The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива Endless OS 5.0

08.02.2023 12:19

Представлен выпуск дистрибутива Endless OS 5.0, нацеленного на создание простой в работе системы, в которой можно быстро подобрать приложения на свой вкус. Приложения распространяются в виде самодостаточных пакетов в формате Flatpak. Размер предлагаемых загрузочных образов составляет от 3.3 до 17 ГБ.

Дистрибутив не использует традиционные пакетные менеджеры, вместо которых предлагается минимальная атомарно обновляемая базовая система, работающая в режиме только для чтения и формируемая при помощи инструментария OSTree (системный образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища). Идентичные с Endless OS идеи в последнее время пытаются повторить разработчики Fedora в рамках проекта Silverblue по созданию атомарно обновляемого варианта Fedora Workstation. Инсталлятор и система обновления Endless OS, как и планировалось, теперь используются в GNOME OS.

Endless OS относится к числу дистрибутивов, продвигающих инновации среди пользовательских Linux-систем. Рабочее окружение в Endless OS основано на значительно переработанном форке GNOME. При этом разработчики Endless активно участвуют в разработке upstream-проектов и передают им свои наработки. Например, в выпуске GTK+ 3.22 около 9.8% всех изменений было подготовлено разработчиками Endless, а курирующая проект компания Endless Mobile входит в надзорный совет GNOME Foundation, наряду с FSF, Debian, Google, Linux Foundation, Red Hat и SUSE.

В новом выпуске:

  • Нижняя панель задач разделена на две отдельные панели - верхнюю с меню, системной информацией и индикаторами, и нижнюю со списком избранных и запущенных программ.
  • Предложен новый интерфейс переключения между виртуальными рабочими столами (Activities) и просмотра запущенных эскизов приложений.
  • Добавлен новый центр управления приложениями, в котором реализовано новое оформление, проведена оптимизация производительности, упрощена навигация по программам. Для установки доступно около 2000 приложений.
  • Компоненты рабочего стола и дистрибутива переведены на технологии GNOME 41. Обновлены версии пакетов, среди прочего предложены новые версии ядра Linux 5.15, OSTree 2022.1, Flatpak 1.12.4 и Flatpak-Builder 1.2.2.
  • Добавлена поддержка использования мультитач жестов на тачпадах и трекпадах, таких как прокрутка скольжением двумя пальцами, масштабирование щипком и переключение между виртуальными экранами скольжением тремя пальцами.
  • Улучшена поддержка систем с гибридной графикой: по умолчанию используется энергоэффективный интегрированный GPU, а для графических приложений и игр можно переключиться на GPU дискретной видеокарты.
  • В конфигуратор добавлены средства родительского контроля.
  • Осуществлён переход на графический сеанс на базе протокола Wayland (опционально доступен сеанс на базе X-сервера).
  • На поставку в формате Flatpak переведены приложения GNOME: Archive Manager (File Roller), Calculator, Contacts, Fonts, Logs, Shotwell и Gedit.


  1. Главная ссылка к новости (https://community.endlessos.co...)
  2. OpenNews: Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива carbonOS 2022.3
  3. OpenNews: Первый стабильный выпуск дистрибутива Vanilla OS
  4. OpenNews: Второй прототип платформы ALP, идущей на смену SUSE Linux Enterprise
  5. OpenNews: Выпуск EasyOS 4.5, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux
  6. OpenNews: Доступен монолитный дистрибутив Ubuntu Core 22
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58621-endless
Ключевые слова: endless
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 12:23, 08/02/2023 [ответить]  
    		• +/
    Тему GTK Дракула там можно поставить? Всё что мне нужно по сути, остальное пусть остаётся по умолчанию.
     
  • 2, Аноним (2), 12:36, 08/02/2023 [ответить]  
    		• +/
    Обьясните раку, чем оно лучше ну например той же убунты?
     
     
  • 3, Аноним (3), 12:38, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ubuntu легко сломать подключая сторонние репозитории, например. Здесь система не даст тебе себя сломать
     
     
  • 4, Система (?), 12:53, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ломай меня, ломай меня полностью
     
     
  • 5, 1 (??), 12:55, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вкуси однострочник на Perl.
    (Ну или патч Бармина)
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру