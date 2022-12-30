Первый стабильный выпуск дистрибутива Vanilla OS

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|5.39, Анони (?), 13:07, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Синдром компенсации социофобии и /b/итардии в виде приобщения к какому-либо нетрадиционному меньшинству, т.е. и бунт против мамки и папки (деда) удовлетворен, и чувство общности с какой-никакой группой есть.
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|2.37, Аноним (37), 13:00, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только если с Wayland и рендером через GPU/OpenGL. Иначе свистоперделки тормозят так, что мама не горюй, верните меня в MATE
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|1.4, Аноним (2), 10:44, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Дополнительные приложения устанавливаются в отдельных контейнерах. Для управления пакетами развивается пакетный менеджер apx, который позволяет устанавливать пакеты из других дистрибутивов в изолированных sandbox-окружениях, независимо от используемого в дистрибутиве пакетного менеджера (например, можно ставить пакеты из Arch Linux и Fedora). Функциональность реализована при помощи инструментария Distrobox, позволяющего быстро установить и запустить в контейнере любой дистрибутив Linux и обеспечить его интеграцию с основной системой.
Идея запускать пользовательский софт в изолированных окружениях (без контейнеров!) и уйти от ада зависимостей - это конечно здорово, но тут откровенный бред. Говорили же что docker до хорошего не доведет, вот теперь его суют везде где только можно.
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|2.8, llolik (ok), 10:53, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Говорили же что docker до хорошего не доведет, вот теперь его суют везде где только можно.
Flatpak, Snap и Appimage - кто из этого docker ? Из трёх, что-то похожее - это flatpak, но и то только тем, что там и там контейнеры.
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|3.12, Аноним (2), 11:14, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Функциональность реализована при помощи инструментария Distrobox
Он
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|4.21, llolik (ok), 11:28, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прочитал ещё раз, теперь понял. Ну тогда да, если говорить про пакетный менеджер apx, то это да, согласен, какой-то странноватый подход к снаряду.
Справедливости ради, Distrobox, кроме docker-а умеет ещё и в podman. Чего тут заюзали выяснять, честно говоря, не особо интересно.
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|1.14, Аноним (15), 11:19, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>выходящего за рамки обычной пересборки
>В качестве пользовательского окружения используется GNOME
Ненужное ненужно.
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|1.20, Аноним (15), 11:24, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>используется GNOME, который предложен в том виде, в каком он изначальное выпускается разработчиками, без изменения настроек.
Оказывается ванильный гом копирует macos и только в бунте это девиация в левой стороне.
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|1.23, Аноним (23), 11:46, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Если после обновления что-то пошло не так, осуществляется откат на прошлую версию.
Зачем это делать, если можно иметь снимки. Эффект точно такой же, но удобства больше и проще схема.
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|1.28, Аноним (28), 12:17, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Занимательный ролик, ни одного окна открытого на весь экран, даже кнопки такой нет. Это сейчас так модно, чтобы не на весь экран было, типа фича гнома такая?
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|2.35, Аноним (35), 12:52, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это дефолтное поведение мака. У них на весь экран значит совсем на весь экран, т.е. без панелей.
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|1.29, Аноним (29), 12:20, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> создаётся два идентичных корневых раздела - активный и пассивный
Вместо этого BTRFS бы использовать… Но нет, давайте лучше сделаем костылей!
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|1.31, Аноним (30), 12:36, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С годами начинаю понимать адептов яблока. Никакого гемороя, легко и удобно, только деньги плати. А тут толпа разработчиков и никто ни за что не отвечает.
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|2.33, Аноним (2), 12:49, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это так со стороны кажется, что никакого гемороя. А на деле любое крупное обновление принесет тебе кучу новых "очень нужных" (но на деле ненужных) фитч и удалит столько же "никому ненужных" (на самом деле нужных) фитч т.к. так пожелали в Купертино. И с каждым годом все больше гайки закручивают, скоро будут сигрануту всех скачаных файлов отправлять на сервера apple для проверки на "не спиратил ли ты чего голубчик?"
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|1.32, Аноним (35), 12:47, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А вот если бы в Линуксе или в каком-нибудь дистрибутиве была нормальная система дистрибуции софта. То не надо было бы делать отдельный дистрибутив для того чтобы внедрить несколько своих новых фич.
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|1.36, Аноним (37), 12:57, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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abroot классная тема, давно используют в андройдах. Если что-то косякнуло, то всегда вернуться можно. Без системы не останешься или в голой консоли.
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