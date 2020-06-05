Срок поддержки LTS-ядер Linux 5.4 и 4.19 увеличен до шести лет

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|1.1, Аноним (1), 15:55, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Теперь можно спокойно до 2025 юзать допотопную видюху от зеленых с блобом
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|2.2, Zenitur (ok), 16:18, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смотря насколько старая у тебя видеокарта. NVIDIA поддерживает свои видеокарты 10 лет с момента выпуска устройства. Даже если новый драйвер не выпускается, продолжают обновлять старый для добавления поддержки новых версий ядра и X-Server. Причём поддержка появляется в тот момент, когда выходит релиз-кандидат нового ядра или X-Server.
Latest Fermi driver (390.xx series): 390.132
Latest GeForce 8/9/200 driver (340.xx series): 340.108
Latest GeForce 6/7 driver (304.xx series): 304.137
Latest GeForce FX driver (173.14.xx series): 173.14.39
Latest GeForce 2/3/4 driver (96.43.xx series): 96.43.23
Latest Riva/GeForce 256 driver (71.86.xx series): 71.86.15
Последние два поддерживались настолько долго, что ими можно было пользоваться например в Debian 6.
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|1.3, Oh Yeah (?), 16:43, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Теперь можно вообще забыть про сервак и не трогать этот поганый линукс, пока работает. Спасибо, Грег! Иисус тебя любит!
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|1.8, Аноним (8), 17:11, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всё это круто, только backport'ов ничего не будет, т.е. это ядра для серверов и Андроидов.
// b.
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|2.12, Аноним (12), 17:28, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это с фига ли? Можно подумать для десктопов и серверов сильно разные ядра.
> // b.
Ну это то известный "эксперт по линукс".
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|2.15, Аноним (15), 17:51, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не понимаю тебя. Ну да новых драйверов и фич не будет. Но мне вот казалось что задача ОС работать хорошо и главное без сбоев. И длительная поддержка старых ядер она для этого. Чтоб я мог накатить debian 10 на свой ноутбук и он просто работал и сейчас и через 5 лет. А не условную федору где раз в полгода что-то ломается. И не ролинг где что-то ломается постоянно.
Здесь мне понабежать могут что мол "у них не ломается" только вот нет веры их болтовне ибо ломается, особенно если у вас непопулярное железо и новый network manager перестает подключатся к wifi жест на touchscreen гасит иксы а systemd не может отмонтировать диск при выключении полторы минуты.
Плюс есть платный RHEL и халявный Centos где, внезапно, отдельный штат разработчиков бекпортит новые драйвера и фичи. Но вот нужны ли они ?
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|3.22, Аноним (22), 18:17, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>[оверквотинг удален]
> и сейчас и через 5 лет. А не условную федору где
> раз в полгода что-то ломается. И не ролинг где что-то ломается
> постоянно.
> Здесь мне понабежать могут что мол "у них не ломается" только вот
> нет веры их болтовне ибо ломается, особенно если у вас непопулярное
> железо и новый network manager перестает подключатся к wifi жест на
> touchscreen гасит иксы а systemd не может отмонтировать диск при выключении
> полторы минуты.
> Плюс есть платный RHEL и халявный Centos где, внезапно, отдельный штат разработчиков
> бекпортит новые драйвера и фичи. Но вот нужны ли они ?
Всё это так, только вот на десктопе всё равно надо обновлять юзерософт, даже теми же обновлениями безопасности, если вас по какой-то странной причине устраивает функционал все 10 лет. А кто этим будет заниматься? Да те же браузеры вам никто из этих контор бэкпортить не будет. А после тех же 10 лет вы десктоп на том же CentOS (да, есть и такие чудики) будете обновлять полным сносом системы и новой накаткой с нуля?
Как по мне, лучше раз в 2-3 года плавно перекатываться с релиза на релиз.
По поводу поломок федоры, а вы таки зачем используете на своём десктопе тестовый полигон для красношляпы, какой вам интерес, если оно у вас ломается?
И чем вас не устраивает, что тот же Debian stable обновляется чаще? Главное ведь не сроки жизни, а беспроблемные апгрейды дистрибутива.
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|4.25, Аноним (25), 18:28, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> на десктопе всё равно надо обновлять юзерософт
Кто мешать собрать? Я вот себе собрал aMule и gnutella.
Кстати, с gnutella был такой косяк: если собирать в домашней папке с именем gtk-gnutella, то после сборки и установки она не запускается. Я уж думал косяк сборки, а надо каталог удалить или переименовать. Не собирайте приложения в каталоге с его именем, чревато.
> обновлять полным сносом системы и новой накаткой с нуля
А что тут такого? Самый надежный вариант.
> браузеры вам никто из этих контор бэкпортить не будет
С сайта Мозиллы можно скачать. А вообще, браузеры с каждой новой версии все говнее и говнее. По крайней мере Firefox, Chrome и так говно.
> плавно перекатываться с релиза на релиз
С каждым релизом что-то ломают, особенно темы и не чинят.
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|1.14, Аноним (14), 17:41, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А Red Hat молодцы - 4.18 взяли и саппортят :) с момента релиза RHEL 8 не понимаю, как менеджеры не углядели такую возможность экономии ресурсов по поддержанию ядра ^_^
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|2.16, Аноним (15), 17:53, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выкинули btrfs и не завезли kde увы. Все еще не юзабельно на старом железе увы.
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|2.24, пох. (?), 18:27, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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понимаешь, им надо не только ресурсы экономить - но чтобы оно еще и работало. Хотя бы у их клиентов.
А vanilla ведро работает только в позе, 100% совпадающей с той, которую используют его дорогие разработчики. И то не всегда - "Штирлиц привычным жестом смахнул со стула кнопки".
Но у клиентов rh нет задачи каждые двадцать минут пересобирать ведро, у них другие.
Поэтому они вынуждены следить за тем, что творится в апстримных, но изменения из них брать только необходимые - существенные улучшения производительности, драйвера нововыдуманных железок и т д.
Можно было бы часть этой работы переложить на некоего Сашу, но следить за этим подозрительным типом все равно бы пришлось - и доделывать за ним, поскольку бэкпортами драйверов, к примеру, он точно заниматься не будет. То есть все равно держать на зарплате тех кто может и умеет его работу сделать сам, на этом не сэкономишь.
А минус будет в том, что твои доделки тут же понакопипастят прыткие конкуренты. Они это делать тренировались двадцать лет.
Поэтому rh старательно выбирает ведро, Сашей не поддерживаемое. Чтобы этим ребятам жизнь немножечко все же подпортить. Своего-то Сашу им все равно оплачивать - вот и эти пусть своим платят. Меньше останется на гуанорекламу и раздачу бесплатных дисков ниграм в африку.
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|1.21, Аноним (25), 18:16, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В Ubuntu 18.04 первоначальное ядро 4.15, должно поддерживаться до 2023. О нем ни слова, а я себе поставил в дуалбут 18.04 рядом с 16.04. Сколько же косяков в новых версиях... Мать моя кошка. Clearlooks-Phenix сломали, у Adwaita зазор у скроллбара в GTK2 приложениях (Thunar, Leafpad). Такое новье мне не надо.
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