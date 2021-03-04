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В KDE Neon реализована поддержка offline-обновлений

04.03.2021 10:00

Разработчики проекта KDE Neon, в рамках которого формируются Live-сборки с актуальными версиями программ и компонентов KDE, сообщили о начале тестирования в сборках KDE Neon Unstable Edition механизма обновления системы в offline-режиме, предоставляемом системным менеджером systemd.

Offline-режим подразумевает установку обновлений не во время работы, а на начальном этапе загрузки системы, на котором обновляемые компоненты не могут привести к конфликтам и проблемам в работе уже запущенных приложений. В качестве примера проблем, которые возникали при установке обновлений на лету, упоминается необходимость перезапуска Firefox, крахи запущенных экземпляров файлового менеджера Dolphin и сбои в работе экрана блокировки системы.

При инициировании обновления системы через интерфейс Discover обновления теперь не будут устанавливаться сразу - после загрузки необходимых пакетов будет выведено уведомление о необходимости перезагрузки системы для завершения обновления. При использовании других интерфейсов управления пакетами, таких как pkcon и apt-get, обновления как и раньше будут установлены сразу. Прежнее поведение также сохранится для пакетов в форматах flatpak и snap.

Напомним, что проект KDE neon создан Джонатаном Ридделом (Jonathan Riddell), смещённым с поста лидера дистрибутива Kubuntu, с целью предоставления возможности установки свежих версий программ и компонентов KDE. Сборки и связанные с ними репозитории обновляются сразу после выхода релизов KDE, без необходимости ожидания появления новых версий в репозиториях дистрибутивов. В инфраструктуре проекта задействован сервер непрерывной интеграции Jenkins, который периодически сканирует содержимое серверов на предмет появления новых релизов. При выявлении новых компонентов стартует специальный сборочный контейнер на базе Docker, в котором оперативно формируется обновление пакетов.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.neon.kde.org/inde...)
  2. OpenNews: В Fedora 18 будут доступны offline-обновления и пакетный менеджер DNF
  3. OpenNews: В GNOME 3.6 ожидается реализация offline-обновления системы
  4. OpenNews: Red Hat и SUSE объединили усилия в продвижении механизмов обновления ядра без перезагрузки
  5. OpenNews: Возможно, скомпрометировано одно из зеркал проекта KDE neon
  6. OpenNews: Выпуск KDE Neon на базе Ubuntu 20.04
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54697-kde
Ключевые слова: kde, neon, offline
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  • 1.1, Аноним (1), 10:12, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Вендовсота какая-то.
     
     
  • 2.7, _hide_ (ok), 10:24, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >>> будет выведено уведомление о необходимости перезагрузки системы для завершения обновления

    Насяльника мана, компьютера говорит, перезагрузиться надома!

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:38, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Вот будет Чебурнет в России, вспомните KDE Neon добрым словом.
     
     
  • 4.15, КО (?), 10:47, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эмм, при занавесе скорее уж проплаченый Шиндоус останется, чем фанатские поделки.
     
     
  • 5.38, n00by (ok), 12:05, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Микрософт проплатила МЦСТ за адаптацию, а некое ООО "Научно-Технический Центр Информационных Технологий" опять зажмотило?
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:49, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не знаю, как у вас, а у меня, когда пользовался плазмой, постоянно что-то отваливалось при обновлении. Например, иногда отваливался экран выхода из системы, и чтобы перезагрузить или выключить ПК после обновления, приходилось открывать консолечку. Такой себе экспириенс. Странно, что оффлайн-обновления не повсеместны.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 11:06, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Всегда было достаточно перезапустить иксы. Ребут только для обновления видеодрайвера (ядерной части) или можно сделать rmmod старой версии вместо него (если библиотеки на диске хотят другую версию драйвера).
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 11:15, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чем перезапуск иксов для обычного пользователя отличается от перезагрузки? Все открытые окошки так же завершаются, только времени меньше проходит
     
     
  • 5.31, Аноним (24), 11:17, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сервисы и демоны остаются висеть. При грамотном подходе, можно не прерывать и cpu-only рендеры, например.
     
     
  • 6.34, Аноним (30), 11:28, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Сервисы и демоны остаются висеть

    Что с тех сервисов и демонов?

    > cpu-only рендеры

    Ну ради них то можно и пердольнуться, найти такую софтину, которая запускает рендер без окошка отдельным процессом на процессоре, чтоб при перезапуске иксов оно не отваливалось. Очевидно, обновление при перезагрузке - общее решение

     
     
  • 7.37, Аноним (24), 12:01, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С criu кстати можно останавливать и продолжать после перезагрузки, но это уже костыли немного. Да мало что ли демонов от пользователя висеть может? Вот им ничего не будет. Некоторые машины так и вовсе по часу инициализируются (и тут на помощь приходит уже kexec).
     
     
  • 8.42, Аноним (30), 12:34, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И отличии от обычного обновления для этих софтин не будет, так же инициализация ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.52, Аноним (52), 13:05, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычный пользователь это тот кого ты вырастил. Если рекомендуешь перезагружаться на каждый сих, то вырастишь макаку, то для него ничем не будет отличаться. Отличия в том что большинство программ не зависят от иксов, программы не прерываются(что очень важно например для виртуалок, у меня мб жена сейчас под виндой в игрушки играет в виртуалке, а я обновиться хочу на хосте), это гораздо более умный и правильный подход, позволяющий оперировать реальными зависимостями (программа X использует библиотеку Y), а не опираться на конкретный сценарий (сначала загрузилось Y потом X), перезапуск иксов быстрее на порядок перезагрузки и что важно не требует действий необходимых при перезагрузке (например вводить пароли или выбирать систему в загрузчике).
     
  • 4.33, Аноним (18), 11:27, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Превосходный UX.
     
     
  • 5.35, Аноним (24), 11:46, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Превосходный UX.

    А это в общем случае не решаемо наверно. Старые заменённые файлы останутся, пока они используются процессами, и если это несколько процессов, работающих вместе, и часть их них обновилась, и часть нет… Это может работать. но не всегда, особенно, когда какие-нибудь значительные изменения происходят. Поэтому, рекомендуют перезагрузку. Демоны работают сами по себе в основном и их такие проблемы не беспокоят обычно.

     
  • 3.44, Кеды (?), 12:37, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это раньше отваливался экран выхода из системы..
    Отныне все будет по новому! Теперь, после перезагрузки, отваливаться будет экран входа в систему а не выхода из нее
     
  • 3.46, Аноним (46), 12:43, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще никогда ничего не отваливалось за 8 лет.
    Ubuntu LTS. Пару раз система была unbootable. Но так, чтобы в GUI что-то отваливалось - нет.
    Ты на каком дистрибутиве?
     
     
  • 4.51, InuYasha (??), 12:52, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня тоже +- норм уже лет пять на Кубунте (иксы). Но есть баги с засыпанием и иногда - видео.
     
  • 2.40, rshadow (ok), 12:24, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хуже. винда обновляется при выключении, это бесит. Но это менее критично чем открыть ноут чтобы быстро что-то сделать, а он начнет обновления. Мракобесие какое-то.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:14, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "Идет установка обновлений, не выключайте компьютер"?

    Непредсказуемое время загрузки системы и вероятность получить проблемы после загрузки (или отсутствие оной) как то похуже, чем конфликты с приложениями, которых как-то не замечалось вообще

     
     
  • 2.8, lockywolf (ok), 10:28, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Оно и так непредсказуемое, там fsck.
     
  • 2.47, Аноним (46), 12:47, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Непредсказуемое время перезагрузки это как раз про systemd.
    Особенно круто, когда ты работаешь по ssh, перезапускаешь тачку, а она не поднимается.
    Заходишь через консоль гипервизора, а она вырубиться не может...
    Точную формулировку не помню, типа: "Остановка ... ожидаю 324 секунды из 30 возможных"
     

  • 1.3, iPony129412 (?), 10:16, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сокращаем отставание от Windows.
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:16, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А просто перезарустить Firefox и Dolphin после обновления не пробовали?
     
     
  • 2.12, Аноним (10), 10:42, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А про крахи в новости ты не дочитал?
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:17, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Всё несёт куда-то )
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:20, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Когда реализуют поддержку реестра?
     
     
  • 2.13, Аноним (10), 10:43, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Он есть и всегда был, практически во всех средах, только называется по разному.
     

  • 1.9, lockywolf (ok), 10:28, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    с дискет?
     
  • 1.11, Ssss (?), 10:41, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Макось минорные апдейты ставит перестановкой всей системы по часу, скоро и тут будет
     
     
  • 2.14, Аноним (10), 10:44, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Windows на SSD ставит даже самые большие апдейты в несколько гигабайт максимум за 2-3 минуты.
     
     
  • 3.20, Аноним (24), 10:51, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Шында

    Зато на HDD даже самые маленькие занимают несколько часов. Но, вообще, зависит от, того когда система установлена: расчёт дельта зависимостей (ни один пакет не может быть установлен сам по себе, только после других пакетов и в определённой очерёдности) там не быстрый.

     
  • 3.23, Random (??), 11:00, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И за столько же загружается в корпоративной среде, со всеми политиками и т.п. (а дома и нафиг не нужна)
     
  • 3.28, Аноним (28), 11:11, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows на SSD после установки апдейтов просит перезагрузиться и начинается "Подготавливать систему к работе" в течение нескольких часов.
     
     
  • 4.41, IRASoldier_registered (ok), 12:33, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На 10-ке такое наблюдал только при одном мажорном апдейте и длилось это полтора часа. На ноуте шестилетней давности _без_ SSD.

     
  • 4.43, iPony129412 (?), 12:36, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это наверно надо Windows 7 SP1, чтобы апдейтов было побольше за десять лет то (оно же обновиться? не кинули на скачку старых апдейтов?) и слабенький НетТоп на Атом.
     

  • 1.16, Аноним (16), 10:47, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >крахи запущенных экземпляров файлового менеджера Dolphin и сбои в работе экрана блокировки системы.

    Ну дык пользователям KDE не привыкать. А вообще так и до переустановки системы для исправления косого софта можно дойти.

     
  • 1.17, Аноним (17), 10:49, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А если скачал обновление и не перезагрузился, а потом еще несколько раз скачал более новую будут ли "крахи" ?)
     
     
  • 2.27, Аноним (28), 11:10, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будут. Что бы вы не сделали крахи будут. Прошу отнестись к этому с пониманием.
     

  • 1.21, Аноним (21), 10:52, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хоть в одном дистре GNU/Linux реализованы обновления с включенной системой Integrity IMA/EVM?
     
  • 1.22, псевдонимус (?), 10:54, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >сервер непрерывной деградации
    >Контейнер на базе дыркер

    Комментарии излишни.

    Второе популярное окружение гуфанулось. Хотя это и давно ожидалось, но...Слов цензурных нет.

     
     
  • 2.25, Omnonm (?), 11:06, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нормальный процесс для такого проекта.
    Чем тебя сборочница в докере обидела?
     
     
  • 3.56, псевдонимус (?), 13:27, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, вполне нормальный. Просто сейчас патологические извращения считаются нормой.
     

  • 1.26, Аноним (28), 11:09, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >после загрузки необходимых пакетов будет выведено уведомление о необходимости перезагрузки системы для завершения обновления.

    Не понял этого. Вот гружусь я с Live CD. Она полчаса качает обновления, затем загружается и тут же уходит на перезагруз. Затем снова начинает грузиться с CD и опять качать обновы?

     
     
  • 2.32, Аноним (30), 11:25, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > и тут же уходит на перезагруз

    Не уходит

     
  • 2.39, Аноним (39), 12:13, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Грузиться с Live CD, скачиваете обновления. Закидываете их на флешку. Идете к другу, без интернета. Вставляете диск в DVD и флешку, грузится Neon и с флешки при старте обновляется.....
     

  • 1.36, Аноним (36), 11:53, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чйорт, звучит вкусно. Как будто сигнатуры к антивирусу раз в пол года на чужом интернете скачать на флешку и себе принести.)
     
     
  • 2.49, InuYasha (??), 12:50, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже так подумал, глядя на заголовок, но нет - тут речь совсем о другом )
     

  • 1.45, msgod (ok), 12:42, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И эти люди визжали на шиндошс...
     
  • 1.48, S (??), 12:49, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в Fedora уже давно такое есть, года 2 точно
     
     
  • 2.50, Аноним (30), 12:51, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в Fedora/Gnome, для кед такого нигде нет ЕМНИП, надеюсь и в Fedora/KDE завезут
     

  • 1.53, Аноним (53), 13:08, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь это можно будет выключить, а не как в Gnome: онлайн-установка возможна только из консоли.
     
     
  • 2.54, псевдонимус (?), 13:19, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сначала можно будет выключить одной кнопкой. Потом только на лыжах в противогазе стоя в гамаке.

    В вин10 обновления в хоум-проф версиях тоже можно "выключить". Поломав руками. Так будет и в дристибутивах Линукс.

    КДЕ РИП.

     

  • 1.55, псевдонимус (?), 13:23, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что собственно осталось-то из рабстолов под юниксы? Гом3,4,40к мимо, крысу на гтк3 перевели, сделав ненужной, кеды...ну сами видите.
     
  • 1.57, гениально (?), 14:02, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гениальные писатели настолько усложнили и раздули DE, что ему нужен перегруз компа?
    Вендота на лицо.
    Даже ядро научили патчить налету лишь бы не перегружаться.
    Такой линукс мне точно не нужен.
    Какое-то лютое скатывание в помои.
     

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