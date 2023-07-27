The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Применение в Ubuntu своих патчей к OverlayFS привело к появлению уязвимостей

27.07.2023 08:14

В поставляемых в Ubuntu пакетах с ядром Linux выявлены уязвимости, вызванные внесением специфичных для Ubuntu патчей в реализацию модуля OverlayFS. Уязвимости позволяют повысить свои привилегии в системе и по оценке выявивших проблемы исследователей могут быть эксплуатированы примерно в 40% установок Ubuntu. Уязвимости проявляются только в пакетах с ядром для Ubuntu и устранены в обновлениях, выпущенных 26 июля (Ubuntu 23.04, 22.04, 20.04, 18.04, 16.04, 14.04 и др.).

Уязвимость CVE-2023-2640 вызвана добавлением в 2018 году в модуль OverlayFS специфичного для Ubuntu изменения, реализующего функции для установки и удаления отдельных расширенных атрибутов файлов (trusted.overlayfs.* xattr) без проверки прав доступа. Так как для выполнения данной функции требуется предварительная блокировка inode, подразумевалось, что вызывающий функцию уже имеет привилегии, необходимые для низкоуровневой работы с ФС.

Изначально данное изменение распространялось только на атрибуты trusted.overlayfs.* и не представляло опасности. Но в 2022 году в основную реализацию OverlayFS в ядре Linux был добавлен патч, конфликтующий со специфичными для Ubuntu исправлениями, после которого проверка оказалась отключена для всех расширенных атрибутов, а не только для trusted.overlayfs. Через манипуляцию с пространствами имён идентификаторов пользователя (user namespace) непривилегированный пользователь мог выполнить монтирование OverlayFS и установить расширенные атрибуты для файлов в примонтированной ФС, в результате чего данные атрибуты переносились и для файлов в вышестоящем слое OverlayFS.

Вторая уязвимость CVE-2023-32629 также вызвана отсутствием должных проверок полномочий. Поверки не производились в функции ovl_copy_up_meta_inode_data из-за вызова процедуры ovl_do_setxattr вместо vfs_setxattr не только при доступе к внутренним расширенным атрибутам оверлейного слоя. Как и в случае с первой уязвимостью, изначально внесённое для Ubuntu исправление не приводило к уязвимости и проблема появилась только после изменения основной реализации OverlayFS, произведённого в 2019 году.

Заявлено, что для эксплуатации выявленных уязвимостей можно использовать уже доступные в открытом доступе рабочие эксплоиты, созданные для прошлой уязвимости в модуле OverlayFS. Для совершения атаки необходимо, чтобы в системе было разрешено монтирование разделов OverlayFS непривилегированным пользователем. В качестве обходного пути блокирования уязвимостей достаточно отключить возможность создания непривилегированными пользователями пространств имён идентификаторов пользователей, выполнив команды: 


   sudo sysctl -w kernel.unprivileged_userns_clone=0
   echo kernel.unprivileged_userns_clone=0 | \
   sudo tee /etc/sysctl.d/99-disable-unpriv-userns.conf


  1. Главная ссылка к новости (https://www.wiz.io/blog/ubuntu...)
  2. OpenNews: Уязвимость в OverlayFS, позволяющая повысить свои привилегии
  3. OpenNews: Root-уязвимость из-за некорректных настроек в пакете nginx для Debian и Ubuntu
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в OverlayFS, позволяющая поднять свои привилегии в Ubuntu
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в обработчике крахов приложений, применяемом в Ubuntu
  6. OpenNews: Уязвимость в GDM, позволяющая получить привилегии root в Ubuntu
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59502-overlayfs
Ключевые слова: overlayfs, ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:22, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот поэтому Arch Linux и стараются поставлять с минимумом патчей.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:37, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как в воду глядели!!!1

    На самом деле патчить ядро можно. Главное чтобы патчи шли от респектабельных компаний типа Red Hat. Впрочем, от абанты я ничего особо и не ждал.

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:25, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Red Hat. толсто, раньше анонимы были изящнее
     
     
  • 4.9, Аноним (2), 10:34, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    есть контр-аргументы? red hat так-то одна из организаций, коммитящих напрямую в ядро. Бабанта тем временем в сторонке пилит дырявые васянопатчи.
     
     
  • 5.11, redhat (??), 10:40, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наше ведро, вот и комитим.

    А эти пусть пониже кланяются и поменяют пару раз colour на color и обратно.
    Потом мы их патч выбросим в помойку как уже устаревший и не вызвавший достаточного внимания разработчиков.

     
  • 5.22, Full Master (?), 12:20, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бабанта? Это Ubuntu с Budgie?
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:28, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты ещё скажи патчи из министерства патчей.
     
  • 3.12, freehck (ok), 10:47, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Главное чтобы патчи шли от респектабельных компаний типа Red Hat.

    Ну да, ну да. А у Rad Hat серьёзных косяков конечно же не было. )
    Подумаешь, как-то экспорт функций в bash поломали... Это ж не CVE, чего беспокоиться... )

     
  • 3.17, Аноним (17), 11:39, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Главное чтобы патчи шли от респектабельных компаний типа Red Hat.

    не удивлюсь если они специально добавили патчей в майнстрим чтобы убунту задырявить

     
     
  • 4.19, Аноним (19), 11:46, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не удивлюсь если убунту сами добавили уязвимость, потому что им проплатил большой брат. Чтобы нахлобучить кого-то у кого много контейнеров (а они сейчас у всех)
     
     
  • 5.21, Аноним (17), 12:20, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не удивлюсь если убунту сами добавили уязвимость, потому что им проплатил большой брат.

    распечатай если не понятно

    > Изначально данное изменение распространялось только на атрибуты trusted.overlayfs.* и не представляло опасности.

    смотрим кто майнтейнер в майнстриме overlayfs

    > https://kernel.googlesource.com/pub/scm/linux/kernel/git/mszeredi/vfs/+/overla
    > Miklos Szeredi <mszeredi@redhat.com>

     
     
  • 6.28, пох. (?), 12:33, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эх... когда-то в молодости он придумал нам FUSE...

    Впрочем, голод конечно не тетка.

     
  • 3.25, cheburnator9000 (ok), 12:28, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оооо дааа патчи от RedHat по максимизации телеметрии и отладочной информации на благо бизнеса RedHat.
     

  • 1.4, DeerFriend (?), 09:55, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опять обубунтнулись.
    Помнится, в 2006 у них пароль рута в логах инсталлятора в открытом виде лежал.
     
     
  • 2.20, fi (ok), 12:04, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пароль это мелочь - все равно надо менять.

    а вот ядро у Ubuntu всегда было слабым местом, до такой отладки как rh им как до луны пешком.

    Баги это как вирусы — всегда лезут, тут только QA может помочь

     
  • 2.27, cheburnator9000 (ok), 12:33, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в винде 98 в инсталяторе подходили пароли которые, вызывали переполнение типа данных в их "верификаторе". Это не показатель разработчики исправляются и процессы производства налаживаются. На старте космической программы SpaceX чуть ли не каждая ракета взрывалась или падала.
     

  • 1.7, Аноним (8), 10:27, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Каноникал не унывает и за всё берётся смело.
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:39, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С какой целью вообще эти бубунтупатчи нужны? Почему нельзя использовать ванильное ядро и ванильный софт добавив туда нескучные обои?
     
     
  • 2.15, DeerFriend (?), 11:33, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для этого есть lfs. Берёшь ванилькины сурсы и вперёд.
     
  • 2.23, Аноним (23), 12:24, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что на это нужно потратить 1-2 годика? Или качать сборку от Васяна где все есть включая баги? Или отсталую OpenSUSE где тоже руками нужно допиливать? Или Linux Mint которая на самом деле Ubuntu с парой доп. утилит? Или Manjaro, которая на очередном обновлении сломается и восстанавливать через консоль?
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:59, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Но в 2022 году в основную реализацию OverlayFS в ядре Linux был добавлен патч, конфликтующий со специфичными для Ubuntu исправлениями

    Мораль сей сказки такова - дистроспецифичные патчи должны быть запрещены. Либо изменения должны быть заапстримлены, либо должен быть создан свой форк, на который должны быть переведено всё живое сообщество.

     
     
  • 2.18, Аноним (19), 11:44, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты говоришь полумеры. Дистр как концепция не нужны. Нужна просто нормальная ОС с понятными принципами работы, а не каждый Васян сам себе царь.
     
     
  • 3.26, MS (??), 12:28, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть такая ОС!

    Зачем вам еще одна-то, точно такая же?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру