Релиз дистрибутива Nitrux 1.3.9 с рабочим столом NX Desktop

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|1.1, InuYasha (??), 14:40, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>По умолчанию кнопки управления окном перенесены в левый верхний угол.
До OK и Cancel латентные эпплолюбы тоже добрались? )
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|2.4, Аноним (4), 14:46, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Кнопки управления в верхнем левом углу действительно удобнее для мышки в правой руке.
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|3.21, Аноним (21), 14:57, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чем удобнее?
Тут просто дело привычки, как и направление скролла.
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|2.25, ven1 (?), 15:04, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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сделать кнопки управления окном справа и слева...очень удобно и KDE это позволяет
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|1.2, hefenud (ok), 14:41, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Независимый дистрибутив построенный на Debian
Независимый DE являющийся шкурками к KDE
Больше бесполезности Богу Бесполезности!
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|1.3, Аноним (4), 14:43, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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С радостью перейду на этот дистро, который активно развивается, каждый месяц ключевые обновления, давненько присматриваюсь к нему(тем более после этих агрессивных личностей, которые против RMS). Отзывчивый интерфейс программ выглядит очень круто, есть версии под андроид, много интересного делают.
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|2.34, Урри (ok), 15:54, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обычно такую рекламу подписывают "Виктор Сергеев", или "Анастасия Фомина".
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|1.7, deeaitch (ok), 14:48, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот уважаю конечно KDE, но блин ребята:
> технологиях KDE
Это не перебор? iPony новость писал? У него кругом технологии и кругом устаревшие.
> Из поставки удалены mpv и qpdfviewer
А вот это зря.
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|1.8, Аноним (8), 14:49, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> OpenRC
Слепое подражание мертвой проприетарной операционной системе UNIX®. Это как если бы любители проприетарщины еще затащили в линукс ntoskrnl.so.
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|2.9, deeaitch (ok), 14:50, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> OpenRC
> Слепое подражание мертвой проприетарной операционной системе UNIX®. Это как если
> бы любители проприетарщины еще затащили в линукс ntoskrnl.so.
Это называется здравый смысл, прикинь да
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|2.12, Аноним (12), 14:53, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Слепое подражание ланчд из живой, но не менее проприетарной системы макос, конечно же будет получше.
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|3.19, Аноним (8), 14:57, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А не найдется ли у тебя где-нибудь списочка того, чему там в этом твоем "ланчд" подражали?
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|2.14, eganru (?), 14:54, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я использовал какое-то время назад openRC. 10 лет. Никаких особых проблем не было.
Что Вы свыли-то?
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|3.27, Аноним (5), 15:12, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я и сейчас использую. Если демоны не падают, то всё в порядке. Но вот nut девайс допустим отвалился, и без перезагрузки пк его не перезапустить. о_0.
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|2.17, Аноним (17), 14:56, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты в последний раз, когда на заводе ударился об трубу, то что делал?
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|1.11, Аноним (11), 14:51, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А прикольно. И ядрышки свежие, и даже с патчиками Xanmod и Liquorix. Надо попробовать!
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|3.20, Аноним (-), 14:57, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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комент для плюсования (минусования) теми кто сейчас душит в себе петрасяна
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|1.15, Аноним (11), 14:55, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Автор новости, а там точно Debian? На дистровоче пишут, что:
>Nitrux is an Ubuntu-based Linux distribution
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|2.26, 163 (?), 15:09, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Дистрибутив перешёл с пакетной базы Ubuntu (с переносом некоторых пакетов из Devuan) в пользу Debian GNU/Linux.
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|2.31, hefenud (ok), 15:31, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На сайте «Nitrux is a Linux desktop distribution directly based on Debian. It uses the Calamares installer and includes NX Desktop and NX Firewall on top of the KDE Plasma 5 desktop environment and MauiKit Applications»
Так что это дисровоч ошибается
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|1.29, Наблюдательный жук (?), 15:22, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чёт новости прямо как из пулемета летят - там обнова, тут релиз... Очень похоже, что от RMS отвлекают и пытаются заблюрить (blur) в памяти поганое поведение отдельных поганцев.
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|2.33, hefenud (ok), 15:32, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Заговоры! Жыдомасоны! Рептилоиды! Абырвалг!
А поганое поведение RMSа не заблюришь, увы
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|1.30, Аноним (11), 15:24, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я правильно понимаю, что OpenRC работает в связке с SysVinit (судя по арчевики)? Я думал, это отдельная система инициализации, а тут зоопарк, оказывается.
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