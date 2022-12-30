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Первый стабильный выпуск дистрибутива Vanilla OS

30.12.2022 10:11

Представлен первый стабильный выпуск пользовательского дистрибутива Vanilla OS, основанного на пакетной базе Ubuntu, но выходящего за рамки обычной пересборки. В качестве пользовательского окружения используется GNOME, который предложен в том виде, в каком он изначальное выпускается разработчиками, без изменения настроек. Размер iso-образа - 1.7 ГБ.

Кроме поставки немодифицированного GNOME дистрибтив Vanilla OS также примечателен следующими особенностями:

  • Системное окружение монтируется в режиме только для чтения и не может быть изменено. На запись открыты только домашний каталог и каталоги с настройками.
  • Вместо обновления на уровне отдельных пакетов применяется механизм атомарного обновления ABRoot, при котором на накопителе создаётся два идентичных корневых раздела - активный и пассивный. Обновление системы загружается целиком и устанавливается в пассивный раздел, никак не влияя на работу активного. После перезагрузки разделы меняются местами - раздел с новым обновлением становится активным, а прошлый активный раздел переводится в пассивный режим и ожидает установки следующего обновления. Если после обновления что-то пошло не так, осуществляется откат на прошлую версию.
  • Реализована автоматизированная система применения обновлений, позволяющая настроить интенсивность проверки наличия обновлений и осуществляющая их загрузку и установку в фоне во время наименьшей нагрузки на систему и при наличии необходимого заряда аккумулятора. Обновление устанавливается в отдельный раздел и применяется при следующей перезагрузке.
  • Дополнительные приложения устанавливаются в отдельных контейнерах. Для управления пакетами развивается пакетный менеджер apx, который позволяет устанавливать пакеты из других дистрибутивов в изолированных sandbox-окружениях, независимо от используемого в дистрибутиве пакетного менеджера (например, можно ставить пакеты из Arch Linux и Fedora). Функциональность реализована при помощи инструментария Distrobox, позволяющего быстро установить и запустить в контейнере любой дистрибутив Linux и обеспечить его интеграцию с основной системой.
  • При первом запуске предлагается выбрать формат пакетов на базе контейнеров. На выбор предложены форматы Flatpak, Snap и Appimage. При первом запуске также предлагается установить проприетарные драйверы NVIDIA и предоставляется возможность активации тёмного режима оформления.
  • Для выполнения работ по администрированию предлагается инструментарий VSO (Vanilla System Operator), позволяющий решать такие задачи, как обновление системы, изменения настроек и создание задач, привязанных к каким-то действиям (например, можно запустить задачу вывода уведомления после завершения заряда аккумулятора).
  • В качестве основы использованы Ubuntu 22.10 и GNOME 43. Собственные графические конфигураторы написаны на GTK4 с использованием Libadwaita.




  1. Главная ссылка к новости (https://vanillaos.org/2022/12/...)
  2. OpenNews: Второй прототип платформы ALP, идущей на смену SUSE Linux Enterprise
  3. OpenNews: Инструментарий SerpentOS доступен для тестирования
  4. OpenNews: Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива carbonOS 2022.2
  5. OpenNews: Опубликован инструментарий для вложенного запуска дистрибутивов Distrobox 1.4
  6. OpenNews: Выпуск EasyOS 4.0, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58408-vanillaos
Ключевые слова: vanillaos, ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ананям (?), 10:42, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А можно пожлауйста Human OS? От людей для людей?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:21, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    жри что дают
     
  • 2.30, Аноним (30), 12:31, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Linux From Scratch
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:42, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Vanilla OS - это LFS, а тут Bubunta Hipster Edition какой-то
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:42, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    гномэ прекрасен
     
     
  • 2.16, Аноним (15), 11:22, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    был прекрасен версии 2
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 11:59, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у тебя просто эффект утенка
     
     
  • 4.27, Аноним (15), 12:08, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а у тебя какой синдром?
     
     
  • 5.39, Анони (?), 13:07, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Синдром компенсации социофобии и /b/итардии в виде приобщения к какому-либо нетрадиционному меньшинству, т.е. и бунт против мамки и папки (деда) удовлетворен, и чувство общности с какой-никакой группой есть.
     
  • 2.37, Аноним (37), 13:00, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только если с Wayland и рендером через GPU/OpenGL. Иначе свистоперделки тормозят так, что мама не горюй, верните меня в MATE
     

  • 1.4, Аноним (2), 10:44, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Дополнительные приложения устанавливаются в отдельных контейнерах. Для управления пакетами развивается пакетный менеджер apx, который позволяет устанавливать пакеты из других дистрибутивов в изолированных sandbox-окружениях, независимо от используемого в дистрибутиве пакетного менеджера (например, можно ставить пакеты из Arch Linux и Fedora). Функциональность реализована при помощи инструментария Distrobox, позволяющего быстро установить и запустить в контейнере любой дистрибутив Linux и обеспечить его интеграцию с основной системой.

    Идея запускать пользовательский софт в изолированных окружениях (без контейнеров!) и уйти от ада зависимостей - это конечно здорово, но тут откровенный бред. Говорили же что docker до хорошего не доведет, вот теперь его суют везде где только можно.

     
     
  • 2.8, llolik (ok), 10:53, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Говорили же что docker до хорошего не доведет, вот теперь его суют везде где только можно.

    Flatpak, Snap и Appimage - кто из этого docker ? Из трёх, что-то похожее - это flatpak, но и то только тем, что там и там контейнеры.

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:12, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Flatpak, Snap и Appimage - кто из этого docker ?

    Оба

     
  • 3.12, Аноним (2), 11:14, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Функциональность реализована при помощи инструментария Distrobox

    Он

     
     
  • 4.21, llolik (ok), 11:28, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прочитал ещё раз, теперь понял. Ну тогда да, если говорить про пакетный менеджер apx, то это да, согласен, какой-то странноватый подход к снаряду.

    Справедливости ради, Distrobox, кроме docker-а умеет ещё и в podman. Чего тут заюзали выяснять, честно говоря, не особо интересно.

     

  • 1.9, Avririon (ok), 11:04, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё было прекрасно, пока речь не зашла про контейнеры.
     
  • 1.10, Аноним (10), 11:08, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    да уж лучше сразу на NixOS перейти чем на это вот.
     
  • 1.13, Аноним (13), 11:15, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Осталось контейнеры из AUR софта.
     
  • 1.14, Аноним (15), 11:19, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >выходящего за рамки обычной пересборки
    >В качестве пользовательского окружения используется GNOME

    Ненужное ненужно.

     
  • 1.17, Аноним (17), 11:22, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дефолт + ненужно.
     
  • 1.18, Аноним (18), 11:22, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    абаный стыд....
     
  • 1.19, Аноним (18), 11:23, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сколько же у людей свободного времени
     
  • 1.20, Аноним (15), 11:24, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >используется GNOME, который предложен в том виде, в каком он изначальное выпускается разработчиками, без изменения настроек.

    Оказывается ванильный гом копирует macos и только в бунте это девиация в левой стороне.

     
  • 1.22, Аноним (22), 11:28, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Василий работает, непокладая рук.
     
     
  • 2.26, Аноним (25), 12:00, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > непокладая

    Какая-какая?

     

  • 1.23, Аноним (23), 11:46, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Если после обновления что-то пошло не так, осуществляется откат на прошлую версию.

    Зачем это делать, если можно иметь снимки. Эффект точно такой же, но удобства больше и проще схема.

     
  • 1.24, Бегущий по граблям (?), 11:48, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бег по граблям
     
  • 1.28, Аноним (28), 12:17, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Занимательный ролик, ни одного окна открытого на весь экран, даже кнопки такой нет. Это сейчас так модно, чтобы не на весь экран было, типа фича гнома такая?
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 12:52, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это дефолтное поведение мака. У них на весь экран значит совсем на весь экран, т.е. без панелей.  
     

  • 1.29, Аноним (29), 12:20, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > создаётся два идентичных корневых раздела - активный и пассивный

    Вместо этого BTRFS бы использовать… Но нет, давайте лучше сделаем костылей!

     
  • 1.31, Аноним (30), 12:36, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С годами начинаю понимать адептов яблока. Никакого гемороя, легко и удобно, только деньги плати. А тут толпа разработчиков и никто ни за что не отвечает.
     
     
  • 2.33, Аноним (2), 12:49, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это так со стороны кажется, что никакого гемороя. А на деле любое крупное обновление принесет тебе кучу новых "очень нужных" (но на деле ненужных) фитч и удалит столько же "никому ненужных" (на самом деле нужных) фитч т.к. так пожелали в Купертино. И с каждым годом все больше гайки закручивают, скоро будут сигрануту всех скачаных файлов отправлять на сервера apple для проверки на "не спиратил ли ты чего голубчик?"
     

  • 1.32, Аноним (35), 12:47, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вот если бы в Линуксе или в каком-нибудь дистрибутиве была нормальная система дистрибуции софта. То не надо было бы делать отдельный дистрибутив для того чтобы внедрить несколько своих новых фич.
     
     
  • 2.34, Аноним (2), 12:50, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AppImage работают под любым дистрибутивом.
     

  • 1.36, Аноним (37), 12:57, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    abroot классная тема, давно используют в андройдах. Если что-то косякнуло, то всегда вернуться можно. Без системы не останешься или в голой консоли.
     
  • 1.38, Аноним (38), 13:02, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Та же Убунту, только не с причесанным, а уродским гномом.
     
  • 1.40, pic (?), 13:08, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль что перезагрузка требуется.
     

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