The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива carbonOS 2022.3

01.01.2023 18:42

Опубликован выпуск пользовательского Linux-дистрибутива carbonOS 2022.3, построенного с использованием модели атомарной компоновки системы, при которой базовое окружение поставляется как единое целое, не разбитое на отдельные пакеты. Дополнительные приложения устанавливаются в формате Flatpak и запускаются в изолированных контейнерах. Размер установочного образа 2.2 ГБ. Наработки проекта распространяются под лицензией MIT.

Содержимое базовой системы монтируется в режиме только для чтения для защиты от модификации в случае компрометации. Раздел /usr/local доступен для записи. В качестве файловой системы применяется Btrfs с включением сжатия сохраняемых данных и активным применением снапшотов. Процесс обновления системы сводится к фоновой загрузке нового системного образа и переключения на него после перезапуска. При этом старый системный образ сохраняется и при желании или возникновении проблем пользователь в любой момент может вернуться на прошлую версию. Для установки дистрибутива предлагается графический инсталлятор и интерфейс первоначальной настройки системы.

В процессе разработки дистрибутива начинка системного окружения собирается при помощи инструментария OSTree (образ формируется из Git-подобного хранилища) и сборочной системы BuildStream, без использования пакетов от других дистрибутивов. Устанавливаемые пользователем приложения изолируются друг от друга в контейнерах. В качестве основного формата пакетов применяется Flatpak. В дистрибутиве реализован централизованный механизм управления полномочий на базе Polkit - sudo не поддерживается и единственным способом выполнения команд с правами root является pkexec.

В новой версии:

  • Обновлены версии компонентов дистрибутива, включая ядро Linux 6.0.
  • Прекращена разработка собственного пользовательского окружения GDE (Graphite Desktop Environment), основанного на GNOME. Вместо GDE в дистрибутиве задействован штатный GNOME и набор патчей, которые улучшают интерфейс и имеют шанс войти в основной состав GNOME.
  • Использование GNOME позволило перейти на IBus для обработки ввода и задействовать средства для людей с ограниченными возможностями.
  • Проведена настройка systemd-oomd для менее агрессивного завершения приложений при нехватке памяти в системе.
  • В состав включён инструментарий Distrobox, позволяющий установить и запустить в контейнере любой дистрибутив Linux и обеспечить его интеграцию с основной системой.
  • Из поставки удалён инструментарий для создания контейнеров nsbox. Предполагается, что это временный шаг и nsbox будет возвращён в дистрибутив после того как будет завершена работа по его переработке и он будет стабилизирован.


  1. Главная ссылка к новости (https://carbon.sh/blog/2022-12...)
  2. OpenNews: Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива carbonOS 2022.2
  3. OpenNews: Выпуск EasyOS 4.5, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux
  4. OpenNews: Инструментарий SerpentOS доступен для тестирования
  5. OpenNews: Второй прототип платформы ALP, идущей на смену SUSE Linux Enterprise
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Steam OS 3.4, используемого на игровой консоли Steam Deck
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58417-carbonos
Ключевые слова: carbonos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 18:55, 01/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что ж такое, свернули gde, нука верните обратно!
     
     
  • 2.5, Dzen Python (ok), 19:18, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну и ГДЕ теперь твой GDE, а?
     
     
  • 3.10, Michael Shigorin (ok), 19:41, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гусары, молчать!
     

  • 1.3, Аноним (3), 19:00, 01/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    какой же он будет carbon без Graphite?
     
  • 1.4, Аноним (4), 19:02, 01/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Расскажите им про NixOS, а то они его ещё десять лет изобретать будут.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 19:28, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никс сам уже устарел. Нужны новые идеи.
     
  • 2.13, Ананимист (?), 20:49, 01/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужен никому твой никс, кроме кучки сисадминов, которые пишут отдельные nix файлы для каждого python-скрипта...
     

  • 1.6, Аноним (6), 19:25, 01/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё фигня, сегодня арч обновился!
     
  • 1.7, Аноним (9), 19:27, 01/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот когда перепишут на carbon тогда и приходите.
     
  • 1.8, Аноним (8), 19:27, 01/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Первого января для васянов день усиленной работы.
     
  • 1.11, Аноним (11), 19:48, 01/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    pkexec --user root bash

    ???

     
  • 1.12, Аноним (12), 20:37, 01/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему коммент убрал п#дарас?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру