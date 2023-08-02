Отставка сопровождающего файловую систему XFS

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|1.3, Аноним (3), 15:16, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> необходимостью разбирать недокументированный код ядра, пытаясь понять, не поломает ли что-то предложенная новая возможность
haha, classic!
блеск и нищета опенсорса
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|3.29, Аноним (29), 15:48, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–13 +/–
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Лол, лучше, в правильной проприетарщине ты рублем отвечаешь за косяки. А в опенсорсе вашем нет никакой ответственности.
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|4.42, Аноним (42), 16:06, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Как жаль, что такой "правильной проприетарщины" в реальном мире не существует.
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|5.57, Анонимусс (?), 16:24, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Вообще-то есть. С SLA на много лет и денег, с dedicated командами поддержки, с документацией, которую пишет и валидирует отдельный (пусть и маленький) отдел.
Но конечно же они все нереальны))
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|6.62, BeLord (ok), 16:44, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
С учетом того, что компаний у которых документация сделана по науке кот наплакал, то да реальны, в Красную книгу пора заносить. Причем, я про полный процесс документирования, а не локальный участок.
|
|4.61, Вася (??), 16:39, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
рублём отвечать это ну такое... не взыщещь потом эту валюту в самом честном суде
то ли дело написать ц лицензионном соглашение, что отвечаешь не более чем долларом
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|4.65, egan (?), 16:59, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Такое ощущение что тому, кому в рот гадят есть дело до того, что кого-то лишают денег.
Более того - часто некого наказывать. В рот гадят под молчаливое одобрение инвесторов. И увольняют если человек уже морально во рты срать не может.
Говорю как представитель правильного энтерпрайза.
|
|4.67, ДаНуНафиг (?), 17:00, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
В проприетарщине раздолбос ровно так же может забить на тестирование, свалить все на рецензентов, тестировщиков (или отсутствие оных) и всякую прочую фигню. Энтузиастам, мне кажется, как раз позорнее всякую фигню заливать, поэтому мотивации больше.
|
|4.71, хрю (?), 17:12, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>>в правильной проприетарщине ты рублем отвечаешь за косяки.
ага только покажи it компанию, которая рублём/долларом/евро отвечает за косяки.
|
|4.86, Аноним (86), 18:00, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага, когда Вася выпускает полурабочее нечто на рынок, занимая нишу, а Петя вылизывает код и остается без денег на дальнейшее развитие своего продукта. Ну а потребитель(сурьезный бузинес) уже внедрил Васино поделие, реклама сработала и хомяки, плюясь, пользуются этим калом, генерируя профит для Васи и бузинеса-внедренца. А Петин код никому не нужен. Такие дела.
|
|2.13, Аноним (13), 15:30, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
haha, classic!
блеск и нищета современной софтовой разработки
fixed, не благодарите
|
|2.16, bOOster (ok), 15:31, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ну и причем тут опенсоурс? Если чувак прямо сказал - "файловую систему XFS в ядре Linux"
У других, придерживающихся posix - этого гниющего *авна в ядре на порядок меньше.
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|3.40, Аноним (42), 16:03, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> У других, придерживающихся posix - этого гниющего *авна в ядре на порядок меньше.
Как правило, у тех, кто придерживается posix - всё ядро является гниющим овном.
И их доля среди production серваков наглядно это подтверждает.
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|4.58, Аноним (43), 16:28, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Каким то сплошным "оптимизмом" от Вас попахивает. Наверно Вы очень много времени проводите рядом с продакшен серверами. Вы берегите себя там!
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|2.93, DeerFriend (?), 19:58, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разница в том, что в опенсорсе ты это видишь.
А в проприетарщине тебя отгораживает стена из менеджеров с суппортятами, и им очень важен каждый твой звонок.
|
|1.5, дАнон (?), 15:22, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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"Сейчас люди, работающие над XFS, похоже, тратят большую часть своего времени на бэкпорты ядра дистрибутива и работу с генерируемыми искусственным интеллектом сообщениями об ошибках, которые не являются сообщениями пользователей."
Тоже мило
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|2.7, Аноним (7), 15:26, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
там нет интеллекта. Даже искусственного. Есть сборочные скрипты ядра, сыплющие миллионы неудобочитаемых предупреждений, как правило совершенно ненужных, на каждый комит сложнее <<<color >>>colour.
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|1.6, Аноним (6), 15:24, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> на бэкпортирование специфичных для дистрибутивов изменений
читай - на собственно развитие xfs, потому что оно осуществляется компанией rhbm (и не надо сказок что есть какие-то другие дистрибутивы со специфичными изменениями в xfs) - но в тех версиях ядра, которые и близко не похожи на свеженький выс..р из под линусовой гузки.
rh в этом помогать, как видно, не собиралась - нате вам патчи, е..сь как хотите.
Ну ничего - теперь вон пусть чувак на зарплате орацла страдает. Глядишь, даже премию дадут (нет).
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|2.10, Аноним (10), 15:29, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То ли дело твой ZFS! Спихнули на линуксовую гузку, и даже разрабатывать особо не надо. Всё само прилетит от тех, на кого ты батон крошишь.
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|3.25, bOOster (ok), 15:43, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> То ли дело твой ZFS! Спихнули на линуксовую гузку, и даже разрабатывать
> особо не надо. Всё само прилетит от тех, на кого ты
> батон крошишь.
Я тебе, тупенькому, который патчи посмотреть не может, по секрету скажу - развработчики ZFS какие там были - такие по факту и остались, из IXsystems, freebsd и т.п. А основную разработку, так-же IXSystems осуществляет, а оголтелые все в своих помоях ковыряются, никак прикрутить грамотно ZFS к ядру не могут, абсолютно так-же как и чувак в этой теме с XFS...
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|4.37, Аноним (42), 16:02, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> развработчики ZFS какие там были - такие по факту и остались
Ага, Белендорф и его команда.
> из IXsystems, freebsd и т.п. А основную разработку, так-же IXSystems осуществляет
И что полезного сделали ixsystems за последние три года?
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|5.56, Аноним (7), 16:19, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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это та команда которая _найденую_ ошибку с порчей данных не исправляла год "because of luck of resources" ?
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|2.11, Анонин (?), 15:30, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ахахаха! Получается шапка, кроме того что пишет xfs, должна еще делать изменения ядер для всех остальных дистров?))
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|3.17, Аноним (6), 15:34, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Шапка, на халяву пользующаяся результатами чужого труда - да, могла бы сама заталкивать свои патчи в linux-next, а не заставлять других их реимплементировать из 2.4.16
Да, о ужас, их тогда будут использовать другие дистрибутивы - когда-нибудь, когда доберутся до этих версий (лет через пять, так что бизнесу шапки ничего не грозило).
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|4.21, Анониммус (?), 15:39, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Шапка, на халяву пользующаяся результатами чужого труда
мвахаха, ты серьезно?
посмотри сколько шапка коммитит!
то чем потом пользуются всякие паразиты
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|5.73, Аноним (-), 17:15, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>посмотри сколько шапка коммитит!
Да, я посмотрел с лупой, и никакой Шапки не увидел, а увидел я много таких Героев как Дэрик Вонг.
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|4.22, Анонин (?), 15:41, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Шапка, на халяву пользующаяся результатами чужого труда
Это интересно какими в контексте XFS?
> их тогда будут использовать другие дистрибутивы
Так пусть другие и делают) Зачем это шапке нужно?
А то развелось паразитов: ты им код написал, а они еще и адаптировать требуют под свою специфику...
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|5.28, Аноним (7), 15:47, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это интересно какими в контексте XFS?
линукс, называется.
>> их тогда будут использовать другие дистрибутивы
> Так пусть другие и делают) Зачем это шапке нужно?
другому надоело за них делать.
> А то развелось паразитов: ты им код написал, а они еще и адаптировать требуют под свою
> специфику...
какую нах..р специфику? Возвращать в апстрим. Да, не в виде горы мусорных патчей, а в виде готового продукта - с описанием, зачем, почему именно так и как это аффектит окружающий код.
И самим затыкать вопли безмозглого верификатора.
Но нет, зачем. Взяли на халяву, зачем самим работать.
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|6.38, Анонин (?), 16:02, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> линукс, называется.
шапка один из крупнейших контрибьюторов ядра вообще-то
> другому надоело за них делать
и слава богу
> Да, не в виде горы мусорных патчей, а в виде готового продукта - с описанием, зачем, почему именно так и как это аффектит окружающий код.
Ты жыпыэль читал? Все что они обязаны делать - выкладывать код. Ни байтом больше.
Кто-то заставляет другие дистры пользоваться XFS? Ну так пошли они нафиг!
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|7.51, Аноним (7), 16:13, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вообще-то вот так их "контрибьюция" и выглядит - вывалили на майнтейнеров продукт из под хвоста, пусть как хотят и разгребают.
Да, в итоге комит имеет автором индуса@rhbm.com
Да, никто не заставляет. Но если бы все так делали - не было бы никакого линукса вообще.
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|7.52, User (??), 16:14, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Ты жыпыэль читал? Все что они обязаны делать - выкладывать код. Ни байтом больше.
И того не должны - только предоставлять приобретающим продукт.
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|2.70, n00by (ok), 17:11, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну ничего - теперь вон пусть чувак на зарплате орацла страдает. Глядишь,
> даже премию дадут (нет).
Оракл же заявили, что обязуются поддерживать клон RHEL. :)
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|3.89, пох. (?), 18:46, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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так для этого не надо разбираться в редхатовских патчах, rpm --rebuild - даже если там что-то не так, исправлять нельзя, это ж потеря бит-в-бит совместимости.
Впрочем, да, там еще ж unbreakable kernel, и вот его эта проблема как раз касается. Полагаю, поэтому чуваку и платят зарплату.
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|1.8, test (??), 15:27, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Рецензирование описывается как кошмар, вызванный необходимостью разбирать недокументированный код ядра, пытаясь понять, не поломает ли что-то предложенная новая возможность.
Ну так это вопрос к разрабам ядра ...
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|3.19, Аноним (1), 15:36, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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торвальдс, верни стену! завтро, то есть 3 августа, не заходим в линукс целый день. Рейтинг линукса упадет, и торвальдс вернет XFS. Потерпите денёк, зато потом нормальный XFS.
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|4.95, Аноним (95), 20:10, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Птому, что ты не написал лучше и не прислал патч. Твой вклад там ещё с 1.0 ждут, а ты только комментарии на опеннете строишь, бездельник.
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|3.90, Аноним (14), 19:22, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да здоровый и живой программист, лучше чем нездоровый и не живой. Так всем будет лучше.
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|2.34, Аноним (14), 15:57, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Сексизм. И попытка вызывать чувство вины. Фу быть таким как ты.
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|4.91, Аноним (14), 19:23, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это одна из причин психологических проблем и в том числе алкоголизма.
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|1.15, Аноним (6), 15:31, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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кстати, и обратите внимание- куда чувак свалил. код zfs - не требует приседаний и отжиманий ни с "сообществом"-серпентарием, ни с невменяемыми технологиями 1995го года по отслеживанию серий патчей, ни с такими же скриптами такого же года генерящими миллион ненужных предупреждений.
Ну ок, глядишь, будет у нас fsck. Хотя судя по "online" - вряд ли.
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|2.41, Аноним (42), 16:05, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ну ок, глядишь, будет у нас fsck.
И это после 15 лет доказываний адептами ZFS с пеной у рта, что нормальной файлухе fsck не нужен.
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|3.49, Stax (ok), 16:11, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А зачем он нужен, если она by design всегда консистентна и откатывается на предыдущее консистентное состояние, если текущее не доходит до корректного, а если из-за физического повреждения единственной копии порушились метаданные (ну чисто для примера), то и fsck не спасет?
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|4.69, n00by (ok), 17:08, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При намеренной порче данных может потребоваться восстановление. Кстати, как раз ZFS я убивал и удалось поднять.
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|5.85, Аноним (7), 17:52, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> При намеренной порче данных может потребоваться восстановление.
а при ненамеренной можно просто не заходить в каталог, вызвающий kernel panic (тоже рецепт от правильных пацанов из iX - следующий за "удалить пул и создать заново")
> Кстати, как раз ZFS я
> убивал и удалось поднять.
тот чувак из австралии смотрит на тебя глазами кенгуру.
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|2.44, Stax (ok), 16:08, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Вы что курили??
Причем тут вообще ZFS? Он написал, что продолжает работу над online fsck для xfs, чтобы это работало как в zfs. И еще пачку фич продолжит писать. Он прекращает быть мейнтейнером, а не разработчиком.
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|3.53, Аноним (7), 16:17, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но... в zfs НЕТ никакого fsck... ни онлайн, ни офлайн.
"destroy the pool and restore from backup" (c) горе-разработчик iX
Он над этим собрался поработать? Ну п-ц вашим данным.
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|2.48, Stellarwind (?), 16:11, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вы тупите - читайте первоисточник: "For now, I will continue to review patches and will try to get online
fsck, parent pointers, and realtime volume modernisation merged." - он пытается фичу zfs добавить в xfs и никуда он не свалил.
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|1.23, Аноним (23), 15:42, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Всё, что вы хотели знать о качестве документации и кода ядра, в одном предложении:
> Reviewing has become a nightmare of sifting through under-documented kernel code trying to decide if this new feature won't break all the other features. Getting reviews is an unpleasant process of negotiating with demands for further cleanups, trying to figure out if a review comment is based in experience or unfamiliarity, and wondering if the silence means anything.
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|2.26, Аноним (23), 15:44, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Рецензирование превратилось в кошмар, когда приходится продираться через недокументированный код ядра, пытаясь понять, не сломает ли эта новая функция все остальные. Получение рецензий - это неприятный процесс переговоров с требованиями дальнейшей оптимизации, попыток понять, основан ли комментарий к рецензии на опыте или незнании, и размышлений о том, означает ли молчание что-либо.
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|3.33, Аноним (33), 15:52, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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under - недо, un - не.
Мужик говорит про недостаточно хорошо документрованный код, а не про недокументированный как тут перевели.
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|2.27, bOOster (ok), 15:46, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Всё, что вы хотели знать о качестве документации и кода ядра, в
> одном предложении:
>> Reviewing has become a nightmare of sifting through under-documented kernel code trying to decide if this new feature won't break all the other features. Getting reviews is an unpleasant process of negotiating with demands for further cleanups, trying to figure out if a review comment is based in experience or unfamiliarity, and wondering if the silence means anything.
Качестве документации и кода ядра ->Linux<- забыл дописать.
Ну в целом всем об этом давно известно и это в результате делает из него дуршлаг.
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|3.45, Аноним (42), 16:09, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Качестве документации и кода ядра ->Linux<- забыл дописать.
> Ну в целом всем об этом давно известно и это в результате делает из него дуршлаг.
Если поменять "Linux" на, скажем, "OpenBSD", ничего не поменяется.
|
|2.32, Аноним (32), 15:51, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Рекомендую там дальше прочитать требования к документации самой xfs. Типа никаких комитов меняющих структуры на диске без одновременного комита в документацию и т д.
Так что не всего ядра. Лишь тех его частей за которые "отвечает" (нет) один программирователь-на-псевдокоде.
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|1.31, Пряник (?), 15:50, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Рецензирование описывается как кошмар, вызванный необходимостью разбирать недокументированный код ядра, пытаясь понять, не поломает ли что-то предложенная новая возможность.
Тесты?
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|2.36, Аноним (14), 16:00, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Тесты вместо документации это дно. Ещё один пункт: у меня же понятные имена функций зачем документация, таких тоже по башке.
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|3.54, Stax (ok), 16:18, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну это же модный TDD. Да и agile говорит нам - код должен быть таким понятным, чтобы не нужна была документация!
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|4.96, Аноним (95), 20:17, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Правильно говорит. Код действительно должен быть таким. Но только дурак из этого может сделать вывод о том, что документация не нужна.
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|1.59, Аноним (59), 16:30, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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XFS, давай досвиданья! Вот бы ещё кто-нибудь btrfs выкинул на мороз, вообще чудесно было бы.
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|2.63, Вася (??), 16:53, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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XFS неплохая ФС была, но сейчас с каждым днем все меньше резона ее использовать. btrfs хорошей так, кажется, и не стала, но потанцевал есть
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|2.76, Аноним (76), 17:18, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ReiserFS выкинут в 2025, если выкинуть XFS, BTRFS, что же тогда останется?
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|3.83, Аноним (6), 17:48, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ReiserFS выкинут в 2025, если выкинуть XFS, BTRFS, что же тогда останется?
ну конечно же ntfs3 (и, разумеется, vfat)
Лучшие! (В целом, глядя на происходящую вакханалию - действительно ведь...)
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|2.97, Аноним (95), 20:19, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лучше расскажи как там код этого клоуна поживает. Уже годится в прод или всё ещё уже вот-вот почти, осталось только написать, да нет времени?
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|2.84, Аноним (7), 17:49, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Щас вместо него придет преступник, прорагандирующий, согласно УК РФ, нетрадиционную ориентацию.
не придет. В РФ запретили участие в разработках враждебного софта, а во всех остальных странах за нетрадиционную ориентацию максимум вешают, такого ужаса чтоб приковать к линкусному ведру до конца жизни - даже в Иране нет со времен средневековья.
|
|1.88, Аноним (88), 18:28, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"По его словам он взял на себя непосильную ношу и выгорел, пытаясь совместить роль разработчика, рецензировщика, тестировщика, релиз-менеджера и контактного лица"
"Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе" - круглый.
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|1.92, Аноним (92), 19:54, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Oracle рейдернул подсистему ядра Linux, забрал ключевого инженера под свой ZFS и еще и попросил товарища написать как все плохо...
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|1.94, pashev.ru (?), 20:02, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> разбор автоматически сгенерированных отчётов об ошибках.
Классика. Быстро нагенерить кучу гогна — удобно, надёжно. И бесполезно.
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