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Выпуск Ubuntu 22.04.3 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux

11.08.2023 09:28

Сформировано обновление дистрибутива Ubuntu 22.04.3 LTS, в которое включены изменения, связанные с улучшением поддержки оборудования, обновлением ядра Linux и графического стека, исправлением ошибок в инсталляторе и загрузчике. В состав также включены актуальные обновления для нескольких сотен пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Одновременно представлены аналогичные обновления Ubuntu Budgie 22.04.3 LTS, Kubuntu 22.04.3 LTS, Ubuntu MATE 22.04.3 LTS, Ubuntu Studio 22.04.3 LTS, Lubuntu 22.04.3 LTS, Ubuntu Kylin 22.04.3 LTS и Xubuntu 22.04.3 LTS.

В состав выпуска включены некоторые улучшения, бэкпортированные из выпуска Ubuntu 23.04:

  • Предложены пакеты с ядром Linux версии 6.2 (базовое ядро Ubuntu 22.04 - 5.15).
  • Обновлены компоненты графического стека, включая Mesa 22.3.6, которые были протестированы в выпуске Ubuntu 23.04. Добавлены свежие версии видеодрайверов для чипов Intel, AMD и NVIDIA.
  • Обновлены версии некоторых пакетов, таких как cloud-init 23.2.1, ceph 17.2.6, containerd 1.6.12, dpdk 21.11.3, openvswitch 2.17.7, openldap 2.5.15, ovn 22.03.2, GCC 12.3.0, mutter 42.9, gnome-shell 42.9, gtk4 4.6.9, libadwaita 1.1.7.
  • Улучшена поддержка платформы RISC-V. Добавлена поддержка плат VisionFive и Nezha.

В сборках для рабочего стола (Ubuntu Desktop) новые ядро и графический стек предложены по умолчанию. Для серверных систем (Ubuntu Server) новое ядро добавлено в качестве опции в инсталляторе. Использовать новые сборки имеет смысл только для новых установок - системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 22.04.3 изменения через штатную систему установки обновлений.

Напомним, что для поставки новых версий ядра и графического стека применяется rolling-модель поддержки обновлений, в соответствии с которой бэкпортированные ядра и драйверы будут поддерживаться только до выхода следующего корректирующего обновления LTS-ветки Ubuntu. Так, предложенное в нынешнем выпуске ядро Linux 6.2 будет поддерживаться до выхода Ubuntu 22.04.4, в котором будет предложено ядро из состава Ubuntu 23.10. Изначально поставляемое базовое ядро 5.15 будет поддерживаться в течение всего пятилетнего цикла сопровождения.

Для отката Ubuntu Desktop на базовое ядро 5.15 следует выполнить команду: 


    sudo apt install --install-recommends linux-generic

Для установки нового ядра в Ubuntu Server следует запустить: 


   sudo apt install --install-recommends linux-generic-hwe-22.04
  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Ubuntu сократит время устранения уязвимостей в пакетах с ядром Linux
  3. OpenNews: Применение в Ubuntu своих патчей к OverlayFS привело к появлению уязвимостей
  4. OpenNews: Выпуск Ubuntu 22.04.2 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
  5. OpenNews: Canonical готовит вариант Ubuntu Desktop, содержащий только пакеты Snap
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 23.04
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59584-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Anonimowitch (ok), 09:30, 11/08/2023 [ответить]  
    		• –2 +/
    Лучший в мире дистрибутив!
     
     
  • 3, Аноним (3), 09:35, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аж экран зажироточил
     

  • 2, ЛОРовец (?), 09:31, 11/08/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Очередное ненужно.
     
  • 4, Анонит (?), 09:36, 11/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    Ролинги загадачно улыбаются.
     
     
  • 5, Аноним (5), 09:40, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и не загружаются после очередного обновления и последующей перезагрузки ПК
     
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