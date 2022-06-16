Выпуск Cambalache 0.10, инструмента для разработки GTK-интерфейсов

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Опубликован релиз проекта Cambalache 0.10.0, развивающего инструмент быстрой разработки интерфейсов для GTK 3 и GTK 4, использующий парадигму MVC и философию первостепенного значения модели данных. В отличии от Glade в Cambalache предоставляется поддержка ведения нескольких интерфейсов пользователя в одном проекте. Код написан на Python и поставляется под лицензией LGPLv2.1. Для установки доступен пакет в формате flatpak.
Cambalache не зависит от GtkBuilder и GObject, но предоставляет модель данных, соответствующую системе типов GObject. Модель данных может импортировать и экспортировать разом несколько интерфейсов, поддерживает объекты, свойства и сигналы GtkBuilder, предоставляет стек отката операций (Undo / Redo) и возможность сжатия истории команд. Для генерации модели данных из gir-файлов предоставляется утилита cambalache-db, а для генерации классов GObject из таблиц модели данных - утилита db-codegen.
Интерфейс может генерироваться на базе GTK 3 и GTK 4, в зависимости от определённой в проекте версии. Для обеспечения поддержки разных веток GTK формирование рабочей области осуществляется с привлечением бэкенда Broadway, позволяющего отрисовывать вывод библиотеки GTK в окне web-браузера. Основной процесс Cambalache предоставляет обвязку на базе WebKit WebView, в которой при помощи Broadway транслируется вывод из процесса Merengue, который непосредственно занимается отрисовкой интерфейса, создаваемого пользователем.
В новом выпуске:
- Добавлена поддержка библиотек libAdwaita и libHandy, предлагающих набор компонентов для стилевого оформления интерфейса пользователя, соответствующего рекомендациям GNOME HIG.
- Добавлена поддержка определения новых объектов напрямую (Inline) в блоке со свойствами другого объекта, без использования ссылок.
<object class="GtkWindow">
<property name="child">
<object class="GtkLabel">
<property name="label">Hola Mundo</property>
</object>
</property>
</object>
- Добавлена поддержка определения специального дочернего типа, применяемого, например, в виджете заголовка окна.
<object class="GtkWindow">
<child type="titlebar">
<object class="GtkHeaderBar"/>
</child>
</object>
- Добавлена поддержка перегруппировки позиций дочерних элементов.
- Добавлена поддержка перечисляемых и флаговых типов для GdkPixbuf, Pango, Gio, Gdk и Gsk.
- Добавлен перевод интерфейса на украинский язык.
- Предложены новые редакторы свойств.