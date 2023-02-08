Ядро Linux 6.1 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки

2.6 , Аноним ( 1 ), 11:23, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Фанатики итак ничего не напишут и это все забудется как страшный сон.

2.7 , anonimus ( ? ), 11:27, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Плохо что-ли? Хорошо!

Теперь даже самые отбитые технолуддиты примут реальность. Хочешь сидеть на LTS ядре - значит живи с Rust.

Не хочешь rust - тогда сиди на старом дырявом ядре.

Все просто.

3.9 , Аноним ( 3 ), 11:40, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Теперь даже самые отбитые технолуддиты примут реальность. реальность такова что на Rust никто драйверы не пишет - пишут какие-то затычки для GPU Apple, непонятно даже что из этого менее ненужно.

4.12 , Самый Лучший Гусь ( ? ), 11:50, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Куда там ржавым затычкам от анонимуса до тёплых волосатых затычек от всеблагой NVIDIA.

5.19 , Аноним ( 3 ), 12:24, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > волосатых затычек от всеблагой NVIDIA не знаю как у NVIDIA, видел С-ные исходники для Vivante GPU - вот они точно сгенерированные каким-то DSL, никакого хипстерского кала.

3.10 , Аноним ( 10 ), 11:43, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты по-видимому болен. Кому интересно это все соберут свое ядро без доверия корпорациям потому как уникальное ядро тяжелее сломать. Или ты веришь ЦРУшному майору из Редхата? У них там и мордокнига и остальные выполняютуказания напрямую от политиков. Кому надо мгновенно все сломают. Ну или зашлют всем процессорам команду сдохнуть. Тогда все твои страшилки про раст будешь вещать.

4.14 , . ( ? ), 11:55, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Кому надо мгновенно все сломают. Ну или зашлют всем процессорам команду сдохнуть. Кстати, слышал историю что каким-то какерам в мск компутеры пожгли удаленно пару лет назад. Не знаю насколько это правда.

4.22 , Анонимусс ( ? ), 12:50, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Видимо болен ты. Вместо того чтобы минимизировать вектора взлома через сишную руkoжoпость с памятью, ты пишешь про ЦРУ. А через что они сейчас ломали ядра без раста, а?

Заслать (в теории) команду "сдохнуть" они смогут и без ядра. Всякие intel me и аналог от amd это позволит. Кому интересно собирают полностью открытое ядро - Linux-libre или как там его - но оно бесполезно без дров. Вот и будет сборка без раста, такая же бесполезная.

3.16 , maximnik0 ( ? ), 12:09, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Хочешь сидеть на LTS ядре - значит живи с Rust Эх ,замените пожалуйста слово Rust на Java.Дайте почувствовать себя молодым, нечего не поменялось,тогда такие же куриные бои шли.Уже наверно и забыли что был в ядре обработчик на заголовок байт кода.Не знаю что правда хотели сделать, все равно управление передавалось на внешнию Яву машину, хотя если память не подводит и я не ошибаюсь было прямое выполнение на Arm процессорах с соответствующим расширением.

3.20 , Аноним ( 20 ), 12:43, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А тебя в 6.1 уже прямо обязывают включать растокод при сборке?

4.23 , Аноним ( 3 ), 12:53, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > в 6.1 уже прямо обязывают включать растокод мне неприятно само название rust прямо в корне исходников, как соббачье дерь.мо на цветущих газонах

2.13 , Аноним ( 13 ), 11:51, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Избавятся в будущем от застрявших в 90х любителей крестов.

3.21 , Аноним ( 20 ), 12:44, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Заменив их на Carbon.

