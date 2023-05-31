Canonical готовит вариант Ubuntu Desktop, содержащий только пакеты Snap

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|1.2, iPony129412 (?), 11:21, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ubuntu Personal возвращается.
Как-то давным-давно в 2015 году ставил на свой MacBook.
Тогда это ещё были CLICK пакеты.
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|1.3, Аноним (3), 11:28, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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С учётом того, что snap-ы с браузерами запускаются несколько _минут_, весёлая будет редакция.
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|2.5, Аноним (5), 11:32, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–15 +/–
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Считаешь что там все настолько тупы что не оптимизируют это?? Полный переход на СНАП это серьезно, и оптимизация будет соответственно. Пользуюсь убунту 23.04 со снапами, работают хорошо, время запуска не слишком отличается от ДЕБ пакета
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|3.8, Аноним (8), 11:36, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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> это серьезно
> оптимизация будет соответственно
Согласен, там тоже не дураки сидят. Сейчас самое главное не бухтеть.
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|3.9, Аноним (9), 11:38, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Пользуюсь только фурифоксом (потому что насильно перевели при обновлении) - периодически снап просит перезапустить и пишет кучу безполезных уведомлений, периодически что-то ломают, drag&drop файлов не работант, если не работает сам снап, то ничего не будет работать.
Ну такое, оптимизируйте или нет, а это очевидный регресс, ненужный никому кроме убунточки. Уйду на арч, тем более гном та ещё !@#%& по сравнению с миром.
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|3.11, Аноним (11), 11:41, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я пока только начинающий пользователь Убунты. Расскажите пожалуйста, как запустить ДЕБ пакет?
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|4.17, oshu (?), 11:47, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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man dpkg - для командной строки. Или есть графические оболочки: apper, в гноме своя. Забыл название -:)
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|4.63, topin89 (ok), 13:42, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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deb-пакет -- это скорее формат установочного файла, что-то в духе MSI-пакетов на винде. Хранит файлы и пути, куда что ставить, ещё настроечные скрипты после установки и в таком духе.
Обычно они ставяться из репозиториев через apt install или графические оболочки вроде Synaptic или Discover. Но можно поставить вручную через dpkg или через тот же apt с графическими оболочками
Тут вот неплохое введение есть: https://help.reg.ru/support/servery-vps/oblachnyye-servery/ustanovka-programmn
Вообще лучше сначала искать репозитории где-нибудь на PPA или просто если есть, там и обновления завозят, и установка проще.
Нужно понимать, что deb-пакет внутри может содержать скрипт, который тупо качает snap-версию приложения.
Ну и помимо пакетов, есть ещё портативные версии, часто в виде AppImage, иногда просто папки с программами, как портативные версии в винде.
Правка:
А блин, табличку "Сарказм" не сразу заметил. Ну бывает
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|5.72, Григорий (??), 14:33, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>[оверквотинг удален]
> тот же apt с графическими оболочками
> Тут вот неплохое введение есть: https://help.reg.ru/support/servery-vps/oblachnyye-servery/ustanovka-programmn
> Вообще лучше сначала искать репозитории где-нибудь на PPA или просто если есть,
> там и обновления завозят, и установка проще.
> Нужно понимать, что deb-пакет внутри может содержать скрипт, который тупо качает snap-версию
> приложения.
> Ну и помимо пакетов, есть ещё портативные версии, часто в виде AppImage,
> иногда просто папки с программами, как портативные версии в винде.
> Правка:
> А блин, табличку "Сарказм" не сразу заметил. Ну бывает
Спасибо за ссылку, буду нубам раздавать!
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|3.14, soarin (ok), 11:44, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1) тут аудитория с пентиум 4
2) и реально тот же Firefox несколько лет доводили до нормального уровня по запуску. Ускоряли выносами локализаций, сменой алгоритмов сжатия и так далее. Как в первый раз засунули Firefox на SNAP в Ubuntu — это был лютый тормоз по времени запуска.
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|5.46, Аноним (46), 12:54, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Давайте проведем перекличку, у меня 4-х ядерник от AMD на архитектуре zen+, 16 гигов оперативки и ssd. Я пробовал ради интереса файрфокс в убунте, он реально запускаетс медленнее чем в других дистрах.
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|6.61, Аноним (61), 13:32, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня тоже 4-х ядерник от АМД ) AMD Phenom II X4 840, оперативки 4 гига ддр2 )
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|5.81, soarin (ok), 15:05, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Фаерфокс изначально весьма быстро запускался
секунд десять при первом запуске после апдейта, по сравнению с 2 секундами для DEB пакета. На хорошей системе с SDD - это много.
Хотя с 2023 уже не вижу разницы
https://ubuntu.com/blog/firefox-snap-updates-and-upgrades
Но конечно, почти весь этот тюнинг касается только FirefFox, c другими браузерами в SNAP неочень.
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|3.21, soarin (ok), 11:48, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Пользуюсь убунту 23.04 со снапами, работают хорошо
Когда можно будет открыть почтовое вложение из дефолтного почтовика в офисе во SNAP? (Libre или OnlyOffice).
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|2.12, Аноним (12), 11:42, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Фаерфокс в снапе запускался медленно из-за шрифтов, и это пофиксили буквально за пару версий ещё год назад. Но вы будете упорно писать про это ещё лет 5.
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|3.15, soarin (ok), 11:46, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет. Там навалом было причин и улучшений. Не одними шрифтами.
И это не касается других приложений. Монолиты тяжеловесы в SNAP стартуют долго.
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|3.48, _hide_ (ok), 12:58, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну Вы, видать, любите математику и статистику в частности! Совсем не заметно стало работать медленнее на машине, которая даже с увеличением в 4 раза количества инструкции для отрисовки и выполнения скриптов, просто будет пофигу на эти задержки (основные пожиратели времени при обрисовке)? А теперь запустите это дело на малине со средней нагрузкой и сравните с нормально установленным пакетом (привет просадке порядка 40-300%).
Для тех кто в танке: Вася купил комп за 200К и нормально сидит со снапами и у него ничего не тормозит. Ваня продолжает сидеть в браузере на железке из 2014го, но пользуется он нативными приложениями, а деньги вложил в другое железо, а не в компьютер для браузера.
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|4.73, _kp (ok), 14:42, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На Малине4 не всякая версия без snap Ubuntu c Гномом работает. Есть удачные и неудачные выпуски. В общем, там Гном и так работает на грани возможностей железа и кривости драйверов. Снап его добьёт, не смотря на любые оптимизации.
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|1.4, Аноним (4), 11:29, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это всё хорошо, если забыть, что версии софта юзерспейса практически никогда не должны быть старее последних, и, что имеет значение, это только свежесть ядра. Это про
>стека вывода на печать на базе CUPS и разных версий драйверов Mesa
Старые версии хороши только для бэкдоров.
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|2.13, Аноним (13), 11:42, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Давно уже. Как только Snap стали агрессивно навязывать путём замены нативных пакетов на снапы - так сразу стало понятно, что RIP, компания перестала заниматься благотворительностью в пользу бедных и теперь конвертирует популярность своих продуктов в деньги. Конвертирует неэффективно, но с паршивой овцы - хоть шерсти клок, решено было, что продолжать так дальше не имеет смысла и пора сворачивать лавочку. Ценой уничтожения Ubuntu будет максимально раскручен Snapcraft, и потом продан Microsoftу, которая встроет его в GitHub, сделав отличную добавку к своему Microsoft Store, только уже для WSL-подсистемы. После чего его встроят в Store, чтобы всё ставилось прозрачно для юзера.
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|1.16, Нон (?), 11:46, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Давно пора. Архаичные пакетные менеджеры устарели ещё в момент своего выхода.
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|2.22, Аноним (13), 11:49, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Архаичные - это пользователи контейнеров и любители вендоринга, статической линковки и header-only библиотек.
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|2.49, Аноним (46), 13:00, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Может пакетные менеджеры и архаичные, но snap это не решение проблемы.
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|1.19, Аноним (19), 11:47, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Отлично, давно пора, особенно если оптимизируют, контейнеризация наше всё
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|2.25, Аноним (25), 12:04, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Есть человеческая контейнеризация, а есть snap. Как говорится - в семье не без урoдoв
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|1.27, Аноним (27), 12:09, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Fedora создаёт Silverblue - это хорошо, инновационные технологии наше всё. Canonical делает подобное - ааа, беда, всё пропало.
Смотрите глубже. Испытывают два разных подхода. Победит лучший. Мы от этого только выиграем.
Хотите или не хотите, но будущие за "цельными" системами и отдельным от них софтом в виде своеобразного контейнера слабо связанного с системой. Классические пакеты уйдут в историю. Система и софт будет напрямую собираться в готовый продукт минуя стадию классических пакетов.
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|2.32, Аноним (8), 12:23, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> будущие за "цельными" системами и отдельным от них софтом
Ты немного ошибся: это прошлое. Что-то из времен доса.
> Система и софт будет напрямую собираться в готовый продукт
А готовый продукт как будет распространяться? В виде хоть каких-то, но пакетов. Я тебе даже так скажу: тот, кто "минует стадию классических пакетов", обычно переизобретает свой собственный трехколесный велосипед с квадратными колесами.
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|3.42, Аноним (27), 12:47, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В виде хоть каких-то, но пакетов.
Нет. Будет что-то типа
Из репозитория с кодом, правилами сборки система сборки собирает согласно определенным правилам готовый цельный образ системы/дельту. Дельта накатывается на установленную систему целым неделимым слоем.
С софтом что-то подобное. Будет единый SDK и все будут ориентироваться на него. Разработчики того же LibreOffice, Firefox и так далее будут у себя собирать софт. Пользователь скачает что-то типа установщика и далее по классической виниловой схеме "установить, далее, далее".
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|4.52, Аноним (8), 13:05, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Будет единый SDK и все будут ориентироваться на него.
Не будет, ибо "+1 новый стандарт вдобавок к 14 существующим". При этом новый стандарт обычно не дает ничего принципиально нового. Все, что ты описал про "LibreOffice, Firefox", является не более, чем фантазией. С точки зрения бизнеса важнее охватить как можно больше платформ, а не завязываться на какую-то одну: я скорее поверю в систему сборки, которая производит и rpm, и снап, и deb, и еще черт-те что. Умножить на кол-во архитектур. Умножить на кол-во версий отдельно взятых дистров.
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|2.38, Аноним (35), 12:33, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Федорой пользуются лояльные к корпоративным приблудам люди, а убунтой всевозможные энтузиасты, часто в анамнезе дебианщики. Если замену инит на системг еще можно как-то перетерпеть (в конце концов, start-stop-daemon по непонятности был на том же самом уровне), то снапы - это уже какая-то непонятная и слабоконтролируемая движуха на твоем компьютере, которую ты можешь только прекратить.
Количество ресурсов на разработку и ответственность перед пользователями у редхат и канониклов совершенно разная.
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|2.54, Аноним (54), 13:14, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Система и софт будет напрямую собираться в готовый продукт минуя стадо
Абсолютно верно. Незачем стаду в софт Хозяина грязными руками лезть. Ещё, чего доброго, телеметрию отключат и DRM пропатчат.
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|2.62, Аноним (59), 13:37, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Система и софт будет напрямую собираться в готовый продукт
Да давно уже : emerge @world
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|2.41, Аноним (41), 12:47, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для конкурентной сути - согласен
Посмотрим, составит ли конкуренцию deb-пакетам
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|1.34, Аноним (35), 12:26, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пока 18.04 работает - посижу, а дальше точно досвидос. Девуан поставлю и если хватит серева, порт юнити на нее сделаю.
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|2.47, Аноним (47), 12:55, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Остался ровно один день) Или Ubuntu Pro и еще десять лет security патчей? Но они же точно не покроют все используемые приложения.
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|3.80, Аноним (35), 14:58, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Меня официальная поддержка вообще не волнует. Для локалхоста большая часть цвешек неактуальна. Новый софт собрать и пакетировать можно самостоятельно. Телодвижений все-таки меньше, чем на полностью новый дистр переползать.
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|1.43, Твой_лапоть (?), 12:48, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда произошел тот момент, где вместо изолированных мини-VPS программисты начали упарываться контейнерами? Они же тормоза, двойные зависимости, нет контроля над пакетами и оптимизацией под железо. Какой м**** всё это начал в Linux!
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|2.50, Аноним (50), 13:02, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда стали говорить "купи побольше памяти, она стоит копейки". Вот тогда.
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|3.55, Аноним (54), 13:16, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раз стоит копейки - значит программистам ничего не будет стоит за свой счёт накупить памяти всем. И материнских плат заодно. И CPU. И GPU, которая не AGP и в новую плату войдёт. У них зряплаты большие, не обеднеют.
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|4.64, Аноним (59), 13:44, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Им ничего не будет стоить задействовать всю мощь имеющихся в продаже CPU и планок DDR, а не покупать их для вас.
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|3.79, _kp (ok), 14:57, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Когда стали говорить "купи побольше памяти, она стоит копейки". Вот тогда.
Объём памяти это иллюзия.
Память не просто есть, а интенсивно загаживается, тонны мусора копируются туда сюда, 100500 раз в секунду, пыхтят сборщики мусора.., А скорость памяти, не так и велика.
Если программа "продумана" задом, ей ни поможет ни частоты, ни количество ядер, ни Озу, так, будет косметические различия.
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|1.66, topin89 (ok), 13:47, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я честно не против контейнеров. Половина программ на винде тянет свои библиотеки, как-то живём.
Меня в контейнерах напрягает просадка по производительности и возня с пробросом папок. Нигде нет системы, основанной на chroot? Там и просадок нет, и портативность приемлемая.
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|2.77, User (??), 14:52, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы было как Windows надо отменить сам принцип одна система одна библиотека, из-за этого же все проблемы. Разрешить программам иметь собственные библиотеки, всё будет работать без всяких контейнеров. С контейнерами получается каждой программе свою систему.
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|1.67, Аноним (67), 13:56, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мда... А как всё хорошо начналось, но превратилось в большую кучу snapa...
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|1.70, Аноним (70), 14:25, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"A snap-based desktop won’t be the default offering, but it will be there for enthusiasts to try"
Ну да, блжд, конечно, а ubuntu core мы делаем только для IoT, ага!
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