Canonical и Elektrobit представили EB corbos Linux, редакцию Ubuntu для автомобильных систем

Компании Elektrobit и Canonical анонсировали новый дистрибутив EB corbos Linux, ориентированный на разработку электронных блоков управления (ECU, Electronic Control Unit) для программно определяемой автомобильной техники (SDV, Software-Defined Vehicle). Дистрибутив предоставляет окружение на основе Ubuntu и ядра Linux, расширенное компонентами для обеспечения совместимости с процессами и регламентами, применяемыми в автомобильной индустрии. Ожидается, что новый дистрибутив предоставит автопроизводителям решение с уровнем функциональности и гибкости, аналогичным существующим решениям для облачных и корпоративных систем.

Продукт также может быть использован в решениях для коммерческого, железнодорожного и морского транспорта, для медицинской и сельскохозяйственной техники. Помимо компонентов из состава Ubuntu в EB corbos Linux предлагается разработанный компанией Elektrobit автомобильный программный стек, включающий специализированный SDK, набор утилит и исходные тексты. Дистрибутив может использоваться в качестве POSIX-совместимой операционной системы для создания решений на базе платформы AUTOSAR Adaptive Platform и фреймворка EB corbos AdaptiveCore, полностью интегрированного с продуктами EB corbos и гипервизором EB corbos Hypervisor.

Автомобильные приложения распространяются в форме изолированных контейнеров, что упрощает управление зависимостями, повышает гибкость разработки собственных расширений и повышает эффективность сопровождения. Поддерживается запуск контейнеров, совместимыж со спецификацией OCI (Open Container Initiative). Базовая начинка, поверх которой запускаются контейнеры, оформлена в виде атомарно обновляемого образа, подключаемого в режиме только для чтения (в анонсе не уточняется, но судя по описанию дистрибутив построен на основе платформы Ubuntu Core). Обновления доставляются в режиме ОТА (over-the-air).

В дистрибутиве использованы оптимизации, уже применяемые для систем высокопроизводительных вычислений (HPC), и полностью поддерживаются предоставляемые ядром Linux механизмы обеспечения защиты, такие как рандомизация адресного пространства ядра (KASLR), принудительный контроль доступа (SELinux), криптографической верификации целостности разделов (dm-verity) и TCB (Trusted Computing Base).



