Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 4.2

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|2.7, анонимуслинус (?), 09:59, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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деб дистров и так слишком много. раньше хоть и был перекос в деб пакеты малость, но не такой. да и идеология слаквейр тоже была широко распространена. теперь же куда ни глянь убунта и её клоны, которые сами по себе клоны дебиан. Кстати ни один дистр на основе дебиан не славится своей способностью приготовить кеды на 5. в лучшем случае на 3. как ни странно в рпм дистрах кеды готовили всегда лучше. не спрашивай почему, не знаю. но лучшие кеды были в мандриве и опенсьюз, всегда.
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|3.15, fdhdh (?), 10:49, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это же отлично. Наконец пришел конец фрагментации и дистры отличаются обоями и названиями, но весь софт для платформы (аля дебиант такой то номер) встает и работает.
А всякие мандривы, может и кохорошо собраны шлангом, но для повседневного использования не интересны.
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|3.16, анонимь (?), 10:51, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Кстати ни один дистр на основе дебиан не славится своей способностью приготовить кеды на 5
KDE Neon
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|4.20, анонимуслинус (?), 11:30, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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он то как раз и славится своими сборками нестабильных, но зато со всеми новомодностями кедов. ты выбрал из всего самый ненадежный)) а другие может и лучше, но что то я ничего лучше 4 из 5 бальной системы не видел, а на рпм дистрах видел и не одну сборку. с чего бы это....
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|5.25, заминированный тапок (ok), 12:54, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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странно что самый ненадёжный простоял почти 3 и был успешно обновлён с 18.04 на 20.04 без каких-то проблем
ЧЯДНТ?
(хотя может ты пытался в testing-сборку, кто ж тебя знает)
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|6.40, анонимуслинус (?), 15:29, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> странно что самый ненадёжный простоял почти 3 и был успешно обновлён с
> 18.04 на 20.04 без каких-то проблем
> ЧЯДНТ?
> (хотя может ты пытался в testing-сборку, кто ж тебя знает)
пробовал именно сборку на основе лтс. но вылизанности и подготовленности как в рпм дистрах не видел. но да работает.
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|5.38, IRASoldier_registered (ok), 15:16, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фигню ты сказал. KDE Neon - помимо девелоперских, юзерская сборка на основе Ubuntu LTS и, если надо - со стабильными кедами, но новее, чем те, которые успели включить в Ubuntu LTS.
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|3.29, Аноним (29), 13:41, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Кстати ни один дистр на основе дебиан не славится своей способностью приготовить кеды на 5
Лучшие кеды это TDE (Trinity Desktop Environment)
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|2.12, n00by (ok), 10:17, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть же фанаты Мандривы, которым исключительно автономные баш-программисты операционных систем поют, будто бы Роза всё ещё свеженькая с GCC 5й версии и вот-вот который год выйдет её офедоренная версия. А тут оно как-то раз, и давно уже есть даже для ARM.
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|3.41, анонимуслинус (?), 15:36, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Есть же фанаты Мандривы, которым исключительно автономные баш-программисты операционных
> систем поют, будто бы Роза всё ещё свеженькая с GCC 5й
> версии и вот-вот который год выйдет её офедоренная версия. А тут
> оно как-то раз, и давно уже есть даже для ARM.
кстати раз так много знаешь не подскажешь когда выйдет её "офедоренная" версия? а то у меня на ноуте простояла лет так 8 без переустановок со сплошными обновами (включая обновы с версии на версию, т.е с R3 на R4 и далее). С R3 думаю. если выйдет надо попробовать. я долго удивлялся как это она так годами обновляется и не ломается. даже мандрива у меня на домашних компах максимум обновы между 2 релизами, а эта 5 или 6 сплошных релизов. кстати даже с переходом с 4 кед на 5 . как это они умудрились. короче как узнаешь отпишись а?.
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|2.3, Аноним (3), 09:52, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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тот случай когда выбираешь из шоколада и мороженного. вроде можно выбрать что-то одно, но ведь понимаешь, что сравнение некорректное. вроде бы нравится и то, и то.
поэтому выбраешь сразу Slackware.
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|3.6, A.Stahl (ok), 09:58, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Т.е. выбирая между шоколадом и мороженым ты выбираешь ведро с болтами?
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|5.17, анонэ (?), 10:58, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Истинный дух юникса - заброшенная анальноогороженная коммерческая поделка - «живет» в чпуксе и соляре.
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|6.30, Аноним (29), 13:43, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Истинный дух юникса - заброшенная анальноогороженная коммерческая поделка - «живет» в чпуксе и соляре.
Истинный дух ЮНИКСа не может жить в самом ЮНИКСе? Я говорю про illumos, Openindiana.
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|6.22, flkghdfgklh (?), 12:08, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Где в этом списке *BSD?
Вот дистрибутив Linux там вижу, а *BSD там нет, не было и не будет
Apple Inc.: macOS version 11.0 Big Sur on Apple silicon-based Mac computers
Apple Inc.: macOS version 11.0 Big Sur on Intel-based Mac computers
IBM Corporation: AIX version 7, at 7.2 TL5 (or later) on systems using CHRP system architecture with POWER™ processors
IBM Corporation: AIX version 7, at either 7.1 TL5 (or later) or 7.2 TL2 (or later) on systems using CHRP system architecture with POWER™ processors
Cemprus LLC: DNCP Series running FTX Release 3
Hewlett Packard Enterprise: HP-UX 11i V3 Release B.11.31 or later on HP Integrity Servers
Hewlett Packard Enterprise: HP-UX 11i V3 Release B.11.31 or later on HP 9000 Servers with Precision Architecture
Huawei Technology Co., Ltd: Huawei EulerOS 2.0 on Huawei KunLun Mission Critical Server
IBM Corporation: AIX 6 Operating System V6.1.2 with SP1 or later on Systems using CHRP system architecture with POWER™ processors and 2, 8 or 128 port async cards
IBM Corporation: AIX 5L for POWER V5.3 dated 7-2006 or later on Systems using CHRP system architecture with POWER™processors
IBM Corporation: z/OS V2R1 or later with: z/OS V2R1 or later Security Server and z/OS V2R1 or later C/C++ Compiler on IBM zSeries Processors that support z/OS Version 2 Release 1 or later
The SCO Group, Inc.: UnixWare ® 7.1.3 and later for single and multiprocessor systems based on IA-32 and compatible processors and conforming to PC architecture
The SCO Group, Inc.: SCO OpenServer Release 5 and OpenServer Release 6 on Single and Multi-processor Industry Standard Intel architecture platforms
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|7.43, Аноним (-), 16:07, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Где в этом списке *BSD?
> Вот дистрибутив Linux там вижу, а *BSD там нет, не было и не будет
> Apple Inc.: macOS version 11.0 Big Sur on
> Apple silicon-based Mac computers
> Apple Inc.: macOS version 11.0 Big Sur on
...
Хочешь, другой список дам?
В этом списке я вижу BSD, а дистрибутивов Linux там нет, не было и не будет:
FreeBSD 10.0
FreeBSD 12.1
OpenBSD 6.8
NetBSD 9.1
Живи теперь с этим.
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|6.32, Аноним (29), 13:47, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Unix™ это все что сертифицировано как Unix™, а все остальное не Unix™
UNIX пишется заглавными. Не рекомендуется использовать термин UNIX-подобные, вместо него рекомендуется использовать Freenix.
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|6.45, Аноним (-), 16:18, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как же я люблю читать фантазеров придумывающих [...]
Любишь читать сам себя?
https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/123250.html#125
> PBI Manager появился в 2011 году
> flatpak появился в 2007 году
Охотно верю.
> Unix™ это все что сертифицировано как Unix™, а все остальное не Unix™
System V - не юникс. Окай.
> BSD was initially called Berkeley Unix because it was based on the source code of the original Unix developed at Bell Labs
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|4.11, Nme (?), 10:14, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> шоколадом и мороженым ты выбираешь ведро с болтами
у тя что-то с логикой не то. тут была аналогия с пищей, а ты полез в технику.
если так смотреть, то магейи и опенмандривы это пустышкa и фуфлo производства росавтопрома, где после аварии надо снимать все колоса, все рамы или сразу на свалку выкидывать ибо ремонт беспесрпективен, а слака - бмв или мерседес, идеально скомпонованное, безопасное чудо техники.
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|5.13, A.Stahl (ok), 10:27, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всё нормально у меня с логикой: выбор был между схожими дистрами, а в результате выбрана Слака. Я не говорю что болты это плохо, я говорю что они в совсем другой категории нежели шоколад с мороженым.
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|5.24, Клыкастый (ok), 12:51, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> росавтопрома
это что за зверь? типа эвфемизм для обозначения Рено-Ниссан?
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|6.36, Аноним (-), 14:57, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> это что за зверь?
колхозные авто-поделия из рф. ну там лада, нива и всякая иная рухлядь. китайщину еще какую-то собирают слышал, но в сортах г... не разбираюсь... у меня у самого японская машина, а не русский драндулет.
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|7.47, Michael Shigorin (ok), 16:35, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> у меня у самого японская машина, а не русский драндулет.
Чё, прям леворукая? И колёсики не самооткручиваются, как у мицубиси? ;-)
// сколько таких бывает вопильщиков, не знающих, где сделано и что...
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|5.27, Michael Shigorin (ok), 13:27, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а слака - бмв или мерседес
...с внешним двигателем.
Давненько не видывал настолько розовооких слакваристок.
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|6.42, анонимуслинус (?), 15:41, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> а слака - бмв или мерседес
> ...с внешним двигателем.
> Давненько не видывал настолько розовооких слакваристок.
не ну дистр древний как и редхат, но он один из основателей. и если уж говорить серьезно, то это дистр с технологиями уходящими корнями во время создания линукс. да не все в нем удобно, но это рабочий дстр для профи желательно правда. новичков туда если и пускать, то только чтоб шишки себе набили и знали как работает линь. арч не берем, эти совсем упоротые.
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|2.4, Аноним (4), 09:52, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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сила в правде, брат, у кого правда - тот и сильней, а дистры рождаются и умирают
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|2.5, анонимуслинус (?), 09:54, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мандрейк брат и только он))))) несколько наследниц мандривы не способны показать всю её мощь. ни магея , ни роса, ни опенмандрива. А возможностью менять внешний вид в кедах ныне не удивишь никого. да удобно потому , что не нужно всё это выбирать самому, но и все.
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|3.14, n00by (ok), 10:33, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну Rosa Tresh то самая настоящая Mandriva, её же КУПИЛИ, остальные, выходит, поддельные. Осталось понять, зачем купили и куда ушли сладкие шекели, а стало быть доллары и ойро.
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|2.39, IRASoldier_registered (ok), 15:18, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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OpenMandriva разрабатывается на основе ROSA Linux, так что сразу выкидывай нафиг :-)
Но даже Mageia - смысл в её существовании неочевиден при наличии современных дистров от Red Hat.
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|1.8, name (??), 10:05, 13/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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ну наконец то ядро быстрее грузится, больше времени останется на тормоза systemd
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|1.19, Аноним (19), 11:22, 13/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Из всей этой ветки признаю только OpenMandriva и Mageia. На новом ноуте только они встали, а Rosa увы - никакие танцы с бубнами не прокатили.Да и не особо Rosa быстра на поддержку новых систем. Прикупили, а делать с ним не знаю что.
А вообще касаемо OpenMandriva так и Mageia, это извечные проблемы с проприетарными драйверами. Причём лично для меня это именно в них ощущается. Поэтому пришлось отказаться от это ветки вообще в пользу других Linux где с этим таких трудностей не возникает. В Ubuntu, Fedora или Arch я это решил гораздо быстрее и проще чем в них.
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|1.23, Анонимище (?), 12:19, 13/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Подскажите, в этом дистре учетная запись root залочена или нет? Да, и еще, доступен ли в репах QtCreator 4.14?
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|1.26, Zitz (?), 13:10, 13/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Какие у него киллер фичи, ради которых стоит использовать именно его, а не другой дистрибутив?
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|2.33, Аноним (29), 13:49, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уникальное торговое предложение (УТП; англ. Unique Selling Proposition, Unique Selling Point; USP) или уникальное товарное утверждение — отличительный потребительский мотив, альтернатива имиджевой и «развлекательной» рекламы. УТП — это часть конкурентного преимущества, на основе которого клиент выбирает компанию или товар (исходя из свойств товара или услуги)[1].
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|2.35, Аноним (29), 14:32, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я до сих пор не понимаю почему ZverCD не стал производить свой дистрибутив линукса, популярность уже есть.
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|1.37, Андрей (??), 15:02, 13/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что в этом дистрибутиве с русским языком из коробки? Как крутится версия для малины 4b, точно так же как тормозно как хромое Убунту, или все таки быстрее шмогли?
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