KDE neon объявил о прекращении формирования LTS-сборок

2.2 , Fogma ( ? ), 16:08, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Я наоборот в мае прошлого года с kubuntu убежал на neon и не жалею. Сижу на user edition и рад. Не вижу смысла в LTS. Комп рабочий.

3.4 , Аноним ( 1 ), 16:11, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – интересна причина более свежее kde или перегруз софтом и snap кубунту

4.12 , НяшМяш ( ok ), 16:26, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как минимум более починеный KDE. Например, в 5.21 kwin основательно перепилили, теперь даже переключатель есть между плавностью и скоростью. Смог избавиться от kwin_lowlatency наконец-то.

5.24 , Аноним ( 24 ), 17:56, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – KDE настолько стабильно, что пользователи вечно сидят на альфа релизах в надежде, что "ну вот там-то всё починено"!

6.43 , Аноним ( 43 ), 19:39, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Тут хотя бы есть надежда, в гноме и её нет, хотя он и до альфы не дотягивает

6.72 , ilyafedin ( ok ), 21:51, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сейчас бы сидеть на версиях двухлентей давности и еще жаловаться. Во всем нормально мире стабильные релизы - это стабильные релизы, только почему-то в местном майндсете всё, что не протухший LTS - это альфа-версии.

5.40 , Аноним ( 40 ), 19:19, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Переключатель производительности эффектов?

О же ещё, вроде, в KDE 4.х был...

5.53 , Аноним ( 53 ), 20:52, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – и от тиринга/залипаний экрана избавиться удалось?

4.62 , Аноним ( 62 ), 21:20, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну конечно давайте как раньше по 10 лет сидеть на древнем софте и жаловаться что нету софта. Да и зачем тогда использовать KDE если использовать старые версии. Так можно и на крысе сидеть на ней за 10 лет ничего не изменилось.

2.7 , Аноним ( 7 ), 16:21, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Сидеть на Neon LTS — это как одной ж на двух стульях.

3.19 , Аноним ( 1 ), 16:37, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Neon LTS = Kubuntu LTS

2.20 , Atterratio ( ok ), 16:52, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Давай к нам на Arch)

3.29 , Led ( ok ), 18:29, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вечерняя школа?

3.31 , lufog ( ok ), 18:47, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Усе, установщик добавили, теперь ни илитна!

3.44 , Аноним ( 1 ), 19:52, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно или Manjaro

2.26 , NameName ( ? ), 18:17, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – Что кубунта ваша, что кодое неон, всё лагучий и падающий мусор. Перешёл на манджару с кде на вейланде: работает идеально, никогда ещё не получал такого удовольствия от десктопного линукса.

3.28 , sr71 ( ? ), 18:27, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – В KDE шрифты ужасные, в GNOME намного лучше и сглаживание более качественное.

4.30 , Аноним ( 30 ), 18:44, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Б-гмерзких гномосеков в этом треде за линуксоидов не считают

5.39 , псевдонимус ( ? ), 19:18, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Их и за людей считать не стоит.

4.63 , Аноним ( 62 ), 21:21, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну конечно как вам в Гноме запретили менять шрифты, так у тебя и атрофировалась та часть мозга, которая могла подумать что шрифты можно самому заменить.

2.61 , Аноним ( 62 ), 21:18, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так этот LTS и нужен был для дистров с большим сроком поддержки. Зачем его стали тащить в Неон тащить не понятно.

2.77 , Аноним ( - ), 21:56, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И это хорошо!