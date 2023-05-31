The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Canonical готовит вариант Ubuntu Desktop, содержащий только пакеты Snap

31.05.2023 11:12

Разработчики из компании Canonical намерены в следующем году начать поставку дополнительных сборок Ubuntu Desktop, основанных на платформе Ubuntu Core и включающих только приложения, оформленные с использование пакетов в формате Snap. Похожая, но основанная на пакетах Flatpak, компоновка дистрибутива для рабочих станций, уже применяется такими проектами, как Fedora Silverblue и Endless OS. Первые экспериментальные сборки нового варианта Ubuntu Desktop планируют подготовить весной следующего года, в процессе формирования Ubuntu 24.04 LTS. Поставка классических сборок Ubuntu Desktop с deb-пакетами будет продолжена без изменений.

Ubuntu Core подразумевает поставку неделимого монолитного образа базовой системы, в котором не применяется разбивка на отдельные deb-пакеты и используется механизм атомарного обновления всей системы. Компоненты Ubuntu Core, включая базовую систему, ядро Linux, системные надстройки и дополнительные приложения, поставляются в формате snap и управляются инструментарием snapd. Компоненты в формате Snap изолируются при помощи AppArmor и Seccomp, что создаёт дополнительный рубеж для защиты системы в случае компрометации отдельных приложений. Базовая файловая система монтируется в режиме только для чтения. Обновления базового окружения доставляются в режиме ОТА (over-the-air), включают только изменения (delta-обновления) и синхронизированы с актуальным LTS-выпуском Ubuntu.

Из недавний достижений Ubuntu, позволяющий реализовать на базе Ubuntu Core сборку с графическим окружением, отмечается реализация возможности поставки в snap-пакетах стека вывода на печать на базе CUPS и разных версий драйверов Mesa. Поставка CUPS в формате snap планируют начать в выпуске Ubuntu 23.10.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.omgubuntu.co.uk/20...)
  2. OpenNews: Unity 8, Mir и Snappy лягут в основу Ubuntu Personal
  3. OpenNews: Компания Canonical представила оболочку Ubuntu Frame
  4. OpenNews: Компания Canonical анонсировала переработку инструментария Snapcraft
  5. OpenNews: Доступен монолитный дистрибутив Ubuntu Core 22
  6. OpenNews: Canonical и Elektrobit представили EB corbos Linux, редакцию Ubuntu для автомобильных систем
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59222-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (74) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, iPony129412 (?), 11:21, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ubuntu Personal возвращается.
    Как-то давным-давно в 2015 году ставил на свой MacBook.
    Тогда это ещё были CLICK пакеты.
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:28, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    С учётом того, что snap-ы с браузерами запускаются несколько _минут_, весёлая будет редакция.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:32, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –15 +/
    Считаешь что там все настолько тупы что не оптимизируют это?? Полный переход на СНАП это серьезно, и оптимизация будет соответственно. Пользуюсь убунту 23.04 со снапами, работают хорошо, время запуска не слишком отличается от ДЕБ пакета
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:36, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    > это серьезно
    > оптимизация будет соответственно

    Согласен, там тоже не дураки сидят. Сейчас самое главное не бухтеть.

     
  • 3.9, Аноним (9), 11:38, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Пользуюсь только фурифоксом (потому что насильно перевели при обновлении) - периодически снап просит перезапустить и пишет кучу безполезных уведомлений, периодически что-то ломают, drag&drop файлов не работант, если не работает сам снап, то ничего не будет работать.
    Ну такое, оптимизируйте или нет, а это очевидный регресс, ненужный никому кроме убунточки. Уйду на арч, тем более гном та ещё !@#%& по сравнению с миром.
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:41, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я пока только начинающий пользователь Убунты. Расскажите пожалуйста, как запустить ДЕБ пакет?
     
     
  • 4.17, oshu (?), 11:47, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    man dpkg - для командной строки. Или есть графические оболочки: apper, в гноме своя. Забыл название -:)
     
  • 4.36, Аноним (36), 12:31, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    обратись в SpaceX. Они специализируются на запусках.
     
     
  • 5.82, Аноним (82), 15:09, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня укачивает.
     
  • 4.63, topin89 (ok), 13:42, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    deb-пакет -- это скорее формат установочного файла, что-то в духе MSI-пакетов на винде. Хранит файлы и пути, куда что ставить, ещё настроечные скрипты после установки и в таком духе.

    Обычно они ставяться из репозиториев через apt install или графические оболочки вроде Synaptic или Discover. Но можно поставить вручную через dpkg или через тот же apt с графическими оболочками

    Тут вот неплохое введение есть: https://help.reg.ru/support/servery-vps/oblachnyye-servery/ustanovka-programmn

    Вообще лучше сначала искать репозитории где-нибудь на PPA или просто если есть, там и обновления завозят, и установка проще.

    Нужно понимать, что deb-пакет внутри может содержать скрипт, который тупо качает snap-версию приложения.

    Ну и помимо пакетов, есть ещё портативные версии, часто в виде AppImage, иногда просто папки с программами, как портативные версии в винде.

    Правка:
    А блин, табличку "Сарказм" не сразу заметил. Ну бывает

     
     
  • 5.72, Григорий (??), 14:33, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >[оверквотинг удален]
    > тот же apt с графическими оболочками
    > Тут вот неплохое введение есть: https://help.reg.ru/support/servery-vps/oblachnyye-servery/ustanovka-programmn
    > Вообще лучше сначала искать репозитории где-нибудь на PPA или просто если есть,
    > там и обновления завозят, и установка проще.
    > Нужно понимать, что deb-пакет внутри может содержать скрипт, который тупо качает snap-версию
    > приложения.
    > Ну и помимо пакетов, есть ещё портативные версии, часто в виде AppImage,
    > иногда просто папки с программами, как портативные версии в винде.
    > Правка:
    > А блин, табличку "Сарказм" не сразу заметил. Ну бывает

    Спасибо за ссылку, буду нубам раздавать!

     
  • 3.14, soarin (ok), 11:44, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) тут аудитория с пентиум 4
    2) и реально тот же Firefox несколько лет доводили до нормального уровня по запуску. Ускоряли выносами локализаций, сменой алгоритмов сжатия и так далее. Как в первый раз засунули Firefox на SNAP в Ubuntu — это был лютый тормоз по времени запуска.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 11:48, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тут разношерстная аудитория на самом деле
     
     
  • 5.46, Аноним (46), 12:54, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Давайте проведем перекличку, у меня 4-х ядерник от AMD на архитектуре zen+, 16 гигов оперативки и ssd. Я пробовал ради интереса файрфокс в убунте, он реально запускаетс медленнее чем в других дистрах.
     
     
  • 6.61, Аноним (61), 13:32, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня тоже 4-х ядерник от АМД ) AMD Phenom II X4 840, оперативки 4 гига ддр2 )
     
  • 4.57, Бывалый смузихлёб (?), 13:19, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фаерфокс изначально весьма быстро запускался
    Тогда как хром стартовал даже медленней ИЕ
     
     
  • 5.81, soarin (ok), 15:05, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Фаерфокс изначально весьма быстро запускался

    секунд десять при первом запуске после апдейта, по сравнению с 2 секундами для DEB пакета. На хорошей системе с SDD - это много.

    Хотя с 2023 уже не вижу разницы
    https://ubuntu.com/blog/firefox-snap-updates-and-upgrades

    Но конечно, почти  весь этот тюнинг касается только FirefFox, c другими браузерами в SNAP неочень.

     
  • 3.21, soarin (ok), 11:48, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Пользуюсь убунту 23.04 со снапами, работают хорошо

    Когда можно будет открыть почтовое вложение из дефолтного почтовика в офисе во SNAP? (Libre или OnlyOffice).

     
  • 2.12, Аноним (12), 11:42, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Фаерфокс в снапе запускался медленно из-за шрифтов, и это пофиксили буквально за пару версий ещё год назад. Но вы будете упорно писать про это ещё лет 5.
     
     
  • 3.15, soarin (ok), 11:46, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет. Там навалом было причин и улучшений. Не одними шрифтами.
    И это не касается других приложений. Монолиты тяжеловесы в SNAP стартуют долго.
     
  • 3.48, _hide_ (ok), 12:58, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну Вы, видать, любите математику и статистику в частности! Совсем не заметно стало работать медленнее на машине, которая даже с увеличением в 4 раза количества инструкции для отрисовки и выполнения скриптов, просто будет пофигу на эти задержки (основные пожиратели времени при обрисовке)? А теперь запустите это дело на малине со средней нагрузкой и сравните с нормально установленным пакетом (привет просадке порядка 40-300%).
    Для тех кто в танке: Вася купил комп за 200К и нормально сидит со снапами и у него ничего не тормозит. Ваня продолжает сидеть в браузере на железке из 2014го, но пользуется он нативными приложениями, а деньги вложил в другое железо, а не в компьютер для браузера.
     
     
  • 4.73, _kp (ok), 14:42, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Малине4 не всякая версия без snap Ubuntu c Гномом работает. Есть удачные и неудачные выпуски. В общем, там Гном и так работает на грани возможностей железа и кривости драйверов. Снап его добьёт, не смотря на любые оптимизации.
     
  • 4.76, Аноним (12), 14:45, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь шла о запуске, а не работе.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:29, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это всё хорошо, если забыть, что версии софта юзерспейса практически никогда не должны быть старее последних, и, что имеет значение, это только свежесть ядра. Это про

    >стека вывода на печать на базе CUPS и разных версий драйверов Mesa

    Старые версии хороши только для бэкдоров.

     
  • 1.6, Аноним (9), 11:34, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Ubuntu RIP
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:42, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Давно уже. Как только Snap стали агрессивно навязывать путём замены нативных пакетов на снапы - так сразу стало понятно, что RIP, компания перестала заниматься благотворительностью в пользу бедных и теперь конвертирует популярность своих продуктов в деньги. Конвертирует неэффективно, но с паршивой овцы - хоть шерсти клок, решено было, что продолжать так дальше не имеет смысла и пора сворачивать лавочку. Ценой уничтожения Ubuntu будет максимально раскручен Snapcraft, и потом продан Microsoftу, которая встроет его в GitHub, сделав отличную добавку к своему Microsoft Store, только уже для WSL-подсистемы. После чего его встроят в Store, чтобы всё ставилось прозрачно для юзера.
     
  • 2.33, Аноним (33), 12:25, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и куда теперь, дебиан?
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 12:26, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Девуан
     

  • 1.16, Нон (?), 11:46, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Давно пора. Архаичные пакетные менеджеры устарели ещё в момент своего выхода.
     
     
  • 2.22, Аноним (13), 11:49, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Архаичные - это пользователи контейнеров и любители вендоринга, статической линковки и header-only библиотек.
     
     
  • 3.59, Аноним (59), 13:30, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну контейнеры-то это же модно-молодёжно.
     
  • 2.29, Аноним (29), 12:18, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ничего лучше пакетных менеджеров не придумали
     
  • 2.49, Аноним (46), 13:00, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Может пакетные менеджеры и архаичные, но snap это не решение проблемы.
     

  • 1.19, Аноним (19), 11:47, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Отлично, давно пора, особенно если оптимизируют, контейнеризация наше всё
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:04, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Есть человеческая контейнеризация, а есть snap. Как говорится - в семье не без урoдoв
     

  • 1.23, гоквч (?), 11:49, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Snapuntu!
     
  • 1.24, НяшМяш (ok), 11:57, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Наконец-то достойный противник для моего 5950Х.
     
     
  • 2.26, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:05, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твой жабоскрипт любого уложит
     
  • 2.28, RyzenOne (?), 12:11, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ryzen первого поколения не замечает snap. Твой и подавно.
     
     
  • 3.37, Аноним (36), 12:33, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Баг-репорт напиши.
     
     
  • 4.39, RyzenOne (?), 12:38, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты о чём? У меня нет проблем.
     
     
  • 5.60, Аноним (59), 13:32, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как нет проблем? Не замечает, а должен замечать.
     
     
  • 6.68, RyzenOne (?), 14:08, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конкретику давай!
     

  • 1.27, Аноним (27), 12:09, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Fedora создаёт Silverblue - это хорошо, инновационные технологии наше всё. Canonical делает подобное - ааа, беда, всё пропало.

    Смотрите глубже. Испытывают два разных подхода. Победит лучший. Мы от этого только выиграем.

    Хотите или не хотите, но будущие за "цельными" системами и отдельным от них софтом в виде своеобразного контейнера слабо связанного с системой. Классические пакеты уйдут в историю. Система и софт будет напрямую собираться в готовый продукт минуя стадию классических пакетов.

     
     
  • 2.31, Fracta1L (ok), 12:21, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто флатпак ещё туда сюда, а снап - ужасающий кал.
     
  • 2.32, Аноним (8), 12:23, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > будущие за "цельными" системами и отдельным от них софтом

    Ты немного ошибся: это прошлое. Что-то из времен доса.

    > Система и софт будет напрямую собираться в готовый продукт

    А готовый продукт как будет распространяться? В виде хоть каких-то, но пакетов. Я тебе даже так скажу: тот, кто "минует стадию классических пакетов", обычно переизобретает свой собственный трехколесный велосипед с квадратными колесами.

     
     
  • 3.42, Аноним (27), 12:47, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В виде хоть каких-то, но пакетов.

    Нет. Будет что-то типа

    Из репозитория с кодом, правилами сборки система сборки собирает согласно определенным правилам готовый цельный образ системы/дельту. Дельта накатывается на установленную систему целым неделимым слоем.

    С софтом что-то подобное. Будет единый SDK и все будут ориентироваться на него. Разработчики того же LibreOffice, Firefox и так далее будут у себя собирать софт. Пользователь скачает что-то типа установщика и далее по классической виниловой схеме "установить, далее, далее".

     
     
  • 4.52, Аноним (8), 13:05, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Будет единый SDK и все будут ориентироваться на него.

    Не будет, ибо "+1 новый стандарт вдобавок к 14 существующим". При этом новый стандарт обычно не дает ничего принципиально нового. Все, что ты описал про "LibreOffice, Firefox", является не более, чем фантазией. С точки зрения бизнеса важнее охватить как можно больше платформ, а не завязываться на какую-то одну: я скорее поверю в систему сборки, которая производит и rpm, и снап, и deb, и еще черт-те что. Умножить на кол-во архитектур. Умножить на кол-во версий отдельно взятых дистров.

     
  • 2.38, Аноним (35), 12:33, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Федорой пользуются лояльные к корпоративным приблудам люди, а убунтой всевозможные энтузиасты, часто в анамнезе дебианщики. Если замену инит на системг еще можно как-то перетерпеть (в конце концов, start-stop-daemon по непонятности был на том же самом уровне), то снапы - это уже какая-то непонятная и слабоконтролируемая движуха на твоем компьютере, которую ты можешь только прекратить.
    Количество ресурсов на разработку и ответственность перед пользователями у редхат и канониклов совершенно разная.
     
  • 2.51, Аноним (46), 13:03, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сравнил, это совершенно разные уровни.
     
  • 2.54, Аноним (54), 13:14, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Система и софт будет напрямую собираться в готовый продукт минуя стадо

    Абсолютно верно. Незачем стаду в софт Хозяина грязными руками лезть. Ещё, чего доброго, телеметрию отключат и DRM пропатчат.

     
  • 2.62, Аноним (59), 13:37, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Система и софт будет напрямую собираться в готовый продукт

    Да давно уже : emerge @world

     

  • 1.30, Аноним (30), 12:20, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вот и дождались! :) Прощай формат .deb
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 12:47, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для конкурентной сути - согласен
    Посмотрим, составит ли конкуренцию deb-пакетам
     

  • 1.34, Аноним (35), 12:26, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока 18.04 работает - посижу, а дальше точно досвидос. Девуан поставлю и если хватит серева, порт юнити на нее сделаю.
     
     
  • 2.47, Аноним (47), 12:55, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Остался ровно один день) Или Ubuntu Pro и еще десять лет security патчей? Но они же точно не покроют все используемые приложения.
     
     
  • 3.80, Аноним (35), 14:58, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня официальная поддержка вообще не волнует. Для локалхоста большая часть цвешек неактуальна. Новый софт собрать и пакетировать можно самостоятельно. Телодвижений все-таки меньше, чем на полностью новый дистр переползать.
     

  • 1.40, Аноним (41), 12:39, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Убунту здорового человека - Linux mint
     
     
  • 2.44, Твой_лапоть (?), 12:49, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эскобар
     

  • 1.43, Твой_лапоть (?), 12:48, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда произошел тот момент, где вместо изолированных мини-VPS программисты начали упарываться контейнерами? Они же тормоза, двойные зависимости, нет контроля над пакетами и оптимизацией под железо. Какой м**** всё это начал в Linux!
     
     
  • 2.50, Аноним (50), 13:02, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда стали говорить "купи побольше памяти, она стоит копейки". Вот тогда.
     
     
  • 3.55, Аноним (54), 13:16, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раз стоит копейки - значит программистам ничего не будет стоит  за свой счёт накупить памяти всем. И материнских плат заодно. И CPU. И GPU, которая не AGP и в новую плату войдёт. У них зряплаты большие, не обеднеют.
     
     
  • 4.58, Аноним (50), 13:27, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их задушит жаба. Насмерть.
     
  • 4.64, Аноним (59), 13:44, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им ничего не будет стоить задействовать всю мощь имеющихся в продаже CPU и планок DDR, а не покупать их для вас.
     
  • 4.65, Аноним (59), 13:46, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас ещё материнка с AGP? 8-)
     
     
  • 5.71, Аноним (4), 14:30, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видеокарты 2002 года хватает для кубика, что тебе ещё надо?
     
  • 3.79, _kp (ok), 14:57, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда стали говорить "купи побольше памяти, она стоит копейки". Вот тогда.

    Объём памяти это иллюзия.
    Память не просто есть, а интенсивно загаживается, тонны мусора копируются туда сюда, 100500 раз в секунду, пыхтят сборщики мусора..,  А скорость памяти, не так и велика.

    Если программа "продумана" задом, ей ни поможет ни частоты, ни количество ядер, ни Озу, так, будет косметические различия.

     

  • 1.45, Аноним (45), 12:53, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь все обновления будут накатываться при перезагрузке?
     
     
  • 2.74, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:42, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Теперь все обновления будут накатываться при перезагрузке?

    Хуже: по таймеру снапа.

     

  • 1.66, topin89 (ok), 13:47, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я честно не против контейнеров. Половина программ на винде тянет свои библиотеки, как-то живём.

    Меня в контейнерах напрягает просадка по производительности и возня с пробросом папок. Нигде нет системы, основанной на chroot? Там и просадок нет, и портативность приемлемая.

     
     
  • 2.77, User (??), 14:52, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы было как Windows надо отменить сам принцип одна система одна библиотека, из-за этого же все проблемы. Разрешить программам иметь собственные библиотеки, всё будет работать без всяких контейнеров. С контейнерами получается каждой программе свою систему.
     

  • 1.67, Аноним (67), 13:56, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мда... А как всё хорошо начналось, но превратилось в большую кучу snapa...
     
  • 1.70, Аноним (70), 14:25, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "A snap-based desktop won’t be the default offering, but it will be there for enthusiasts to try"

    Ну да, блжд, конечно, а ubuntu core мы делаем только для IoT, ага!

     
  • 1.75, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:44, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну теперь убунта фсё! Теперь официально. Жаль, конечно, этого добряка.
     
  • 1.78, Аноним (-), 14:53, 31/05/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру