В KDE Neon реализована поддержка offline-обновлений

2.7 , _hide_ ( ok ), 10:24, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – >>> будет выведено уведомление о необходимости перезагрузки системы для завершения обновления Насяльника мана, компьютера говорит, перезагрузиться надома!

3.10 , Аноним ( 10 ), 10:38, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Вот будет Чебурнет в России, вспомните KDE Neon добрым словом.

4.15 , КО ( ? ), 10:47, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Эмм, при занавесе скорее уж проплаченый Шиндоус останется, чем фанатские поделки.

5.38 , n00by ( ok ), 12:05, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Микрософт проплатила МЦСТ за адаптацию, а некое ООО "Научно-Технический Центр Информационных Технологий" опять зажмотило?

2.18 , Аноним ( 18 ), 10:49, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не знаю, как у вас, а у меня, когда пользовался плазмой, постоянно что-то отваливалось при обновлении. Например, иногда отваливался экран выхода из системы, и чтобы перезагрузить или выключить ПК после обновления, приходилось открывать консолечку. Такой себе экспириенс. Странно, что оффлайн-обновления не повсеместны.

3.24 , Аноним ( 24 ), 11:06, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Всегда было достаточно перезапустить иксы. Ребут только для обновления видеодрайвера (ядерной части) или можно сделать rmmod старой версии вместо него (если библиотеки на диске хотят другую версию драйвера).

4.30 , Аноним ( 30 ), 11:15, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Чем перезапуск иксов для обычного пользователя отличается от перезагрузки? Все открытые окошки так же завершаются, только времени меньше проходит

5.31 , Аноним ( 24 ), 11:17, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сервисы и демоны остаются висеть. При грамотном подходе, можно не прерывать и cpu-only рендеры, например.

6.34 , Аноним ( 30 ), 11:28, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Сервисы и демоны остаются висеть Что с тех сервисов и демонов? > cpu-only рендеры Ну ради них то можно и пердольнуться, найти такую софтину, которая запускает рендер без окошка отдельным процессом на процессоре, чтоб при перезапуске иксов оно не отваливалось. Очевидно, обновление при перезагрузке - общее решение

7.37 , Аноним ( 24 ), 12:01, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С criu кстати можно останавливать и продолжать после перезагрузки, но это уже костыли немного. Да мало что ли демонов от пользователя висеть может? Вот им ничего не будет. Некоторые машины так и вовсе по часу инициализируются (и тут на помощь приходит уже kexec).

8.42 , Аноним ( 30 ), 12:34, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать И отличии от обычного обновления для этих софтин не будет, так же инициализация ... 5.52 , Аноним ( 52 ), 13:05, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Обычный пользователь это тот кого ты вырастил. Если рекомендуешь перезагружаться на каждый сих, то вырастишь макаку, то для него ничем не будет отличаться. Отличия в том что большинство программ не зависят от иксов, программы не прерываются(что очень важно например для виртуалок, у меня мб жена сейчас под виндой в игрушки играет в виртуалке, а я обновиться хочу на хосте), это гораздо более умный и правильный подход, позволяющий оперировать реальными зависимостями (программа X использует библиотеку Y), а не опираться на конкретный сценарий (сначала загрузилось Y потом X), перезапуск иксов быстрее на порядок перезагрузки и что важно не требует действий необходимых при перезагрузке (например вводить пароли или выбирать систему в загрузчике).

4.33 , Аноним ( 18 ), 11:27, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Превосходный UX.

5.35 , Аноним ( 24 ), 11:46, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Превосходный UX. А это в общем случае не решаемо наверно. Старые заменённые файлы останутся, пока они используются процессами, и если это несколько процессов, работающих вместе, и часть их них обновилась, и часть нет… Это может работать. но не всегда, особенно, когда какие-нибудь значительные изменения происходят. Поэтому, рекомендуют перезагрузку. Демоны работают сами по себе в основном и их такие проблемы не беспокоят обычно.

3.44 , Кеды ( ? ), 12:37, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это раньше отваливался экран выхода из системы..

Отныне все будет по новому! Теперь, после перезагрузки, отваливаться будет экран входа в систему а не выхода из нее

3.46 , Аноним ( 46 ), 12:43, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще никогда ничего не отваливалось за 8 лет.

Ubuntu LTS. Пару раз система была unbootable. Но так, чтобы в GUI что-то отваливалось - нет.

Ты на каком дистрибутиве?

4.51 , InuYasha ( ?? ), 12:52, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня тоже +- норм уже лет пять на Кубунте (иксы). Но есть баги с засыпанием и иногда - видео.

2.40 , rshadow ( ok ), 12:24, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – хуже. винда обновляется при выключении, это бесит. Но это менее критично чем открыть ноут чтобы быстро что-то сделать, а он начнет обновления. Мракобесие какое-то.