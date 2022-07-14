Для Lubuntu 22.04 подготовлены сборки с пользовательским окружением LXQt 1.1

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|1.1, Аноним (1), 13:36, 14/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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PPA-репозитории небезопасны, там могут быть бэкдоры, держу в курсе
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|2.2, вап (?), 13:39, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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вообще сторонние репозитории не безопасны, все без исключения
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|4.10, Аноним (10), 15:32, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поэтому надо собирать свистему самому и держать свой репо с прошедшим проверку софтом.
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|2.8, hefenud (ok), 14:53, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Любой репозиторий, кроме твоего лично в котором все исходники написаны тобой лично и пакеты собраны на твоем компе под управлением написанной тобой ОС могут быть небезопасны для тебя
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|3.11, Аноним (10), 15:33, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>в котором все исходники написаны тобой лично
В больших конторах обычно софт проходит экспертизу а потом юзается из локального репо.
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|2.9, Какаянахренразница (ok), 15:00, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, но 18.04. Пытался обновиться до 20.04, но что-то пошло не так и в итоге переустановил. Да-да, я в курсе, что "у меня не получилось" это отличный багрепорт.
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|3.16, Аноним (16), 16:27, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Недавно обновился с 20.04 сразу до 22.04. Всё работает, горд собой. Только пришлось повозиться с дровами н-видии и звука почему-то нет...
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|1.6, Аноним (6), 14:01, 14/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что-то с дизайном у них не то. Версия на LXDE была лучше. Как впрочем и сам LXQt пока не дотягивает. Даже панели толком не настраиваются.
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|2.7, вап (?), 14:41, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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они по маленьку пилят, с каждым разом лучше и лучше
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|2.12, Аноним (10), 15:36, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если хочешь чтобы что-то добавили, попробуй написать реквест им напрямую в гитхаб. У них не было иконок на рабочем столе (компьютерр, коки, корзина), пока не попросил в гитхабе.
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|4.24, Аноним (10), 17:44, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не факт, но дали ссылку на подробный ответ. Вполне себе адекватное поведение.
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|4.17, Аноним (10), 16:36, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На GTK есть же из чего выбрать (MATE, Cinamon, XCFE, etc...), в чём проблема?
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|5.18, Попандопала (?), 16:55, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В том что обижают ГТК jgtyytnjdws, вот в новостях про куте мщу немного справедливости ради,а так мне на самом деле фиолетово.D
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|2.20, Аноним (1), 17:06, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У LXQt еще и плохо сделана оптимизация... Складывается впечатление что разработчики не профессионалы
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|1.23, Аноним_t (?), 17:37, 14/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О, клёво. Обновлюсь наверное.
Может кто подскажет по lubuntu 22.04. Почему-то не сохраняется комбинация для переключения клавиатуры. Каждый раз в настройках ставлю свою комбинацию, и каждый раз она возвращается на Alt+Shift. Причём когда я озверел, и поставил комбинацию None, она, с-ка, сохранилась :-)
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|1.25, Konqi (?), 17:50, 14/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это правильно, ИМХО.
Для Ubuntu Mate 20.04 Martin Wimpress тоже создал в свое время PPA с Mate 1.26.
И KDE Neon еще рагьше возник.
Теперь вот Lubuntu.
На базе LTS вполне себе годно обновлять DE.
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