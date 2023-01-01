Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива carbonOS 2022.3

Опубликован выпуск пользовательского Linux-дистрибутива carbonOS 2022.3, построенного с использованием модели атомарной компоновки системы, при которой базовое окружение поставляется как единое целое, не разбитое на отдельные пакеты. Дополнительные приложения устанавливаются в формате Flatpak и запускаются в изолированных контейнерах. Размер установочного образа 2.2 ГБ. Наработки проекта распространяются под лицензией MIT. Содержимое базовой системы монтируется в режиме только для чтения для защиты от модификации в случае компрометации. Раздел /usr/local доступен для записи. В качестве файловой системы применяется Btrfs с включением сжатия сохраняемых данных и активным применением снапшотов. Процесс обновления системы сводится к фоновой загрузке нового системного образа и переключения на него после перезапуска. При этом старый системный образ сохраняется и при желании или возникновении проблем пользователь в любой момент может вернуться на прошлую версию. Для установки дистрибутива предлагается графический инсталлятор и интерфейс первоначальной настройки системы. В процессе разработки дистрибутива начинка системного окружения собирается при помощи инструментария OSTree (образ формируется из Git-подобного хранилища) и сборочной системы BuildStream, без использования пакетов от других дистрибутивов. Устанавливаемые пользователем приложения изолируются друг от друга в контейнерах. В качестве основного формата пакетов применяется Flatpak. В дистрибутиве реализован централизованный механизм управления полномочий на базе Polkit - sudo не поддерживается и единственным способом выполнения команд с правами root является pkexec. В новой версии: Обновлены версии компонентов дистрибутива, включая ядро Linux 6.0.

Прекращена разработка собственного пользовательского окружения GDE (Graphite Desktop Environment), основанного на GNOME. Вместо GDE в дистрибутиве задействован штатный GNOME и набор патчей, которые улучшают интерфейс и имеют шанс войти в основной состав GNOME.

Использование GNOME позволило перейти на IBus для обработки ввода и задействовать средства для людей с ограниченными возможностями.

Проведена настройка systemd-oomd для менее агрессивного завершения приложений при нехватке памяти в системе.

В состав включён инструментарий Distrobox, позволяющий установить и запустить в контейнере любой дистрибутив Linux и обеспечить его интеграцию с основной системой.

Из поставки удалён инструментарий для создания контейнеров nsbox. Предполагается, что это временный шаг и nsbox будет возвращён в дистрибутив после того как будет завершена работа по его переработке и он будет стабилизирован.



