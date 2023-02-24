Canonical и Elektrobit представили EB corbos Linux, редакцию Ubuntu для автомобильных систем

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|4.24, Аноним (24), 15:03, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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системы безопасности настолько опасны, что их надо запирать в докере?!
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|2.7, Аноним (9), 11:29, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не хватит
Весь Snap хомячкам скормят.
Высокие технологии вроде как отходами не кормят.
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|2.10, Аноним (10), 12:01, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ubuntu Core в принципе построен на снапах софт там по другому никак не поставить. Но тут они к нему просто добавили другой вид контейнров что здраво. Осталось только убрать принудительную регистрацию каждого инстанса Ubuntu Core и в целом можно применять.
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|3.15, bOOster (ok), 13:14, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Накой хрен в автомобильной системе контейнеры? Вы на них дружно помешались чтоли?
Автомобильная система в принципе закрыта для чайников изначально.
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|5.19, Аноним (10), 13:51, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Берешь книжку по LFS и коньпилишь в свободное время 2 недели. А как что обновилось всё по новой. Таков путь только многие почему-то этого не понимают.
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|4.20, Аноним (10), 13:53, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как ты обновляться собрался? Ждать пока мейнетенры специально для тебя соберут твои зависимости? Или будешь жуть на копромамонта из-за того что дистр решил жить на старых либах? Ты хоть сам понимаешь что это путь в никуда?
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|5.27, bOOster (ok), 15:22, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты вообще представляешь себе, что такое закрытая инфраструктура таких решений? В таких проектах, обычно buildroot свой включающий все что нужно для устройства.
Капец - своими постами четко говорят что ничерта не знают в таких проектах а комментировать то конечно горазды. Вернее чушь нести.
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|5.28, Аноним (28), 15:23, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он решили жить на старых либах ещё до создания Ubuntu.
В debian stable библиотеки не обновляются, только бэкпротируют исправления уязвимостей и критических ошибок.
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|4.22, Аноним (22), 14:45, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Автомобильная система в принципе закрыта для чайников изначально.
Ты вроде туда не лезешь. Так что от одного из чайников - таки закрыта.
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|1.8, windows10 (?), 11:37, 24/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Может мне кто-то объяснит от чего в automotive защитит рандомизация адресного пространства ядра ?
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|2.11, Аноним (10), 12:05, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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От злобного хакира, который будет пытаться модифицировать прошивку и снимать ограничения.
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|3.30, bOOster (ok), 15:30, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> От скрутки пробега ядра
Какой идиот будет этим заниматься через ядро системы? Давно производители сделали счетчики которые крутятся только вперед. Так что берется новая микросхема, мотается нужный пробег и паяется в блок, естественно делая микросхему "своей". Производители тоже не дураки и про перепайку микросхем тоже знают.
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|2.13, Аноним (13), 12:11, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В основном та же тема, что с jailbreak для яблофонов - избавиться под предлогом борьбы с хаккирамии бороться с любителями рутовать свои устройства
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|1.14, bOOster (ok), 13:12, 24/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну пока производители будут использовать Linux в автомобилях они однозначно будут взламываться, дабы не платить за новомодные месячные подписки и т.п.
И это хорошо.
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