The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Canonical и Elektrobit представили EB corbos Linux, редакцию Ubuntu для автомобильных систем

24.02.2023 09:54

Компании Elektrobit и Canonical анонсировали новый дистрибутив EB corbos Linux, ориентированный на разработку электронных блоков управления (ECU, Electronic Control Unit) для программно определяемой автомобильной техники (SDV, Software-Defined Vehicle). Дистрибутив предоставляет окружение на основе Ubuntu и ядра Linux, расширенное компонентами для обеспечения совместимости с процессами и регламентами, применяемыми в автомобильной индустрии. Ожидается, что новый дистрибутив предоставит автопроизводителям решение с уровнем функциональности и гибкости, аналогичным существующим решениям для облачных и корпоративных систем.

Продукт также может быть использован в решениях для коммерческого, железнодорожного и морского транспорта, для медицинской и сельскохозяйственной техники. Помимо компонентов из состава Ubuntu в EB corbos Linux предлагается разработанный компанией Elektrobit автомобильный программный стек, включающий специализированный SDK, набор утилит и исходные тексты. Дистрибутив может использоваться в качестве POSIX-совместимой операционной системы для создания решений на базе платформы AUTOSAR Adaptive Platform и фреймворка EB corbos AdaptiveCore, полностью интегрированного с продуктами EB corbos и гипервизором EB corbos Hypervisor.

Автомобильные приложения распространяются в форме изолированных контейнеров, что упрощает управление зависимостями, повышает гибкость разработки собственных расширений и повышает эффективность сопровождения. Поддерживается запуск контейнеров, совместимыж со спецификацией OCI (Open Container Initiative). Базовая начинка, поверх которой запускаются контейнеры, оформлена в виде атомарно обновляемого образа, подключаемого в режиме только для чтения (в анонсе не уточняется, но судя по описанию дистрибутив построен на основе платформы Ubuntu Core). Обновления доставляются в режиме ОТА (over-the-air).

В дистрибутиве использованы оптимизации, уже применяемые для систем высокопроизводительных вычислений (HPC), и полностью поддерживаются предоставляемые ядром Linux механизмы обеспечения защиты, такие как рандомизация адресного пространства ядра (KASLR), принудительный контроль доступа (SELinux), криптографической верификации целостности разделов (dm-verity) и TCB (Trusted Computing Base).

  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntu.com/blog/elektr...)
  2. OpenNews: Доступен монолитный дистрибутив Ubuntu Core 22
  3. OpenNews: Проект Qt представил новую платформу для автомобильных систем
  4. OpenNews: FreedomEV - открытая надстройка для информационной системы автомобилей Tesla
  5. OpenNews: Организация Linux Foundation опубликовала автомобильный дистрибутив AGL UCB 9.0
  6. OpenNews: Проект CentOS создал группу для развития решений для автомобильных систем
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58702-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:15, 24/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А snap там будет? Очень жду.
     
     
  • 2.5, Атон (?), 10:30, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    там будет лучше, там будет докер!
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:45, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    арнул
     
  • 3.18, Аноним (18), 13:45, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И системы автомобильной безопасности будут в Docker!
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 15:03, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    системы безопасности настолько опасны, что их надо запирать в докере?!
     
  • 2.7, Аноним (9), 11:29, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не хватит
    Весь Snap хомячкам скормят.
    Высокие технологии вроде как отходами не кормят.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 13:16, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Люди и себя называют Сапиенс. Некоторые )
     
  • 3.21, pic (?), 14:24, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аккаунт в Google или VK есть?
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:01, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ubuntu Core в принципе построен на снапах софт там по другому никак не поставить. Но тут они к нему просто добавили другой вид контейнров что здраво. Осталось только убрать принудительную регистрацию каждого инстанса Ubuntu Core и в целом можно применять.  
     
     
  • 3.15, bOOster (ok), 13:14, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Накой хрен в автомобильной системе контейнеры? Вы на них дружно помешались чтоли?
    Автомобильная система в принципе закрыта для чайников изначально.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 13:27, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же зависимости соблюдать?
     
     
  • 5.19, Аноним (10), 13:51, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Берешь книжку по LFS и коньпилишь в свободное время 2 недели. А как что обновилось всё по новой. Таков путь только многие почему-то этого не понимают.  
     
  • 4.20, Аноним (10), 13:53, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как ты обновляться собрался? Ждать пока мейнетенры специально для тебя соберут твои зависимости? Или будешь жуть на копромамонта из-за того что дистр решил жить на старых либах? Ты хоть сам понимаешь что это путь в никуда?
     
     
  • 5.27, bOOster (ok), 15:22, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты вообще представляешь себе, что такое закрытая инфраструктура таких решений? В таких проектах, обычно buildroot свой включающий все что нужно для устройства.
    Капец - своими постами четко говорят что ничерта не знают в таких проектах а комментировать то конечно горазды. Вернее чушь нести.
     
  • 5.28, Аноним (28), 15:23, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он решили жить на старых либах ещё до создания Ubuntu.
    В debian stable библиотеки не обновляются, только бэкпротируют исправления уязвимостей и критических ошибок.
     
  • 4.22, Аноним (22), 14:45, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Автомобильная система в принципе закрыта для чайников изначально.

    Ты вроде туда не лезешь. Так что от одного из чайников - таки закрыта.

     

  • 1.8, windows10 (?), 11:37, 24/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Может мне кто-то объяснит от чего в automotive защитит рандомизация адресного пространства ядра ?
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 12:05, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    От злобного хакира, который будет пытаться модифицировать прошивку и снимать ограничения.
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:07, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    От скрутки пробега ядра
     
     
  • 3.30, bOOster (ok), 15:30, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > От скрутки пробега ядра

    Какой идиот будет этим заниматься через ядро системы? Давно производители сделали счетчики которые крутятся только вперед. Так что берется новая микросхема, мотается нужный пробег и паяется в блок, естественно делая микросхему "своей". Производители тоже не дураки и про перепайку микросхем тоже знают.

     
  • 2.13, Аноним (13), 12:11, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В основном та же тема, что с jailbreak для яблофонов - избавиться под предлогом борьбы с хаккирамии бороться с любителями рутовать свои устройства
     

  • 1.14, bOOster (ok), 13:12, 24/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну пока производители будут использовать Linux в автомобилях они однозначно будут взламываться, дабы не платить за новомодные месячные подписки и т.п.
    И это хорошо.
     
  • 1.23, Tron is Whistling (?), 14:46, 24/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    EB - это восклицание того, кто захочет это попробовать внедрить?
     
     
  • 2.25, Аноним (24), 15:04, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЁБ карбос!
     

  • 1.26, Аноним (26), 15:17, 24/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эта поделка будет управлять впрыском?!
     
     
  • 2.29, bOOster (ok), 15:23, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты пошутил? :))
     

  • 1.31, Анонимный_деаноним (?), 15:31, 24/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    EBA electronics art
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру