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Ubuntu ограничит доступ к user namespace

09.10.2023 23:14

Компания Canonical объявила о внесении в Ubuntu 23.10 изменений, ограничивающих доступ пользователей к пространствам имён идентификаторов пользователя (user namespace), что позволит повысить защищённость систем, использующих контейнерную изоляцию, от уязвимостей, для эксплуатации которых необходимы манипуляции с user namespace. По данным Google, 44% эксплоитов, участвующих в программе по выплате денежных вознаграждений за выявление уязвимостей в ядре Linux, требуют наличия возможности создания пространств имён идентификаторов пользователя.

Вместо полной блокировки доступа к user namespace в Ubuntu применена гибридная схема, выборочно оставляющая некоторым программам возможность создавать user namespace при наличии профиля AppArmor с правилом "allow userns create" или прав CAP_SYS_ADMIN. Например, для Chrome создан профиль /etc/apparmor.d/opt.google.chrome.chrome, который можно использовать в качестве примера для открытия доступа к user namespace для других программ.

В грядущем выпуске Ubuntu 23.10 ограничение доступа к user namespace планируют предложить в качестве опции, не включённой по умолчанию. В течение нескольких недель после релиза Ubuntu 23.10 разработчики соберут сведения о возможном негативном влиянии отключения доступа к user namespace на работу пакетов и подготовят соответствующие профили AppArmor. Затем в одном из корректирующих обновлений пакета с ядром (Stable Release Updates) ограничение будет активировано по умолчанию.

Для досрочного включения ограничения можно использовать команды: 


    sudo sysctl -w kernel.apparmor_restrict_unprivileged_unconfined=1
    sudo sysctl -w kernel.apparmor_restrict_unprivileged_userns=1

А для отключения: 


    sudo sysctl -w kernel.apparmor_restrict_unprivileged_unconfined=0
    sudo sysctl -w kernel.apparmor_restrict_unprivileged_userns=0


  1. Главная ссылка к новости (https://canonical.com//blog/ub...)
  2. OpenNews: Применение в Ubuntu своих патчей к OverlayFS привело к появлению уязвимостей
  3. OpenNews: Локальная уязвимость в сетевой подсистеме ядра Linux
  4. OpenNews: Уязвимости в ядре Linux, затрагивающие nftables и модуль tcindex
  5. OpenNews: Уязвимости в Netfilter и io_uring, позволяющие повысить свои привилегии в системе
  6. OpenNews: Уязвимость в OverlayFS, позволяющая повысить свои привилегии
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59897-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, user, namesapace, apparmor
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Обсуждение (4) RSS
  • 2, Аноним (2), 23:53, 09/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    Может они когда-нибудь исправят ужасный suid?
     
     
  • 3, swarus (ok), 00:13, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем, не используй его и всё
     

  • 4, scriptkiddis (?), 00:53, 10/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    Вааау бубунта закрыла это, типо вы сами не могли. Целую новлсть из ничего, профи.
     
  • 5, DeerFriend (?), 01:06, 10/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    Напомните, зачем гуглу этот доступ нужно оставлять?
     

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