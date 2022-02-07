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Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 4.3

07.02.2022 09:49

После года разработки представлен релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 4.3. Проект развивается силами сообщества после того, как компания Mandriva S.A. передала управление проектом в руки некоммерческой организации "OpenMandriva Association". Для загрузки предлагается Live-сборка размером 2.5 ГБ (x86_64), сборка "znver1", оптимизированная для процессоров AMD Ryzen, ThreadRipper и EPYC, а также образы для использования на ARM-устройствах PinebookPro, Raspberry Pi 4B/3B+, Rock Pi 4A/4B/4C, Synquacer, Cubox Pulse и различных серверных платах на базе архитектуры Arch64.

Основные изменения:

  • Компилятор Clang, используемый для сборки пакетов, обновлён до ветки LLVM 13. Для сборки всех компонентов дистрибутива можно обойтись только Clang, в том числе доступен вариант пакета с ядром Linux, собранный в Clang.
  • Обновлены системные пакеты, в том числе ядро Linux 5.16, инсталлятор Calamares 3.2.39, systemd 249, binutils 2.37, gcc 11.2, glibc 2.34, Java 17, PHP 8.1.2.
  • Обновлены компоненты рабочего стола и графического стека: KDE Plasma 5.23.5, KDE Frameworks 5.90.0, KDE Gear 21.12.2, Qt 5.15.3, Xorg 21.1.3, Wayland 1.20.0, FFmpeg 5.0, Mesa 21.3.5, AMDVLK 2022.Q1.2. Улучшена работа сеанса на базе протокола Wayland, добавлена поддержка аппаратного ускорения кодирования видео (VA-API) в окружениях на базе Wayland.
  • В репозитории обновлены пакеты с пользовательскими окружениями LXQt 1.0.0, Xfce 4.16, GNOME 41, MATE 1.26, Lumina 1.6.2, IceWM 2.9.5, i3-wm 4.20, CuteFish 0.7 и Maui-shell.
  • Обновлены пользовательские приложения: LibreOffice 7.3.0, Falkon 3.2, Firefox 96, Chromium 97 (beta 98, dev 99), Krita 5.0.2, GIMP 2.10.30, Audacity 3.1.3, Blender 3.0.1, Steam 1.0.0.72, Calligra Suite 3.2.1, Digikam 7.5, SMPlayer 21.10.0, VLC 3.0.16, Virtualbox 6.1.32, OBS Studio 27.1.3.
  • Обновлён конфигуратор Desktop Presets (om-feeling-like), предлагающий набор преднастроек, позволяющих придать рабочему столу KDE Plasma внешний вид других окружений (например, сделать похожим на интерфейс Ubuntu, Windows 7, Windows 10, macOS и т.п.).
  • Обновлено приложение OM Welcome, предназначенное для первичной настройки и ознакомления пользователя с системой, в котором появилась возможность быстрой установки типовых дополнительных программ, не входящих в базовую поставку.
  • Улучшена работа приложения Software Repository Selector (om-repo-picker), предназначенного для подключения дополнительных репозиториев пакетов.
  • По умолчанию для обработки звука задействован мультимедийный сервер PipeWire, который заменил собой PulseAudio (можно вернуть из репозитория).
  • Доведён до полной готовности порт для 64-разрядных процессоров ARM (aarch64), который протестирован на устройствах PinebookPro, Raspberry Pi 4B/3B+, Rock Pi 4A/4B/4C, Synquacer и Cubox Pulse, а также на серверных платах, поддерживающих UEFI.
  • Подготовлена экспериментальная сборка OpenMandriva для смартфона PinePhone.
  • Продолжается работа над портом для архитектуры RISC-V, который не вошёл в состав релиза 4.3.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openmandriva.org/e...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Mageia 8, форка Mandriva Linux
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 4.2
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 4
  5. OpenNews: Дистрибутив OpenMandriva переходит на RPMv4 и DNF
  6. OpenNews: Проект OpenMandriva запустил собственную инфраструктуру разработки
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56652-mandriva
Ключевые слова: mandriva, openmandriva
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Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:58, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    А есть CloseMandriva?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:17, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    есть OpenWomandriva
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:18, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    есть Аноним Ваганыч
     
  • 2.33, Аноним (33), 12:22, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А есть CloseMandriva?А есть CloseMandriva?

    Они к этому и идут: "Компилятор Clang, используемый для сборки пакетов, обновлён до ветки LLVM 13. Для сборки всех компонентов дистрибутива можно обойтись только Clang, в том числе доступен вариант пакета с ядром Linux, собранный в Clang."

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:01, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ненужный дистрибутив, ИМХО
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:02, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно со шлангом.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:02, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Сборка "zver"
     
  • 1.4, Корец (?), 10:04, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Знающие, подскажите: есть ли ощутимая разница между пакетами, которые были собраны gcc и clang?
     
     
  • 2.6, Аноним (9), 10:15, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пакеты, собранные с GCC, ведут себя относительно пакетов, собранных Clang-ом. И наоборот. Но это в первом приближении. Есть и некоторые другие моменты.
     
  • 2.7, iCat (ok), 10:16, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >..разница между пакетами, которые были собраны gcc и clang?

    Есть.
    Разные задачи - разные инструменты.

     
     
  • 3.11, Аноним (10), 10:19, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    да вы водолей, батенька
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:59, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Было дело, собирал Darktable clang'ом 6-8 версий. Разница есть, не в пользу clang. Были притормаживания там, где собранная gcc софтина не фризилась. Как сейчас не знаю, не экспериментировал.
     
  • 2.22, Аноним (-), 11:17, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В массе своей — нет. Разве что с clang размер бинарников на капельку больше.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:15, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пакеты собранные GCC имеют больший охват по дистрибутивам и сузествует дольше => бОльшую базу пользователей и стабильность, за счёт известных "подводных камней" на которых оскомину набили, и наработанных приёмах исправлений. Старая метла метёт, хоть по старому, зато понятней и предсказуемей.
    Запомните, шланг это не для облегчения жизни пользователей, это для облегчения жизни сборщиков, со всеми вытекающими.

    Если хотите каких-то приростов производительности в ущерб стабильности, то вы не туда воюете, туда воюют такие проекты, как Alpine Linux, Void, например.

     
     
  • 2.8, Аноним (5), 10:16, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пакеты собранные GCC имеют больший охват по дистрибутивам и суЩествуЮт дольше =>
     
     
  • 3.21, Потомок изобретателя колеса (?), 11:15, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уверены, что Ваш оппонент не поклонник SUSE?
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 11:35, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оппонент-на-опеннет
     

  • 1.12, Аноним (10), 10:21, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KDE и Крита — для анимешников! Обсуждаю!
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:58, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто сказал? Я анимешник и не сижу на кедах, LXQt ван лав
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 12:11, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Тринити пробовал?
     
  • 2.15, Аноним (14), 11:00, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А гном - для рептилоидов. И чо?
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 11:05, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что теперь делать анимешникам рептилоидам?
     
     
  • 4.20, А (??), 11:06, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гном.
     
  • 4.23, Аноним (24), 11:33, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    накопить на макбук
     
     
  • 5.26, Простоник (ok), 11:44, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И поставить на него Linux,кеды  и пр.?
     
     
  • 6.27, Аноним (24), 11:58, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, Боже, нет!
     
     
  • 7.30, Аноним (29), 12:12, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет ну в принципе можно и фряху.
     
  • 3.19, А (??), 11:06, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обе стороны в счастье. Видимо.
     

  • 1.17, Аноним (16), 11:04, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кеды и шланг... нет уж, заверните и унесите обратно.
     
  • 1.25, Простоник (ok), 11:40, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >сделать похожим на интерфейс Ubuntu, Windows 7, Windows 10, macOS

    Когда системы пытается изобразить из себе другую систему, то возникают вопросы.
    А зачем? Зачем изображать из себя что-то другое? Ununtu, Suse, Manjaro, Mint и др. имеют узнаваемый вид. Зачем изображать других?

     
  • 1.28, RAMbug (?), 12:11, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Clang

    Но ведь GCC лучше.

    Пользователь FreeBSD.

     
     
  • 2.31, Аноним (9), 12:15, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пользователь FreeBSD

    А чувствуешь себя нормально? А законом не запрещено?

     
     
  • 3.32, RAMbug (?), 12:18, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О чём это ты?
     
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