Для Lubuntu 22.04 подготовлены сборки с пользовательским окружением LXQt 1.1

Разработчики дистрибутива Lubuntu объявили о публикации PPA-репозитория Lubuntu Backports, предлагающего пакеты для установки в Lubuntu/Ubuntu 22.04 актуального выпуска пользовательского окружения LXQt 1.1. В изначальных сборках Lubuntu 22.04 поставляется устаревшая ветка LXQt 0.17, опубликованная в апреле 2021 года.

Репозиторий Lubuntu Backports пока находится на стадии бета-тестирования и создан по аналогии с репозиторем со свежими версиями рабочего стола KDE, сопровождаемым разработчиками Kubuntu и KDE Neon. Официальный релиз бэкпортов намечен на 19 июля, если не будет выявлено значимых проблем.



