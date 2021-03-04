В KDE Neon реализована поддержка offline-обновлений

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|2.7, _hide_ (ok), 10:24, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>>> будет выведено уведомление о необходимости перезагрузки системы для завершения обновления
Насяльника мана, компьютера говорит, перезагрузиться надома!
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|3.10, Аноним (10), 10:38, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Вот будет Чебурнет в России, вспомните KDE Neon добрым словом.
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|4.15, КО (?), 10:47, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Эмм, при занавесе скорее уж проплаченый Шиндоус останется, чем фанатские поделки.
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|5.38, n00by (ok), 12:05, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Микрософт проплатила МЦСТ за адаптацию, а некое ООО "Научно-Технический Центр Информационных Технологий" опять зажмотило?
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|2.18, Аноним (18), 10:49, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не знаю, как у вас, а у меня, когда пользовался плазмой, постоянно что-то отваливалось при обновлении. Например, иногда отваливался экран выхода из системы, и чтобы перезагрузить или выключить ПК после обновления, приходилось открывать консолечку. Такой себе экспириенс. Странно, что оффлайн-обновления не повсеместны.
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|3.24, Аноним (24), 11:06, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Всегда было достаточно перезапустить иксы. Ребут только для обновления видеодрайвера (ядерной части) или можно сделать rmmod старой версии вместо него (если библиотеки на диске хотят другую версию драйвера).
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|4.30, Аноним (30), 11:15, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чем перезапуск иксов для обычного пользователя отличается от перезагрузки? Все открытые окошки так же завершаются, только времени меньше проходит
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|5.31, Аноним (24), 11:17, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сервисы и демоны остаются висеть. При грамотном подходе, можно не прерывать и cpu-only рендеры, например.
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|6.34, Аноним (30), 11:28, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Сервисы и демоны остаются висеть
Что с тех сервисов и демонов?
> cpu-only рендеры
Ну ради них то можно и пердольнуться, найти такую софтину, которая запускает рендер без окошка отдельным процессом на процессоре, чтоб при перезапуске иксов оно не отваливалось. Очевидно, обновление при перезагрузке - общее решение
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|7.37, Аноним (24), 12:01, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С criu кстати можно останавливать и продолжать после перезагрузки, но это уже костыли немного. Да мало что ли демонов от пользователя висеть может? Вот им ничего не будет. Некоторые машины так и вовсе по часу инициализируются (и тут на помощь приходит уже kexec).
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|8.42, Аноним (30), 12:34, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И отличии от обычного обновления для этих софтин не будет, так же инициализация ... текст свёрнут, показать
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|5.52, Аноним (52), 13:05, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обычный пользователь это тот кого ты вырастил. Если рекомендуешь перезагружаться на каждый сих, то вырастишь макаку, то для него ничем не будет отличаться. Отличия в том что большинство программ не зависят от иксов, программы не прерываются(что очень важно например для виртуалок, у меня мб жена сейчас под виндой в игрушки играет в виртуалке, а я обновиться хочу на хосте), это гораздо более умный и правильный подход, позволяющий оперировать реальными зависимостями (программа X использует библиотеку Y), а не опираться на конкретный сценарий (сначала загрузилось Y потом X), перезапуск иксов быстрее на порядок перезагрузки и что важно не требует действий необходимых при перезагрузке (например вводить пароли или выбирать систему в загрузчике).
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|5.35, Аноним (24), 11:46, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Превосходный UX.
А это в общем случае не решаемо наверно. Старые заменённые файлы останутся, пока они используются процессами, и если это несколько процессов, работающих вместе, и часть их них обновилась, и часть нет… Это может работать. но не всегда, особенно, когда какие-нибудь значительные изменения происходят. Поэтому, рекомендуют перезагрузку. Демоны работают сами по себе в основном и их такие проблемы не беспокоят обычно.
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|3.44, Кеды (?), 12:37, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это раньше отваливался экран выхода из системы..
Отныне все будет по новому! Теперь, после перезагрузки, отваливаться будет экран входа в систему а не выхода из нее
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|3.46, Аноним (46), 12:43, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще никогда ничего не отваливалось за 8 лет.
Ubuntu LTS. Пару раз система была unbootable. Но так, чтобы в GUI что-то отваливалось - нет.
Ты на каком дистрибутиве?
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|4.51, InuYasha (??), 12:52, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня тоже +- норм уже лет пять на Кубунте (иксы). Но есть баги с засыпанием и иногда - видео.
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|2.40, rshadow (ok), 12:24, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хуже. винда обновляется при выключении, это бесит. Но это менее критично чем открыть ноут чтобы быстро что-то сделать, а он начнет обновления. Мракобесие какое-то.
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|1.2, Аноним (2), 10:14, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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"Идет установка обновлений, не выключайте компьютер"?
Непредсказуемое время загрузки системы и вероятность получить проблемы после загрузки (или отсутствие оной) как то похуже, чем конфликты с приложениями, которых как-то не замечалось вообще
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|2.47, Аноним (46), 12:47, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Непредсказуемое время перезагрузки это как раз про systemd.
Особенно круто, когда ты работаешь по ssh, перезапускаешь тачку, а она не поднимается.
Заходишь через консоль гипервизора, а она вырубиться не может...
Точную формулировку не помню, типа: "Остановка ... ожидаю 324 секунды из 30 возможных"
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|1.4, Аноним (4), 10:16, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А просто перезарустить Firefox и Dolphin после обновления не пробовали?
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|2.13, Аноним (10), 10:43, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Он есть и всегда был, практически во всех средах, только называется по разному.
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|1.11, Ssss (?), 10:41, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Макось минорные апдейты ставит перестановкой всей системы по часу, скоро и тут будет
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|2.14, Аноним (10), 10:44, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Windows на SSD ставит даже самые большие апдейты в несколько гигабайт максимум за 2-3 минуты.
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|3.20, Аноним (24), 10:51, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Шында
Зато на HDD даже самые маленькие занимают несколько часов. Но, вообще, зависит от, того когда система установлена: расчёт дельта зависимостей (ни один пакет не может быть установлен сам по себе, только после других пакетов и в определённой очерёдности) там не быстрый.
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|3.23, Random (??), 11:00, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И за столько же загружается в корпоративной среде, со всеми политиками и т.п. (а дома и нафиг не нужна)
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|3.28, Аноним (28), 11:11, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Windows на SSD после установки апдейтов просит перезагрузиться и начинается "Подготавливать систему к работе" в течение нескольких часов.
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|4.41, IRASoldier_registered (ok), 12:33, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На 10-ке такое наблюдал только при одном мажорном апдейте и длилось это полтора часа. На ноуте шестилетней давности _без_ SSD.
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|4.43, iPony129412 (?), 12:36, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это наверно надо Windows 7 SP1, чтобы апдейтов было побольше за десять лет то (оно же обновиться? не кинули на скачку старых апдейтов?) и слабенький НетТоп на Атом.
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|1.16, Аноним (16), 10:47, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>крахи запущенных экземпляров файлового менеджера Dolphin и сбои в работе экрана блокировки системы.
Ну дык пользователям KDE не привыкать. А вообще так и до переустановки системы для исправления косого софта можно дойти.
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|1.17, Аноним (17), 10:49, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А если скачал обновление и не перезагрузился, а потом еще несколько раз скачал более новую будут ли "крахи" ?)
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|2.27, Аноним (28), 11:10, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Будут. Что бы вы не сделали крахи будут. Прошу отнестись к этому с пониманием.
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|1.21, Аноним (21), 10:52, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хоть в одном дистре GNU/Linux реализованы обновления с включенной системой Integrity IMA/EVM?
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|1.22, псевдонимус (?), 10:54, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>сервер непрерывной деградации
>Контейнер на базе дыркер
Комментарии излишни.
Второе популярное окружение гуфанулось. Хотя это и давно ожидалось, но...Слов цензурных нет.
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|2.25, Omnonm (?), 11:06, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нормальный процесс для такого проекта.
Чем тебя сборочница в докере обидела?
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|3.56, псевдонимус (?), 13:27, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен, вполне нормальный. Просто сейчас патологические извращения считаются нормой.
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|1.26, Аноним (28), 11:09, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>после загрузки необходимых пакетов будет выведено уведомление о необходимости перезагрузки системы для завершения обновления.
Не понял этого. Вот гружусь я с Live CD. Она полчаса качает обновления, затем загружается и тут же уходит на перезагруз. Затем снова начинает грузиться с CD и опять качать обновы?
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|2.39, Аноним (39), 12:13, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Грузиться с Live CD, скачиваете обновления. Закидываете их на флешку. Идете к другу, без интернета. Вставляете диск в DVD и флешку, грузится Neon и с флешки при старте обновляется.....
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|1.36, Аноним (36), 11:53, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чйорт, звучит вкусно. Как будто сигнатуры к антивирусу раз в пол года на чужом интернете скачать на флешку и себе принести.)
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|2.49, InuYasha (??), 12:50, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тоже так подумал, глядя на заголовок, но нет - тут речь совсем о другом )
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|2.50, Аноним (30), 12:51, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в Fedora/Gnome, для кед такого нигде нет ЕМНИП, надеюсь и в Fedora/KDE завезут
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|1.53, Аноним (53), 13:08, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надеюсь это можно будет выключить, а не как в Gnome: онлайн-установка возможна только из консоли.
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|2.54, псевдонимус (?), 13:19, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сначала можно будет выключить одной кнопкой. Потом только на лыжах в противогазе стоя в гамаке.
В вин10 обновления в хоум-проф версиях тоже можно "выключить". Поломав руками. Так будет и в дристибутивах Линукс.
КДЕ РИП.
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|1.55, псевдонимус (?), 13:23, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что собственно осталось-то из рабстолов под юниксы? Гом3,4,40к мимо, крысу на гтк3 перевели, сделав ненужной, кеды...ну сами видите.
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|1.57, гениально (?), 14:02, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гениальные писатели настолько усложнили и раздули DE, что ему нужен перегруз компа?
Вендота на лицо.
Даже ядро научили патчить налету лишь бы не перегружаться.
Такой линукс мне точно не нужен.
Какое-то лютое скатывание в помои.
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