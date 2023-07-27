Применение в Ubuntu своих патчей к OverlayFS привело к появлению уязвимостей

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|2.2, Аноним (2), 09:37, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как в воду глядели!!!1
На самом деле патчить ядро можно. Главное чтобы патчи шли от респектабельных компаний типа Red Hat. Впрочем, от абанты я ничего особо и не ждал.
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|4.9, Аноним (2), 10:34, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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есть контр-аргументы? red hat так-то одна из организаций, коммитящих напрямую в ядро. Бабанта тем временем в сторонке пилит дырявые васянопатчи.
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|5.11, redhat (??), 10:40, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Наше ведро, вот и комитим.
А эти пусть пониже кланяются и поменяют пару раз colour на color и обратно.
Потом мы их патч выбросим в помойку как уже устаревший и не вызвавший достаточного внимания разработчиков.
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|3.12, freehck (ok), 10:47, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Главное чтобы патчи шли от респектабельных компаний типа Red Hat.
Ну да, ну да. А у Rad Hat серьёзных косяков конечно же не было. )
Подумаешь, как-то экспорт функций в bash поломали... Это ж не CVE, чего беспокоиться... )
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|3.17, Аноним (17), 11:39, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Главное чтобы патчи шли от респектабельных компаний типа Red Hat.
не удивлюсь если они специально добавили патчей в майнстрим чтобы убунту задырявить
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|4.19, Аноним (19), 11:46, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не удивлюсь если убунту сами добавили уязвимость, потому что им проплатил большой брат. Чтобы нахлобучить кого-то у кого много контейнеров (а они сейчас у всех)
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|6.28, пох. (?), 12:33, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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эх... когда-то в молодости он придумал нам FUSE...
Впрочем, голод конечно не тетка.
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|3.25, cheburnator9000 (ok), 12:28, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оооо дааа патчи от RedHat по максимизации телеметрии и отладочной информации на благо бизнеса RedHat.
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|1.4, DeerFriend (?), 09:55, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Опять обубунтнулись.
Помнится, в 2006 у них пароль рута в логах инсталлятора в открытом виде лежал.
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|2.20, fi (ok), 12:04, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пароль это мелочь - все равно надо менять.
а вот ядро у Ubuntu всегда было слабым местом, до такой отладки как rh им как до луны пешком.
Баги это как вирусы — всегда лезут, тут только QA может помочь
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|2.27, cheburnator9000 (ok), 12:33, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в винде 98 в инсталяторе подходили пароли которые, вызывали переполнение типа данных в их "верификаторе". Это не показатель разработчики исправляются и процессы производства налаживаются. На старте космической программы SpaceX чуть ли не каждая ракета взрывалась или падала.
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|1.10, Аноним (10), 10:39, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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С какой целью вообще эти бубунтупатчи нужны? Почему нельзя использовать ванильное ядро и ванильный софт добавив туда нескучные обои?
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|2.23, Аноним (23), 12:24, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что на это нужно потратить 1-2 годика? Или качать сборку от Васяна где все есть включая баги? Или отсталую OpenSUSE где тоже руками нужно допиливать? Или Linux Mint которая на самом деле Ubuntu с парой доп. утилит? Или Manjaro, которая на очередном обновлении сломается и восстанавливать через консоль?
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|1.13, Аноним (13), 10:59, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Но в 2022 году в основную реализацию OverlayFS в ядре Linux был добавлен патч, конфликтующий со специфичными для Ubuntu исправлениями
Мораль сей сказки такова - дистроспецифичные патчи должны быть запрещены. Либо изменения должны быть заапстримлены, либо должен быть создан свой форк, на который должны быть переведено всё живое сообщество.
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|2.18, Аноним (19), 11:44, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты говоришь полумеры. Дистр как концепция не нужны. Нужна просто нормальная ОС с понятными принципами работы, а не каждый Васян сам себе царь.
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|3.26, MS (??), 12:28, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть такая ОС!
Зачем вам еще одна-то, точно такая же?
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