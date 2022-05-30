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Опубликованы сборки дистрибутива OpenMandriva с пользовательским окружением LXQt

30.05.2022 10:34

Началось формирование отдельных альтернативных сборок дистрибутива OpenMandriva, поставляемых с окружением рабочего стола LXQt (в основной сборке по умолчанию предлагается KDE). Для загрузки предложено два варианта: Rock на основе стабильного релиза OpenMandriva Lx 4.3 (1.6 ГБ, x86_64) и Rolling (1.7 ГБ, x86_64) на основе экспериментального непрерывно обновляемого репозитория со свежими версиями программ, используемого при подготовке следующего выпуска.

Дистрибутив OpenMandriva примечателен использованием собственной сборочной инфраструктуры, поставкой пакетного менеджера RPMv4 и инструментария управления пакетами DNF (изначально применялись RPMv5 и urpmi), сборкой пакетов и ядра Linux с использованием компилятора Clang, применением инсталлятора Calamares и задействованием мультимедийного сервера PipeWire. Окружение LXQt (Qt Lightweight Desktop Environment) позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное продолжение развития рабочих столов Razor-qt и LXDE, вобравшее лучшие черты обеих оболочек. Интерфейс LXQt продолжает следовать идеям классической организации рабочего стола, привнося современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openmandriva.org/e...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 4.3
  3. OpenNews: Доступен для предзаказа смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile
  4. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения LXQt 1.1
  5. OpenNews: Дистрибутив OpenMandriva переходит на RPMv4 и DNF
  6. OpenNews: OpenMandriva переходит на Clang и новый инсталлятор
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57272-openmandriva
Ключевые слова: openmandriva, lxqt
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:50, 30/05/2022 [ответить]  
    		• +4 +/
    > привнося современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы

    А волосы шелковистыми не становятся?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:04, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Когда ты знаешь современные приёмы снятия скальпа, тогда тебе пофиг до чьих-то волос.
     
     
  • 3.5, КО (?), 16:20, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ирония в том, что они мало отличаются от самых древних, как и все дистрибутивы линуха.
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:12, 30/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    подскажите, в live режиме можно запустить без установки?
     
     
  • 2.6, айнаниммм (?), 16:34, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в куемушке (qemu) любой установачный дистрибутив становится лайф :)
     

  • 1.4, Аноним (4), 14:45, 30/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Чёт они прям зачастили с этим LXQt. Неужели поняли что людям нужна простота и удобство.
     
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