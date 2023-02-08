Ядро Linux 6.1 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки

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|1.3, Аноним (3), 11:07, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зря, надо было 6.0 делать LTS - в ней еще нет Rust, проще избавиться от него в будущем.
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|2.6, Аноним (1), 11:23, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фанатики итак ничего не напишут и это все забудется как страшный сон.
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|2.7, anonimus (?), 11:27, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плохо что-ли? Хорошо!
Теперь даже самые отбитые технолуддиты примут реальность.
Хочешь сидеть на LTS ядре - значит живи с Rust.
Не хочешь rust - тогда сиди на старом дырявом ядре.
Все просто.
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|3.9, Аноним (3), 11:40, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Теперь даже самые отбитые технолуддиты примут реальность.
реальность такова что на Rust никто драйверы не пишет - пишут какие-то затычки для GPU Apple, непонятно даже что из этого менее ненужно.
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|5.19, Аноним (3), 12:24, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> волосатых затычек от всеблагой NVIDIA
не знаю как у NVIDIA, видел С-ные исходники для Vivante GPU - вот они точно сгенерированные каким-то DSL, никакого хипстерского кала.
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|3.10, Аноним (10), 11:43, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты по-видимому болен. Кому интересно это все соберут свое ядро без доверия корпорациям потому как уникальное ядро тяжелее сломать. Или ты веришь ЦРУшному майору из Редхата? У них там и мордокнига и остальные выполняютуказания напрямую от политиков. Кому надо мгновенно все сломают. Ну или зашлют всем процессорам команду сдохнуть. Тогда все твои страшилки про раст будешь вещать.
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|4.14, . (?), 11:55, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кому надо мгновенно все сломают. Ну или зашлют всем процессорам команду сдохнуть.
Кстати, слышал историю что каким-то какерам в мск компутеры пожгли удаленно пару лет назад. Не знаю насколько это правда.
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|4.22, Анонимусс (?), 12:50, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо болен ты. Вместо того чтобы минимизировать вектора взлома через сишную руkoжoпость с памятью, ты пишешь про ЦРУ. А через что они сейчас ломали ядра без раста, а?
Заслать (в теории) команду "сдохнуть" они смогут и без ядра. Всякие intel me и аналог от amd это позволит.
Кому интересно собирают полностью открытое ядро - Linux-libre или как там его - но оно бесполезно без дров. Вот и будет сборка без раста, такая же бесполезная.
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|3.16, maximnik0 (?), 12:09, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Хочешь сидеть на LTS ядре - значит живи с Rust
Эх ,замените пожалуйста слово Rust на Java.Дайте почувствовать себя молодым, нечего не поменялось,тогда такие же куриные бои шли.Уже наверно и забыли что был в ядре обработчик на заголовок байт кода.Не знаю что правда хотели сделать, все равно управление передавалось на внешнию Яву машину, хотя если память не подводит и я не ошибаюсь было прямое выполнение на Arm процессорах с соответствующим расширением.
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|4.23, Аноним (3), 12:53, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в 6.1 уже прямо обязывают включать растокод
мне неприятно само название rust прямо в корне исходников, как соббачье дерь.мо на цветущих газонах
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|1.17, Онан сын Иуды (?), 12:19, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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5.10 используется в последней стабильной openwrt - 22.03;
5.15 используется в тестовой openwrt - 22.10.
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