Отставка сопровождающего файловую систему XFS

2.10 , Аноним ( 10 ), 15:29, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – То ли дело твой ZFS! Спихнули на линуксовую гузку, и даже разрабатывать особо не надо. Всё само прилетит от тех, на кого ты батон крошишь.

3.25 , bOOster ( ok ), 15:43, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > То ли дело твой ZFS! Спихнули на линуксовую гузку, и даже разрабатывать

> особо не надо. Всё само прилетит от тех, на кого ты

> батон крошишь. Я тебе, тупенькому, который патчи посмотреть не может, по секрету скажу - развработчики ZFS какие там были - такие по факту и остались, из IXsystems, freebsd и т.п. А основную разработку, так-же IXSystems осуществляет, а оголтелые все в своих помоях ковыряются, никак прикрутить грамотно ZFS к ядру не могут, абсолютно так-же как и чувак в этой теме с XFS...

4.37 , Аноним ( 42 ), 16:02, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > развработчики ZFS какие там были - такие по факту и остались Ага, Белендорф и его команда. > из IXsystems, freebsd и т.п. А основную разработку, так-же IXSystems осуществляет И что полезного сделали ixsystems за последние три года?

5.56 , Аноним ( 7 ), 16:19, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – это та команда которая _найденую_ ошибку с порчей данных не исправляла год "because of luck of resources" ? 2.11 , Анонин ( ? ), 15:30, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ахахаха! Получается шапка, кроме того что пишет xfs, должна еще делать изменения ядер для всех остальных дистров?))

3.17 , Аноним ( 6 ), 15:34, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Шапка, на халяву пользующаяся результатами чужого труда - да, могла бы сама заталкивать свои патчи в linux-next, а не заставлять других их реимплементировать из 2.4.16 Да, о ужас, их тогда будут использовать другие дистрибутивы - когда-нибудь, когда доберутся до этих версий (лет через пять, так что бизнесу шапки ничего не грозило).

4.21 , Анониммус ( ? ), 15:39, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Шапка, на халяву пользующаяся результатами чужого труда мвахаха, ты серьезно?

посмотри сколько шапка коммитит!

то чем потом пользуются всякие паразиты

5.73 , Аноним ( - ), 17:15, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >посмотри сколько шапка коммитит! Да, я посмотрел с лупой, и никакой Шапки не увидел, а увидел я много таких Героев как Дэрик Вонг.

4.22 , Анонин ( ? ), 15:41, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Шапка, на халяву пользующаяся результатами чужого труда Это интересно какими в контексте XFS? > их тогда будут использовать другие дистрибутивы Так пусть другие и делают) Зачем это шапке нужно?

А то развелось паразитов: ты им код написал, а они еще и адаптировать требуют под свою специфику...

5.28 , Аноним ( 7 ), 15:47, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это интересно какими в контексте XFS? линукс, называется. >> их тогда будут использовать другие дистрибутивы

> Так пусть другие и делают) Зачем это шапке нужно? другому надоело за них делать. > А то развелось паразитов: ты им код написал, а они еще и адаптировать требуют под свою

> специфику... какую нах..р специфику? Возвращать в апстрим. Да, не в виде горы мусорных патчей, а в виде готового продукта - с описанием, зачем, почему именно так и как это аффектит окружающий код.

И самим затыкать вопли безмозглого верификатора. Но нет, зачем. Взяли на халяву, зачем самим работать.

6.38 , Анонин ( ? ), 16:02, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > линукс, называется. шапка один из крупнейших контрибьюторов ядра вообще-то > другому надоело за них делать и слава богу > Да, не в виде горы мусорных патчей, а в виде готового продукта - с описанием, зачем, почему именно так и как это аффектит окружающий код. Ты жыпыэль читал? Все что они обязаны делать - выкладывать код. Ни байтом больше.

Кто-то заставляет другие дистры пользоваться XFS? Ну так пошли они нафиг!

7.51 , Аноним ( 7 ), 16:13, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вообще-то вот так их "контрибьюция" и выглядит - вывалили на майнтейнеров продукт из под хвоста, пусть как хотят и разгребают. Да, в итоге комит имеет автором индуса@rhbm.com Да, никто не заставляет. Но если бы все так делали - не было бы никакого линукса вообще.

7.52 , User ( ?? ), 16:14, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Ты жыпыэль читал? Все что они обязаны делать - выкладывать код. Ни байтом больше. И того не должны - только предоставлять приобретающим продукт.

8.55 , Анонин ( ? ), 16:18, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Вот видишь насколько они добрые Делают даже то, что не обязаны ... 9.60 , Аноним ( 43 ), 16:36, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Сарказм ... 9.82 , Аноним ( 6 ), 17:43, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Вот Вонг от таких добряков и свалил подальше ... 2.70 , n00by ( ok ), 17:11, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну ничего - теперь вон пусть чувак на зарплате орацла страдает. Глядишь,

> даже премию дадут (нет). Оракл же заявили, что обязуются поддерживать клон RHEL. :)

3.89 , пох. ( ? ), 18:46, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – так для этого не надо разбираться в редхатовских патчах, rpm --rebuild - даже если там что-то не так, исправлять нельзя, это ж потеря бит-в-бит совместимости. Впрочем, да, там еще ж unbreakable kernel, и вот его эта проблема как раз касается. Полагаю, поэтому чуваку и платят зарплату.

