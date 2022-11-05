Доступно пользовательское окружение LXQt 1.2

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|1.1, Аноним (1), 18:35, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Очень отзывчивое DE, приятный и понятный в работе. И симпатичный из коробки по сравнению с LXDE, XFCE. (особенно в интерпретации Lubuntu)
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|3.8, Аноним (8), 19:20, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Все нормальные люди используют из коробки. Кастомизируют только хипстеры.
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|4.11, Аноним (5), 19:23, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, как только ты ввёл пару команд в консоли, тебя сразу запишут в хипстеры.
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|2.10, Аноним (8), 19:23, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ещё каких-то 10 лет назад никто бы не поверил что легковесное окружение может быть на Qt.
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|1.7, iMacG5User (?), 19:19, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как по мне, это отлично DE для тех кому просто рабочий стол и интерфейс готовый для работы который не требует мощного железа и не так сильно зависит современной моды.
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|1.12, Аноним (12), 19:25, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Продолжена работа по реализации поддержки протокола Wayland.
Лучше бы они работу без dbus обеспечили.
Надеюсь работу в X сохранят.
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|3.25, Аноним (25), 21:26, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А без запуска десятка мусорных процессов вроде at-spi? Я помню установил какой-то кдеешный дистр (не факт что этот) и был очень удивлён, что из коробки фоном висит куча дряни: всякие colord и vte, зачем они плазме? Но это мейнтейнеры криворукие просто. Да и непонятно как кеды работают без этого шлака, а гткшные программы не могут (на самом деле могут, но мусорные файлы надо удалить с диска).
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|1.15, Аноним (15), 20:05, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Но до сих пор не дотягивает до LXDE по возможности настройки. Панель толком не настраивается, переключатель рабочих столов тоже. Про тему виджетов вообще молчу.
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|1.17, Аноним (17), 20:23, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Его можно настроить чтобы под каждое окно не выделялся отдельный буфер? Или wayland подобное не допускает?
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|1.19, Аноним (20), 20:25, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Продолжена работа по реализации поддержки протокола Wayland"...
Сообщите когда закончат.
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