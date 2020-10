Ядро Linux 5.10 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки

2.9 , Fracta1L ( ok ), 14:10, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Но ещё круче будет когда ядро начнут на Rust переписывать.

3.12 , Аноним ( 12 ), 14:26, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – про ускорение тогда придется забыть, тк безопасная работа с памятью, бесплатной по производительности быть не может.

4.13 , Owlet ( ? ), 14:29, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Может. Почитайте про rust прежде, чем писать о нём комментарии. В этом его основная идея, что может.

4.21 , Fracta1L ( ok ), 14:48, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Типикал хейтер Раста)

5.41 , Аноним ( 40 ), 16:20, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Типикал фанбой Раста.

4.23 , Аноним ( 23 ), 14:52, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Напомни какое отношение Раст имеет к безопасной работе с памятью? unsafe блоки к безопасности имеет ровно никакого отношения. Все об этом давно знают, кроме всяких фракталов.

5.32 , Аноним ( 32 ), 15:34, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Самое прямое. Компилятор rust гарантирует корректность работы с памятью и проверяет это каждый раз. А человек может и упустить... вот ядро иногда и течёт.

6.49 , Сишник ( ? ), 16:56, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В рантайме) Реализации БПФ на расте сливают FFTW в разы.

4.25 , alex312 ( ? ), 15:03, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >тк безопасная работа с памятью, бесплатной по производительности быть не может. Т.е. ты утверждаешь что сейчас в ядре с памятью работают небезопасно ?

5.34 , n00by ( ok ), 15:40, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вопрос тут правильнее ставить так: а кто в курсе, включены ли в ядре в его системе отладочные опции и какие?

2.31 , zzz ( ?? ), 15:30, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В первую очередь он будет крутым по кол-ву багов, потому что сейчас все ломанутся в него пихать всё подряд - LTS жи. А глюки потом разгребем. Может быть.