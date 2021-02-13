Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 4.2

2.7 , анонимуслинус ( ? ), 09:59, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – деб дистров и так слишком много. раньше хоть и был перекос в деб пакеты малость, но не такой. да и идеология слаквейр тоже была широко распространена. теперь же куда ни глянь убунта и её клоны, которые сами по себе клоны дебиан. Кстати ни один дистр на основе дебиан не славится своей способностью приготовить кеды на 5. в лучшем случае на 3. как ни странно в рпм дистрах кеды готовили всегда лучше. не спрашивай почему, не знаю. но лучшие кеды были в мандриве и опенсьюз, всегда.

3.15 , fdhdh ( ? ), 10:49, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это же отлично. Наконец пришел конец фрагментации и дистры отличаются обоями и названиями, но весь софт для платформы (аля дебиант такой то номер) встает и работает.

А всякие мандривы, может и кохорошо собраны шлангом, но для повседневного использования не интересны.

3.16 , анонимь ( ? ), 10:51, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Кстати ни один дистр на основе дебиан не славится своей способностью приготовить кеды на 5 KDE Neon

4.20 , анонимуслинус ( ? ), 11:30, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – он то как раз и славится своими сборками нестабильных, но зато со всеми новомодностями кедов. ты выбрал из всего самый ненадежный)) а другие может и лучше, но что то я ничего лучше 4 из 5 бальной системы не видел, а на рпм дистрах видел и не одну сборку. с чего бы это....

5.25 , заминированный тапок ( ok ), 12:54, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – странно что самый ненадёжный простоял почти 3 и был успешно обновлён с 18.04 на 20.04 без каких-то проблем ЧЯДНТ? (хотя может ты пытался в testing-сборку, кто ж тебя знает)

6.40 , анонимуслинус ( ? ), 15:29, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > странно что самый ненадёжный простоял почти 3 и был успешно обновлён с

> 18.04 на 20.04 без каких-то проблем

> ЧЯДНТ?

> (хотя может ты пытался в testing-сборку, кто ж тебя знает) пробовал именно сборку на основе лтс. но вылизанности и подготовленности как в рпм дистрах не видел. но да работает.

5.38 , IRASoldier_registered ( ok ), 15:16, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Фигню ты сказал. KDE Neon - помимо девелоперских, юзерская сборка на основе Ubuntu LTS и, если надо - со стабильными кедами, но новее, чем те, которые успели включить в Ubuntu LTS.

3.29 , Аноним ( 29 ), 13:41, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Кстати ни один дистр на основе дебиан не славится своей способностью приготовить кеды на 5 Лучшие кеды это TDE (Trinity Desktop Environment)

2.12 , n00by ( ok ), 10:17, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Есть же фанаты Мандривы, которым исключительно автономные баш-программисты операционных систем поют, будто бы Роза всё ещё свеженькая с GCC 5й версии и вот-вот который год выйдет её офедоренная версия. А тут оно как-то раз, и давно уже есть даже для ARM.

3.41 , анонимуслинус ( ? ), 15:36, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Есть же фанаты Мандривы, которым исключительно автономные баш-программисты операционных

> систем поют, будто бы Роза всё ещё свеженькая с GCC 5й

> версии и вот-вот который год выйдет её офедоренная версия. А тут

> оно как-то раз, и давно уже есть даже для ARM. кстати раз так много знаешь не подскажешь когда выйдет её "офедоренная" версия? а то у меня на ноуте простояла лет так 8 без переустановок со сплошными обновами (включая обновы с версии на версию, т.е с R3 на R4 и далее). С R3 думаю. если выйдет надо попробовать. я долго удивлялся как это она так годами обновляется и не ломается. даже мандрива у меня на домашних компах максимум обновы между 2 релизами, а эта 5 или 6 сплошных релизов. кстати даже с переходом с 4 кед на 5 . как это они умудрились. короче как узнаешь отпишись а?.

