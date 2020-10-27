Ядро Linux 5.10 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки

Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), отвечающий за поддержку стабильной ветки ядра Linux, объявил о решении придать следующему выпуску ядра Linux 5.10, релиз которого ожидается в первой половине декабря, статуса ветки с длительным сроком поддержки. Обновления для ветки 5.10 будут выпускаться не менее двух лет, но скорее всего, как в случае веток 5.4 и 4.19, срок будет продлён до шести лет и сопровождение продлится до декабря 2026 года. Напомним, что для обычных выпусков ядра обновления выпускаются только до выхода следующей стабильной ветки (например, обновления для ветки 5.8 выпускались до выхода 5.9). Продолжается сопровождение longterm-веток: 5.4 - до декабря 2025 г. (используется в Ubuntu 20.04 LTS и в Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 6)

4.19 - до декабря 2024 г. (используется в Debian 10 и в Android 10)

4.14 - до января 2024 г.

4.9 - до января 2023 г. (используется в Debian 9)

4.4 - до февраля 2022 г. Отдельно на базе ядер 4.4 и 4.19 организацией Linux Foundation предоставляются ветки SLTS (Super Long Term Support), которые сопровождается отдельно и будут поддерживаться 10-20 лет. Сопровождение SLTS-веток осуществляется в рамках проекта Civil Infrastructure Platform (CIP), в котором участвуют такие компании, как Toshiba, Siemens, Renesas, Hitachi и MOXA, а также вовлечены мэйнтейнеры LTS-веток основного ядра, разработчики Debian и создатели проекта KernelCI. Ядра SLTS ориентированы на применение в технических системах гражданской инфраструктуры и в важных промышленных системах. Грег Кроа-Хартман сообщил о придании ядру Linux 5.10 статуса LTS на мероприятии Open Source Summit, на котором также посетовал, что в настоящее время у ядра достаточно новых разработчиков (в каждом выпуске появляется примерно 200 новых разработчиков), но нехватает людей, ведущих работу по рецензированию изменений других участников. Рецензирование нового кода в настоящее время является узким местом, замедляющим продвижение изменений в ядро (например, ему в неделю поступает на рецензирование около 700 патчей). Грег также отметил прогресс в развитии инициативы по разработке драйверов на языке Rust и раскритиковал действия компании Intel, разгласившей сведения о критической уязвимости в Bluetooth-стеке, не дождавшись публикации обновления с исправлением и не согласовав раскрытие информации с другими производителями.



