Выпуск дистрибутива Mageia 8, форка Mandriva Linux

2.14 , Аноним ( 12 ), 11:58, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Проще невидию снести, время жизни и нервы дороже.

3.17 , KHD ( ok ), 12:23, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну да, менять новую видеокарту, особенно сейчас, когда нормальных нет, а если появляться, то за конский ценник, и всё ради говносборочки...Почему то ни в убунте, ни в росе, ни в опенсусе таких проблем нет.

4.22 , Аноним ( 22 ), 13:00, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В 20.04.2 такие проблемы есть, по крайней мере для моей GTX 1650, новое ядро не совместимо со сборками драйвера nvidia и пунк установке не активен. Если откатиться на ядро от 20.04.1 то все ОК, в Linux Mint тоже все ОК, там по умолчанию стабильное ядро. Но в целом я nvidia под Ubuntu не использую, моей интегрированной AMD Radeon RX Vega 10 вполне хватает.

5.24 , KHD ( ok ), 13:04, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В 20.04.2 такие проблемы есть, по крайней мере для моей GTX 1650,

> новое ядро не совместимо со сборками драйвера nvidia и пунк установке

> не активен. Если откатиться на ядро от 20.04.1 то все ОК,

> в Linux Mint тоже все ОК, там по умолчанию стабильное ядро.

> Но в целом я nvidia под Ubuntu не использую, моей интегрированной

> AMD Radeon RX Vega 10 вполне хватает. У меня 1650 super и сейчас кубунта 21.04 не давно обновил, с месяц где то, но на 20.04 никаких проблем не было, всё устанавливалось и работало. 2.25 , пепег ( ? ), 13:05, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Пробовал, нет нормальной установки дров невидии, снёс Там драйвера всегда свежие прямо в репозитории доступны, совсем алеша чтоли?

