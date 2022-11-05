Доступно пользовательское окружение LXQt 1.2

Доступен релиз пользовательского окружения LXQt 1.2 (Qt Lightweight Desktop Environment), развиваемого объединённой командой разработчиков проектов LXDE и Razor-qt. Интерфейс LXQt продолжает следовать идеям классической организации рабочего стола, привнося современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы. LXQt позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное продолжение развития рабочих столов Razor-qt и LXDE, вобравшее лучшие черты обеих оболочек. Код размещён на GitHub и поставляется под лицензиями GPL 2.0+ и LGPL 2.1+. Появление готовых сборок ожидается для Ubuntu (LXQt по умолчанию предлагается в Lubuntu), Arch Linux, Fedora, openSUSE, Mageia, FreeBSD, ROSA и ALT Linux. Особенности выпуска: Продолжена работа по реализации поддержки протокола Wayland. Произведена начальная адаптация менеджера сеансов (LXQt Session) для использования Wayland. В файловый менеджер PCManFM-Qt и панель внесены исправления, решающие проблемы c позиционированием меню и всплывающих элементов при работе в окружениях на базе Wayland.

В файловом менеджере (PCManFM-Qt) реализована история операций поиска (Preferences → Advanced → Search) и предложены раздельные списки для поиска по именами и по содержимому. Упрощён интерфейс выбора файлов в режиме показа детализированного списка (для выделения достаточно переместить указатель в области столбцов с метаданными). Для отмены выделения элементов предложена новая комбинация клавиш Ctrl+D, которая работает в файловом менеджере и диалоге открытия файлов.

Предоставлена возможность использования виджета эмулятора терминала (QTermWidget) в качестве плагина для встраивания в Qt-приложения. В программе QTerminal улучшен разбор аргументов опции "-e".

В библиотеке libQtXdg устранена давняя проблема, приводившая к некорректному показу пиктограмм недавно установленных приложений.

Налажен корректный выбор позиции LXQt Runner для различных оконных менеджеров.

В контекстное меню панели добавлено быстрое действие для перезагрузки элементов рабочего стола.

В просмотрщик изображений добавлено подменю с настройками сортировки.

Решены проблемы с созданием скриншотов отдельных окон на системах с несколькими экранами.

Предоставлена возможность настройки отступов на рабочем столе, например, для резервирования места для автоскрываемых панелей.

В индикаторе питания обеспечена визуализация сохраняющегося заряда аккумулятора (когда нет динамики разрядки и зарядки).

Как и прошлые выпуски LXQt 1.2 продолжается основываться на ветке Qt 5.15, официальные обновления для которой выпускаются только по коммерческой лицензии, а неофициальные бесплатные обновления формируются проектом KDE. Портирование на Qt 6 ещё не завершено и требует стабилизации библиотек KDE Frameworks 6.



