Сокращение срока поддержки LTS-ядер Linux и проблема с выгоранием сопровождающих

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|1.1, Аноним (1), 14:42, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> Несмотря на поддержку корпораций большинство участников разработки ядра действуют ради интереса в качестве добровольцев - за свою работу оплату получает лишь около 200 активных разработчиков из 2000.
это что за чушь? - 1800 написали оп одной строчке, а 200 - 10к и теперь это минорити пытается преподнести себя важной частью коммунити? - без денег корпораций линукс давно бы сдох
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|2.7, Аноним2 (?), 14:58, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А где были эти корпорации когда линукс только появлялся? Не надо преувеличивать вклад корпов. Линукс держится на энтузиастах, а то что компании их хайрят это лишь показывает ценность энтузиастов, а не компаний.
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|3.12, Витюшка (?), 15:03, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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От "энтузиастов" там ничего не осталось.Мария Кюри могла быть энтузиастом, а вот CERN или ITER врядли.
Это разница между ядром 30 лет назад и сейчас в сложности.
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|4.71, a_kusb (ok), 17:09, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А может это пропаганда про недооценённость вклада энтузиастов. Linux во многом был мне интересен именно этим.
Каждый коммент, который говорит, что самоорганизация невозможна, что возможны только корпорации и прочее-прочее-прочее пропагандирует пассивность и разочарование.
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|3.17, Анонин (?), 15:13, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда "линукс только появлялся" IBM в него вложили 1 лям баксов.
Без них это была бы поделка уровня хайку или (прости боже) хурда - ну, типа забавная штука, но не более
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|5.26, фнон (?), 15:24, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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т.е деньги у них есть, а платить их разработчикам они не хотят?
и кто тут жадные капиталисты?
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|6.73, Аноним (73), 17:14, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не капиталисты. Там же коммунити, коммуна, значит коммунмсты, партноменклатура.
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|4.72, a_kusb (ok), 17:10, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Haiku - довольно проработанная штука, если бы у неё было чуть больше разработчиков - это была бы довольно полноценная ОС. Как раз Haiku показывает, что можно много что Зделать.
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|3.21, Аноним (21), 15:16, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уместнее спросить, где бы был линукс, если бы не появились корпы.
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|5.68, фнон (?), 17:06, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорее оба работали бы лаборантами при университетах)
Без вливания денег от IBM, а что было более важно "dedicated team of over 1500 engineers" линукс так бы остался бесполезной поделкой "от энтузиастов для энтузиастов"
Можно ныть, но линукс придумали энтузиасты, а создали корпорации.
Они же его и продолжают создавать - просто посмотри сколько кода пишут корпы, а сколько остальные.
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|2.13, Вася (??), 15:09, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как можно молиться на корпорации? Это же аморально и стыдно! Энтузиаст приносит пользу себе и окружающим и достоин уважения и почёта. Корпорации же - это жадные хищники по определению (цель всех корпораций - прибыль и никаких моральных и других ценностей) и восхвалять их можно по двум причинам - подкупленности корпорациями или зомброванностью ими.
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|3.25, фнон (?), 15:24, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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корпорации нанимают профи (ну, ладно, нанимают лучших С программеров которых смогли найти) и для тебя делает бесплатный линукс!
А ты сидишь на форуме и кидаешься в них продуктами жизнедетельности!
Тут можно вспомнить всякие народные мудрости про "колодец куда плюют"
Возможно именно из-за таких как ты, такие как он выгорают и сваливают,
благо за примерами далеко ходить не нужно:
сопровождающий файловой системы XFS "взял на себя непосильную ношу и выгорел" https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59543
"Один из сопровождающих драйвер Nouveau объявил об отставке"
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59774
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|2.20, фнон (?), 15:15, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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если ты отпахал на основной работе 5 дней,
а потом на выходных "обязан" (т.к взял на себя некие обязательства) копаться в... назовем это "плохо написанном коде"
то да, спустя некоторе время приждется что-то послать на, и сомневаюсь, что это будет работа которая дает кусочек хлеба
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|2.51, Аноним (51), 16:11, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это лишь повод для публики. Смотрите общие тренд в новостях - халява заканчивается.
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|3.54, фнон (?), 16:17, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а она должна быть?
как по мне халява - это что-то типа хобби, "сделал и поделился", если не жалко
это может быть какой-то скрипт, или мелкая утилита
максимум "мы все скинулись усилиями/деньгами, написали что-то и подарили миру"
когда оно становится сложным, требует кучу людей, огласований и тд,
то лучше этим занимаются люди, которые мотивированы еще и деньгами
возможно люди начали больше ценить свое время и труд, и меньше зависеть от мнения тех кто только хочет потреблять на халяву
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|4.62, Аноним (62), 16:53, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> когда оно становится сложным, требует кучу людей, огласований и тд
то проще перейти на винду, на которую и софт нормальный есть, чем продолжать сношаться со stable api nonsense да ещё и незабесплатно.
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|4.69, Аноним (73), 17:07, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Халява никому ничего не должна, она и расписку долговую дать не умеет. Это кодеры должны отработать сполна, за то что активисты рекламируют повсюду Линукс, критикуют скучные обои и борются с "корпами", а особо активные даже импортозаместили Винду.
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|2.64, Бог 8470324657642 (?), 16:59, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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речь идет не про исправление мелких(и не очень) ошибок на переднем крае, а о бэкпортированию исправлений уже в тыловой части, второе в отличии от первого по большей части действительно неблагодарная рутина.
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|1.5, Аноним (5), 14:55, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Конкретно у нас срок гарантии на встраиваемые промышленные изделия 8 лет. И от трех до пяти лет цикл разработки. Итого 13 лет, ну хорошо пусть не 13 а 10. Даже если ядро менять раз в 5 лет, как при текущем 6-и летнем цикле, то это два раза за срок сопровождения изделия. И это не минорная накатка паnчей безопасности - за 5 лет весьма существенно меняется API практически везде! Т.е. по сути это выпуск двух разных версий ПО. Вообще, long-term это в первую очередь именно для embedded (включая телевизоры, роутеры, и прочее). Для ПК/серверов это не так актуально и можно планово обновляться. А вот останавливать технологический процесс на производстве... Впрочем, одно правда - сопровождать откровенно устаревшие ветки та еще работка. Да прибудут силы с теми, кто ее делает.
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|2.9, Аноним (11), 15:01, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что там кстати в технологическом процессе уязвимого? Они же в закрытом контуре скорее всего, сторонний софт никто не запускает. Какого хакера они боятся что надо прям ядро срочно обновлять. Сотрудник только если залезет. Так он и за 5 лет пока ядро не обновляют может залезть.
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|2.10, Аноним2 (?), 15:02, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подозреваю изолированное эмбедед и нет большого смысла обновлять, а сетевое за 10 лет итак обрастает уязвимостями, включая аппаратные.
А на производстве и вовсе отключить от сети и использовать.
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|3.14, Аноним (5), 15:11, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Подозреваю изолированное эмбедед и нет большого смысла обновлять
История с проникновением в сеть РЖД через публичный WiFi, история с роутерами в качестве DDOS ботов, история с заправочными станциями, выводящими "своеобразные" сообщения. Все эти примеры не позволяют вот так запросто отмахнуться даже от изолированных систем. Уязвимость в ядре, ставящая под вопрос выпуск продукции - это очень серьезно. Плохо только, что не все это понимают. И идея "изолированного embedded" возникает регулярно. Увы, полностью изолировать можно только полностью выключив.
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|2.22, Анонин (?), 15:20, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А почему не подходят SLTS ядра? Там срок поддержки как раз 10 лет.
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|3.29, Аноним (5), 15:30, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А почему не подходят SLTS ядра?
Подходят. Но и статья-то ровно об этом. Тяжело так долго сопровождать.
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|4.56, Бывалый смузихлёб (?), 16:22, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Выгорание сопровождающих оценивается как одна из
> наиболее серьёзных проблем в сообществе разработчиков ядра.
> Несмотря на поддержку корпораций большинство участников
> разработки ядра действуют ради интереса в качестве
> добровольцев - за свою работу оплату получает
> лишь около 200 разработчиков из более 2000 активных участников разработки
Статья о том, что бесплатный мартышкин труд, как бы то внезапно не звучало, но приводит-таки к потере интереса, т.е к выгоранию
Конечно, линух файндейшен мог бы нормально платить сопровождающим
Но кто они такие чтобы им хоть цент платить ? И вообще, у линуха целая очередь за забором
Поэтому, лучше сократить срок поддержки чем начать-таки платить хоть что-то
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|5.61, фнон (?), 16:48, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тебе не попадалось где-то объяснение мотивации сопровождающих?
ну типа "я закоммитил в ядро! преклоняйтесь перед гуру" или "я хочу помочь миру стать лучше"
или "алкогольно-заместительная терапия привела меня к просмотру PRв ядре линукса"
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|1.15, InuYasha (??), 15:12, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень хорошо понимаю разработчиков. Когда хобби превращается в рутину - это кошмар. Когда проект из написания нового превращается в мёрджинг чужих костылей. Когда по поводу и без лезут сумасшедшие хейтеры. Ну, имеем что имеем. Ядерщиков и вообще адекватных программистов надо беречь. Иначе всё - микрософт и дос-ви-дос.
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|1.16, Аноним (16), 15:12, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Проснулись. До тех пор, пока лтс заведуют токсичные обезяны, неглядя бекпортирующие различные деструктивные изменения, линуксу не занять место проприетарных поделок в ембеддедовке. Всех на мороз, для начала.
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|3.44, Аноним (16), 15:50, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда ещё живы были надежды. Но как по мне самый главный недостаток это именно низкое качество ЛТС, на втором месте наверно разброд и шатания. Такое ощущение, что это делается намеренно, чтобы не отнимать слишком уж много пирога (а то ещё чего заопенсорсят конкурента). С другой стороны, идеология тяп ляп тоже набирает популярность, вон даже в космос на десктопном железе людей отправляют.
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|4.49, фнон (?), 15:54, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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может это не тяп-ляп, а просто зрелость технологий позволила поднять надежность до приемлемного уровня?
напр. использовать не один дорогой процессор space класса с рад защитой, а 3 обычных и синхронизирвоать их по какому-то алгоритму
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|2.28, Анонимусс (?), 15:27, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Драйвера нужно вынести из ядра. Сейчас они занимают большую часть кодовой базы.
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|4.32, Аноним (16), 15:39, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если выкинуть нагенерированные файлы амд куда-нибудь отдельно, ядро сразу похудеет на 70% объёма. Вообще, нагенерированными файлами петрушка непонятная, это не исходные файлы и, вероятно, нарушение GPL.
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|5.63, Аноним (62), 16:57, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> выкинуть нагенерированные файлы амд куда-нибудь отдельно
Ты что! А как тогда факи показывать, без штанов-то?
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|4.46, Анонимусс (?), 15:53, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, ну на мороз это как-то радикально.
Хотя кучу старого хлама я бы дропнул - кому нужно, пусть портирует сам.
Вынести в отдельную репу или модуль, оставив только самые базовые дрова, из серии "чтобы монитор хоть что-то показывал". А потом ставишь нужный тебе драйвер.
Иначе это просто мусорка какая-то. Дрова пишут с разным... качеством.
А потом в ядро их принимают просто потому что других дров просто нет.
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|5.65, Аноним (62), 16:59, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хотя кучу старого хлама я бы дропнул - кому нужно, пусть портирует сам.
Я бы дропнул и кучу нового - чтоб сами портировали все, кому надо, и никому обидно не было. Заодно и разработчиков разгрузим.
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|6.70, фнон (?), 17:09, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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низя, потому что будет куча нытья
тут народ ныл, что i486 хотят дропнуть (и это было в 2022 году!)
а ты предлагаешь устроить мегасрач на рочно месте)
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|1.35, Минона (ok), 15:41, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В качестве более правильной упоминается модель сопровождения ядер для платформы Android, основанная на переносе всех изменении из основного ядра и развитию необходимых новшеств в основном ядре, вместо поддержания собственного варианта ядра, включающего изменения, специфичные для платформы Android. Модель полного переноса изменений выгодна прежде всего с точки зрения безопасности, так как, при выборочном переносе исправлений не всегда очевидна связь исправления с устранением потенциальных проблем с безопасностью. При полном переносе изменений проблема часто оказывается решена ещё до того, как появляется информация о том, что она блокирует уязвимость.
В правильном направлении идёте, товарищи!
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|2.38, фнон (?), 15:43, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а если вспомнить, что в андроиде новый код стараются писать на новом языке,
то да это очень правильно!
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|1.42, Аноним (42), 15:49, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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скоро будут поддерживать ровно столько сколько надо будет Хуавею с harmonyOS 🤡
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|1.48, Аноним (-), 15:54, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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По-моему, оптимально поддерживать в течение 1 года, моё личное мнение 2 года уже тоже как-то долго. А шестилетная поддержка у корпорастов - это маразм.
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|2.57, 1 (??), 16:28, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интересно, пилят сук на котором сидят.
За что хочет денюх RH ? За длительную поддержку.
А так - год прошёл, покупай новый смарт^W сервер ?
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|2.58, birdie (ok), 16:33, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> По-моему, оптимально поддерживать в течение 1 года, моё личное мнение 2 года уже тоже как-то долго. А шестилетная поддержка у корпорастов - это маразм.
По-моему, люди, которые не имеют отношение к разработке ядра и поддержке железа, особенно embedded, должны просто молчать в тряпку и не высказывать своё мнение.
Почему-то люди в большинстве своём в последние лет 15 решили, что они могут высказывать мнение по поводу всего и вся. Это ошибка. Чтобы высказываться о чём-то, вы должны как минимум быть хорошо образованным в теме, иначе это не "мнение", а тупое бессмысленное и чаще всего ложное blah-blah.
Есть вагон железа, работа которого протестирована только для ядра версии X, и которое может поддерживать только OEM, который не готов содержать очень дорогих разрабов для поддержки ядра в течение цикла поддержки железа, который иногда составляет до 10 лет.
Видимо, аноним считает, что такое железо можно и нужно выбрасывать и заменять на новое каждый год, ибо, увы, поддержка ядра закончена. Железо, которой порой стоит больше, чем аноним зарабатывает за 25 лет работы, какой-нибудь DGX H100.
Чтобы было ближе, видимо, аноним считает что пользователи Android должны выбрасывать свои аппараты ровно через год после покупки - подумаешь, 1,5 миллиарда аппаратов на мусорку. Да, Android не использует mainline ядро, потому что разработка, тестирование и поддержка firmware (ROM) - это колоссальные бабки. Каждые три месяца выкатывать новое ядро - никто это никогда делать не будет, ибо stable API nonsense, bugs и regressions galore.
"Эксперты" на моём opennet.
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|3.67, Аноним (62), 17:04, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот вы вроде всё правильно пишете, и многие с вами согласятся (включая меня). Но есть ваших рассуждениях маленькая такая проблемка: из тех, кто использует DGX H100, много ставят lts-ядро с kernel.org ? Или всё же предпочитают шляпу с десятилетней поддержкой?
А по сабжу, могли бы просто lts-ядра выпускать не каждый год, а раз в три года. Но и поддерживать каждое не два года, а втрое больше.
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|1.52, Аноним (52), 16:12, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Поддержка должна быть с поддержкой...
А вообще много условностей в этой процедуре.. Можно накодить так, что любой, даже самый стойкий человек, просто плюнет на все это.
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|1.55, Роман (??), 16:18, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Companies relying on Linux must realize giving back financially is in their interest to sustain this vital ecosystem.
Логичное требование, будут меньше выгорать, в отпуск ходить, чтобы как у людей успевать отдыхать.
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|1.59, коньюктивит (?), 16:39, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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То есть, посыл такой, что выгорают именно эти за бесплатно взвалившие на себя "Постоянное монотонное исправление мелких ошибок, fuzzing-тестирование и рецензирование изменений". Ну, а как же иначе? Они же не столлманы, за которых промытомозгие напишут их emacs. А впахиваться за бесплатно, да, рано или поздно даже в самой промытой голове должны возникнуть вопросы. И тут-то лампочка и выгорает.
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|2.60, birdie (ok), 16:46, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Было бы в ядре stable API, которое бы ломали раз в 5-10 лет, как делает это MS и Apple, проблемы бы такой не было.
Но у Линукс особый путь, поэтому имеем что имеем. Портирование фиксов из upstream - это титанический труд и люди подзае*лись.
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