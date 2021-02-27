Выпуск дистрибутива Mageia 8, форка Mandriva Linux

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|2.9, Аноним (9), 11:54, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но он тоже не заменяет Windows, как и тот mdk, который apt ¯\_(ツ)_/¯.
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|3.20, n00by (ok), 12:40, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тот мдк (его остатки) вроде роса
> выкинула.
Именно так. Ещё и зачем-то денег потратила. Интересно, зачем? Как они сами говорят по поводу коммуниздинга кода: "GPL же!"
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|1.3, Fracta1L (ok), 11:19, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В чём смысл его теперешнего существования?
Пакетный менеджер у них такой же тормозной, что и раньше?
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|3.7, Аноним (2), 11:48, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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DВот ненадо тут заливать. Люди пользуются как основой. Особенно там где инет слабый и/или дорогой. Это вы с халявными мегабитами в виртуалке потестить и плюнуть, а то ещё и минисд по инету устанавливаете.
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|3.17, KHD (ok), 12:23, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, менять новую видеокарту, особенно сейчас, когда нормальных нет, а если появляться, то за конский ценник, и всё ради говносборочки...Почему то ни в убунте, ни в росе, ни в опенсусе таких проблем нет.
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|4.22, Аноним (22), 13:00, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В 20.04.2 такие проблемы есть, по крайней мере для моей GTX 1650, новое ядро не совместимо со сборками драйвера nvidia и пунк установке не активен. Если откатиться на ядро от 20.04.1 то все ОК, в Linux Mint тоже все ОК, там по умолчанию стабильное ядро. Но в целом я nvidia под Ubuntu не использую, моей интегрированной AMD Radeon RX Vega 10 вполне хватает.
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|5.24, KHD (ok), 13:04, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В 20.04.2 такие проблемы есть, по крайней мере для моей GTX 1650,
> новое ядро не совместимо со сборками драйвера nvidia и пунк установке
> не активен. Если откатиться на ядро от 20.04.1 то все ОК,
> в Linux Mint тоже все ОК, там по умолчанию стабильное ядро.
> Но в целом я nvidia под Ubuntu не использую, моей интегрированной
> AMD Radeon RX Vega 10 вполне хватает.
У меня 1650 super и сейчас кубунта 21.04 не давно обновил, с месяц где то, но на 20.04 никаких проблем не было, всё устанавливалось и работало.
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|2.25, пепег (?), 13:05, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Пробовал, нет нормальной установки дров невидии, снёс
Там драйвера всегда свежие прямо в репозитории доступны, совсем алеша чтоли?
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|1.11, Аноним (11), 11:56, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В базовый набор кодеков включена поддержка формата mp3, патенты на который истекли в 2017 году.
Быстро они сориентировались ☺️
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|1.13, hazard157mail.ru (?), 11:57, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Это лучший KDE дистрибутив. Много лет использовал на всех своих компьютерах, в том числе при разворачивании систем у заказчиков.
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|1.18, пепег (?), 12:31, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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когда начнется работа по переписыванию drak* утилит с perl на что-нибудь нормальное?
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|1.19, user90 (?), 12:31, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> проекта Mandriva
Йузал в детстве) Нравилось тогда, но счас уже попахивает некрофилией.
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|1.28, Rev (?), 13:14, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Firefox 78
Бля, в FF 86 огромный прирост производительности отрисовки по сравнению даже с 85.0.2, а эти на таком старье сидят :((
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|1.29, Аноним (29), 13:19, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я использовал первый релиз. Даже по статье Додонова пересобирал пакеты без PulseAudio. А начиная со второго релиза, там невыключаемый Systemd, и няшный GNOME2 убрали.
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