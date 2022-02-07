Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 4.3

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|2.33, Аноним (33), 12:22, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А есть CloseMandriva?А есть CloseMandriva?
Они к этому и идут: "Компилятор Clang, используемый для сборки пакетов, обновлён до ветки LLVM 13. Для сборки всех компонентов дистрибутива можно обойтись только Clang, в том числе доступен вариант пакета с ядром Linux, собранный в Clang."
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|1.4, Корец (?), 10:04, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Знающие, подскажите: есть ли ощутимая разница между пакетами, которые были собраны gcc и clang?
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|2.6, Аноним (9), 10:15, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пакеты, собранные с GCC, ведут себя относительно пакетов, собранных Clang-ом. И наоборот. Но это в первом приближении. Есть и некоторые другие моменты.
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|2.7, iCat (ok), 10:16, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>..разница между пакетами, которые были собраны gcc и clang?
Есть.
Разные задачи - разные инструменты.
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|2.14, Аноним (14), 10:59, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Было дело, собирал Darktable clang'ом 6-8 версий. Разница есть, не в пользу clang. Были притормаживания там, где собранная gcc софтина не фризилась. Как сейчас не знаю, не экспериментировал.
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|2.22, Аноним (-), 11:17, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В массе своей — нет. Разве что с clang размер бинарников на капельку больше.
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|1.5, Аноним (5), 10:15, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Пакеты собранные GCC имеют больший охват по дистрибутивам и сузествует дольше => бОльшую базу пользователей и стабильность, за счёт известных "подводных камней" на которых оскомину набили, и наработанных приёмах исправлений. Старая метла метёт, хоть по старому, зато понятней и предсказуемей.
Запомните, шланг это не для облегчения жизни пользователей, это для облегчения жизни сборщиков, со всеми вытекающими.
Если хотите каких-то приростов производительности в ущерб стабильности, то вы не туда воюете, туда воюют такие проекты, как Alpine Linux, Void, например.
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|2.8, Аноним (5), 10:16, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пакеты собранные GCC имеют больший охват по дистрибутивам и суЩествуЮт дольше =>
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|1.25, Простоник (ok), 11:40, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>сделать похожим на интерфейс Ubuntu, Windows 7, Windows 10, macOS
Когда системы пытается изобразить из себе другую систему, то возникают вопросы.
А зачем? Зачем изображать из себя что-то другое? Ununtu, Suse, Manjaro, Mint и др. имеют узнаваемый вид. Зачем изображать других?
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|2.31, Аноним (9), 12:15, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пользователь FreeBSD
А чувствуешь себя нормально? А законом не запрещено?
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