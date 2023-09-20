Сокращение срока поддержки LTS-ядер Linux и проблема с выгоранием сопровождающих

Разработчики ядра Linux намерены ограничиться двухлетним циклом выпуска обновлений для LTS-веток ядра Linux. Формально время сопровождения LTS-веток и сейчас составляет 2 года, но последние пять лет, срок выпуска обновлений продлевался до 6 лет в случае, если ядро продолжает быть востребованным и представители индустрии готовы оказать поддержку разработчиков, осуществляющих сопровождение. В дальнейшем подобное продление поставлено под сомнение, так как отмечается снижение интереса к использованию старых LTS-ядер - большинство пользователей заранее переводят свои продукты на более новые ветки ядра и 6 лет воспринимается как избыточный срок. Кроме того, по мере увеличения числа LTS-ядер увеличивается нагрузка на сопровождающих, работа которых превращается в рутину и сводится к непрерывному бэкпортированию исправлений. Подобная нагрузка приводит к выгоранию сопровождающих и потере интереса к продолжению работы. Выгорание сопровождающих оценивается как одна из наиболее серьёзных проблем в сообществе разработчиков ядра. Несмотря на поддержку корпораций большинство участников разработки ядра действуют ради интереса в качестве добровольцев - за свою работу оплату получает лишь около 200 разработчиков из более 2000 активных участников разработки. Постоянное монотонное исправление мелких ошибок, fuzzing-тестирование и рецензирование изменений изматывает разработчиков и приводит к потере интереса к работе сопровождающего. Из проблем также отмечается опасность возникновения веток ядра Linux, расходящихся с основным ядром и зависящих от отдельных поставщиков. Подобные ветки могут стать результатом использования в дистрибутивах, таких как Red Hat Enterprise Linux, пакетов с ядром, основанных на очень старых версиях ядра с бэкпортированными изменениями. Опасность подобных веток в том, что при выборочном переносе изменений можно упустить исправления уязвимостей и серьёзных проблем. Кроме того, в них затруднён разбор возникающих ошибок, так как не всегда непонятно, проявляется ли проблема в основном ядре или вызвана специфичными изменениями производителя. В качестве более правильной упоминается модель сопровождения ядер для платформы Android, основанная на переносе всех изменений из основного ядра и развитию необходимых новшеств в основном ядре, вместо поддержания собственного варианта ядра, включающего изменения, специфичные для платформы Android. Модель полного переноса изменений выгодна прежде всего с точки зрения безопасности, так как, при выборочном переносе исправлений не всегда очевидна связь исправления с устранением потенциальных проблем с безопасностью. При полном переносе изменений проблема часто оказывается решена ещё до того, как появляется информация о том, что исправление блокирует уязвимость.



