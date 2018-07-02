Организация Linux Foundation опубликовала автомобильный дистрибутив AGL UCB 9.0

Организация Linux Foundation представила девятый выпуск дистрибутива AGL UCB (Automotive Grade Linux Unified Code Base), в рамках которого развивается универсальная платформа для использования в различных автомобильных подсистемах, от приборных панелей до автомобильных информационно-развлекательных систем. Основанные на AGL решения используются в информационных системах Toyota, Lexus, Subaru Outback, Subaru Legacy и малотоннажных автомобилях Mercedes-Benz Vans. Дистрибутив основан на наработках проектов Tizen, GENIVI и Yocto. Графическое окружение базируется на Qt, Wayland и наработках проекта Weston IVI Shell. Демонстрационные сборки платформы сформированы для QEMU, плат Renesas M3, Intel Up², Raspberry Pi 3 и Raspberry Pi 4. При участии сообщества развиваются сборки для плат NXP i.MX6, DragonBoard 410c, Intel Minnowboard Max (Atom E38xx) и TI Vayu. Исходные тексты наработок проекта доступны через Git. В разработке проекта участвуют такие компании, как Toyota, Ford, Nissan, Honda, Jaguar Land Rover, Mazda, Mitsubishi и Subaru. AGL UCB может использоваться автопроизводителями как каркас для создания конечных решений, после проведения необходимой адаптации для оборудования и кастомизации интерфейса. Платформа позволяет уделить основное внимание разработке приложений и собственных методов организации работы пользователя, не задумываясь о низкоуровневой инфраструктуре и минимизируя затраты на сопровождение. Проект является полностью открытым - все компоненты доступны под свободными лицензиями. Предоставляется набор рабочих прототипов типовых приложений, написанных с использованием технологий HTML5 и Qt. Например, имеется реализация домашнего экрана, web-браузера, приборной панели, навигационной системы (используется Google Maps), климат-контроля, мультимедийного проигрывателя с поддержкой DLNA, интерфейса для настройки звуковой подсистемы, программы для чтения новостей. Предлагаются компоненты для голосового управления, поиска информации, взаимодействия со смартфоном по Bluetooth и подключения к CAN-сети для доступа к датчикам и передачи данных между узлами автомобиля. Особенности новой версии: Поддержка доставки OTA-обновлений (Over-the-Air) для окружений на базе технологии OSTree, позволяющей манипулировать системным образом как единым целым с возможностью обновления отдельных файлов и с версионированием общего состояния системы;

В Application Framework реализована возможность авторизации на основе токенов;

Расширен API для распознавания речи и улучшена интеграция с голосовыми агентами. Добавлена поддержка Alexa Auto SDK 2.0. Предложена новая открытая версия экранного интерфейса для управления распознаванием речи;

В звуковой подсистеме улучшена поддержка мультимедийного сервера PipeWire и менеджера сеансов WirePlumber;

Улучшена поддержка сетевых возможностей и настроек. Переработан API для Bluetooth и расширена поддержка Bluetooth-профилей pbap и map;

В приложения на базе HTML5 добавлена поддержка обеспечения доступа на основе токенов;

Существенно повышена производительность приложений на базе HTML5;

Предложен образ только с HTML5-прилдожениями, использующий Web App Manager (WAM) и Chromium;

Добавлены демонстрационные HTML-приложения для домашнего экрана, системы запуска приложений, панели мониторинга, конфигуратора, мультимедийного проигрывателя, микшера, HVAC и браузера Chromium;

Расширены эталонные реализации приложений, написанных с использованием QML: Обновлённая реализация приборной панели, поддерживающее обработку CAN-сообщений от руля и мультимедийных кнопок. Возможность использования кнопок на рулевым колесе для управления автомобильной информационной системой;

Предложена предварительная реализация нового оконного менеджера и домашнего экрана (включается при выборе 'agl-compositor');

Обновлена поддержка оборудования: Renesas RCar3 BSP 3.21 (M3/H3, E3, Salvator), SanCloud BeagleBone Enhanced с поддержкой Automotive Cape, i.MX6 и Raspberry Pi 4.



