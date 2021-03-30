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Релиз дистрибутива Nitrux 1.3.9 с рабочим столом NX Desktop

30.03.2021 14:32

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 1.3.9, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Дистрибутив развивает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над пользовательским окружением KDE Plasma. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages и собственный центр установки приложений NX Software Center. Размер загрузочных образов составляет 4.6 ГБ и 1.4 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями.

Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. Из развиваемых проектом приложений также выделяется интерфейс для настройки межсетевого экрана NX Firewall, позволяющий управлять сетевым доступом на уровне отдельных приложений. Среди входящих в базовую поставку приложений: файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Kate, архиватор Ark, эмулятор терминала Konsole, браузер Chromium, музыкальный проигрыватель VVave, видеопроигрыватель VLC, офисный пакет LibreOffice и просмотрщик изображений Pix.

В новом выпуске:

  • Дистрибутив перешёл с пакетной базы Ubuntu (с переносом некоторых пакетов из Devuan) в пользу Debian GNU/Linux.
  • Для установки на выбор предложены пакеты с ядром Linux 5.4.108, 5.10.26, 5.11.10, Linux Libre 5.10.26 и Linux Libre 5.11.10, а также ядро 5.11 с патчами от проектов Liquorix и Xanmod.
  • Компоненты рабочего стола обновлены до версий KDE Plasma 5.21.2, KDE Frameworksn 5.79.0 и KDE Gear (KDE Applications) 20.12.3. Обновлены приложения, в том числе Kdenlive 20.12.3, LibreOffice 7.1.1, Firefox 87.0.
  • На основе темы оформления Lightly предложен новый стиль приложений KStyle, который заменил собой прошлую тему Kvantum и предлагает несколько вариантов декорирования окон. По умолчанию кнопки управления окном перенесены в левый верхний угол.
  • Переработан интерфейс для предпросмотра тем оформления.
  • Добавлены новые модули KCM (KConfig Module): Online Accounts и Software Updates.
  • До версии 1.2.1 обновлён набор приложений на основе фреймворка Maui, предназначенного для разработки кроссплатформенных графических приложений. Добавлены новые приложения Shelf и Clip.
  • Добавлено дополнение KIO Fuse, позволяющее из любых приложений обращаться к файлам на внешних хостах (SSH, SAMBA/Windows, FTP, TAR/GZip/BZip2, WebDav). KIO Fuse использует механизм FUSE для отражений внешних файлов в локальной ФС, что позволяет работать с удалёнными хранилищами не только из программ на базе KDE frameworks, но и из приложений на базе других фреймвроков, например, из LibreOffice, Firefox и приложений на основе GTK.
  • Из поставки удалены mpv и qpdfviewer.
  • На той же пакетной базе, что и основной выпуск, сформирована урезанная сборка (minimal ISO), размером 1.4 ГБ.

  1. Главная ссылка к новости (https://nxos.org/changelog/cha...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Nitrux 1.3.7 с рабочим столом NX Desktop
  3. OpenNews: Дистрибутив Nitrux уходит от использования systemd
  4. OpenNews: Microsoft представил фреймворк MAUI, создав конфликт имён с проектами Maui и Maui Linux
  5. OpenNews: ISO-образы дистрибутива Nitrux стали платными
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива NomadBSD 1.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54865-nitrux
Ключевые слова: nitrux, nomad
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, InuYasha (??), 14:40, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >По умолчанию кнопки управления окном перенесены в левый верхний угол.

    До OK и Cancel латентные эпплолюбы тоже добрались? )

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:46, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кнопки управления в верхнем левом углу действительно удобнее для мышки в правой руке.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 14:57, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем удобнее?
    Тут просто дело привычки, как и направление скролла.
     
  • 2.25, ven1 (?), 15:04, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    сделать кнопки управления окном справа и слева...очень удобно и KDE это позволяет
     

  • 1.2, hefenud (ok), 14:41, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Независимый дистрибутив построенный на Debian
    Независимый DE являющийся шкурками к KDE

    Больше бесполезности Богу Бесполезности!

     
     
  • 2.6, НяшМяш (ok), 14:47, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато OpenRC есть, уже сойдёт за уникальную фишку.
     

  • 1.3, Аноним (4), 14:43, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    С радостью перейду на этот дистро, который активно развивается, каждый месяц ключевые обновления, давненько присматриваюсь к нему(тем более после этих агрессивных личностей, которые против RMS). Отзывчивый интерфейс программ выглядит очень круто, есть версии под андроид, много интересного делают.
     
     
  • 2.34, Урри (ok), 15:54, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно такую рекламу подписывают "Виктор Сергеев", или "Анастасия Фомина".
     

  • 1.5, Аноним (5), 14:46, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит как кде. На тёмных темах в gtk3 текст такой же невидимый?
     
  • 1.7, deeaitch (ok), 14:48, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот уважаю конечно KDE, но блин ребята:

    > технологиях KDE

    Это не перебор? iPony новость писал? У него кругом технологии и кругом устаревшие.

    > Из поставки удалены mpv и qpdfviewer

    А вот это зря.

     
  • 1.8, Аноним (8), 14:49, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > OpenRC

    Слепое подражание мертвой проприетарной операционной системе UNIX®. Это как если бы любители проприетарщины еще затащили в линукс ntoskrnl.so.

     
     
  • 2.9, deeaitch (ok), 14:50, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> OpenRC
    > Слепое подражание мертвой проприетарной операционной системе UNIX®. Это как если
    > бы любители проприетарщины еще затащили в линукс ntoskrnl.so.

    Это называется здравый смысл, прикинь да

     
  • 2.12, Аноним (12), 14:53, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Слепое подражание ланчд из живой, но не менее проприетарной системы макос, конечно же будет получше.
     
     
  • 3.19, Аноним (8), 14:57, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не найдется ли у тебя где-нибудь списочка того, чему там в этом твоем "ланчд" подражали?
     
  • 2.14, eganru (?), 14:54, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я использовал какое-то время назад openRC. 10 лет. Никаких особых проблем не было.

    Что Вы свыли-то?

     
     
  • 3.27, Аноним (5), 15:12, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я и сейчас использую. Если демоны не падают, то всё в порядке. Но вот nut девайс допустим отвалился, и без перезагрузки пк его не перезапустить. о_0.
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:56, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты в последний раз, когда на заводе ударился об трубу, то что делал?
     

  • 1.10, Аноним (17), 14:50, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сижу на колибри и не компансирую себе мозги
     
  • 1.11, Аноним (11), 14:51, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А прикольно. И ядрышки свежие, и даже с патчиками Xanmod и Liquorix. Надо попробовать!
     
     
  • 2.13, Аноним (17), 14:53, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    уважаю таких как ты, ты позитивный человек, спасибо
     
     
  • 3.16, Аноним (11), 14:55, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лови плюсик!
     
     
  • 4.18, Аноним (17), 14:56, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты тоже
     
     
  • 5.22, Аноним (11), 14:59, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И ты в ответ!
     
     
  • 6.23, Аноним (17), 14:59, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ветка растёт!
     
  • 3.20, Аноним (-), 14:57, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    комент для плюсования (минусования) теми кто сейчас душит в себе петрасяна
     

  • 1.15, Аноним (11), 14:55, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Автор новости, а там точно Debian? На дистровоче пишут, что:

    >Nitrux is an Ubuntu-based Linux distribution

     
     
  • 2.26, 163 (?), 15:09, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дистрибутив перешёл с пакетной базы Ubuntu (с переносом некоторых пакетов из Devuan) в пользу Debian GNU/Linux.
     
     
  • 3.28, Аноним (11), 15:16, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отлично, спасибо.
     
  • 2.31, hefenud (ok), 15:31, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На сайте «Nitrux is a Linux desktop distribution directly based on Debian. It uses the Calamares installer and includes NX Desktop and NX Firewall on top of the KDE Plasma 5 desktop environment and MauiKit Applications»
    Так что это дисровоч ошибается
     

  • 1.29, Наблюдательный жук (?), 15:22, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чёт новости прямо как из пулемета летят - там обнова, тут релиз... Очень похоже, что от RMS отвлекают и пытаются заблюрить (blur) в памяти поганое поведение отдельных поганцев.
     
     
  • 2.33, hefenud (ok), 15:32, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Заговоры! Жыдомасоны! Рептилоиды! Абырвалг!
    А поганое поведение RMSа не заблюришь, увы
     

  • 1.30, Аноним (11), 15:24, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я правильно понимаю, что OpenRC работает в связке с SysVinit (судя по арчевики)? Я думал, это  отдельная система инициализации, а тут зоопарк, оказывается.
     
     
  • 2.32, Аноним (17), 15:32, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вроде бы генту планируют продать, поэтому не переживай
     

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