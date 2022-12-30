Первый стабильный выпуск дистрибутива Vanilla OS

Представлен первый стабильный выпуск пользовательского дистрибутива Vanilla OS, основанного на пакетной базе Ubuntu, но выходящего за рамки обычной пересборки. В качестве пользовательского окружения используется GNOME, который предложен в том виде, в каком он изначальное выпускается разработчиками, без изменения настроек. Размер iso-образа - 1.7 ГБ. Кроме поставки немодифицированного GNOME дистрибтив Vanilla OS также примечателен следующими особенностями: Системное окружение монтируется в режиме только для чтения и не может быть изменено. На запись открыты только домашний каталог и каталоги с настройками.

Вместо обновления на уровне отдельных пакетов применяется механизм атомарного обновления ABRoot, при котором на накопителе создаётся два идентичных корневых раздела - активный и пассивный. Обновление системы загружается целиком и устанавливается в пассивный раздел, никак не влияя на работу активного. После перезагрузки разделы меняются местами - раздел с новым обновлением становится активным, а прошлый активный раздел переводится в пассивный режим и ожидает установки следующего обновления. Если после обновления что-то пошло не так, осуществляется откат на прошлую версию.

Реализована автоматизированная система применения обновлений, позволяющая настроить интенсивность проверки наличия обновлений и осуществляющая их загрузку и установку в фоне во время наименьшей нагрузки на систему и при наличии необходимого заряда аккумулятора. Обновление устанавливается в отдельный раздел и применяется при следующей перезагрузке.

Дополнительные приложения устанавливаются в отдельных контейнерах. Для управления пакетами развивается пакетный менеджер apx, который позволяет устанавливать пакеты из других дистрибутивов в изолированных sandbox-окружениях, независимо от используемого в дистрибутиве пакетного менеджера (например, можно ставить пакеты из Arch Linux и Fedora). Функциональность реализована при помощи инструментария Distrobox, позволяющего быстро установить и запустить в контейнере любой дистрибутив Linux и обеспечить его интеграцию с основной системой.

При первом запуске предлагается выбрать формат пакетов на базе контейнеров. На выбор предложены форматы Flatpak, Snap и Appimage. При первом запуске также предлагается установить проприетарные драйверы NVIDIA и предоставляется возможность активации тёмного режима оформления.

Для выполнения работ по администрированию предлагается инструментарий VSO (Vanilla System Operator), позволяющий решать такие задачи, как обновление системы, изменения настроек и создание задач, привязанных к каким-то действиям (например, можно запустить задачу вывода уведомления после завершения заряда аккумулятора).

В качестве основы использованы Ubuntu 22.10 и GNOME 43. Собственные графические конфигураторы написаны на GTK4 с использованием Libadwaita.







