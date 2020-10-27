Ядро Linux 5.10 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки

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|1.3, Аноним (3), 13:54, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> 5.4 - до декабря 2025 г. (используется в Ubuntu 20.04 LTS и в Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 6)
Я читал что в 20.04.1 LTS уже ядро 5.6 или это плевать ?
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|2.45, Аноним (45), 16:28, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Ubuntu LTS весь срок жизни поддерживается одно нативное ядро, т е то, с котор... большой текст свёрнут, показать
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|1.6, Аноним (7), 14:00, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> 4.9 - до января 2023 г. (используется в Debian 9)
uname -a
Linux 5.8.0-0.bpo.2-amd64 #1 SMP Debian 5.8.10-1~bpo10+1 (2020-09-26) x86_64 GNU/Linux
бэкпорты наше фсио !
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|2.27, ryoken (ok), 15:07, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Диван Сиде на днях 5.9 с хвостиком прилетело (стоит бронепоездом на запасном пути :) ).
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|4.42, ryoken (ok), 16:22, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> диванные войска бегут впереди бронепоезда на запасном пути ? =)
Диван = Devuan :). Sid там тоже присутствует, текущая кодировка - ceres.
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|3.58, Аноним (58), 18:32, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В Диван Сиде на днях 5.9 с хвостиком прилетело (стоит бронепоездом на
> запасном пути :) ).
Я не знаю как у вас на Диване, но у меня в bullseye, как только 5.9 прилетело, начались рандомные зависания иксов намертво во время воспроизведения видео, спасает только хардресет, откатился на 5.8, подожду обновления.
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|1.8, Fracta1L (ok), 14:09, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Релиз 5.10 обещает быть весьма крутым с т.з. фич, одно ускорение файлух чего стоит.
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|3.12, Аноним (12), 14:26, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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про ускорение тогда придется забыть, тк безопасная работа с памятью, бесплатной по производительности быть не может.
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|4.13, Owlet (?), 14:29, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Может. Почитайте про rust прежде, чем писать о нём комментарии. В этом его основная идея, что может.
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|4.23, Аноним (23), 14:52, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Напомни какое отношение Раст имеет к безопасной работе с памятью? unsafe блоки к безопасности имеет ровно никакого отношения. Все об этом давно знают, кроме всяких фракталов.
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|5.32, Аноним (32), 15:34, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Самое прямое. Компилятор rust гарантирует корректность работы с памятью и проверяет это каждый раз. А человек может и упустить... вот ядро иногда и течёт.
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|4.25, alex312 (?), 15:03, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>тк безопасная работа с памятью, бесплатной по производительности быть не может.
Т.е. ты утверждаешь что сейчас в ядре с памятью работают небезопасно ?
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|5.34, n00by (ok), 15:40, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вопрос тут правильнее ставить так: а кто в курсе, включены ли в ядре в его системе отладочные опции и какие?
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|2.31, zzz (??), 15:30, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В первую очередь он будет крутым по кол-ву багов, потому что сейчас все ломанутся в него пихать всё подряд - LTS жи. А глюки потом разгребем. Может быть.
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|2.15, Аноним (15), 14:36, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там вроде 5.4 сломали с 5.4.69. И раньше были проблемы, но теперь исходники перекроили и нужно исправлять (я исправил патчи, но не уверен, что они теперь работают корректно, не стал использовать).
Для 5.9 насколько мне известно существует уже давно, и релиз был всего неделю назад.
Что-то зачастили с лтс, кажется, такая модель сегодня плохо работает.
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|3.18, Аноним (15), 14:41, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вообще лтс это смешно, они регулярно ломают старые ядра, нарушают совместимость всего чего можно, тащат новые сомнительные функции и драйвера. А в самом удачном случае система вообще дальше биоса не загрузится. Я воспринимаю период от лтс к лтс как тестирование на хомячках, но лтс можно использовать только последний (либо вообще не обновлять).
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|3.20, Аноним (15), 14:47, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Производительность не замечал, но процессор с ним будет меньше спать и часть ресурсов может уходить совсем впустую в зависимости от типа нагрузки. Какого-либо замедления за пару лет использования (в "максимальном" режиме) не было, экономия памяти порядка 10-20% при обычном использовании (когда эти 20% как раз то, что отделяет тебя от свопа, это очень заметный результат). Кроме того, утечки памяти вроде бы меньшее влияние оказывают. Жаль, не берут в ядро, было бы совсем удобно.
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|4.44, Аноним (40), 16:27, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>но процессор с ним будет меньше спать и часть ресурсов может уходить совсем впустую
Т.е. на ноуте лучше его не использовать. А то экономим память, но взамен выжираем батарею.
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|5.47, zzz (??), 16:45, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Спасибо, капитан, нет, генерал! Это чисто серверная приблуда, позволяющая хорошо экономить на памяти при запуске идентичных виртуалок. Когда у тебя даже 10 лезвий о 128Гб каждая, даже 10% экономии памяти - это минус 60 кесов.
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|6.52, Аноним (15), 17:23, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я недавно нашёл зачем его использовать на лаптопе: майнкрафт хочет 10 гб и более памяти и тормозит в свопе (в частности, мир тормозит, не просто лаги), приходится часто перезапускать и на один запуск сервера нужен час реального времени (4 ядра), с uksm за 7 гб не вылезает и всё прекрасно даже спустя сутки.
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|1.14, LUNTIK (?), 14:31, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как хорошо, что я уже несколько лет, как свалил с линукса и теперь смотрю на все эти новости, словно кошмарные сны.
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|2.36, макароновирус (?), 15:56, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильно сделал.
Смысл жизни же не в используемой ОС, это ж просто инструмент(скорее даже стол для инструментов).
Если ты не понял зачем тебе линукс, то он тебе и не нужен.
Зачем ты его вообще использовал(пытался) не ясно.
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|3.48, zzz (??), 16:47, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот и я говорю - нафига нужен линукс, когда есть *BSD.
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|4.50, макароновирус (?), 17:00, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже двое собралось кому не нужен линукс.
Еще немного и уже почти всем.
Интересно, что скажет LUNTIK на счет нужности *BSD.
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|5.54, zzz (??), 17:52, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Netflix, NetAPP, EMC, Sony, Juniper, Apple, NT, Citrix ADC, WhatsApp. У линукса ровно две роли - прошивка на китайском роутере и запускатор докера.
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|1.24, ryoken (ok), 15:03, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> Сопровождение SLTS-веток осуществляется в рамках проекта Civil Infrastructure Platform (CIP)... разработчики Debian
Ну этим само собой, их фишка, можно сказать :).
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|2.37, макароновирус (?), 16:05, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Молись чтобы терминал не выпилили.
Эвон как объявят терминал не политкорректным явлением или оскорбляющим чувства.
Начать можно с малого, например, принудительно дефолтный цвет терминала сделать розовым или лучше даже сразу радужным.
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|1.46, Аноним (-), 16:29, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Грег также отметил прогресс в развитии инициативы по разработке драйверов на языке Rust
Чистый Си оптимален со всеми дополнительными инструментами. Rust не нужен, оно принесёт из лишние зависимости из Cargo. Растаманы не умеют писать процедурным стилем. Растаманы пишут функциональный стилем. В ядре надо писать структурно-процедурно-алгоритмично, растаманы не умеют так. Rust имеет рантайм, который не нужен в системной разработке. При использовании Rust -а код ядра может разбухнуть до неприличных размеров.
Боже упаси kernel Linux от языка программирования Rust. Надеюсь идея с Rust -ом так и останентся инициативой и никогда не воплотится в жизнь.
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|2.51, НяшМяш (ok), 17:18, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Познания про Rust на уровне "в комментах на опеннете прочитал" )
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|2.53, Аноним (15), 17:28, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ЛИНУКС должен быть всегда на острие прогресса: сегодня МС и АППЛЕ активно изучают возможность использования РЖАВИЧНЫ в своих дровах и нельзя отставать, нужно быть впереди как было всегда.
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|4.60, Аноним (15), 18:44, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какие ваши аргументы? Я могу привести PaX и CRIU как примеры, например.
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|2.62, Анонимъ (?), 18:50, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Rust не нужен, оно принесёт из лишние зависимости из Cargo.
cargo это не только набор зависимостей, но ещё и инструментарий. Как там ваш autoconf поживает? Rust с cargo это "Си со всеми дополнительными инструментами".
> Растаманы пишут функциональный стилем.
Который даёт больше подсказок оптимизирующему компилятору. При том такой код легко и приятно стыкуется с процедурной лапшой.
> Rust имеет рантайм, который не нужен в системной разработке.
Это где и какой такой рантайм?
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