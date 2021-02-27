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Выпуск дистрибутива Mageia 8, форка Mandriva Linux

27.02.2021 10:48

Спустя почти два года с момента прошлого значительного выпуска опубликован релиз Linux-дистрибутива Mageia 8, в рамках которого независимым сообществом энтузиастов развивается форк проекта Mandriva. Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные DVD-сборки (4 ГБ) и набор Live-сборок (3 ГБ) на базе GNOME, KDE и Xfce.

Ключевые улучшения:

  • Обновлены версии пакетов, включая ядро Linux 5.10.16, glibc 2.32, LLVM 11.0.1, GCC 10.2, rpm 4.16.1.2, dnf 4.6.0, Mesa 20.3.4, X.Org 1.20.10, Firefox 78, Chromium 88, LibreOffice 7.0.4.2, Python 3.8.7, Perl 5.32.1, Ruby 2.7.2, Rust 1.49.0, PHP 8.0.2, Java 11, Qt 5.15.2, GTK 3.24.24/4.1.0, QEmu 5.2, Xen 4.14, VirtualBox 6.1.18.
  • Обновлены версии рабочих столов KDE Plasma 5.20.4, GNOME 3.38, Xfce 4.16, LXQt 0.16.0, MATE 1.24.2, Cinnamon 4.8.3 и Enlightenment E24.2. Сеанс с GNOME теперь по умолчанию запускается с использованием Wayland, а в сеанс KDE добавлена опциональная поддержка Wayland.
  • В инсталлятор добавлена поддержка установки на разделы с файловой системой F2FS. Расширен спектр поддерживаемых беспроводных чипов и добавлена возможность загрузки установочного образа (Stage2) по Wi-Fi с подключением через WPA2 (ранее поддерживался только WEP). В редакторе дисковых разделов улучшена поддержка файловых систем NILFS, XFS, exFAT и NTFS.
  • Значительно ускорена загрузка и установка дистрибутива в Live-режиме, благодаря задействованию алгоритма сжатия Zstd в squashfs и оптимизации определения оборудования. Добавлена поддержка установки обновлений на последней стадии инсталляции дистрибутива.
  • В режим загрузки для восстановления после сбоя добавлена поддержка восстановления шифрованных разделов LVM/LUKS.
  • В пакетный менеджер rpm добавлены оптимизации для SSD-накопителей и задействовано сжатие метаданных при помощи алгоритма Zstd вместо Xz. В urpmi добавлена опция для переустановки пакетов.
  • Проведена чистка дистрибутива от модулей, привязанных к Python2.
  • Переработано приложение MageiaWelcome, предназначенное для первичной настройки и ознакомления пользователя с системой. Приложение написано на Python с использованием QML, теперь поддерживает изменение размера окна и оснащено линейным интерфейсом, предлагающим пользователю последовательность шагов по настройке.
  • В Isodumper, утилиту для записи ISO-образов на внешние накопители, добавлена поддержка верификации образов с использованием контрольных сумм sha3 и возможность хранения раздела с сохраняющимися данными пользователей в зашифрованном виде.
  • В базовый набор кодеков включена поддержка формата mp3, патенты на который истекли в 2017 году. Для H.264, H.265/HEVC и AAC требуется установка дополнительных кодеков.
  • Продолжена работа по обеспечению поддержки платформы ARM и переводу данной архитектуры в число первичных. Официальные сборки для ARM пока не формируются, а инсталлятор остаётся экспериментальным, но уже обеспечена сборка всех пакетов для AArch64 и ARMv7.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mageia.org/en/202...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 4.2
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Mageia 7, форка Mandriva Linux
  4. OpenNews: Скомпрометирована инфраструктура проекта Mageia
  5. OpenNews: Из Mandriva ушли почти все разработчики и основали форк проекта - Mageia
  6. OpenNews: Первый бета-выпуск мобильной платформы /e/, развиваемой создателем Mandrake Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54665-mageia
Ключевые слова: mageia, mandriva
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Michael Shigorin (ok), 11:16, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Насколько понимаю, это тот mdk, который mdk.
     
     
  • 2.5, Леголас (ok), 11:29, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > это тот mdk, который mdk

    🤔

     
  • 2.9, Аноним (9), 11:54, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но он тоже не заменяет Windows, как и тот mdk, который apt ¯\_(ツ)_/¯.
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:54, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот мдк (его остатки) вроде роса выкупила.
     
     
  • 3.20, n00by (ok), 12:40, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тот мдк (его остатки) вроде роса
    > выкинула.

    Именно так. Ещё и зачем-то денег потратила. Интересно, зачем? Как они сами говорят по поводу коммуниздинга кода: "GPL же!"

     
  • 3.21, Аноним (21), 12:44, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А роса то жива еще? А то последний релиз в 2019 был...
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 13:12, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Живее всех живых. С 4 кедами даже есть 11 фреш.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:17, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хороший дистр, очень Сизиф альтовский напоминает,
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:57, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сизиф не дистр
     

  • 1.3, Fracta1L (ok), 11:19, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В чём смысл его теперешнего существования?

    Пакетный менеджер у них такой же тормозной, что и раньше?

     
     
  • 2.4, Аноним (2), 11:27, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неплох вроде и с флешки норм обновление отрабатывает.
     
  • 2.6, iPony129412 (?), 11:43, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Луддитам всяким там понасталгировать в виртуалке... один час.
     
     
  • 3.7, Аноним (2), 11:48, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    DВот ненадо тут заливать. Люди пользуются как основой. Особенно там где инет слабый и/или дорогой. Это вы с халявными мегабитами в виртуалке потестить и плюнуть, а то ещё и минисд по инету устанавливаете.
     
     
  • 4.16, Fracta1L (ok), 12:11, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Особенно там где инет слабый и/или дорогой

    В чём логика?

     
     
  • 5.26, Аноним (27), 13:09, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В неперекачивании базы очевидно.
     

  • 1.8, KHD (ok), 11:50, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пробовал, нет нормальной установки дров невидии, снёс
     
     
  • 2.14, Аноним (12), 11:58, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проще невидию снести, время жизни и нервы дороже.
     
     
  • 3.17, KHD (ok), 12:23, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да, менять новую видеокарту, особенно сейчас, когда нормальных нет, а если появляться, то за конский ценник, и всё ради говносборочки...Почему то ни в убунте, ни в росе, ни в опенсусе таких проблем нет.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 13:00, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В 20.04.2 такие проблемы есть, по крайней мере для моей GTX 1650, новое ядро не совместимо со сборками драйвера nvidia и пунк установке не активен. Если откатиться на ядро от 20.04.1 то все ОК, в Linux Mint тоже все ОК, там по умолчанию стабильное ядро. Но в целом я nvidia под Ubuntu не использую, моей интегрированной AMD Radeon RX Vega 10 вполне хватает.
     
     
  • 5.24, KHD (ok), 13:04, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В 20.04.2 такие проблемы есть, по крайней мере для моей GTX 1650,
    > новое ядро не совместимо со сборками драйвера nvidia и пунк установке
    > не активен. Если откатиться на ядро от 20.04.1 то все ОК,
    > в Linux Mint тоже все ОК, там по умолчанию стабильное ядро.
    > Но в целом я nvidia под Ubuntu не использую, моей интегрированной
    > AMD Radeon RX Vega 10 вполне хватает.

    У меня 1650 super и сейчас кубунта 21.04 не давно обновил, с месяц где то, но на 20.04 никаких проблем не было, всё устанавливалось и работало.

     
  • 2.25, пепег (?), 13:05, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Пробовал, нет нормальной установки дров невидии, снёс

    Там драйвера всегда свежие прямо в репозитории доступны, совсем алеша чтоли?

     

  • 1.11, Аноним (11), 11:56, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В базовый набор кодеков включена поддержка формата mp3, патенты на который истекли в 2017 году.

    Быстро они сориентировались ☺️

     
  • 1.13, hazard157mail.ru (?), 11:57, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это лучший KDE дистрибутив. Много лет использовал на всех своих компьютерах, в том числе при разворачивании систем у заказчиков.
     
  • 1.15, Кир (?), 12:06, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    очередная атака мертвецов
     
  • 1.18, пепег (?), 12:31, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда начнется работа по переписыванию drak* утилит с perl на что-нибудь нормальное?
     
     
  • 2.23, Сейд (ok), 13:00, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Swift.
     

  • 1.19, user90 (?), 12:31, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > проекта Mandriva

    Йузал в детстве) Нравилось тогда, но счас уже попахивает некрофилией.

     
  • 1.28, Rev (?), 13:14, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Firefox 78

    Бля, в FF 86 огромный прирост производительности отрисовки по сравнению даже с 85.0.2, а эти на таком старье сидят :((

     
  • 1.29, Аноним (29), 13:19, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я использовал первый релиз. Даже по статье Додонова пересобирал пакеты без PulseAudio. А начиная со второго релиза, там невыключаемый Systemd, и няшный GNOME2 убрали.
     
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