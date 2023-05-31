Canonical готовит вариант Ubuntu Desktop, содержащий только пакеты Snap

2.5 , Аноним ( 5 ), 11:32, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –15 + / – Считаешь что там все настолько тупы что не оптимизируют это?? Полный переход на СНАП это серьезно, и оптимизация будет соответственно. Пользуюсь убунту 23.04 со снапами, работают хорошо, время запуска не слишком отличается от ДЕБ пакета

3.8 , Аноним ( 8 ), 11:36, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +11 + / – > это серьезно

> оптимизация будет соответственно Согласен, там тоже не дураки сидят. Сейчас самое главное не бухтеть.

3.9 , Аноним ( 9 ), 11:38, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Пользуюсь только фурифоксом (потому что насильно перевели при обновлении) - периодически снап просит перезапустить и пишет кучу безполезных уведомлений, периодически что-то ломают, drag&drop файлов не работант, если не работает сам снап, то ничего не будет работать.

Ну такое, оптимизируйте или нет, а это очевидный регресс, ненужный никому кроме убунточки. Уйду на арч, тем более гном та ещё !@#%& по сравнению с миром.

3.11 , Аноним ( 11 ), 11:41, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Я пока только начинающий пользователь Убунты. Расскажите пожалуйста, как запустить ДЕБ пакет?

4.17 , oshu ( ? ), 11:47, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – man dpkg - для командной строки. Или есть графические оболочки: apper, в гноме своя. Забыл название -:)

4.36 , Аноним ( 36 ), 12:31, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – обратись в SpaceX. Они специализируются на запусках.

5.82 , Аноним ( 82 ), 15:09, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Меня укачивает.

4.63 , topin89 ( ok ), 13:42, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – deb-пакет -- это скорее формат установочного файла, что-то в духе MSI-пакетов на винде. Хранит файлы и пути, куда что ставить, ещё настроечные скрипты после установки и в таком духе. Обычно они ставяться из репозиториев через apt install или графические оболочки вроде Synaptic или Discover. Но можно поставить вручную через dpkg или через тот же apt с графическими оболочками Тут вот неплохое введение есть: https://help.reg.ru/support/servery-vps/oblachnyye-servery/ustanovka-programmn Вообще лучше сначала искать репозитории где-нибудь на PPA или просто если есть, там и обновления завозят, и установка проще. Нужно понимать, что deb-пакет внутри может содержать скрипт, который тупо качает snap-версию приложения. Ну и помимо пакетов, есть ещё портативные версии, часто в виде AppImage, иногда просто папки с программами, как портативные версии в винде. Правка:

А блин, табличку "Сарказм" не сразу заметил. Ну бывает

5.72 , Григорий ( ?? ), 14:33, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >[оверквотинг удален]

> тот же apt с графическими оболочками

> Тут вот неплохое введение есть: https://help.reg.ru/support/servery-vps/oblachnyye-servery/ustanovka-programmn

> Вообще лучше сначала искать репозитории где-нибудь на PPA или просто если есть,

> там и обновления завозят, и установка проще.

> Нужно понимать, что deb-пакет внутри может содержать скрипт, который тупо качает snap-версию

> приложения.

> Ну и помимо пакетов, есть ещё портативные версии, часто в виде AppImage,

> иногда просто папки с программами, как портативные версии в винде.

> Правка:

> А блин, табличку "Сарказм" не сразу заметил. Ну бывает Спасибо за ссылку, буду нубам раздавать!

3.14 , soarin ( ok ), 11:44, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1) тут аудитория с пентиум 4

2) и реально тот же Firefox несколько лет доводили до нормального уровня по запуску. Ускоряли выносами локализаций, сменой алгоритмов сжатия и так далее. Как в первый раз засунули Firefox на SNAP в Ubuntu — это был лютый тормоз по времени запуска.

4.20 , Аноним ( 20 ), 11:48, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – тут разношерстная аудитория на самом деле

5.46 , Аноним ( 46 ), 12:54, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Давайте проведем перекличку, у меня 4-х ядерник от AMD на архитектуре zen+, 16 гигов оперативки и ssd. Я пробовал ради интереса файрфокс в убунте, он реально запускаетс медленнее чем в других дистрах.

6.61 , Аноним ( 61 ), 13:32, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня тоже 4-х ядерник от АМД ) AMD Phenom II X4 840, оперативки 4 гига ддр2 )

4.57 , Бывалый смузихлёб ( ? ), 13:19, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Фаерфокс изначально весьма быстро запускался

Тогда как хром стартовал даже медленней ИЕ

5.81 , soarin ( ok ), 15:05, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Фаерфокс изначально весьма быстро запускался секунд десять при первом запуске после апдейта, по сравнению с 2 секундами для DEB пакета. На хорошей системе с SDD - это много. Хотя с 2023 уже не вижу разницы

https://ubuntu.com/blog/firefox-snap-updates-and-upgrades Но конечно, почти весь этот тюнинг касается только FirefFox, c другими браузерами в SNAP неочень.

3.21 , soarin ( ok ), 11:48, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Пользуюсь убунту 23.04 со снапами, работают хорошо Когда можно будет открыть почтовое вложение из дефолтного почтовика в офисе во SNAP? (Libre или OnlyOffice).

2.12 , Аноним ( 12 ), 11:42, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Фаерфокс в снапе запускался медленно из-за шрифтов, и это пофиксили буквально за пару версий ещё год назад. Но вы будете упорно писать про это ещё лет 5.

3.15 , soarin ( ok ), 11:46, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нет. Там навалом было причин и улучшений. Не одними шрифтами.

И это не касается других приложений. Монолиты тяжеловесы в SNAP стартуют долго.

3.48 , _hide_ ( ok ), 12:58, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну Вы, видать, любите математику и статистику в частности! Совсем не заметно стало работать медленнее на машине, которая даже с увеличением в 4 раза количества инструкции для отрисовки и выполнения скриптов, просто будет пофигу на эти задержки (основные пожиратели времени при обрисовке)? А теперь запустите это дело на малине со средней нагрузкой и сравните с нормально установленным пакетом (привет просадке порядка 40-300%).

Для тех кто в танке: Вася купил комп за 200К и нормально сидит со снапами и у него ничего не тормозит. Ваня продолжает сидеть в браузере на железке из 2014го, но пользуется он нативными приложениями, а деньги вложил в другое железо, а не в компьютер для браузера.

4.73 , _kp ( ok ), 14:42, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На Малине4 не всякая версия без snap Ubuntu c Гномом работает. Есть удачные и неудачные выпуски. В общем, там Гном и так работает на грани возможностей железа и кривости драйверов. Снап его добьёт, не смотря на любые оптимизации.

4.76 , Аноним ( 12 ), 14:45, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Речь шла о запуске, а не работе.

