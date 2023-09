Локальная уязвимость в сетевой подсистеме ядра Linux

4.54 , фнон ( ? ), 12:27, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ты это же не серьезно? правда? накой нужны такие оптимизации, которые полностью меняют поведение программы?

если нельзя написать код который "гарантированно и однозначно" сложит 2 инта...

"это просто какой-то позор" (с)

5.56 , Серб ( ok ), 12:37, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > если нельзя написать код который "гарантированно и однозначно" сложит 2 инта... У тебя поведение зависит от архитектуры (железа) и оно однозначно: результат то сложения одинаков. Вот сравнение да - для его выполнения идет учет UB.

UB дает возможность как угодно оптимизировать Как хотим так и делаем. Хочешь повторяемости - не дай оптимизации использовать UB;

Сделай так: number += 1; int number1 = number; if (number1 > 0)

{

}

6.58 , Анониммм ( ? ), 12:46, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Т.е выход из ситуации, просто подстраиваться под так называемый "стандарт"? > У тебя поведение зависит от архитектуры (железа) и оно однозначно: результат то сложения одинаков. Я вот это не очень понимаю ¯\_(ツ)_/¯

У меня есть мой код и железо;

Железо и код не поменялись, но компилятор обновил мажорную версию;

Прога которая просто одевала ботинок, теперь отстреливает ногу Или я просто скомпилил один и тот же код, в дебаге и релизе (что может менять уровень оптимизации).

7.60 , Серб ( ok ), 13:06, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Т.е выход из ситуации, просто подстраиваться под так называемый "стандарт"? Выхода 2: 1. Ты знаешь стандарт и работаешь по нему. Тут тебе по-барабану тонкости работы с железом.

2. Ты знаешь железо и компилятор и работаешь по ним. Так работают в ядре, потому что тонкости работы с железом, тут черезвычайно важны. Ну и третий. Работай с другим языком. Там будут свои трудности и ограничения, но это уже другая история.

8.61 , Анониммм ( ? ), 13:14, 22/09/2023
понятно тогда я наверное предпочту сменить язык потому что проверять список UB
9.66 , Серб ( ok ), 13:53, 22/09/2023
А вот это вряд ли Тут или переносимость и возможности оптимизации, тогда UB нео...
10.67 , Аноним ( 67 ), 13:55, 22/09/2023
А давно у нас ifdef запретили Пиши валидный код без UB, просто для каждой плат...
11.70 , Серб ( ok ), 14:00, 22/09/2023
Вы КО Это и есть способ обрабатывать UB Вот только есть языки, с жесткой заточ...
11.106 , Аноньимъ ( ok ), 17:47, 22/09/2023
Для каждой комбинации железа версии и типа компилятора и флагов оптимизации ...
6.64 , Анонин ( ? ), 13:24, 22/09/2023
А можно подробнее про "поведение зависит от архитектуры (железа)"?

Для какого железа из такого кода нельзя получить одинаковые результаты? Т.е. напр. мы хотим получить saturating add, но один проц так не делает по умолчанию, а другой делает.

Что мешает просто для первого заменить маш код нативной суммы на нужное нам поведение во время компиляции?

Тогда на всех платформах будет однозначное поведение, а не вот это вот.

Для какого железа из такого кода нельзя получить одинаковые результаты? Т.е. напр. мы хотим получить saturating add, но один проц так не делает по умолчанию, а другой делает.

Что мешает просто для первого заменить маш код нативной суммы на нужное нам поведение во время компиляции?

Тогда на всех платформах будет однозначное поведение, а не вот это вот.

7.69 , Серб ( ok ), 13:57, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > заменить маш код нативной суммы на нужное нам поведение во время компиляции? Зачем тогда ориентироваться на железо? Таскай свой рантайм и работай на нём. Тогда всегда всё будет предопределено.

8.72 , Анониммм ( ? ), 14:11, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать возможно это будет лучше чем получение уязвимостей... 9.80 , Серб ( ok ), 14:47, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Возможно Если бы победил, какой-либо рантайм и десятилетиями потом не менялся ... 8.105 , Аноньимъ ( ok ), 17:46, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Рантайм то тут причем Переполнение и интовая арифметика банальная и очень болез... 4.68 , Аноним ( 67 ), 13:56, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А в чем собственно оптимизация?

5.73 , Серб ( ok ), 14:14, 22/09/2023
Тут выхлоп в виде ассемблера не смотрел, но очевидно, перенос сравнения на этап компиляции.

6.82 , Анониммм ( ? ), 15:00, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – префразирую классику

те кто разменивают скорость на безопастность, получают и уязвимости, и тратят время на их исправление

7.87 , Серб ( ok ), 15:10, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > префразирую классику

> те кто разменивают скорость на безопастность, получают и уязвимости, и тратят время

> на их исправление Следует уточнить, что скорость - скорость выполнения кода. Время - время разработки. Уязвимости - слишком сужено. Ошибки, среди которых могут быть и уязвимости. Ну а как бороться с ошибками? Тесты, тесты и еще раз тесты. Причём в разном окружении. Что там насчёт CI?

8.91 , Анониммм ( ? ), 15:33, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать неа, время - это не только разработка это еще время на фикс, на тестирование, на...