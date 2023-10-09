Ubuntu ограничит доступ к user namespace

Компания Canonical объявила о внесении в Ubuntu 23.10 изменений, ограничивающих доступ пользователей к пространствам имён идентификаторов пользователя (user namespace), что позволит повысить защищённость систем, использующих контейнерную изоляцию, от уязвимостей, для эксплуатации которых необходимы манипуляции с user namespace. По данным Google, 44% эксплоитов, участвующих в программе по выплате денежных вознаграждений за выявление уязвимостей в ядре Linux, требуют наличия возможности создания пространств имён идентификаторов пользователя.

Вместо полной блокировки доступа к user namespace в Ubuntu применена гибридная схема, выборочно оставляющая некоторым программам возможность создавать user namespace при наличии профиля AppArmor с правилом "allow userns create" или прав CAP_SYS_ADMIN. Например, для Chrome создан профиль /etc/apparmor.d/opt.google.chrome.chrome, который можно использовать в качестве примера для открытия доступа к user namespace для других программ.

В грядущем выпуске Ubuntu 23.10 ограничение доступа к user namespace планируют предложить в качестве опции, не включённой по умолчанию. В течение нескольких недель после релиза Ubuntu 23.10 разработчики соберут сведения о возможном негативном влиянии отключения доступа к user namespace на работу пакетов и подготовят соответствующие профили AppArmor. Затем в одном из корректирующих обновлений пакета с ядром (Stable Release Updates) ограничение будет активировано по умолчанию.

Для досрочного включения ограничения можно использовать команды:

sudo sysctl -w kernel.apparmor_restrict_unprivileged_unconfined=1 sudo sysctl -w kernel.apparmor_restrict_unprivileged_userns=1

А для отключения: