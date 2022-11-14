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Выпуск EasyOS 4.5, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux

14.11.2022 09:18

Барри Каулер (Barry Kauler), основатель проекта Puppy Linux, опубликовал экспериментальный дистрибутив EasyOS 4.5, совмещающий технологии Puppy Linux с использованием контейнерной изоляции для запуска компонентов системы. Управление дистрибутивом производится через развиваемый проектом набор графических конфигураторов. Размер загрузочного образа 825 МБ.

В новом выпуске:

  • Ядро Linux обновлено до версии 5.15.78. В ядре при компиляции включены настройки для улучшения поддержки KVM и QEMU, а также включено использование TCP syncookie для защиты от флуда SYN-пакетами.
  • Панель, используемая для просмотра IP TV на рабочем столе, обновлена до версии MK8.
  • Разработка сборочной системы woofQ перенесена на GitHub.
  • Обновлены версии пакетов, в том числе предложены Firefox 106.0.5, QEMU 7.1.0 и Busybox 1.34.1.
  • Проведена подготовка к пересмотру модели работы только под пользователем root (так как текущая модель работы под пользователем root со сбросом привилегий при запуске каждого приложения слишком усложнена и небезопасна, проводятся эксперименты по предоставлению возможности работы под непривилегированным пользователем).
  • Используемое при пересборке пакетов окружение OpenEmbedded (OE) обновлено до версии 3.1.20.
  • Скрипт для запуска Pulseaudio перемещён в /etc/init.d.
  • Изменён процесс установки системы, который отделён от загрузчика. Ранее применяемые загрузчики rEFInd/Syslinux заменены на Limine, который поддерживает загрузку на системах, как с UEFI, так и с BIOS.
  • Добавлены SFS-пакеты с Android Studio, Audacity, Blender, Openshot, QEMU, Shotcut, SmartGit, SuperTuxKart, VSCode и Zoom.
  • Добавлена утилита 'deb2sfs' для преобразования deb-пакетов в sfs. Улучшена утилита 'dir2sfs'.
  • Налажена возможность вывода на печать из программ, собранных с GTK3.
  • Добавлена поддержка компилятора для языка Nim.



Особенности дистрибутива:

  • Каждое приложение, а также сам рабочий стол, могут быть запущены в отдельных контейнерах, для изоляции которых используется собственный механизм Easy Containers.
  • Работа по умолчанию с правами root со сбросом привилегий при запуске каждого приложения, так как EasyOS позиционируется как Live-система одного пользователя.
  • Дистрибутив устанавливается в отдельный подкаталог и может сосуществовать с другими данными на накопителе (система устанавливается в /releases/easy-4.5, пользовательские данные сохраняются в каталоге /home, а дополнительные контейнеры с приложениями размещаются в каталоге /containers).
  • Поддерживается шифрование отдельных подкаталогов (например, /home).
  • Возможна установка мета-пакетов в формате SFS, представляющих собой монтируемые образы со Squashfs, объединяющие несколько обычных пакетов и по сути напоминающие форматы appimages, snaps и flatpak.
  • Система обновляется в атомарном режиме (новая версия копируется в другой каталог и переключается активный каталог с системой) и поддерживает откат изменений в случае возникновении проблем после обновления.
  • Имеется режим запуска из ОЗУ, в котором при загрузке система копируется в память и работает без обращения к дискам.
  • Для сборки дистрибутива используется инструментарий WoofQ и исходные тексты пакетов от проекта OpenEmbedded.
  • Рабочий стол основан на оконном менеджере JWM и файловом менеджере ROX.
  • В базовую поставку входят такие приложения, как Firefox, LibreOffice, Scribus, Inkscape, GIMP, mtPaint, Dia, Gpicview, текстовый редактор Geany, менеджер паролей Fagaros, система управления личными финансами HomeBank, персональная Wiki DidiWiki, органайзер Osmo, менеджер проектов Planner, система заметок Notecase, Pidgin, музыкальный проигрыватель Audacious, медиаплееры Celluloid, VLC и MPV, видеоредактор LiVES, система потокового вещания OBS Studio.
  • Для упрощения обмена файлами и организации совместного доступа к принтерам предлагается собственное приложение EasyShare.


  1. Главная ссылка к новости (https://bkhome.org/news/202211...)
  2. OpenNews: Выпуск EasyOS 4.0, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Easy Buster 2.2, развиваемого автором Puppy Linux
  4. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Quirky 8.4, развиваемого автором Puppy Linux
  5. OpenNews: Выпуск легковесных дистрибутивов Puppy Linux 6.0 "Tahrpup" и Quirky Unicorn 6.2
  6. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутивов Wary Puppy 5.5 и Racy Puppy 5.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58108-easyos
Ключевые слова: easyos
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 09:28, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Понял только, что система для работающих под рутом и смотрящих телевизор.
     
  • 1.5, Жироватт (ok), 09:32, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Меня одного смущает это:
    >  Firefox, LibreOffice, Scribus, Inkscape, GIMP, mtPaint, Dia, Gpicview, текстовый редактор Geany,

    в дистрибутиве, который сам себя позиционирует как лёгкий (OE + ROX)?

     
     
  • 2.7, Анонимыч (?), 09:38, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да
     
  • 2.23, КО (?), 12:55, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, если комп не запускать - так вообще рекордсмен!
     

  • 1.11, Аноним (11), 09:51, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Время ожидания соединения истекло

    При соединении с easyos.org произошла ошибка.

    Изя всё?

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:41, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    впн? не, не слышал.
     
     
  • 3.24, Аноним (11), 13:50, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > впн? не, не слышал.

    чо Вы там не слышали мне не особо интересно

     

  • 1.16, Да ну нахер (?), 10:02, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >предложены Firefox 106.0.5, QEMU 7.1.0 и Busybox 1.34.1.

    А отказаться от предложения можно? Нет? Значит не предложены, а навязаны! Доколе? Поцтеринга на виселицу, дайте нам свободные альтернативы!

     
     
  • 2.21, Аноним (22), 11:39, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обновлены версии пакетов, в том числе предложены Firefox 106.0.5, QEMU 7.1.0 и Busybox 1.34.1

    Туго с пониманием текста? А если там в репозитории еще 100500 пакетов, тоже плохо что некоторые обновили?

     

  • 1.18, Аноним (22), 10:48, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Фу, что за извращение этот JWM? У меня KDE2 где то лет 20 назад круче смотрелся, и умел в 64мб памяти.
     
  • 1.25, X86 (ok), 14:12, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вырвиглазно. Больше подходит как реанимационная система для загрузки с флешки.
     

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