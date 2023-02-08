Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива Endless OS 5.0

Представлен выпуск дистрибутива Endless OS 5.0, нацеленного на создание простой в работе системы, в которой можно быстро подобрать приложения на свой вкус. Приложения распространяются в виде самодостаточных пакетов в формате Flatpak. Размер предлагаемых загрузочных образов составляет от 3.3 до 17 ГБ. Дистрибутив не использует традиционные пакетные менеджеры, вместо которых предлагается минимальная атомарно обновляемая базовая система, работающая в режиме только для чтения и формируемая при помощи инструментария OSTree (системный образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища). Идентичные с Endless OS идеи в последнее время пытаются повторить разработчики Fedora в рамках проекта Silverblue по созданию атомарно обновляемого варианта Fedora Workstation. Инсталлятор и система обновления Endless OS, как и планировалось, теперь используются в GNOME OS. Endless OS относится к числу дистрибутивов, продвигающих инновации среди пользовательских Linux-систем. Рабочее окружение в Endless OS основано на значительно переработанном форке GNOME. При этом разработчики Endless активно участвуют в разработке upstream-проектов и передают им свои наработки. Например, в выпуске GTK+ 3.22 около 9.8% всех изменений было подготовлено разработчиками Endless, а курирующая проект компания Endless Mobile входит в надзорный совет GNOME Foundation, наряду с FSF, Debian, Google, Linux Foundation, Red Hat и SUSE. В новом выпуске: Нижняя панель задач разделена на две отдельные панели - верхнюю с меню, системной информацией и индикаторами, и нижнюю со списком избранных и запущенных программ.

Предложен новый интерфейс переключения между виртуальными рабочими столами (Activities) и просмотра запущенных эскизов приложений.

Добавлен новый центр управления приложениями, в котором реализовано новое оформление, проведена оптимизация производительности, упрощена навигация по программам. Для установки доступно около 2000 приложений.

Компоненты рабочего стола и дистрибутива переведены на технологии GNOME 41. Обновлены версии пакетов, среди прочего предложены новые версии ядра Linux 5.15, OSTree 2022.1, Flatpak 1.12.4 и Flatpak-Builder 1.2.2.

Добавлена поддержка использования мультитач жестов на тачпадах и трекпадах, таких как прокрутка скольжением двумя пальцами, масштабирование щипком и переключение между виртуальными экранами скольжением тремя пальцами.

Улучшена поддержка систем с гибридной графикой: по умолчанию используется энергоэффективный интегрированный GPU, а для графических приложений и игр можно переключиться на GPU дискретной видеокарты.

В конфигуратор добавлены средства родительского контроля.

Осуществлён переход на графический сеанс на базе протокола Wayland (опционально доступен сеанс на базе X-сервера).

На поставку в формате Flatpak переведены приложения GNOME: Archive Manager (File Roller), Calculator, Contacts, Fonts, Logs, Shotwell и Gedit.



