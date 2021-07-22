Проект CentOS создал группу для развития решений для автомобильных систем

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|2.22, Аноним (-), 10:52, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ЦентОСьники являются шестёрками "Реткостных Гадов".
"Реткостные Гады" являются шестёрками IBM.
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|1.2, Аноним зеленый (?), 09:59, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А потом можно будет переезд электромобилем оппозиционера в баги ОС записывать. Уже сейчас за сливы данных банками ни кто не отвечает.
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|2.6, Жироватт (ok), 10:03, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не. Это будет записано как "взлом проправительственнымы хакерами WetBear и лично П.У."
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|1.4, eRIC (ok), 10:02, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Делать больше нечего, лучше бы до ума операционку доводили бы. Хотя давно от CentOS отказался.
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|1.5, OnTheEdge (ok), 10:03, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> сдвиг парадигмы даёт возможность решениям на базе Linux возглавить превращение автомобильных информационных систем в умное edge-устройство
Сколько новых сбитых объектов будет... Маск одобряэ.
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|3.12, пох. (?), 10:22, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если вовремя удалять из базы сообщения о несработавших тормозах - то "все работает". А китайцу - что-то не понравилось. Трусливый, сволочь, не хочет модных современных технологий.
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|1.8, Анонимкочно (?), 10:04, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Стабильные версии, без стриженных смузи пачкунов. Отчего бы и нет. Там, где нужен работающий код и результат.
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|2.13, пох. (?), 10:25, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормальных автомобилей не будет.
А в центос будут новые уязвимости через абсолютно ненужный в обычном ядре canbus и прочую нечисть.
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|2.14, DeerFriend (?), 10:32, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Первые лет 5-10 центось для всех.
А когда убедятся в отсутствии риска для репутации, тогда можно будет начинать дифференцировать.
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