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Доступно пользовательское окружение LXQt 1.2

05.11.2022 18:03

Доступен релиз пользовательского окружения LXQt 1.2 (Qt Lightweight Desktop Environment), развиваемого объединённой командой разработчиков проектов LXDE и Razor-qt. Интерфейс LXQt продолжает следовать идеям классической организации рабочего стола, привнося современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы. LXQt позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное продолжение развития рабочих столов Razor-qt и LXDE, вобравшее лучшие черты обеих оболочек. Код размещён на GitHub и поставляется под лицензиями GPL 2.0+ и LGPL 2.1+. Появление готовых сборок ожидается для Ubuntu (LXQt по умолчанию предлагается в Lubuntu), Arch Linux, Fedora, openSUSE, Mageia, FreeBSD, ROSA и ALT Linux.

Особенности выпуска:

  • Продолжена работа по реализации поддержки протокола Wayland. Произведена начальная адаптация менеджера сеансов (LXQt Session) для использования Wayland. В файловый менеджер PCManFM-Qt и панель внесены исправления, решающие проблемы c позиционированием меню и всплывающих элементов при работе в окружениях на базе Wayland.
  • В файловом менеджере (PCManFM-Qt) реализована история операций поиска (Preferences → Advanced → Search) и предложены раздельные списки для поиска по именами и по содержимому. Упрощён интерфейс выбора файлов в режиме показа детализированного списка (для выделения достаточно переместить указатель в области столбцов с метаданными). Для отмены выделения элементов предложена новая комбинация клавиш Ctrl+D, которая работает в файловом менеджере и диалоге открытия файлов.
  • Предоставлена возможность использования виджета эмулятора терминала (QTermWidget) в качестве плагина для встраивания в Qt-приложения. В программе QTerminal улучшен разбор аргументов опции "-e".
  • В библиотеке libQtXdg устранена давняя проблема, приводившая к некорректному показу пиктограмм недавно установленных приложений.
  • Налажен корректный выбор позиции LXQt Runner для различных оконных менеджеров.
  • В контекстное меню панели добавлено быстрое действие для перезагрузки элементов рабочего стола.
  • В просмотрщик изображений добавлено подменю с настройками сортировки.
  • Решены проблемы с созданием скриншотов отдельных окон на системах с несколькими экранами.
  • Предоставлена возможность настройки отступов на рабочем столе, например, для резервирования места для автоскрываемых панелей.
  • В индикаторе питания обеспечена визуализация сохраняющегося заряда аккумулятора (когда нет динамики разрядки и зарядки).
  • Как и прошлые выпуски LXQt 1.2 продолжается основываться на ветке Qt 5.15, официальные обновления для которой выпускаются только по коммерческой лицензии, а неофициальные бесплатные обновления формируются проектом KDE. Портирование на Qt 6 ещё не завершено и требует стабилизации библиотек KDE Frameworks 6.


  1. Главная ссылка к новости (https://lxqt-project.org/relea...)
  2. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения LXQt 1.1
  3. OpenNews: Опубликованы сборки дистрибутива OpenMandriva с пользовательским окружением LXQt
  4. OpenNews: Для Lubuntu 22.04 подготовлены сборки с пользовательским окружением LXQt 1.1
  5. OpenNews: На базе Sway развивается порт пользовательского окружения LXQt, поддерживающий Wayland
  6. OpenNews: Первый выпуск LWQt, варианта оболочки LXQt на базе Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58052-lxqt
Ключевые слова: lxqt
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:35, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Очень отзывчивое DE, приятный и понятный в работе. И симпатичный из коробки  по сравнению с LXDE, XFCE. (особенно в интерпретации Lubuntu)
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:10, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Из коробки используют только криворучки.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 19:20, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Все нормальные люди используют из коробки. Кастомизируют только хипстеры.
     
     
  • 4.11, Аноним (5), 19:23, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, как только ты ввёл пару команд в консоли, тебя сразу запишут в хипстеры.
     
  • 4.20, Аноним (20), 20:27, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже оффтопик никто не использует из коробки.
     

  • 1.2, Аноним (2), 18:43, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Дух Ъ кед остался только здесь.
     
  • 1.3, Без аргументов (?), 18:46, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вещь. Для виртуалок и одноплатников, когда консольки мало, самое то.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:12, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Консольки вам мало? Может не стоило линукс ставить?
     
  • 2.10, Аноним (8), 19:23, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ещё каких-то 10 лет назад никто бы не поверил что легковесное окружение может быть на Qt.
     

  • 1.7, iMacG5User (?), 19:19, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как по мне, это отлично DE для тех кому просто рабочий стол и интерфейс готовый для работы который не требует мощного железа и не так сильно зависит современной моды.
     
     
  • 2.9, Аноним (5), 19:21, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно подумать, у вас много вариантов.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 21:25, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, много.
     

  • 1.12, Аноним (12), 19:25, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Продолжена работа по реализации поддержки протокола Wayland.

    Лучше бы они работу без dbus обеспечили.

    Надеюсь работу в X сохранят.

     
     
  • 2.14, mikhailnov (ok), 19:38, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без dbus в самом DE (вроде бы), без запуска gvfsd — Lumina (в Росе можно поставить из репозиториев, http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Server_12.3 п. 1.3), еще легче, чем LXQt. Но это весьма "спартанское" окружение...
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 21:26, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А без запуска десятка мусорных процессов вроде at-spi? Я помню установил какой-то кдеешный дистр (не факт что этот) и был очень удивлён, что из коробки фоном висит куча дряни: всякие colord и vte, зачем они плазме? Но это мейнтейнеры криворукие просто. Да и непонятно как кеды работают без этого шлака, а гткшные программы не могут (на самом деле могут, но мусорные файлы надо удалить с диска).
     

  • 1.13, Аноним (13), 19:31, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная замена Gnome!
     
  • 1.15, Аноним (15), 20:05, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Но до сих пор не дотягивает до LXDE по возможности настройки. Панель толком не настраивается, переключатель рабочих столов тоже. Про тему виджетов вообще молчу.
     
     
  • 2.22, Хм (?), 21:11, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с kvantum смотрится неплохо
     
  • 2.26, alexandr (??), 21:28, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Столько возможностей настройки панелелей больше нигде нет
     

  • 1.16, Beta Version (ok), 20:09, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А какого чёрта в дебиан тестинге до сих пор 0.16 версия?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 20:24, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    За то systemd актуальная, чего тебе еще надо?!
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 21:16, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ахахаха))
     

  • 1.17, Аноним (17), 20:23, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Его можно настроить чтобы под каждое окно не выделялся отдельный буфер? Или wayland подобное не допускает?
     
  • 1.19, Аноним (20), 20:25, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Продолжена работа по реализации поддержки протокола Wayland"...

    Сообщите когда закончат.

     
  • 1.21, Аноним (21), 21:07, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мило.
     

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