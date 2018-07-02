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Организация Linux Foundation опубликовала автомобильный дистрибутив AGL UCB 9.0

22.04.2020 20:44

Организация Linux Foundation представила девятый выпуск дистрибутива AGL UCB (Automotive Grade Linux Unified Code Base), в рамках которого развивается универсальная платформа для использования в различных автомобильных подсистемах, от приборных панелей до автомобильных информационно-развлекательных систем. Основанные на AGL решения используются в информационных системах Toyota, Lexus, Subaru Outback, Subaru Legacy и малотоннажных автомобилях Mercedes-Benz Vans.

Дистрибутив основан на наработках проектов Tizen, GENIVI и Yocto. Графическое окружение базируется на Qt, Wayland и наработках проекта Weston IVI Shell. Демонстрационные сборки платформы сформированы для QEMU, плат Renesas M3, Intel Up², Raspberry Pi 3 и Raspberry Pi 4. При участии сообщества развиваются сборки для плат NXP i.MX6, DragonBoard 410c, Intel Minnowboard Max (Atom E38xx) и TI Vayu. Исходные тексты наработок проекта доступны через Git. В разработке проекта участвуют такие компании, как Toyota, Ford, Nissan, Honda, Jaguar Land Rover, Mazda, Mitsubishi и Subaru.

AGL UCB может использоваться автопроизводителями как каркас для создания конечных решений, после проведения необходимой адаптации для оборудования и кастомизации интерфейса. Платформа позволяет уделить основное внимание разработке приложений и собственных методов организации работы пользователя, не задумываясь о низкоуровневой инфраструктуре и минимизируя затраты на сопровождение. Проект является полностью открытым - все компоненты доступны под свободными лицензиями.

Предоставляется набор рабочих прототипов типовых приложений, написанных с использованием технологий HTML5 и Qt. Например, имеется реализация домашнего экрана, web-браузера, приборной панели, навигационной системы (используется Google Maps), климат-контроля, мультимедийного проигрывателя с поддержкой DLNA, интерфейса для настройки звуковой подсистемы, программы для чтения новостей. Предлагаются компоненты для голосового управления, поиска информации, взаимодействия со смартфоном по Bluetooth и подключения к CAN-сети для доступа к датчикам и передачи данных между узлами автомобиля.

Особенности новой версии:

  • Поддержка доставки OTA-обновлений (Over-the-Air) для окружений на базе технологии OSTree, позволяющей манипулировать системным образом как единым целым с возможностью обновления отдельных файлов и с версионированием общего состояния системы;
  • В Application Framework реализована возможность авторизации на основе токенов;
  • Расширен API для распознавания речи и улучшена интеграция с голосовыми агентами. Добавлена поддержка Alexa Auto SDK 2.0. Предложена новая открытая версия экранного интерфейса для управления распознаванием речи;
  • В звуковой подсистеме улучшена поддержка мультимедийного сервера PipeWire и менеджера сеансов WirePlumber;
  • Улучшена поддержка сетевых возможностей и настроек. Переработан API для Bluetooth и расширена поддержка Bluetooth-профилей pbap и map;
  • В приложения на базе HTML5 добавлена поддержка обеспечения доступа на основе токенов;
  • Существенно повышена производительность приложений на базе HTML5;
  • Предложен образ только с HTML5-прилдожениями, использующий Web App Manager (WAM) и Chromium;
  • Добавлены демонстрационные HTML-приложения для домашнего экрана, системы запуска приложений, панели мониторинга, конфигуратора, мультимедийного проигрывателя, микшера, HVAC и браузера Chromium;
  • Расширены эталонные реализации приложений, написанных с использованием QML: Обновлённая реализация приборной панели, поддерживающее обработку CAN-сообщений от руля и мультимедийных кнопок. Возможность использования кнопок на рулевым колесе для управления автомобильной информационной системой;
  • Предложена предварительная реализация нового оконного менеджера и домашнего экрана (включается при выборе 'agl-compositor');
  • Обновлена поддержка оборудования: Renesas RCar3 BSP 3.21 (M3/H3, E3, Salvator), SanCloud BeagleBone Enhanced с поддержкой Automotive Cape, i.MX6 и Raspberry Pi 4.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Организация Linux Foundation опубликовала автомобильный дистрибутив AGL UCB 8.0
  3. OpenNews: Проект Qt представил новую платформу для автомобильных систем
  4. OpenNews: FreedomEV - открытая надстройка для информационной системы автомобилей Tesla
  5. OpenNews: Форд, Мазда, Мицубиси и Субару подключились к разработке открытой автомобильной Linux-платформы
  6. OpenNews: Уязвимость в протоколе CAN, затрагивающая почти все современные автомобили
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52788-agl
Ключевые слова: agl, auto, ivi, automotivelinux, ucb
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 20:54, 22/04/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:15, 22/04/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.3, Аноним84701 (ok), 21:37, 22/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >  от приборных панелей
    > HTML5
    > Qt

    Чур меня, чур!
    Там не то что HTML с культями, там и ОС не нужна. А то будет, как с педалью газа у Тойоты...

     
     
  • 2.6, Аноним (2), 21:58, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было бы здорово чтобы этот компьютер сам определял ограничения скорости.
     
  • 2.7, AdeptXiaomi (?), 22:11, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что за история?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 22:25, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    История заключается в том, что коллега пользуется Фордом.
     
     
  • 4.12, Аноним (9), 22:35, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, у него есть на то основания.
     
  • 4.19, пофиг (?), 00:36, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    форд в сша считается гуано. Марка для нищих.
     
  • 3.15, Аноним (15), 23:36, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, Антон выше про это: https://www.viva64.com/ru/b/0439/
     
  • 3.18, Аноним84701 (ok), 23:51, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что за история?

    https://www.theatlantic.com/business/archive/2011/05/who-was-really-at-fault-f
    > On February 25, 2011, Toyota announced a recall of another 2.2 million vehicles for pedal entrapment,

    https://www.edn.com/toyotas-killer-firmware-bad-design-and-its-consequences/
    > Toyota’s source code is defective and contains bugs, including bugs that can cause unintended acceleration (UA).

    https://betterembsw.blogspot.com/2018/09/potentially-deadly-automotive-softwar
    > Loss of steering power assist (Toyota) / 2010
    > Rumble strips disable electric power steering (EPS) system due to software defect
    > http://blog.toyota.co.uk/toyota-announces-voluntary-recall-of-iq-in-the-uk
    > "Toyota: software to blame for Prius brake problems" / 2010
    > Recall; at least four crashes attributed (https://www.pcmag.com/article2/0,2817,2358978,00.asp)
    > Almost a one second lag in braking  (article says "nearly" 90 feet delay at 60 mph; 60 mph is 88 feet per second) due to ??> software defect
    > http://www.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/02/04/japan.prius.complaints/index.html

     

  • 1.4, Аноним (4), 21:43, 22/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    понты. начинать нужно с открытия документации по обслуживанию авто.
     
  • 1.5, Аноним (5), 21:47, 22/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >По факту никто опенсорсный автомобиль не выпустит.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_car

     
  • 1.8, Аноним (8), 22:19, 22/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сомневаюсь, что, в свете обострения маразма у праводержателей QT, кто-то будет использовать этот тулкит в коммерческих встраиваемых системах.
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 22:26, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никакой проблемы.
     
     
  • 3.13, Аноним (8), 22:39, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как скажешь, анон. Как скажешь.
     
     
  • 4.16, анонимуслинус (?), 23:37, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    действительно проблемы никакой не будет. потому как система будет установлена один раз и забыта до окончания эксплуатации авто, если кто нибудь не прикрутит вайфай и систему автоматического обновления. чтоб машина обновилась где нибудь в пути и встала)))
     
  • 2.17, Аноним (17), 23:48, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то, в коммерческих встраиваемых системах как была, так и будет коммерческая лицензия. Хотя мне казалось quicktime немного того, но тебе виднее.
     

  • 1.11, Аноним (11), 22:33, 22/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    - Здравствуйте, это канал об аниме?
    - Да.
    - Как мне пропатчить KDE под Honda Accord?
     
     
  • 2.14, Аноним (8), 22:42, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О! Месье знает толк в Pimp My Ride.
     

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