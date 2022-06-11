Выпуск EasyOS 4.0, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux

Барри Каулер (Barry Kauler), основатель проекта Puppy Linux, опубликовал экспериментальный дистрибутив EasyOS 4.0, совмещающий технологии Puppy Linux с использованием контейнерной изоляции для запуска компонентов системы. Управление дистрибутивом производится через развиваемый проектом набор графических конфигураторов. Размер загрузочного образа 773МБ. Особенности дистрибутива: Каждое приложение, а также сам рабочий стол, могут быть запущены в отдельных контейнерах, для изоляции которых используется собственных механизм Easy Containers.

Работу по умолчанию с правами root со сбросом привилегий при запуске каждого приложения, так как EasyOS позиционируется как Live-система одного пользователя (опционально имеется возможность работы под непривилегированным пользователем 'spot').

Дистрибутив устанавливается в отдельный подкаталог и может сосуществовать с другими данными на накопителе (система устанавливается в /releases/easy-4.0, пользовательские данные сохраняются в каталоге /home, а дополнительные контейнеры с приложениями размещаются в каталоге /containers).

Поддерживается шифрование отдельных подкаталогов (например, /home).

Возможна установка мета-пакетов в формате SFS, представляющих собой монтируемые образы со Squashfs, объединяющие несколько обычных пакетов.

Система обновляется в атомарном режиме (новая версия копируется в другой каталог и переключается активный каталог с системой) и поддерживает откат изменений в случае возникновении проблем после обновления.

Имеется режим запуска из ОЗУ, в котором при загрузке система копируется в память и работает без обращения к дискам.

Для сборки дистрибутива используется инструментарий WoofQ и исходные тексты пакетов от проекта OpenEmbedded.

Рабочий стол основан на оконном менеджере JWM и файловом менеджере ROX.

В базовую поставку входят такие приложения, как Firefox, LibreOffice, Scribus, Inkscape, GIMP, mtPaint, Dia, Gpicview, текстовый редактор Geany, менеджер паролей Fagaros, система управления личными финансами HomeBank, персональная Wiki DidiWiki, органайзер Osmo, менеджер проектов Planner, система заметок Notecase, Pigin, музыкальный проигрыватель Audacious, медиаплееры Celluloid, VLC и MPV, видеоредактор LiVES, система потокового вещания OBS Studio.

Для упрощения обмена файлами и организации совместного доступа к принтерам предлагается собственное приложение EasyShare. В новом выпуске: Проведены значительные структурные изменения, позволившие ускорить запуск программ и повысить отзывчивость интерфейса. Отмечается, что с дистрибутивом вполне можно работать на системе с 2 ГБ ОЗУ.

Прекращено распространение iso-образа в сжатом виде для упрощения его копирования на носитель.

В нормальном режиме работы все операции выполняются в ОЗУ без записи на диск.

На рабочем столе предложена пиктограмма Save для внепланового сброса хранимых в ОЗУ результатов работы на накопитель (в штатном режиме изменения сохраняются при завершении сеанса).

Для сжатия ФС Squashfs задействован алгоритм lz4-hc, что в сочетании с работой из ОЗУ позволило заметно ускорить запуск приложений и контейнеров.

Система полностью пересобрана из OpenEmbedded-Quirky (revision-9). Ядро Linux обновлено до версии 5.15.44.



