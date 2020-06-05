Срок поддержки LTS-ядер Linux 5.4 и 4.19 увеличен до шести лет

2.9 , Аноним ( 8 ), 17:11, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И старых компов.

2.12 , Аноним ( 12 ), 17:28, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это с фига ли? Можно подумать для десктопов и серверов сильно разные ядра. > // b. Ну это то известный "эксперт по линукс".

2.15 , Аноним ( 15 ), 17:51, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не понимаю тебя. Ну да новых драйверов и фич не будет. Но мне вот казалось что задача ОС работать хорошо и главное без сбоев. И длительная поддержка старых ядер она для этого. Чтоб я мог накатить debian 10 на свой ноутбук и он просто работал и сейчас и через 5 лет. А не условную федору где раз в полгода что-то ломается. И не ролинг где что-то ломается постоянно.

Здесь мне понабежать могут что мол "у них не ломается" только вот нет веры их болтовне ибо ломается, особенно если у вас непопулярное железо и новый network manager перестает подключатся к wifi жест на touchscreen гасит иксы а systemd не может отмонтировать диск при выключении полторы минуты.

Плюс есть платный RHEL и халявный Centos где, внезапно, отдельный штат разработчиков бекпортит новые драйвера и фичи. Но вот нужны ли они ?

3.22 , Аноним ( 22 ), 18:17, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >[оверквотинг удален]

> и сейчас и через 5 лет. А не условную федору где

> раз в полгода что-то ломается. И не ролинг где что-то ломается

> постоянно.

> Здесь мне понабежать могут что мол "у них не ломается" только вот

> нет веры их болтовне ибо ломается, особенно если у вас непопулярное

> железо и новый network manager перестает подключатся к wifi жест на

> touchscreen гасит иксы а systemd не может отмонтировать диск при выключении

> полторы минуты.

> Плюс есть платный RHEL и халявный Centos где, внезапно, отдельный штат разработчиков

> бекпортит новые драйвера и фичи. Но вот нужны ли они ? Всё это так, только вот на десктопе всё равно надо обновлять юзерософт, даже теми же обновлениями безопасности, если вас по какой-то странной причине устраивает функционал все 10 лет. А кто этим будет заниматься? Да те же браузеры вам никто из этих контор бэкпортить не будет. А после тех же 10 лет вы десктоп на том же CentOS (да, есть и такие чудики) будете обновлять полным сносом системы и новой накаткой с нуля? Как по мне, лучше раз в 2-3 года плавно перекатываться с релиза на релиз.

По поводу поломок федоры, а вы таки зачем используете на своём десктопе тестовый полигон для красношляпы, какой вам интерес, если оно у вас ломается? И чем вас не устраивает, что тот же Debian stable обновляется чаще? Главное ведь не сроки жизни, а беспроблемные апгрейды дистрибутива.

4.25 , Аноним ( 25 ), 18:28, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > на десктопе всё равно надо обновлять юзерософт Кто мешать собрать? Я вот себе собрал aMule и gnutella.

Кстати, с gnutella был такой косяк: если собирать в домашней папке с именем gtk-gnutella, то после сборки и установки она не запускается. Я уж думал косяк сборки, а надо каталог удалить или переименовать. Не собирайте приложения в каталоге с его именем, чревато. > обновлять полным сносом системы и новой накаткой с нуля А что тут такого? Самый надежный вариант. > браузеры вам никто из этих контор бэкпортить не будет С сайта Мозиллы можно скачать. А вообще, браузеры с каждой новой версии все говнее и говнее. По крайней мере Firefox, Chrome и так говно. > плавно перекатываться с релиза на релиз С каждым релизом что-то ломают, особенно темы и не чинят.

3.23 , Аноним ( 25 ), 18:21, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > при выключении полторы минуты Вот это бесит больше всего.

