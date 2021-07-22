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Проект CentOS создал группу для развития решений для автомобильных систем

22.07.2021 09:29

Управляющий совет проекта CentOS одобрил формирование SIG-группы (Special Interest Group) Automotive, которая рассматривается как нейтральная площадка для развития проектов, связанных с адаптацией Red Hat Enterprise Linux для автомобильных информационных систем и для организации взаимодействия с профильными проектами, такими, как AGL (Automotive Grade Linux).

Среди целей новой SIG-группы упоминается как создание нового открытого ПО для автомобильных систем, так и использование уже существующих upstream-проектов. В итоге планируется наладить сборку и поддержание специализированного варианта CentOS для автомобильных информационных систем, созданного на основе продукта RHEL for Edge. Работа будет вестись в тестом сотрудничестве с рабочей группой Fedora IoT и с использованием некоторых уже созданных в Fedora наработок, подготовленных для встраиваемых систем.

Отмечается, что автомобильные информационные системы находятся на пороге эволюционного скачка, связанного с переходом от использования набора изолированных встраиваемых систем (ECU, Electronic Control Unit), подключённых через шину CAN, к применению концепции граничных вычислений (edge computing). Предполагается, что наблюдаемый сдвиг парадигмы даёт возможность решениям на базе Linux возглавить превращение автомобильных информационных систем в умное edge-устройство, а созданная группа станет площадкой для совместной работы по созданию Linux-решений, соответствующих новой парадигме.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.centos.org/2021/0...)
  2. OpenNews: Выпуск CentOS Linux 8.4 (2105)
  3. OpenNews: Эмуляция сборки Red Hat Enterprise Linux на базе Fedora Rawhide
  4. OpenNews: Организация Linux Foundation опубликовала автомобильный дистрибутив AGL UCB 9.0
  5. OpenNews: Проект CentOS создал рабочую группу Hyperscale
  6. OpenNews: Intel и Linux Foundation представили Akraino Edge Stack
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55530-centos
Ключевые слова: centos, auto, agl
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  • 1.1, Аноним (1), 09:56, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пишите правильно - Управляющий совет RedHat
     
     
  • 2.3, Жироватт (ok), 10:00, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять ошибка - манагер с синдромом недержания баззвордов
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:04, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всмысле IBM
     
  • 2.22, Аноним (-), 10:52, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЦентОСьники являются шестёрками "Реткостных Гадов".

    "Реткостные Гады" являются шестёрками IBM.

     

  • 1.2, Аноним зеленый (?), 09:59, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А потом можно будет переезд электромобилем оппозиционера в баги ОС записывать. Уже сейчас за сливы данных банками ни кто не отвечает.
     
     
  • 2.6, Жироватт (ok), 10:03, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не. Это будет записано как "взлом проправительственнымы хакерами WetBear и лично П.У."
     

  • 1.4, eRIC (ok), 10:02, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Делать больше нечего, лучше бы до ума операционку доводили бы. Хотя давно от CentOS отказался.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:33, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на что переехали?
     
     
  • 3.19, слакварявод (ok), 10:49, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на оффтопик поди...
     
  • 3.21, guser (?), 10:50, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На винду
     

  • 1.5, OnTheEdge (ok), 10:03, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > сдвиг парадигмы даёт возможность решениям на базе Linux возглавить превращение автомобильных информационных систем в умное edge-устройство

    Сколько новых сбитых объектов будет... Маск одобряэ.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:18, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У Маска Убунту и у него все работает.
     
     
  • 3.12, пох. (?), 10:22, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Если вовремя удалять из базы сообщения о несработавших тормозах - то "все работает". А китайцу - что-то не понравилось. Трусливый, сволочь, не хочет модных современных технологий.

     
  • 3.20, OnTheEdge (ok), 10:49, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у Маска куча бабок и у него всё хорошо)
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:48, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48634
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=39998
     

  • 1.8, Анонимкочно (?), 10:04, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стабильные версии, без стриженных смузи пачкунов. Отчего бы и нет. Там, где нужен работающий код и результат.
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:14, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    CentOS все, закапывайте.
     
  • 1.10, Аноним (11), 10:17, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    CentOS будет для испытаний, а RedHat для нормальных автомобилей да?
     
     
  • 2.13, пох. (?), 10:25, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальных автомобилей не будет.

    А в центос будут новые уязвимости через абсолютно ненужный в обычном ядре canbus и прочую нечисть.

     
  • 2.14, DeerFriend (?), 10:32, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первые лет 5-10 центось для всех.
    А когда убедятся в отсутствии риска для репутации, тогда можно будет начинать дифференцировать.
     

  • 1.16, Аноним (16), 10:38, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О боже, и этих Mozilla покусала...
     
  • 1.17, Х (?), 10:46, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    О, будет бета-песочница на колесах?
     
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