иксами и то жрет больше, а вы про ДЕ рофлите.
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|2.10, Аноним (1), 09:45, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у кед кстати ночной свет очень криво работает, настройка не сохраняется, каждый раз он включен по расписанию хоть выставил что ручками его задаешь
проще поставить redshift заместо него
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|2.18, Аномимик (ok), 10:08, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кнопки переключения раскладки назначаются
Только окна теряют фокус в момент переключения раскладки. Благо что он хоть потом обратно возвращается, но hot-reload кода уже сработал...
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|1.16, EULA (?), 10:00, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Код библиотеки написан на языке Си
Отсталые люди! Ведь есть нормальный Rust!
> и распространяется под лицензией LGPL 2.1+.
Отсталые люди! Ведь есть нормальный EULA!
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|1.17, birdie (ok), 10:06, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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На удивление отвратный UI, в котором:
* Непонятно где можно нажимать, а где нет
* Кнопки не похожи на кнопки - их вообще нет
* Минимальный контраст и количество цветов
* Туча пустого непонятного места
* Непонятное состояние on/off
Те, кто это разрабатывают - ненавидят людей.
Первые это придумали не то Microsoft с Windows 8, не то Apple - убил бы.
Windows 95 на три порядка лучше: https://ia600103.us.archive.org/14/items/Win95OSR2/95.jpg
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|2.26, anonymous (??), 10:37, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да есть немного. Может у них там дорогие HDR OLED мониторы и у них контраст нормальный когда они рисуют кнопки. С другой стороны поставил федору 37б по идее в ней та самая адвайта или релиз кандитат ее -все не так страшно.
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|2.31, Аноним (1), 10:53, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а вам нужно нагромождение всего как можно плотнее, что бы это всё пестрило всевозможными оттенками всех цветов радуги?
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|1.25, Аноним (28), 10:36, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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large-title теперь просто title. Мало того что заголовок как и весь интерфейс уже не влизает в маленькие экраны. Чего стоят диалоги при установке той же федоры в 800x600 в виртуалке где ничего не влезает. Так это еще значит что рано или поздно они планируют создать еще больший large-title.
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