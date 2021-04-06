KDE neon объявил о прекращении формирования LTS-сборок

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|2.2, Fogma (?), 16:08, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я наоборот в мае прошлого года с kubuntu убежал на neon и не жалею. Сижу на user edition и рад. Не вижу смысла в LTS. Комп рабочий.
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|3.4, Аноним (1), 16:11, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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интересна причина более свежее kde или перегруз софтом и snap кубунту
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|4.12, НяшМяш (ok), 16:26, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как минимум более починеный KDE. Например, в 5.21 kwin основательно перепилили, теперь даже переключатель есть между плавностью и скоростью. Смог избавиться от kwin_lowlatency наконец-то.
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|5.24, Аноним (24), 17:56, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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KDE настолько стабильно, что пользователи вечно сидят на альфа релизах в надежде, что "ну вот там-то всё починено"!
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|6.43, Аноним (43), 19:39, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Тут хотя бы есть надежда, в гноме и её нет, хотя он и до альфы не дотягивает
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|6.72, ilyafedin (ok), 21:51, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас бы сидеть на версиях двухлентей давности и еще жаловаться. Во всем нормально мире стабильные релизы - это стабильные релизы, только почему-то в местном майндсете всё, что не протухший LTS - это альфа-версии.
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|5.40, Аноним (40), 19:19, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Переключатель производительности эффектов?
О же ещё, вроде, в KDE 4.х был...
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|4.62, Аноним (62), 21:20, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну конечно давайте как раньше по 10 лет сидеть на древнем софте и жаловаться что нету софта. Да и зачем тогда использовать KDE если использовать старые версии. Так можно и на крысе сидеть на ней за 10 лет ничего не изменилось.
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|2.26, NameName (?), 18:17, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Что кубунта ваша, что кодое неон, всё лагучий и падающий мусор. Перешёл на манджару с кде на вейланде: работает идеально, никогда ещё не получал такого удовольствия от десктопного линукса.
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|3.28, sr71 (?), 18:27, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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В KDE шрифты ужасные, в GNOME намного лучше и сглаживание более качественное.
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|4.30, Аноним (30), 18:44, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Б-гмерзких гномосеков в этом треде за линуксоидов не считают
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|4.63, Аноним (62), 21:21, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну конечно как вам в Гноме запретили менять шрифты, так у тебя и атрофировалась та часть мозга, которая могла подумать что шрифты можно самому заменить.
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|2.61, Аноним (62), 21:18, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так этот LTS и нужен был для дистров с большим сроком поддержки. Зачем его стали тащить в Неон тащить не понятно.
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|1.3, Аноним (3), 16:11, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Очень жаль( Только недавно перешел на KDE Neon с kubuntu, был потрясен насколько linux может хорошо работать.
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|3.17, Аноним (1), 16:35, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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новая kde и предустановленный flatpak а snap выключается галкой ну и софтом не перегружен
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|3.59, Аноним (53), 21:13, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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уровнем чсв видимо.
Перешел обратно. ну есть недоработки конечно, но непринципильные.
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|3.64, Аноним (62), 21:23, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато в Неоне глюки быстрее чинят вот недавно переключение на внешний монитор сломали.Так починили меньше чем за неделю.
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|4.65, Аноним (62), 21:25, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обычный mechrevo code 01 можешь на алике таких заказать пучек. Только пошлину придется платить.
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|1.9, Аноним (9), 16:23, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
относительно низкая востребованность LTS-сборок у пользователей Вот это брехн... большой текст свёрнут, показать
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|2.38, Аноним (38), 19:18, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, очень странно. У всех кого страшивал - почти все пользуются LTS.
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|4.55, VINRARUS (ok), 21:00, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Или собрать волю в кулак и перейти на OpenSUSE Leap — континент стабильности c уровнем закончености KDE в 100%.
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|1.21, Аноним (21), 17:06, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кому нужно стабильности - есть kubuntu, а neon про другое. Пользовался неоном одно время, и да, он глючен, мне воевать с ним было неохота, да и kde... Какой-то гном наоборот. Там где у гнома одна кнопка, у кде 100500 кнопок, крутилок, ползунков, и прочих... настроек.
Так что пусть неон будет этакой kde-testing веткой,как и задумывалось. Вполне логично, и я их поддерживаю.
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|2.66, Аноним (62), 21:27, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С обоями чтобы его какой-нибудь корп купил и мы остались на бобах. Отличная логика.
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|1.33, BrainFucker (ok), 19:09, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ушёл когда-то с Kubuntu на Neon, когда там положили кривые кеды.
Жаль что LTS выпиливают. Ну ок, попробую попользоваться не LTS, а там посмотрим, стоит ли продолжать. В конце концов каждый день обновляться никто не заставляет, если особой необходимости нет, можно отложить обновление как будет удобно.
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|1.42, Ssss (?), 19:31, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Юзаю Убунту 20.04 LTS с Гномом и вам советую
Остальное просто тупо хуже
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|2.47, Анончик (?), 20:16, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пользуйтесь своим гномом сами. От гнома нервными становятся и травлю на Столлмана устраивают!
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|1.49, Аноним (49), 20:24, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Стабильный - нестабильный, что за ерунда? дистрибутив всегда должен быть стабильным.
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|1.50, Твой батя (?), 20:25, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какое десктопное окружение в 2к21 самое стабильное, но чтобы выглядело норм? Что лучше ставить?
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|3.69, Твой батя (?), 21:31, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы выглядело норм я имел в виду чтобы посовременнее. Ну типа как в оффтопике или OS X
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|2.67, Аноним (62), 21:29, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сабж ставь не ошибешься. Он всегда на последней Ubuntu LTS сейчас 20.04. Если не принципиально сидеть обязательно на 18.04 то нет проблем.
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|2.81, Аноним (-), 22:29, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Fedora 34. Наиболее вылизанный дистр. Уж Gnome или Kde — дело вкуса. И то, и другое красивое и стабильное как топор.
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|1.54, Аноним (54), 20:59, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> если стабильность рабочего стола не критична
- У вашего стола ножки отваливаются.
- Да это не критично.
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