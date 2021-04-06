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KDE neon объявил о прекращении формирования LTS-сборок

06.04.2021 15:55

Разработчики проекта KDE Neon, формирующего Live-сборки с актуальными версиями программ и компонентов KDE, сообщили о прекращении разработки LTS-редакции KDE neon Plasma, поддержка которой осуществлялась восемнадцать месяцев вместо обычных четырёх. Сборка была рассчитана на повседневное использование людьми, которые хотят получить новые версии приложений, но сохранить стабильный рабочий стол (предлагалась LTS-ветка рабочего стола Plasma, но самые свежие версии приложений).

Прекращение формирование LTS-сборок KDE neon намечено на 1 июля. В качестве причин принятого решения отмечаются огромные затраты на сопровождение, несоответствие общей идее проекта (предоставление самого свежего и современного окружения KDE) и относительно низкая востребованность LTS-сборок у пользователей. Пользователям LTS-ветки KDE neon предложено перейти на обычную редакцию KDE neon User Edition, если стабильность рабочего стола не критична, или на Kubuntu LTS или openSUSE Leap, если у них есть потребность в более стабильном LTS-выпуске KDE Plasma.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.neon.kde.org/inde...)
  2. OpenNews: В KDE Neon реализована поддержка offline-обновлений
  3. OpenNews: Выпуск KDE Neon на базе Ubuntu 20.04
  4. OpenNews: Выпуск KDE Neon на базе Ubuntu 18.04
  5. OpenNews: Первая LTS-сборка дистрибутива KDE neon User Edition
  6. OpenNews: Нестабильные сборки KDE Neon Developer Edition переходят по умолчанию на Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54915-kde
Ключевые слова: kde, neon
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (79) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:59, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Ну вот и всё теперь назад на Kubuntu
     
     
  • 2.2, Fogma (?), 16:08, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я наоборот в мае прошлого года с kubuntu убежал на neon и не жалею. Сижу на user edition и рад. Не вижу смысла в LTS. Комп рабочий.
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 16:11, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    интересна причина более свежее kde или перегруз софтом и snap кубунту
     
     
  • 4.12, НяшМяш (ok), 16:26, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как минимум более починеный KDE. Например, в 5.21 kwin основательно перепилили, теперь даже переключатель есть между плавностью и скоростью. Смог избавиться от kwin_lowlatency наконец-то.
     
     
  • 5.24, Аноним (24), 17:56, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    KDE настолько стабильно, что пользователи вечно сидят на альфа релизах в надежде, что "ну вот там-то всё починено"!
     
     
  • 6.43, Аноним (43), 19:39, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тут хотя бы есть надежда, в гноме и её нет, хотя он и до альфы не дотягивает
     
  • 6.72, ilyafedin (ok), 21:51, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас бы сидеть на версиях двухлентей давности и еще жаловаться. Во всем нормально мире стабильные релизы - это стабильные релизы, только почему-то в местном майндсете всё, что не протухший LTS - это альфа-версии.
     
  • 5.40, Аноним (40), 19:19, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переключатель производительности эффектов?
    О же ещё, вроде, в KDE 4.х был...
     
  • 5.53, Аноним (53), 20:52, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и от тиринга/залипаний экрана избавиться удалось?
     
  • 4.62, Аноним (62), 21:20, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну конечно давайте как раньше по 10 лет сидеть на древнем софте и жаловаться что нету софта. Да и зачем тогда использовать KDE если использовать старые версии. Так можно и на крысе сидеть на ней за 10 лет ничего не изменилось.
     
  • 2.7, Аноним (7), 16:21, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сидеть на Neon LTS — это как одной ж на двух стульях.
     
     
  • 3.19, Аноним (1), 16:37, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Neon LTS = Kubuntu LTS
     
  • 2.20, Atterratio (ok), 16:52, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давай к нам на Arch)
     
     
  • 3.29, Led (ok), 18:29, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вечерняя школа?
     
  • 3.31, lufog (ok), 18:47, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Усе, установщик добавили, теперь ни илитна!
     
  • 3.44, Аноним (1), 19:52, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно или Manjaro
     
  • 2.26, NameName (?), 18:17, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Что кубунта ваша, что кодое неон, всё лагучий и падающий мусор. Перешёл на манджару с кде на вейланде: работает идеально, никогда ещё не получал такого удовольствия от десктопного линукса.
     
     
  • 3.28, sr71 (?), 18:27, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В KDE шрифты ужасные, в GNOME намного лучше и сглаживание более качественное.
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 18:44, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Б-гмерзких гномосеков в этом треде за линуксоидов не считают
     
     
  • 5.39, псевдонимус (?), 19:18, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Их и за людей считать не стоит.
     
  • 4.63, Аноним (62), 21:21, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну конечно как вам в Гноме запретили менять шрифты, так у тебя и атрофировалась та часть мозга, которая могла подумать что шрифты можно самому заменить.
     
  • 2.61, Аноним (62), 21:18, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так этот LTS и нужен был для дистров с большим сроком поддержки. Зачем его стали тащить в Неон тащить не понятно.
     
  • 2.77, Аноним (-), 21:56, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это хорошо!
     

  • 1.3, Аноним (3), 16:11, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Очень жаль( Только недавно перешел на KDE Neon с kubuntu, был потрясен насколько linux может хорошо работать.
     
     
  • 2.5, антифрактал (?), 16:18, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и чем принципиально отличается Неон от Кубунты?
     
     
  • 3.15, Аноним (1), 16:34, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    принципиально более свежей kde
     
  • 3.17, Аноним (1), 16:35, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    новая kde и предустановленный flatpak а snap выключается галкой ну и софтом не перегружен
     
  • 3.59, Аноним (53), 21:13, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уровнем чсв видимо.
    Перешел обратно. ну есть недоработки конечно, но непринципильные.
     
  • 2.23, AleksK (ok), 17:29, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Наоборот он заметно более глючный чем kubuntu
     
     
  • 3.64, Аноним (62), 21:23, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато в Неоне глюки быстрее чинят вот недавно переключение на внешний монитор сломали.Так починили меньше чем за неделю.
     
  • 2.35, Аноним (35), 19:16, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На https://kde.slimbook.es  зацени братан
     
     
  • 3.37, Аноним (35), 19:16, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://kde.slimbook.es

    /fix

     
     
  • 4.65, Аноним (62), 21:25, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычный mechrevo code 01 можешь на алике таких заказать пучек. Только пошлину придется платить.
     

  • 1.6, Аноним (6), 16:21, 06/04/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 16:22, 06/04/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.11, Stollman (?), 16:25, 06/04/2021 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
  • 3.14, Аноним (1), 16:33, 06/04/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 3.16, Аноним (16), 16:34, 06/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.13, Аноним (1), 16:32, 06/04/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.25, Аноним (25), 18:02, 06/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.27, макпыф (ok), 18:26, 06/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.32, lufog (ok), 18:57, 06/04/2021 Скрыто модератором
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  • 2.34, Аноним (34), 19:15, 06/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.41, Kuromi (ok), 19:26, 06/04/2021 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (10)

  • 1.9, Аноним (9), 16:23, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    относительно низкая востребованность LTS-сборок у пользователей Вот это брехн... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.18, Аноним (1), 16:36, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чем бойда? стабильней же неона вроде
     
  • 2.38, Аноним (38), 19:18, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, очень странно. У всех кого страшивал - почти все пользуются LTS.
     
     
  • 3.45, Аноним (1), 19:54, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь им прийдется пользоватся Kubuntu LTS так как прикрыли
     
     
  • 4.55, VINRARUS (ok), 21:00, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Или собрать волю в кулак и перейти на OpenSUSE Leap — континент стабильности c уровнем закончености KDE в 100%.
     

  • 1.21, Аноним (21), 17:06, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кому нужно стабильности - есть kubuntu, а neon про другое. Пользовался неоном одно время, и да, он глючен, мне воевать с ним было неохота, да и kde... Какой-то гном наоборот. Там где у гнома одна кнопка, у кде 100500 кнопок, крутилок, ползунков, и прочих... настроек.

    Так что пусть неон будет этакой kde-testing веткой,как и задумывалось. Вполне логично, и я их поддерживаю.

     
  • 1.22, Денис Попов (?), 17:06, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все верно. А то расплодили куду ненужных дистрлв, вместо того чтобы один пилить.
     
     
  • 2.66, Аноним (62), 21:27, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С обоями чтобы его какой-нибудь корп купил и мы остались на бобах. Отличная логика.
     

  • 1.33, BrainFucker (ok), 19:09, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ушёл когда-то с Kubuntu на Neon, когда там положили кривые кеды.
    Жаль что LTS выпиливают. Ну ок, попробую попользоваться не LTS, а там посмотрим, стоит ли продолжать. В конце концов каждый день обновляться никто не заставляет, если особой необходимости нет, можно отложить обновление как будет удобно.
     
  • 1.42, Ssss (?), 19:31, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Юзаю Убунту 20.04 LTS с Гномом и вам советую
    Остальное просто тупо хуже
     
     
  • 2.46, Аноним (1), 19:55, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Default Linux
     
  • 2.47, Анончик (?), 20:16, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пользуйтесь своим гномом сами. От гнома нервными становятся и травлю на Столлмана устраивают!
     
     
  • 3.48, Анончик (?), 20:17, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще и глину замесить любят, так вот.
     

  • 1.49, Аноним (49), 20:24, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стабильный - нестабильный, что за ерунда? дистрибутив всегда должен быть стабильным.
     
     
  • 2.58, VINRARUS (ok), 21:03, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как Windows XP SP3 — 7 лет стабильности!
     
     
  • 3.71, Аноним (1), 21:51, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    семёрка 11 лет
     
     
  • 4.78, VINRARUS (ok), 21:58, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > семёрка 11 лет

    Она без обновлений чють больше года.

     
  • 2.76, Аноним (-), 21:54, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, верните нам XP! А лучше 2000...
     

  • 1.50, Твой батя (?), 20:25, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какое десктопное окружение в 2к21 самое стабильное, но чтобы выглядело норм? Что лучше ставить?
     
     
  • 2.51, аноном (?), 20:38, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gnome 2
     
     
  • 3.69, Твой батя (?), 21:31, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы выглядело норм я имел в виду чтобы посовременнее. Ну типа как в оффтопике или OS X
     
     
  • 4.75, Аноним (-), 21:53, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тусуйся с яблочниками в гeй-барах, они подскажут...
     
  • 2.52, Аноним (49), 20:45, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет такого, только оконные менеджеры остались.
     
  • 2.67, Аноним (62), 21:29, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сабж ставь не ошибешься. Он всегда на последней Ubuntu LTS сейчас 20.04. Если не принципиально сидеть обязательно на 18.04 то нет проблем.
     
     
  • 3.70, Твой батя (?), 21:32, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недостаточно стабильно. Нет нет да отвалится что нибудь
     
     
  • 4.79, Аноним (79), 22:26, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Xfce все стабильно ничего не добавляется ничего не убавляется.
     
  • 2.73, Аноним (-), 21:52, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    KDE конечно, оно же единственное DE.
     
  • 2.81, Аноним (-), 22:29, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fedora 34. Наиболее вылизанный дистр. Уж Gnome или Kde — дело вкуса. И то, и другое красивое и стабильное как топор.
     

  • 1.54, Аноним (54), 20:59, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > если стабильность рабочего стола не критична

    - У вашего стола ножки отваливаются.

    - Да это не критично.

     
     
  • 2.57, VINRARUS (ok), 21:02, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - А шо? Могу и коленом придержать.
     
     
  • 3.68, Аноним (62), 21:29, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять же никто не запрещает перезагрузить стол)
     
  • 3.74, Аноним (74), 21:52, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если коленом одного из разработчиков - почему бы и нет.
     
     
  • 4.80, Аноним (79), 22:26, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они уже даже от одной версии стола отказались держать устали.
     

  • 1.56, VINRARUS (ok), 21:01, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Поздравляю OpenSUSE с победой!
     
  • 1.60, Аноним (62), 21:16, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже 3-ий год на Неоне и только сейчас узнал что была LTS сборка.
     

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