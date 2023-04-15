Представлен релиз пользовательского окружения LXQt 1.3 (Qt Lightweight Desktop Environment), развиваемого объединённой командой разработчиков проектов LXDE и Razor-qt. Интерфейс LXQt продолжает следовать идеям классической организации рабочего стола, привнося современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы. LXQt позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное продолжение развития рабочих столов Razor-qt и LXDE, вобравшее лучшие черты обеих оболочек. Код размещён на GitHub и поставляется под лицензиями GPL 2.0+ и LGPL 2.1+. Появление готовых сборок ожидается для Ubuntu (LXQt по умолчанию предлагается в Lubuntu), Arch Linux, Fedora, openSUSE, Mageia, FreeBSD, ROSA и ALT Linux. Особенности выпуска: В файловом менеджере (PCManFM-Qt) во всех режимах просмотра реализована возможность отключения плавной прокрутки. Улучшена обработка файлов с нулевым размером, которые больше не обрабатываются как текстовые. Решена проблема с отображением элементов на рабочем столе после изменения конфигурации. Для создаваемых файлов по умолчанию предлагается имя "New file".

В эмуляторе терминала QTerminal улучшена поддержка работы в окружениях на базе протокола Wayland (обеспечен выбор правильной позиции контекстного меню). Решены проблемы при переключении между тёмной и светлой темами оформления.

В lxqt-sudo добавлена возможность использования doas, аналога утилиты sudo от проекта OpenBSD.

В менеджере сеансов улучшено определение оконного менеджера и системного лотка.

В панели по умолчанию включена сборка плагина для показа дерева DOM.

В просмотрщике изображений LXImage пиктограмма приложения заменена на векторное изображение в формате SVG.

Как и прошлые выпуски, LXQt 1.3 продолжает основываться на ветке Qt 5.15, официальные обновления для которой выпускаются только по коммерческой лицензии, а неофициальные бесплатные обновления формируются проектом KDE. Портирование на Qt 6 начато, но не может быть предложено пользователям до завершения стабилизации библиотек KDE Frameworks 6.



