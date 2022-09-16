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Выпуск библиотеки Libadwaita 1.2 для создания интерфейсов в стиле GNOME

16.09.2022 09:04

Проект GNOME опубликовал выпуск библиотеки Libadwaita 1.2, включающей набор компонентов для стилевого оформления интерфейса пользователя, соответствующего рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines). Библиотека включает в себя готовые виджеты и объекты для построения приложений, соответствующих общему стилю GNOME, интерфейс которых может адаптивно подстраиваться под экраны любого размера. Код библиотеки написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPL 2.1+.

Библиотека libadwaita используется в сочетании с GTK4 и включает компоненты используемой в GNOME темы оформления Adwaita, которые были вынесены из GTK в отдельную библиотеку. Вынос элементов визуального оформления GNOME в отдельную библиотеку позволяет развивать необходимые для GNOME изменения отдельно от GTK, что даёт возможность разработчикам GTK сосредоточиться на базовых вещах, а разработчикам GNOME более быстро и гибко продвигать необходимые для себя изменения стилевого оформления, не затрагивая сам GTK.

В библиотеку входят типовые виджеты, охватывающих различные элементы интерфейса, такие как списки, панели, блоки редактирования, кнопки, вкладки, формы поиска, диалоговые окна и т.п. Предложенные виджеты позволяют создавать универсальные интерфейсы, которые органично функционируют как на крупных экранах ПК и ноутбуков, так и на небольших сенсорных экранах смартфонов. Интерфейс приложений динамически меняется в зависимости от размера экрана и доступных устройств ввода. Библиотека также включает набор стилей Adwaita, приводящих внешний вид в соответствие с рекомендациями GNOME, без необходимости выполнения ручной адаптации.

Основные изменения в libadwaita 1.2:

  • Добавлен виджет Adw.EntryRow, предназначенный для использования в качестве элемента списков. Виджет предоставляет поле ввода и заголовок с возможностью прикрепления дополнительных виджетов перед и после поля ввода (например, кнопки подтверждения ввода или индикатор того, что данные можно редактировать). Дополнительно доступен вариант Adw.PasswordEntryRow, рассчитанный на ввод паролей.
  • Добавлен виджет Adw.MessageDialog для вывода диалога с сообщением или вопросом. Виждет является расширенной заменой Gtk.MessageDialog, которая может подстраивать компоновку элементов к размеру окна. Например, в широких окнах кнопки могут выводиться в одой строке, а в узких - разбиваться на несколько колонок. Другим отличием является то, что виджет не является дочерним классом GtkDialog и предоставляет полностью новый API, не привязанный к предопределённым типам кнопок GtkResponseType (в Adw.MessageDialog обработка всех действий выполняется приложением), упрощающий встраивание других виджетов при помощи свойства extra-child и предоставляющий отдельные стили для заголовка и основного текста.
  • Добавлен виджет Adw.AboutWindow для вывода окна с информацией о программе. Виджет заменяет Gtk.AboutDialog и отличается применением адаптивной компоновки элементов и расширенными вспомогательными секциями, такими как список изменений, окно с благодарностями, информация о лицензиях сторонних компонентов, ссылки на информационные ресурсы и данные для упрощения отладки.
  • Расширены возможности виджетов Adw.TabView и Adw.TabBar, в которых переработан механизм обработки горячих клавиш для решения проблемы с работой комбинаций, пересекающихся с обработчиками GTK4 (например, Ctrl+Tab). В новой версии также предложено свойство для установки всплывающих подсказок для индикаторов и кнопок вкладок.
  • Добавлен класс Adw.PropertyAnimationTarget для упрощения анимирования свойств объектов.
  • Значительно изменён стиль панели вкладок (Adw.TabBar) - более явно выделена активная вкладка и увеличена контрастность элементов в варианте для тёмного оформления.
  • Уменьшена высота вертикальных разделителей, что позволило в панели с заголовком и строкой поиска избавится от отвлекающих светлых границ в пользу тёмных границ, задаваемых при помощи @headerbar_shade_color, и добавить стиль фона, сочетающийся с панелями в заголовке.
  • Объявлен устаревшим класс стиля ".large-title", вместо которого следует использовать ".title-1".
  • Уменьшены отступы в виджете Adw.ActionRow для приближения его внешнего вида к панелям и виджету Adw.EntryRow.
  • В виджетах Gtk.Actionbar и Adw.ViewSwitcherBar использованы те же стили, что применяются в панелях заголовка, поиска и вкладок.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/alexm/...)
  2. OpenNews: Выпуск библиотеки Libadwaita 1.0 для создания интерфейсов в стиле GNOME
  3. OpenNews: Доступен графический тулкит GTK 4.8
  4. OpenNews: В Ubuntu 22.10 на смену GEdit придёт новый текстовый редактор GNOME
  5. OpenNews: Выпуск Cambalache 0.10, инструмента для разработки GTK-интерфейсов
  6. OpenNews: Выпуск libhandy 0.0.10, библиотеки для создания мобильных вариантов приложений GTK/GNOME
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57792-libadwaita
Ключевые слова: libadwaita
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:17, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Красота!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:27, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    красота красотой, но теперь в системе часть GTK-приложений - на старой адвайте, а часть - на новой либадвайте. Причем если ты пишешь GTK4-приложуху без либадвайты, выглядеть оно будет как старая адвайта, с теплыми цветами и выпуклыми кнопками. Такая вот неконсистентность внутри одной версии одного тулкита. Хорошо хоть GTK2 вымереть успел.
     
     
  • 3.8, _hide_ (ok), 09:43, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Хорошо хоть GTK2 вымереть успел

    У кого-то вымер, а кому-то работать надо, а не кнопочки рассматривать

     
     
  • 4.11, Аноним (1), 09:47, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    GIMP'вцы плюсуют неистово)
     
     
  • 5.13, Аноним (13), 09:58, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ardour тоже
     
  • 3.28, Аноним (28), 10:39, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это специально сделано чтобы ты выбирал только новое.
     
  • 2.22, Lost Inside (ok), 10:21, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Красота субъективна.
    Мне, например, не нравится.
     
     
  • 3.30, Rj (?), 10:50, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюс, мне больше qt с компактностью и небольшим блюр эффектом нравится.

    Кто-то вообще гаруду самым красивым дистрибутивом считает

     

  • 1.2, pashev.ru (?), 09:20, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Libgay
     
     
  • 2.5, Порядочный (?), 09:33, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LibLGBTQ+
     
     
  • 3.14, Жироватт (ok), 09:59, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    LibGTK4Q+
     
     
  • 4.19, Xo (?), 10:10, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жирненько
     
     
  • 5.29, Аноним (28), 10:39, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толерантненько.
     
  • 2.33, Аноним (1), 10:54, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Libgay

    гей тут ты

     

  • 1.4, Отражение луны (ok), 09:32, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Может быть когда-нибудь настанет время, когда приложения гнома будут выглядеть констистентно хотя бы по отношению друг к другу. Хотя нет, не настанет.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:37, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gnome-shell-extensions и норм.
     
  • 2.12, Аноним (1), 09:49, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну не знаю, поставил тему которая поддерживает обе версии 3 и 4, и они у меня выглядят одинаково
     
     
  • 3.15, Отражение луны (ok), 09:59, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ну не знаю, поставил тему которая поддерживает обе версии 3 и 4,
    > и они у меня выглядят одинаково

    Сабж не поддерживает темы, по крайней мере официально. Но дело даже не в этом. Часть апликух все еще на гтк3, какие-то используют гтк2, где-то тема темная, а бордер все равно светлый. Хрень, короче.

     

  • 1.6, Аноним (7), 09:35, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Та Гном42 норм,ночной свет включается,свернуть,развернуть кнопки активируются если есть желание. Нужное добавляется на нижнюю панельку.Кнопки переключения раскладки назначаются. Много не жрёт.
     
     
  • 2.9, _hide_ (ok), 09:44, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>> Много не жрёт

    В 40МБ ОЗУ укладывается?

     
     
  • 3.32, Аноним (7), 10:53, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совсем уж что ли... Иксмонад с иксами и то жрет больше, а вы про ДЕ рофлите.
     
  • 2.10, Аноним (1), 09:45, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у кед кстати ночной свет очень криво работает, настройка не сохраняется, каждый раз он включен по расписанию хоть выставил что ручками его задаешь

    проще поставить redshift заместо него

     
  • 2.18, Аномимик (ok), 10:08, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кнопки переключения раскладки назначаются

    Только окна теряют фокус в момент переключения раскладки. Благо что он хоть потом обратно возвращается, но hot-reload кода уже сработал...

     

  • 1.16, EULA (?), 10:00, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Код библиотеки написан на языке Си

    Отсталые люди! Ведь есть нормальный Rust!

    > и распространяется под лицензией LGPL 2.1+.

    Отсталые люди! Ведь есть нормальный EULA!

     
     
  • 2.20, Ann (??), 10:12, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам в redox, раз вы такой "прогрессивный"
     
     
  • 3.21, EULA (?), 10:16, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Redox распространяется не по EULA!
     
  • 2.27, Аноним (28), 10:37, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так то уже есть Карбон

    А лицензия есть Apache.

     

  • 1.17, birdie (ok), 10:06, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    На удивление отвратный UI, в котором:

    * Непонятно где можно нажимать, а где нет
    * Кнопки не похожи на кнопки -  их вообще нет
    * Минимальный контраст и количество цветов
    * Туча пустого непонятного места
    * Непонятное состояние on/off

    Те, кто это разрабатывают - ненавидят людей.

    Первые это придумали не то Microsoft с Windows 8, не то Apple - убил бы.

    Windows 95 на три порядка лучше: https://ia600103.us.archive.org/14/items/Win95OSR2/95.jpg

     
     
  • 2.24, beck (??), 10:28, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полностью согласен, коллега.
     
  • 2.26, anonymous (??), 10:37, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да есть немного. Может у них там дорогие HDR OLED мониторы и у них контраст нормальный когда они рисуют кнопки. С другой стороны поставил федору 37б по идее в ней та самая адвайта или релиз кандитат ее -все не так страшно.
     
  • 2.31, Аноним (1), 10:53, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вам нужно нагромождение всего как можно плотнее, что бы это всё пестрило всевозможными оттенками всех цветов радуги?
     

  • 1.23, Герострат (?), 10:25, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Собрали чуть ли не все антипаттерны дизайна
     
  • 1.25, Аноним (28), 10:36, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    large-title теперь просто title. Мало того что заголовок как и весь интерфейс уже не влизает в маленькие экраны. Чего стоят диалоги при установке той же федоры в 800x600 в виртуалке где ничего не влезает. Так это еще значит что рано или поздно они планируют создать еще больший large-title.
     
  • 1.34, darkshvein (ok), 10:59, 16/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    создание интерфейсов в стиле GNOME3 не нужно.

    если только это православный гноум2

     
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