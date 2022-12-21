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Второй прототип платформы ALP, идущей на смену SUSE Linux Enterprise

21.12.2022 13:43

Компания SUSE опубликовала второй прототип платформы ALP "Punta Baretti" (Adaptable Linux Platform), позиционируемой как продолжение развития дистрибутива SUSE Linux Enterprise. Ключевым отличием ALP является разделение базовой основы дистрибутива на две части: урезанную "host OS" для работы поверх оборудования и слой для поддержки приложений, ориентированный на запуск в контейнерах и виртуальных машинах. Сборки подготовлены для архитектуры x86_64. ALP изначально развивается с использованием открытого процесса разработки, при котором промежуточные сборки и результаты тестирования публично доступны всем желающим.

Архитектура ALP основана на развитии в "host OS" окружения, минимально необходимого для поддержки и управления оборудованием. Все приложения и компоненты пространства пользователя предлагается запускать не в смешанном окружении, а в отдельных контейнерах или в виртуальных машинах, выполняемых поверх "host OS" и изолированных друг от друга. Подобная организация позволит пользователям сфокусировать внимание на приложениях и абстрагировать рабочие процессы, отделив их от низкоуровневого системного окружения и оборудования.

В качестве основы для "host OS" задействован продукт SLE Micro, основанный на наработках проекта MicroOS. Для централизованного управления предлагаются системы управления конфигурацией Salt (предустановлена) и Ansible (опция). Для запуска изолированных контейнеров доступны инструментарии Podman и K3s (Kubernetes). Среди системных компонентов, вынесенных в контейнеры, присутствуют yast2, podman, k3s, cockpit, GDM (GNOME Display Manager) и KVM.

Из особенностей системного окружения упоминается использование по умолчанию дискового шифрования (FDE, Full Disk Encryption) с возможностью хранения ключей в TPM. Корневой раздел монтируется в режиме только для чтения и не меняется в процессе работы. В окружении применяется механизм атомарной установки обновлений. В отличие от атомарных обновлений на базе ostree и snap, используемых в Fedora и Ubuntu, в ALP вместо построения отдельных атомарных образов и развёртывания дополнительной инфраструктуры доставки применяются штатный пакетный менеджер и механизм снапшотов в ФС Btrfs.

Предусмотрен настраиваемый режим автоматической установки обновлений (например, можно включить автоустановку только исправлений критических уязвимостей или вернуться к ручному подтверждения установки обновлений). Для обновления ядра Linux без перезапуска и приостановки работы поддерживаются live-патчи. Для поддержания живучести системы (self-healing) осуществляется фиксация последнего стабильного состояние при помощи снапшотов Btrfs (в случае выявление аномалий после применения обновлений или изменения настроек система автоматически переводится в предыдущее состояние).

В платформе применяется многоверсионный программный стек - благодаря применению контейнеров можно одновременно использовать разные версии инструментов и приложений. Например, можно запускать приложения, использующие в зависимостях разные версии Python, Java и Node.js, разделяя несовместимые между собой зависимости. Базовые зависимости поставляются в форме наборов BCI (Base Container Images). Пользователь может создавать, обновлять и удалять программные стеки не затрагивая другие окружения.

Основные изменения во втором прототипе ALP:

  • Задействован инсталлятор D-Installer, в котором пользовательский интерфейс отделён от внутренних компонентов YaST и имеется возможность использования различных фронтэндов, в том числе фронтэнда для управления установкой через web-интерфейс. Базовый интерфейс для управления установкой построен с использованием web-технологий и включает обработчик, обеспечивающий доступ к вызовам D-Bus через HTTP, и непосредственно web-интерфейс. Web-интерфейс написан на JavaScript с использованием фреймворка React и компонентов PatternFly. Для обеспечения безопасности D-Installer поддерживает установку на шифрованные разделы и позволяет использовать TPM (Trusted Platform Module) для расшифровки загрузочного раздела, используя вместо паролей ключи, хранимые в TPM-чипе.
  • Обеспечено выполнения некоторых клиентов YaST (bootloader, iSCSIClient, Kdump, firewall и т.п.) в отдельных контейнерах. Реализовано два типа контейнеров - управляющие для работы с YaST в текстовом режиме, в GUI и через Web-интерфейс, и тестовые для проведения автоматизированного текстирования. Ряд модулей также адаптированы для использования в системах с транзакционными обновлениями. Для интеграции с openQA предложена библиотека libyui-rest-api с реализацией REST API.
  • Реализовано выполнение в контейнере платформы Cockpit, на базе которых построен web-интерфейс конфигуратора и инсталлятора.
  • Обеспечена возможность использования полнодискового шифрования (FDE, Full Disk Encryption) в установках поверх обычного оборудования, а не только в системах виртуализации и облачных системах.
  • В качестве основного загрузчика задействован GRUB2.
  • Добавлены конфигурации для развёртывания контейнеров для построения межсетевого экрана (firewalld-container) и централизованного управления системами и кластерами (warewulf-container).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.suse.com/c/alp-pun...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив openSUSE Leap Micro 5.3
  3. OpenNews: Дистрибутив openSUSE предложил протестировать новый инсталлятор
  4. OpenNews: Опубликован прототип платформы ALP, идущей на смену SUSE Linux Enterprise
  5. OpenNews: Планы в отношении следующего поколения дистрибутива SUSE Linux
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58367-suse
Ключевые слова: suse, alp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:49, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Успех флатпаков не даёт корпам покоя?
     
  • 1.2, Аноним (2), 14:04, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    После того как Суся  стала прибивать себя гвоздями к бтрфс - для меня она помёрла. Да и чёрт бы с ней, лишь бы Дебиан был жив... Вот если Дебиан окочурится, тогда точно будет линуксокапец.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:07, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Господи храни Debian. На Дебиан уповаем.
     
     
  • 3.9, . (?), 14:13, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боже, храни а.. дебиан
     
  • 2.4, Аноним (1), 14:09, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Странные у тебя представления. Дебиан не торт года с 2005, что неоднократно подтверждалось, а btrfs прекрасная вещь и именно благодаря таким шагам она стала юзабельной.
     
     
  • 3.5, Аноним (3), 14:10, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Странные у тебя представления. Дебиан не торт года с 2005, что неоднократно подтверждалось, а btrfs прекрасная вещь и именно благодаря таким шагам она стала юзабельной.

    Лёнька залогинься.

     
  • 3.6, Аноним (1), 14:11, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело даже не в том что не торт и собрал сомнительное комьюнити вокруг себя, а скорее в том, что изжил себя как идея. Удивительно, до сих пор находятся люди, которые продолжают им обмазываться по старой памяти.
     
     
  • 4.8, Аноним (2), 14:13, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он просто работает. Какая тебе ещё нужна идея?
     
     
  • 5.10, Аноним (1), 14:16, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может и так. НО емнип идея изначально была качественный профессиональный дистрибутив, управляемый сообществом, а в итоге всё (вообще всё) диктуют майкрософт и компания.
     
     
  • 6.13, Аноним0101 (?), 14:44, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А авторы этих идей они с тобой сейчас в одной палате?
    А майкрософт который диктует что-то совету Дэбиана в ней же?
     
     
  • 7.14, Аноним (1), 14:48, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Майкрософт не Дебиану диктует, Дебиан просто не самостоятельный и всегда на подсосе. С Убунтой особенно стыдненько получилось.
     
     
  • 8.15, Аноним0101 (?), 14:58, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну вот и сразу про свои сексуальные фантазии Блин, ну почему у вас никогда нет ф... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.17, Аноним (1), 15:15, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Омг гомоэротические фантазии оставь при себе, при чём тут секс вообще Ты только... текст свёрнут, показать
     
  • 3.16, Аноним (16), 15:02, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Большинству пользователей не нужны lvm и btrfs из коробки. Пусть в инсталляторе будут инструменты для их настройки, никто не против.
     

  • 1.7, Аноним (7), 14:12, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > механизм снапшотов в ФС Btrfs

    Правильное решение. Нечего переизобретать то, что уже было решено на уровне ФС. Щас прибегут фанаты Шишкина с его "у кого все работает в бтрфс, тот школьник, пруф ми вронг".

    > Для обновления ядра Linux без перезапуска и приостановки работы поддерживаются live-патчи

    Плохое решение. Открывает целый новый вектор для атак.

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 16:02, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гуй открывает целый новый вектор атак.
     

  • 1.11, Admino (ok), 14:19, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Будущее дистрибутивов. Встречайте сегодня.
     
  • 1.12, ma3x one (?), 14:43, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что будет с openSUSE Leap после версии 15.5?
    Слава Debian'у!!!
     
  • 1.18, Аноним (19), 16:01, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Похоже Линукс наконец начинает поворачивать куда куда надо, а не туда куда не надо. Но весь смысл будет в деталях, надо будет смотреть.
     
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