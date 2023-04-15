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Релиз пользовательского окружения LXQt 1.3

15.04.2023 20:43

Представлен релиз пользовательского окружения LXQt 1.3 (Qt Lightweight Desktop Environment), развиваемого объединённой командой разработчиков проектов LXDE и Razor-qt. Интерфейс LXQt продолжает следовать идеям классической организации рабочего стола, привнося современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы. LXQt позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное продолжение развития рабочих столов Razor-qt и LXDE, вобравшее лучшие черты обеих оболочек. Код размещён на GitHub и поставляется под лицензиями GPL 2.0+ и LGPL 2.1+. Появление готовых сборок ожидается для Ubuntu (LXQt по умолчанию предлагается в Lubuntu), Arch Linux, Fedora, openSUSE, Mageia, FreeBSD, ROSA и ALT Linux.

Особенности выпуска:
  • В файловом менеджере (PCManFM-Qt) во всех режимах просмотра реализована возможность отключения плавной прокрутки. Улучшена обработка файлов с нулевым размером, которые больше не обрабатываются как текстовые. Решена проблема с отображением элементов на рабочем столе после изменения конфигурации. Для создаваемых файлов по умолчанию предлагается имя "New file".
  • В эмуляторе терминала QTerminal улучшена поддержка работы в окружениях на базе протокола Wayland (обеспечен выбор правильной позиции контекстного меню). Решены проблемы при переключении между тёмной и светлой темами оформления.
  • В lxqt-sudo добавлена возможность использования doas, аналога утилиты sudo от проекта OpenBSD.
  • В менеджере сеансов улучшено определение оконного менеджера и системного лотка.
  • В панели по умолчанию включена сборка плагина для показа дерева DOM.
  • В просмотрщике изображений LXImage пиктограмма приложения заменена на векторное изображение в формате SVG.
  • Как и прошлые выпуски, LXQt 1.3 продолжает основываться на ветке Qt 5.15, официальные обновления для которой выпускаются только по коммерческой лицензии, а неофициальные бесплатные обновления формируются проектом KDE. Портирование на Qt 6 начато, но не может быть предложено пользователям до завершения стабилизации библиотек KDE Frameworks 6.


  1. Главная ссылка к новости (https://lxqt-project.org/relea...)
  2. OpenNews: Доступно пользовательское окружение LXQt 1.2
  3. OpenNews: На базе Sway развивается порт пользовательского окружения LXQt, поддерживающий Wayland
  4. OpenNews: Для Lubuntu 22.04 подготовлены сборки с пользовательским окружением LXQt 1.1
  5. OpenNews: Опубликованы сборки дистрибутива OpenMandriva с пользовательским окружением LXQt
  6. OpenNews: Первый выпуск LWQt, варианта оболочки LXQt на базе Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58982-lxqt
Ключевые слова: lxqt
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (-), 21:28, 15/04/2023 [ответить]  
    		• +/
    Луддистненько
     
  • 2, Ананоним (?), 21:29, 15/04/2023 [ответить]  
    		• +/
    Я ещё не перешёл на это Qt-шное 5 с LXDE, а они уже собрались перепрыгивать на Qt6. Гонки за горизонтом до добра не доведут.
     
     
  • 4, Аноним (4), 21:37, 15/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будь таким а̶у̶т̶и̶с̶т̶о̶м̶^Wпессимистом, новые версии намного лучше и эффективнее работают, с меньшими проблемами и ограничениями. А то и с меньшим потреблением ресурсов, когда легаси дропают (а в кутях совместимость для легаси лет 20), это исключительно положительно сказывается на пользовательских характеристиках.
     

  • 3, alexandr_0503 (ok), 21:33, 15/04/2023 [ответить]  
    		• +/
    А что насчет Wayland??
     
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