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Ядро Linux 5.10 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки

27.10.2020 13:45

Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), отвечающий за поддержку стабильной ветки ядра Linux, объявил о решении придать следующему выпуску ядра Linux 5.10, релиз которого ожидается в первой половине декабря, статуса ветки с длительным сроком поддержки. Обновления для ветки 5.10 будут выпускаться не менее двух лет, но скорее всего, как в случае веток 5.4 и 4.19, срок будет продлён до шести лет и сопровождение продлится до декабря 2026 года. Напомним, что для обычных выпусков ядра обновления выпускаются только до выхода следующей стабильной ветки (например, обновления для ветки 5.8 выпускались до выхода 5.9).

Продолжается сопровождение longterm-веток:

  • 5.4 - до декабря 2025 г. (используется в Ubuntu 20.04 LTS и в Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 6)
  • 4.19 - до декабря 2024 г. (используется в Debian 10 и в Android 10)
  • 4.14 - до января 2024 г.
  • 4.9 - до января 2023 г. (используется в Debian 9)
  • 4.4 - до февраля 2022 г.

Отдельно на базе ядер 4.4 и 4.19 организацией Linux Foundation предоставляются ветки SLTS (Super Long Term Support), которые сопровождается отдельно и будут поддерживаться 10-20 лет. Сопровождение SLTS-веток осуществляется в рамках проекта Civil Infrastructure Platform (CIP), в котором участвуют такие компании, как Toshiba, Siemens, Renesas, Hitachi и MOXA, а также вовлечены мэйнтейнеры LTS-веток основного ядра, разработчики Debian и создатели проекта KernelCI. Ядра SLTS ориентированы на применение в технических системах гражданской инфраструктуры и в важных промышленных системах.

Грег Кроа-Хартман сообщил о придании ядру Linux 5.10 статуса LTS на мероприятии Open Source Summit, на котором также посетовал, что в настоящее время у ядра достаточно новых разработчиков (в каждом выпуске появляется примерно 200 новых разработчиков), но нехватает людей, ведущих работу по рецензированию изменений других участников. Рецензирование нового кода в настоящее время является узким местом, замедляющим продвижение изменений в ядро (например, ему в неделю поступает на рецензирование около 700 патчей).

Грег также отметил прогресс в развитии инициативы по разработке драйверов на языке Rust и раскритиковал действия компании Intel, разгласившей сведения о критической уязвимости в Bluetooth-стеке, не дождавшись публикации обновления с исправлением и не согласовав раскрытие информации с другими производителями.

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/gregkh/sta...)
  2. OpenNews: Срок поддержки LTS ядра Linux 4.4 увеличен c 2 до 6 лет
  3. OpenNews: Ядро Linux 4.9 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки
  4. OpenNews: Проблемы с безопасностью в патчах, предложенных сотрудником Huawei для защиты ядра Linux
  5. OpenNews: Срок поддержки LTS-ядер Linux 5.4 и 4.19 увеличен до шести лет
  6. OpenNews: Организация Linux Foundation выпустила LTS-ветку на базе ядра Linux 4.19
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53972-kernel
Ключевые слова: kernel, linux, lts
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (62) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:53, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот оно как!
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:54, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Гонка версий потихоньку разгоняется, скоро догоним хром и системд
     
     
  • 2.26, ryoken (ok), 15:06, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    https://packages.gentoo.org/packages/sys-apps/less
    Сначал пусть вот этого ваши системды с хромами догонят. Можно вместе :D.
     
  • 2.40, Аноним (40), 16:17, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    5.10-rc1 vs 247-rc1 "Нас не догонят!..." (С)
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:54, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 5.4 - до декабря 2025 г. (используется в Ubuntu 20.04 LTS и в Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 6)

    Я читал что в 20.04.1 LTS уже ядро 5.6 или это плевать ?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:04, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ubuntu.com/blog/ubuntu-kernel-5-4-whats-new-with-ubuntu-20-04-lts

    https://blogs.oracle.com/linux/announcing-the-unbreakable-enterprise-kernel-re

     
     
  • 3.10, Аноним (3), 14:18, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://wiki.ubuntu.com/FocalFossa/ReleaseNotes/ChangeSummary/20.04.1

    Или в убунту разные дистрибутивы 20.04.1 ?

     
     
  • 4.29, asdasd (?), 15:22, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    5.6.0 там какое-то oem
     
  • 2.45, Аноним (45), 16:28, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Ubuntu LTS весь срок жизни поддерживается одно нативное ядро, т е то, с котор... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.4, m.makhno (ok), 13:55, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Жаль, что в этом списке нет 2.6 и 3.10.
     
  • 1.5, ним (?), 13:56, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему не 5.9? Мой внутренний перфекционист не одобряет.
     
  • 1.6, Аноним (7), 14:00, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > 4.9 - до января 2023 г. (используется в Debian 9)

    uname -a
    Linux 5.8.0-0.bpo.2-amd64 #1 SMP Debian 5.8.10-1~bpo10+1 (2020-09-26) x86_64 GNU/Linux

    бэкпорты наше фсио !

     
     
  • 2.27, ryoken (ok), 15:07, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Диван Сиде на днях 5.9 с хвостиком прилетело (стоит бронепоездом на запасном пути :) ).
     
     
  • 3.33, Аноним (7), 15:39, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    диванные войска бегут впереди бронепоезда на запасном пути ? =)
     
     
  • 4.42, ryoken (ok), 16:22, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > диванные войска бегут впереди бронепоезда на запасном пути ? =)

    Диван = Devuan :). Sid там тоже присутствует, текущая кодировка - ceres.

     
  • 3.58, Аноним (58), 18:32, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Диван Сиде на днях 5.9 с хвостиком прилетело (стоит бронепоездом на
    > запасном пути :) ).

    Я не знаю как у вас на Диване, но у меня в bullseye, как только 5.9 прилетело, начались рандомные зависания иксов намертво во время воспроизведения видео, спасает только хардресет, откатился на 5.8, подожду обновления.

     

  • 1.8, Fracta1L (ok), 14:09, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Релиз 5.10 обещает быть весьма крутым с т.з. фич, одно ускорение файлух чего стоит.
     
     
  • 2.9, Fracta1L (ok), 14:10, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Но ещё круче будет когда ядро начнут на Rust переписывать.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 14:26, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    про ускорение тогда придется забыть, тк безопасная работа с памятью, бесплатной по производительности быть не может.
     
     
  • 4.13, Owlet (?), 14:29, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Может. Почитайте про rust прежде, чем писать о нём комментарии. В этом его основная идея, что может.
     
  • 4.21, Fracta1L (ok), 14:48, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типикал хейтер Раста)
     
     
  • 5.41, Аноним (40), 16:20, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Типикал фанбой Раста.
     
  • 4.23, Аноним (23), 14:52, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Напомни какое отношение Раст имеет к безопасной работе с памятью? unsafe блоки к безопасности имеет ровно никакого отношения. Все об этом давно знают, кроме всяких фракталов.
     
     
  • 5.32, Аноним (32), 15:34, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Самое прямое. Компилятор rust гарантирует корректность работы с памятью и проверяет это каждый раз. А человек может и упустить... вот ядро иногда и течёт.
     
     
  • 6.49, Сишник (?), 16:56, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В рантайме) Реализации БПФ на расте сливают FFTW в разы.
     
  • 4.25, alex312 (?), 15:03, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >тк безопасная работа с памятью, бесплатной по производительности быть не может.

    Т.е. ты утверждаешь что сейчас в ядре с памятью работают небезопасно ?

     
     
  • 5.34, n00by (ok), 15:40, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос тут правильнее ставить так: а кто в курсе, включены ли в ядре в его системе отладочные опции и какие?
     
  • 2.31, zzz (??), 15:30, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В первую очередь он будет крутым по кол-ву багов, потому что сейчас все ломанутся в него пихать всё подряд - LTS жи. А глюки потом разгребем. Может быть.
     

  • 1.11, СеменСеменыч777 (?), 14:22, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на ядра 4.19.148+ не ставится патч UKSM.
    на 5.8.хх пока ставится.
    для 5.9+ его не существует.
    такие дела.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:36, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там вроде 5.4 сломали с 5.4.69. И раньше были проблемы, но теперь исходники перекроили и нужно исправлять (я исправил патчи, но не уверен, что они теперь работают корректно, не стал использовать).

    Для 5.9 насколько мне известно существует уже давно, и релиз был всего неделю назад.

    Что-то зачастили с лтс, кажется, такая модель сегодня плохо работает.

     
     
  • 3.18, Аноним (15), 14:41, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще лтс это смешно, они регулярно ломают старые ядра, нарушают совместимость всего чего можно, тащат новые сомнительные функции и драйвера. А в самом удачном случае система вообще дальше биоса не загрузится. Я воспринимаю период от лтс к лтс как тестирование на хомячках, но лтс можно использовать только последний (либо вообще не обновлять).
     
  • 3.38, СеменСеменыч777 (?), 16:06, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для 5.9 насколько мне известно существует уже давно, и релиз был всего неделю назад.

    упс. я понадеялся на newsboat, что он мне покажет все изменения в
    https://github.com/dolohow/uksm/
    ничего не показал.

     
  • 2.16, slava_kpss (ok), 14:38, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он ж производительность снижает, не?
     
     
  • 3.20, Аноним (15), 14:47, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Производительность не замечал, но процессор с ним будет меньше спать и часть ресурсов может уходить совсем впустую в зависимости от типа нагрузки. Какого-либо замедления за пару лет использования (в "максимальном" режиме) не было, экономия памяти порядка 10-20% при обычном использовании (когда эти 20% как раз то, что отделяет тебя от свопа, это очень заметный результат). Кроме того, утечки памяти вроде бы меньшее влияние оказывают. Жаль, не берут в ядро, было бы совсем удобно.
     
     
  • 4.44, Аноним (40), 16:27, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >но процессор с ним будет меньше спать и часть ресурсов может уходить совсем впустую

    Т.е. на ноуте лучше его не использовать. А то экономим память, но взамен выжираем батарею.

     
     
  • 5.47, zzz (??), 16:45, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо, капитан, нет, генерал! Это чисто серверная приблуда, позволяющая хорошо экономить на памяти при запуске идентичных виртуалок. Когда у тебя даже 10 лезвий о 128Гб каждая, даже 10% экономии памяти - это минус 60 кесов.
     
     
  • 6.52, Аноним (15), 17:23, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я недавно нашёл зачем его использовать на лаптопе: майнкрафт хочет 10 гб и более памяти и тормозит в свопе (в частности, мир тормозит, не просто лаги), приходится часто перезапускать и на один запуск сервера нужен час реального времени (4 ядра), с uksm за 7 гб не вылезает и всё прекрасно даже спустя сутки.
     

  • 1.14, LUNTIK (?), 14:31, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Как хорошо, что я уже несколько лет, как свалил с линукса и теперь смотрю на все эти новости, словно кошмарные сны.
     
     
  • 2.17, Аноним (7), 14:39, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    свалил обратно на луну ?
     
     
  • 3.19, A.Stahl (ok), 14:44, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    И теперь пишет комментарии на ОпенНете за 5 сантиков каждый.
     
  • 2.36, макароновирус (?), 15:56, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно сделал.
    Смысл жизни же не в используемой ОС, это ж просто инструмент(скорее даже стол для инструментов).
    Если ты не понял зачем тебе линукс, то он тебе и не нужен.
    Зачем ты его вообще использовал(пытался) не ясно.
     
     
  • 3.48, zzz (??), 16:47, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и я говорю - нафига нужен линукс, когда есть *BSD.
     
     
  • 4.50, макароновирус (?), 17:00, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже двое собралось кому не нужен линукс.
    Еще немного и уже почти всем.
    Интересно, что скажет LUNTIK на счет нужности *BSD.
     
     
  • 5.54, zzz (??), 17:52, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Netflix, NetAPP, EMC, Sony, Juniper, Apple, NT, Citrix ADC, WhatsApp. У линукса ровно две роли - прошивка на китайском роутере и запускатор докера.
     
     
  • 6.59, Аноним (59), 18:43, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну кто так набрасывает? Даже про Android не вспомнил...
     
  • 6.63, Аноним (40), 18:53, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А самой FreeBSD какая польза от этих перечисленных?
     

  • 1.22, Аноним (22), 14:48, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А когда ядро на systemd перепишут?
     
     
  • 2.39, СеменСеменыч777 (?), 16:10, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    перспективная технология systemd-kerneld будет выдавать каждому процессу или их группе свое ядро.
     
     
  • 3.43, ryoken (ok), 16:23, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > свое ядро.

    ...чугуниевое

     
     
  • 4.61, Аноним (40), 18:50, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полониевое
     

  • 1.24, ryoken (ok), 15:03, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> Сопровождение SLTS-веток осуществляется в рамках проекта Civil Infrastructure Platform (CIP)... разработчики Debian

    Ну этим само собой, их фишка, можно сказать :).

     
  • 1.28, Аноним (28), 15:14, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда прокрутку в терминале вернут обратно?
     
     
  • 2.37, макароновирус (?), 16:05, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Молись чтобы терминал не выпилили.
    Эвон как объявят терминал не политкорректным явлением или оскорбляющим чувства.
    Начать можно с малого, например, принудительно дефолтный цвет терминала сделать розовым или лучше даже сразу радужным.
     

  • 1.30, Аноним (30), 15:29, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > стабильной ветки ядра Linux

    Stable API nonsense!

     
  • 1.35, Аноним (35), 15:50, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Firefox Browser 82.0.1
    Pale Moon 28.15
    Вышли.
     
  • 1.46, Аноним (-), 16:29, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Грег также отметил прогресс в развитии инициативы по разработке драйверов на языке Rust

    Чистый Си оптимален со  всеми дополнительными инструментами. Rust не нужен, оно принесёт из лишние зависимости из Cargo. Растаманы не умеют писать процедурным стилем. Растаманы пишут функциональный стилем. В ядре надо писать структурно-процедурно-алгоритмично, растаманы не умеют так. Rust имеет рантайм, который не нужен в системной разработке. При использовании Rust -а код ядра может разбухнуть до неприличных размеров.

    Боже упаси kernel Linux от языка программирования Rust. Надеюсь идея с Rust -ом так и останентся инициативой и никогда не воплотится в жизнь.

     
     
  • 2.51, НяшМяш (ok), 17:18, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Познания про Rust на уровне "в комментах на опеннете прочитал" )
     
     
  • 3.57, Аноним (-), 18:32, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну конечно, ведь предметно возразить нечем, да?
     
  • 2.53, Аноним (15), 17:28, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЛИНУКС должен быть всегда на острие прогресса: сегодня МС и АППЛЕ активно изучают возможность использования РЖАВИЧНЫ в своих дровах и нельзя отставать, нужно быть впереди как было всегда.
     
     
  • 3.55, Аноним (55), 18:10, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >нужно быть впереди как было всегда.

    Даже не смешно.

     
  • 3.56, Аноним (-), 18:30, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ложь тупо и просто.
     
     
  • 4.60, Аноним (15), 18:44, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие ваши аргументы? Я могу привести PaX и CRIU как примеры, например.
     
  • 2.62, Анонимъ (?), 18:50, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Rust не нужен, оно принесёт из лишние зависимости из Cargo.

    cargo это не только набор зависимостей, но ещё и инструментарий. Как там ваш autoconf поживает? Rust с cargo это "Си со всеми дополнительными инструментами".

    > Растаманы пишут функциональный стилем.

    Который даёт больше подсказок оптимизирующему компилятору. При том такой код легко и приятно стыкуется с процедурной лапшой.

    > Rust имеет рантайм, который не нужен в системной разработке.

    Это где и какой такой рантайм?

     
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