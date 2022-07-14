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Для Lubuntu 22.04 подготовлены сборки с пользовательским окружением LXQt 1.1

14.07.2022 13:21

Разработчики дистрибутива Lubuntu объявили о публикации PPA-репозитория Lubuntu Backports, предлагающего пакеты для установки в Lubuntu/Ubuntu 22.04 актуального выпуска пользовательского окружения LXQt 1.1. В изначальных сборках Lubuntu 22.04 поставляется устаревшая ветка LXQt 0.17, опубликованная в апреле 2021 года.

Репозиторий Lubuntu Backports пока находится на стадии бета-тестирования и создан по аналогии с репозиторем со свежими версиями рабочего стола KDE, сопровождаемым разработчиками Kubuntu и KDE Neon. Официальный релиз бэкпортов намечен на 19 июля, если не будет выявлено значимых проблем.

  1. Главная ссылка к новости (https://lubuntu.me/jammy-backp...)
  2. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения LXQt 1.1
  3. OpenNews: Опубликованы сборки дистрибутива OpenMandriva с пользовательским окружением LXQt
  4. OpenNews: Первый выпуск LWQt, варианта оболочки LXQt на базе Wayland
  5. OpenNews: KDE neon объявил о прекращении формирования LTS-сборок
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 22.04 LTS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57503-lxqt
Ключевые слова: lxqt, lubuntu, ppa
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 13:36, 14/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    PPA-репозитории небезопасны, там могут быть бэкдоры, держу в курсе
     
     
  • 2.2, вап (?), 13:39, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    вообще сторонние репозитории не безопасны, все без исключения
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 13:46, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Официальные тоже
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 15:32, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому надо собирать свистему самому и держать свой репо с прошедшим проверку софтом.
     
  • 2.8, hefenud (ok), 14:53, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Любой репозиторий, кроме твоего лично в котором все исходники написаны тобой лично и пакеты собраны на твоем компе под управлением написанной тобой ОС могут быть небезопасны для тебя
     
     
  • 3.11, Аноним (10), 15:33, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в котором все исходники написаны тобой лично

    В больших конторах обычно софт проходит экспертизу а потом юзается из локального репо.

     
     
  • 4.19, Аноним (1), 17:05, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу видно не знакомого с темой человека!
     

  • 1.3, Иван Ворстаненко (?), 13:43, 14/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Lubuntu ещё кто-то пользуется?
    Держите в курсе
     
     
  • 2.5, worldmind (?), 13:52, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да, отличный дистр
     
  • 2.9, Какаянахренразница (ok), 15:00, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но 18.04. Пытался обновиться до 20.04, но что-то пошло не так и в итоге переустановил. Да-да, я в курсе, что "у меня не получилось" это отличный багрепорт.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 16:27, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недавно обновился с 20.04 сразу до 22.04. Всё работает, горд собой. Только пришлось повозиться с дровами н-видии и звука почему-то нет...
     
  • 2.26, Аноним (26), 18:00, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    720p60 без дерганий на HD 3000 в чроме с ускорением
     

  • 1.6, Аноним (6), 14:01, 14/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то с дизайном у них не то. Версия на LXDE была лучше. Как впрочем и сам LXQt пока не дотягивает. Даже панели толком не настраиваются.
     
     
  • 2.7, вап (?), 14:41, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они по маленьку пилят, с каждым разом лучше и лучше
     
  • 2.12, Аноним (10), 15:36, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если хочешь чтобы что-то добавили, попробуй написать реквест им напрямую  в гитхаб. У них не было иконок на рабочем столе (компьютерр, коки, корзина), пока не попросил в гитхабе.
     
     
  • 3.21, Анончик (?), 17:15, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не факт что добавят https://github.com/lxqt/pcmanfm-qt/issues/1614
     
     
  • 4.24, Аноним (10), 17:44, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не факт, но дали ссылку на подробный ответ. Вполне себе адекватное поведение.
     
  • 2.14, eugener (ok), 15:41, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На qt всё выглядит не очень.
     
     
  • 3.15, Попандопала (?), 16:12, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое омерзительное, что есть поклонники считающие это рили интересным.gg
     
     
  • 4.17, Аноним (10), 16:36, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На GTK есть же из чего выбрать (MATE, Cinamon, XCFE, etc...), в чём проблема?
     
     
  • 5.18, Попандопала (?), 16:55, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В том что обижают ГТК jgtyytnjdws, вот в новостях про куте мщу немного справедливости ради,а так мне на самом деле фиолетово.D
     
  • 2.20, Аноним (1), 17:06, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У LXQt еще и плохо сделана оптимизация... Складывается впечатление что разработчики не профессионалы
     
     
  • 3.22, Аноним (6), 17:16, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На гтк пилили сносно вполне, а тут взяли и деградировали.
     

  • 1.23, Аноним_t (?), 17:37, 14/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, клёво. Обновлюсь наверное.

    Может кто подскажет по lubuntu 22.04. Почему-то не сохраняется комбинация для переключения клавиатуры. Каждый раз в настройках ставлю свою комбинацию, и каждый раз она возвращается на Alt+Shift. Причём когда я озверел, и поставил комбинацию None, она, с-ка, сохранилась :-)

     
  • 1.25, Konqi (?), 17:50, 14/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это правильно, ИМХО.
    Для Ubuntu Mate 20.04 Martin Wimpress тоже создал в свое время PPA с Mate 1.26.
    И KDE Neon еще рагьше возник.
    Теперь вот Lubuntu.
    На базе LTS вполне себе годно обновлять DE.
     

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