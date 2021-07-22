Проект CentOS создал группу для развития решений для автомобильных систем

Управляющий совет проекта CentOS одобрил формирование SIG-группы (Special Interest Group) Automotive, которая рассматривается как нейтральная площадка для развития проектов, связанных с адаптацией Red Hat Enterprise Linux для автомобильных информационных систем и для организации взаимодействия с профильными проектами, такими, как AGL (Automotive Grade Linux).

Среди целей новой SIG-группы упоминается как создание нового открытого ПО для автомобильных систем, так и использование уже существующих upstream-проектов. В итоге планируется наладить сборку и поддержание специализированного варианта CentOS для автомобильных информационных систем, созданного на основе продукта RHEL for Edge. Работа будет вестись в тестом сотрудничестве с рабочей группой Fedora IoT и с использованием некоторых уже созданных в Fedora наработок, подготовленных для встраиваемых систем.

Отмечается, что автомобильные информационные системы находятся на пороге эволюционного скачка, связанного с переходом от использования набора изолированных встраиваемых систем (ECU, Electronic Control Unit), подключённых через шину CAN, к применению концепции граничных вычислений (edge computing). Предполагается, что наблюдаемый сдвиг парадигмы даёт возможность решениям на базе Linux возглавить превращение автомобильных информационных систем в умное edge-устройство, а созданная группа станет площадкой для совместной работы по созданию Linux-решений, соответствующих новой парадигме.



