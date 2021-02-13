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Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 4.2

13.02.2021 09:34

После года разработки представлен релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 4.2. Проект развивается силами сообщества после того, как компания Mandriva S.A. передала управление проектом в руки некоммерческой организации "OpenMandriva Association". Для загрузки предлагается Live-сборка размером 2.4 ГБ (x86_64), сборка "znver1", оптимизированная для процессоров AMD Ryzen, ThreadRipper и EPYC, а также образы для использования на ARM-устройствах Pinebook Pro, Rock Pi 4(A/B/C), Raspberry Pi 400, Raspberry Pi 4B и Raspberry Pi 3B+.

В новой версии:

  • Подготовлен порт для 64-разрядных процессоров ARM (aarch64) и началось формирование сборок для устройств Pinebook Pro, Raspberry Pi 4B/3B+, Rock Pi 4A, 4B и 4C, Synquacer, Cubox Pulse, а также общей сборки для серверных плат, поддерживающих UEFI. Ведётся работа по созданию варианта OpenMandriva для смартфонов, соответствующая экспериментальная сборка уже сформирована для устройства PinePhone. Началась работа над портом для архитектуры RISC-V, который не вошёл в состав релиза 4.2.
  • Компилятор Clang, используемый для сборки пакетов, обновлён до ветки LLVM 11. Для сборки всех компонентов дистрибутива можно обойтись только Clang. Обновлены системные компоненты, в том числе ядро Linux 5.10.14, systemd 247, GCC 10.2, GLibc 2.33, Java 15. Инсталлятор обновлён до версии Calamares 3.2.35.
  • Пользовательское окружение обновлено до KDE Plasma 5.20.5, KDE Frameworks 5.78.0 и KDE Applications 20.12.2. Компоненты графического стека обновлены до Wayland 1.20.10, Mesa 20.3, Xorg Server 1.20.10 и Qt 5.15.2.
  • Усовершенствовано приложение OM Welcome, предназначенное для первичной настройки и ознакомления пользователя с системой, в котором появилась возможность быстрой установки типовых дополнительных программ, не входящих в базовую поставку.
  • Обновлён конфигуратор Desktop Presets (om-feeling-like), предлагающий набор преднастроек, позволяющих придать рабочему столу KDE Plasma внешний вид других окружений (например, сделать похожим на интерфейс Ubuntu, Windows 7, Windows 10, macOS и т.п.);
  • Обновлены версии пользовательских приложений, в том числе LibreOffice 7.1.0, Falkon 3.1, Firefox 85, Chromium 88 (beta 89, dev 90), Krita 4.4.2, GIMP 2.10.22, Calligra Suite 3.2.1, Digikam 7.2, SMPlayer 21.1.0, VLC 3.0.12, Virtualbox 6.1.16 и OBS Studio 26.1.2.
  • В ядре Linux включена поддержка сжатия с использованием алгоритма Zstandard, применение которого позволило ускорить загрузку. Как и в прошлом выпуске, в дополнение к штатному ядру Linux, скомпилированному в GCC (пакет "kernel-release-desktop"), предоставлен вариант ядра, собранный в Clang (kernel-release-desktop-clang).

Дополнительно можно отметить тестовый выпуск дистрибутива Mageia 8, прошлая версия которого была сформировала полтора года назад. Проект Mageia развивается с 2010 года как форк Mandriva, поддерживаемый независимым сообществом энтузиастов. Из заметных обновлений пакетов отмечается ядро Linux 5.10.12, glibc 2.32, gcc 10.2.1, rpm 4.16.1.2, Chromium 88, Firefox 78.7, LibreOffice 7.0.4.2, KDE Plasma 5.20.4, GNOME 3.38.3, Cinnamon 4.8.3, Xfce 4.16 и Mate 1.24, PHP 8.0.2. Размер iso-обоаза 4.2 ГБ (i386, x86_64).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openmandriva.org/e...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 4.1
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Mageia 7, форка Mandriva Linux
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 4
  5. OpenNews: Дистрибутив OpenMandriva переходит на RPMv4 и DNF
  6. OpenNews: OpenMandriva переходит на Clang и новый инсталлятор
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54577-mandriva
Ключевые слова: mandriva, openmandriva
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:38, 13/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Зачем оно в 2021 году
     
     
  • 2.7, анонимуслинус (?), 09:59, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    деб дистров и так слишком много. раньше хоть и был перекос в деб пакеты малость, но не такой. да и идеология слаквейр тоже была широко распространена. теперь же куда ни глянь убунта и её клоны, которые сами по себе клоны дебиан. Кстати ни один дистр на основе дебиан не славится своей способностью приготовить кеды на 5. в лучшем случае на 3. как ни странно в рпм дистрах кеды готовили всегда лучше. не спрашивай почему, не знаю. но лучшие кеды были в мандриве и опенсьюз, всегда.
     
     
  • 3.15, fdhdh (?), 10:49, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это же отлично. Наконец пришел конец фрагментации и дистры отличаются обоями и названиями, но весь софт для платформы (аля дебиант такой то номер) встает и работает.
    А всякие мандривы, может и кохорошо собраны шлангом, но для повседневного использования не интересны.
     
  • 3.16, анонимь (?), 10:51, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Кстати ни один дистр на основе дебиан не славится своей способностью приготовить кеды на 5

    KDE Neon

     
     
  • 4.20, анонимуслинус (?), 11:30, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он то как раз и славится своими сборками нестабильных, но зато со всеми новомодностями кедов. ты выбрал из всего самый ненадежный)) а другие может и лучше, но что то я ничего лучше 4 из 5 бальной системы не видел, а на рпм дистрах видел и не одну сборку. с чего бы это....
     
     
  • 5.25, заминированный тапок (ok), 12:54, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    странно что самый ненадёжный простоял почти 3 и был успешно обновлён с 18.04 на 20.04 без каких-то проблем

    ЧЯДНТ?

    (хотя может ты пытался в testing-сборку, кто ж тебя знает)

     
     
  • 6.40, анонимуслинус (?), 15:29, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > странно что самый ненадёжный простоял почти 3 и был успешно обновлён с
    > 18.04 на 20.04 без каких-то проблем
    > ЧЯДНТ?
    > (хотя может ты пытался в testing-сборку, кто ж тебя знает)

    пробовал именно сборку на основе лтс. но вылизанности и подготовленности как в рпм дистрах не видел. но да работает.

     
  • 5.38, IRASoldier_registered (ok), 15:16, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фигню ты сказал. KDE Neon - помимо девелоперских, юзерская сборка на основе Ubuntu LTS и, если надо - со стабильными кедами, но новее, чем те, которые успели включить в Ubuntu LTS.
     
  • 3.29, Аноним (29), 13:41, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Кстати ни один дистр на основе дебиан не славится своей способностью приготовить кеды на 5

    Лучшие кеды это TDE (Trinity Desktop Environment)

     
  • 2.12, n00by (ok), 10:17, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть же фанаты Мандривы, которым исключительно автономные баш-программисты операционных систем поют, будто бы Роза всё ещё свеженькая с GCC 5й версии и вот-вот который год выйдет её офедоренная версия. А тут оно как-то раз, и давно уже есть даже для ARM.
     
     
  • 3.41, анонимуслинус (?), 15:36, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть же фанаты Мандривы, которым исключительно автономные баш-программисты операционных
    > систем поют, будто бы Роза всё ещё свеженькая с GCC 5й
    > версии и вот-вот который год выйдет её офедоренная версия. А тут
    > оно как-то раз, и давно уже есть даже для ARM.

    кстати раз так много знаешь не подскажешь когда выйдет её "офедоренная" версия? а то у меня на ноуте простояла лет так 8 без переустановок со сплошными обновами (включая обновы с версии на версию, т.е с R3 на R4 и далее). С R3 думаю. если выйдет надо попробовать. я долго удивлялся как это она так годами обновляется и не ломается. даже мандрива у меня на домашних компах максимум обновы между 2 релизами, а эта 5 или 6 сплошных релизов. кстати даже с переходом с 4 кед на 5 . как это они умудрились. короче как узнаешь отпишись а?.

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:39, 13/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Братья, так OpenMandriva или Mageia? В чём сила, братья?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:52, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    тот случай когда выбираешь из шоколада и мороженного. вроде можно выбрать что-то одно, но ведь понимаешь, что сравнение некорректное. вроде бы нравится и то, и то.

    поэтому выбраешь сразу Slackware.

     
     
  • 3.6, A.Stahl (ok), 09:58, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Т.е. выбирая между шоколадом и мороженым ты выбираешь ведро с болтами?
     
     
  • 4.9, Аноним (-), 10:09, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Божественную амброзию.
     
  • 4.10, Аноним (-), 10:10, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. В Слаке живет истинный дух Юникса.
     
     
  • 5.17, анонэ (?), 10:58, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Истинный дух юникса - заброшенная анальноогороженная коммерческая поделка - «живет» в чпуксе и соляре.
     
     
  • 6.30, Аноним (29), 13:43, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Истинный дух юникса - заброшенная анальноогороженная коммерческая поделка - «живет» в чпуксе и соляре.

    Истинный дух ЮНИКСа не может жить в самом ЮНИКСе? Я говорю про illumos, Openindiana.

     
  • 5.18, zshfan (ok), 11:18, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не забываем о BSD
     
     
  • 6.22, flkghdfgklh (?), 12:08, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Где в этом списке *BSD?
    Вот дистрибутив Linux там вижу, а *BSD там нет, не было и не будет


        Apple Inc.: macOS version 11.0 Big Sur on Apple silicon-based Mac computers
        Apple Inc.: macOS version 11.0 Big Sur on Intel-based Mac computers
        IBM Corporation: AIX version 7, at 7.2 TL5 (or later) on systems using CHRP system architecture with POWER™ processors
        IBM Corporation: AIX version 7, at either 7.1 TL5 (or later) or 7.2 TL2 (or later) on systems using CHRP system architecture with POWER™ processors
        Cemprus LLC: DNCP Series running FTX Release 3  
        Hewlett Packard Enterprise: HP-UX 11i V3 Release B.11.31 or later on HP Integrity Servers
        Hewlett Packard Enterprise: HP-UX 11i V3 Release B.11.31 or later on HP 9000 Servers with Precision Architecture
        Huawei Technology Co., Ltd: Huawei EulerOS 2.0 on Huawei KunLun Mission Critical Server
        IBM Corporation: AIX 6 Operating System V6.1.2 with SP1 or later on Systems using CHRP system architecture with POWER™ processors and 2, 8 or 128 port async cards
        IBM Corporation: AIX 5L for POWER V5.3 dated 7-2006 or later on Systems using CHRP system architecture with POWER™processors
        IBM Corporation: z/OS V2R1 or later with: z/OS V2R1 or later Security Server and z/OS V2R1 or later C/C++ Compiler on IBM zSeries Processors that support z/OS Version 2 Release 1 or later
        The SCO Group, Inc.: UnixWare ® 7.1.3 and later for single and multiprocessor systems based on IA-32 and compatible processors and conforming to PC architecture
        The SCO Group, Inc.: SCO OpenServer Release 5 and OpenServer Release 6 on Single and Multi-processor Industry Standard Intel architecture platforms

     
     
  • 7.43, Аноним (-), 16:07, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Где в этом списке *BSD?
    > Вот дистрибутив Linux там вижу, а *BSD там нет, не было и не будет
    >     Apple Inc.: macOS version 11.0 Big Sur on
    > Apple silicon-based Mac computers
    >     Apple Inc.: macOS version 11.0 Big Sur on

    ...
    Хочешь, другой список дам?
    В этом списке я вижу BSD, а дистрибутивов Linux там нет, не было и не будет:
    FreeBSD 10.0
    FreeBSD 12.1
    OpenBSD 6.8
    NetBSD 9.1
    Живи теперь с этим.

     
     
  • 8.46, Michael Shigorin (ok), 16:29, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да хоть с котлетками -- это не UNIX ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.21, flkghdfgklh (?), 12:07, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как же я люблю читать фантазеров придумывающих свой 171 дух Юникса 187 и пою... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.28, Аноним (28), 13:32, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не "дух", а "буква"
     
  • 6.32, Аноним (29), 13:47, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Unix™ это все что сертифицировано как Unix™, а все остальное не Unix™

    UNIX пишется заглавными. Не рекомендуется использовать термин UNIX-подобные, вместо него рекомендуется использовать Freenix.

     
  • 6.45, Аноним (-), 16:18, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как же я люблю читать фантазеров придумывающих [...]

    Любишь читать сам себя?
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/123250.html#125
    > PBI Manager появился в 2011 году
    > flatpak появился в 2007 году

    Охотно верю.


    > Unix™ это все что сертифицировано как Unix™, а все остальное не Unix™

    System V - не юникс. Окай.
    > BSD was initially called Berkeley Unix because it was based on the source code of the original Unix developed at Bell Labs

    -

     
  • 4.11, Nme (?), 10:14, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > шоколадом и мороженым ты выбираешь ведро с болтами

    у тя что-то с логикой не то. тут была аналогия с пищей, а ты полез в технику.

    если так смотреть, то магейи и опенмандривы это пустышкa и фуфлo производства росавтопрома, где после аварии надо снимать все колоса, все рамы или сразу на свалку выкидывать ибо ремонт беспесрпективен, а слака - бмв или мерседес, идеально скомпонованное, безопасное чудо техники.

     
     
  • 5.13, A.Stahl (ok), 10:27, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё нормально у меня с логикой: выбор был между схожими дистрами, а в результате выбрана Слака. Я не говорю что болты это плохо, я говорю что они в совсем другой категории нежели шоколад с мороженым.


     
  • 5.24, Клыкастый (ok), 12:51, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  росавтопрома

    это что за зверь? типа эвфемизм для обозначения Рено-Ниссан?

     
     
  • 6.36, Аноним (-), 14:57, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > это что за зверь?

    колхозные авто-поделия из рф. ну там лада, нива и всякая иная рухлядь. китайщину еще какую-то собирают слышал, но в сортах г... не разбираюсь... у меня у самого японская машина, а не русский драндулет.

     
     
  • 7.47, Michael Shigorin (ok), 16:35, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у меня у самого японская машина, а не русский драндулет.

    Чё, прям леворукая?  И колёсики не самооткручиваются, как у мицубиси? ;-)

    // сколько таких бывает вопильщиков, не знающих, где сделано и что...

     
  • 5.27, Michael Shigorin (ok), 13:27, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а слака - бмв или мерседес

    ...с внешним двигателем.

    Давненько не видывал настолько розовооких слакваристок.

     
     
  • 6.42, анонимуслинус (?), 15:41, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> а слака - бмв или мерседес
    > ...с внешним двигателем.
    > Давненько не видывал настолько розовооких слакваристок.

    не ну дистр древний как и редхат, но он один из основателей. и если уж говорить серьезно, то это дистр с технологиями уходящими корнями во время создания линукс. да не все в нем удобно, но это рабочий дстр для профи желательно правда. новичков туда если и пускать, то только чтоб шишки себе набили и знали как работает линь. арч не берем, эти совсем упоротые.

     
  • 3.31, Аноним (29), 13:44, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот, теперь захотелось мороженного с шоколадом.
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:52, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    сила в правде, брат, у кого правда - тот и сильней, а дистры рождаются и умирают
     
  • 2.5, анонимуслинус (?), 09:54, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мандрейк брат и только он))))) несколько наследниц мандривы не способны показать всю её мощь. ни магея , ни роса, ни опенмандрива. А возможностью менять внешний вид в кедах ныне не удивишь никого. да удобно потому , что не нужно всё это выбирать самому, но и все.  
     
     
  • 3.14, n00by (ok), 10:33, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну Rosa Tresh то самая настоящая Mandriva, её же КУПИЛИ, остальные, выходит, поддельные. Осталось понять, зачем купили и куда ушли сладкие шекели, а стало быть доллары и ойро.
     
  • 2.39, IRASoldier_registered (ok), 15:18, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenMandriva разрабатывается на основе ROSA Linux, так что сразу выкидывай нафиг :-)

    Но даже Mageia - смысл в её существовании неочевиден при наличии современных дистров от Red Hat.


     

  • 1.8, name (??), 10:05, 13/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну наконец то ядро быстрее грузится, больше времени останется на тормоза systemd
     
  • 1.19, Аноним (19), 11:22, 13/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Из всей этой ветки признаю только OpenMandriva и Mageia. На новом ноуте только они встали, а Rosa увы - никакие танцы с бубнами не прокатили.Да и не особо Rosa быстра на поддержку новых систем. Прикупили, а делать с ним не знаю что.

    А вообще касаемо OpenMandriva так и Mageia, это извечные проблемы с проприетарными драйверами. Причём лично для меня это именно в них ощущается. Поэтому пришлось отказаться от это ветки вообще в пользу других Linux где с этим таких трудностей не возникает. В Ubuntu, Fedora или Arch я это решил гораздо быстрее и проще чем в них.

     
  • 1.23, Анонимище (?), 12:19, 13/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите, в этом дистре учетная запись root залочена или нет? Да, и еще, доступен ли в репах QtCreator 4.14?
     
  • 1.26, Zitz (?), 13:10, 13/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какие у него киллер фичи, ради которых стоит использовать именно его, а не другой дистрибутив?
     
     
  • 2.33, Аноним (29), 13:49, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уникальное торговое предложение (УТП; англ. Unique Selling Proposition, Unique Selling Point; USP) или уникальное товарное утверждение — отличительный потребительский мотив, альтернатива имиджевой и «развлекательной» рекламы. УТП — это часть конкурентного преимущества, на основе которого клиент выбирает компанию или товар (исходя из свойств товара или услуги)[1].
     

  • 1.34, Аноним (34), 14:17, 13/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    >сборка "znver1"

    Сначала прочитал как "zver"

     
     
  • 2.35, Аноним (29), 14:32, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я до сих пор не понимаю почему ZverCD не стал производить свой дистрибутив линукса, популярность уже есть.
     
     
  • 3.48, Аноним (-), 16:49, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вендузятник не смог в Линукс. Классика.
     

  • 1.37, Андрей (??), 15:02, 13/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что в этом дистрибутиве с русским языком из коробки? Как крутится версия для малины 4b, точно так же как тормозно как хромое Убунту, или все таки быстрее шмогли?
     
  • 1.44, Аноним (44), 16:12, 13/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Основан на Росе, значит зонды.
     
     
  • 2.49, Аноним (-), 16:49, 13/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой смышленый мальчик! Лови плюс.
     
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