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Выпуск Cambalache 0.10, инструмента для разработки GTK-интерфейсов

16.06.2022 17:22

Опубликован релиз проекта Cambalache 0.10.0, развивающего инструмент быстрой разработки интерфейсов для GTK 3 и GTK 4, использующий парадигму MVC и философию первостепенного значения модели данных. В отличии от Glade в Cambalache предоставляется поддержка ведения нескольких интерфейсов пользователя в одном проекте. Код написан на Python и поставляется под лицензией LGPLv2.1. Для установки доступен пакет в формате flatpak.

Cambalache не зависит от GtkBuilder и GObject, но предоставляет модель данных, соответствующую системе типов GObject. Модель данных может импортировать и экспортировать разом несколько интерфейсов, поддерживает объекты, свойства и сигналы GtkBuilder, предоставляет стек отката операций (Undo / Redo) и возможность сжатия истории команд. Для генерации модели данных из gir-файлов предоставляется утилита cambalache-db, а для генерации классов GObject из таблиц модели данных - утилита db-codegen.

Интерфейс может генерироваться на базе GTK 3 и GTK 4, в зависимости от определённой в проекте версии. Для обеспечения поддержки разных веток GTK формирование рабочей области осуществляется с привлечением бэкенда Broadway, позволяющего отрисовывать вывод библиотеки GTK в окне web-браузера. Основной процесс Cambalache предоставляет обвязку на базе WebKit WebView, в которой при помощи Broadway транслируется вывод из процесса Merengue, который непосредственно занимается отрисовкой интерфейса, создаваемого пользователем.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка библиотек libAdwaita и libHandy, предлагающих набор компонентов для стилевого оформления интерфейса пользователя, соответствующего рекомендациям GNOME HIG.
  • Добавлена поддержка определения новых объектов напрямую (Inline) в блоке со свойствами другого объекта, без использования ссылок. 
    
 <object class="GtkWindow">
   <property name="child">
     <object class="GtkLabel">
       <property name="label">Hola Mundo</property>
     </object>
   </property>
 </object>
  • Добавлена поддержка определения специального дочернего типа, применяемого, например, в виджете заголовка окна. 
    
 <object class="GtkWindow">
   <child type="titlebar">
     <object class="GtkHeaderBar"/>
   </child>
 </object>
  • Добавлена поддержка перегруппировки позиций дочерних элементов.
  • Добавлена поддержка перечисляемых и флаговых типов для GdkPixbuf, Pango, Gio, Gdk и Gsk.
  • Добавлен перевод интерфейса на украинский язык.
  • Предложены новые редакторы свойств.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/xjuan/...)
  2. OpenNews: Представлен Cambalache, новый инструмент разработки GTK-интерфейсов
  3. OpenNews: Релиз Cambalache 0.8.0, инструмента для разработки GTK-интерфейсов
  4. OpenNews: Выпуск библиотеки Libadwaita 1.0 для создания интерфейсов в стиле GNOME
  5. OpenNews: Представлен Blueprint - новый язык построения пользовательских интерфейсов для GTK
  6. OpenNews: Доступен графический тулкит GTK 4.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57365-cambalache
Ключевые слова: cambalache, gtk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:33, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора его портировать на Qt.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 17:40, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    приступай
     
  • 2.3, Аноним (3), 17:47, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Пора его портировать на Qt.

    там есть биндинги для раста? шоб сразу двух зайцев!

     
     
  • 3.5, НяшМяш (ok), 18:02, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К расту только биндинги на GTK есть.
     
     
  • 4.6, Аноним (1), 18:07, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, обычно (всегда) биндинги бывают для языка к тулкиту. А для Раста наоборот.
     
  • 2.7, SodaF (?), 18:16, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боже упаси.
     

  • 1.4, Аноним из консоли (?), 17:49, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чем это лучше/хуже Glade, кроме поддержки GTK4?
     
     
  • 2.8, microsoft (?), 19:19, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В нем фатальный недостаток!
     
  • 2.10, Аноним (10), 19:33, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Glade это фекалия мамонта, а это свежатинка. Чего не понятно то?
     

  • 1.9, Аристарх (??), 19:32, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я вот сколько пишу "морды для баз", но никак не вникну в эту белиберду:

    "Модель данных может импортировать и экспортировать разом несколько интерфейсов"

    Модель данных - это некий класс для DTO, правильно? По модели можно сгенеировать(экспортировать?) некий GUI для её редактирования. Таких гуёв можно сделать несколько, не вопрос. Но как можно... ИМПОРТИРОВАТЬ гуйню???? Чота я в шоке. Или "интерфейсы" здесь в каком-то другом смысле?

     
     
  • 2.11, Аноним (10), 19:39, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Программа может сама в себя импортировать кем-то другим сделанную гуйню. И продолжить её редактировать. А потом экспортировать чтобы применить в приложении.  
     
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