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Ядро Linux 6.1 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки

08.02.2023 10:17

Ядру Linux 6.1 присвоен статус ветки с длительным сроком поддержки. Обновления для ветки 6.1 будут выпускаться как минимум до декабря 2026 года, но скорее всего, как в случае веток 5.10, 5.4 и 4.19, срок будет продлён до шести лет и сопровождение продлится до декабря 2028 года. Напомним, что для обычных выпусков ядра обновления выпускаются только до выхода следующей стабильной ветки (например, обновления для ветки 6.0 выпускались до выхода 6.1).

Продолжается сопровождение longterm-веток:

  • 5.15 - до октября 2026 г. (используется в Ubuntu 22.04 и Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 7).
  • 5.10 - до декабря 2026 г. (используется в Debian 11 и Android 12).
  • 5.4 - до декабря 2025 г. (используется в Ubuntu 20.04 LTS и в Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 6)
  • 4.19 - до декабря 2024 г. (используется в Debian 10 и в Android 10).
  • 4.14 - до января 2024 г.

Отдельно на базе ядер 4.4, 4.19 и 5.10 организацией Linux Foundation предоставляются ветки SLTS (Super Long Term Support), которые сопровождается отдельно и будут поддерживаться 10-20 лет. Сопровождение SLTS-веток осуществляется в рамках проекта Civil Infrastructure Platform (CIP), в котором участвуют такие компании, как Toshiba, Siemens, Renesas, Hitachi и MOXA, а также вовлечены мэйнтейнеры LTS-веток основного ядра, разработчики Debian и создатели проекта KernelCI. Ядра SLTS ориентированы на применение в технических системах гражданской инфраструктуры и в важных промышленных системах.

  1. Главная ссылка к новости (https://kernel.org/category/re...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.1
  3. OpenNews: Ядро Linux 5.10 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки
  4. OpenNews: Организация Linux Foundation выпустила LTS-ветку на базе ядра Linux 4.19
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58618-linux
Ключевые слова: linux, kernel, lts
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:47, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот и годноту подвезли в больших количествах.  
     
  • 1.2, penetrator (?), 11:02, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а что там в RHEL 9 планируется?
     
     
  • 2.15, kawaii_girl (ok), 12:02, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RHEL 9 уже вышел и использует ядро 5.14.
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:20, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там 5.14 и не планируется, а как бы уже есть
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:07, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зря, надо было 6.0 делать LTS - в ней еще нет Rust, проще избавиться от него в будущем.
     
     
  • 2.6, Аноним (1), 11:23, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фанатики итак ничего не напишут и это все забудется как страшный сон.  
     
  • 2.7, anonimus (?), 11:27, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Плохо что-ли? Хорошо!
    Теперь даже самые отбитые технолуддиты примут реальность.

    Хочешь сидеть на LTS ядре - значит живи с Rust.
    Не хочешь rust - тогда сиди на старом дырявом ядре.
    Все просто.

     
     
  • 3.9, Аноним (3), 11:40, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Теперь даже самые отбитые технолуддиты примут реальность.

    реальность такова что на Rust никто драйверы не пишет - пишут какие-то затычки для GPU Apple, непонятно даже что из этого менее ненужно.

     
     
  • 4.12, Самый Лучший Гусь (?), 11:50, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда там ржавым затычкам от анонимуса до тёплых волосатых затычек от всеблагой NVIDIA.
     
     
  • 5.19, Аноним (3), 12:24, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > волосатых затычек от всеблагой NVIDIA

    не знаю как у NVIDIA, видел С-ные исходники для Vivante GPU - вот они точно сгенерированные каким-то DSL, никакого хипстерского кала.

     
  • 3.10, Аноним (10), 11:43, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты по-видимому болен. Кому интересно это все соберут свое ядро без доверия корпорациям потому как уникальное ядро тяжелее сломать. Или ты веришь ЦРУшному майору из Редхата? У них там и мордокнига и остальные выполняютуказания напрямую от политиков. Кому надо мгновенно все сломают. Ну или зашлют всем процессорам команду сдохнуть. Тогда все твои страшилки про раст будешь вещать.
     
     
  • 4.14, . (?), 11:55, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Кому надо мгновенно все сломают. Ну или зашлют всем процессорам команду сдохнуть.

    Кстати, слышал историю что каким-то какерам в мск компутеры пожгли удаленно пару лет назад. Не знаю насколько это правда.

     
  • 4.22, Анонимусс (?), 12:50, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо болен ты. Вместо того чтобы минимизировать вектора взлома через сишную руkoжoпость с памятью, ты пишешь про ЦРУ. А через что они сейчас ломали ядра без раста, а?
    Заслать (в теории) команду "сдохнуть" они смогут и без ядра. Всякие intel me и аналог от amd это позволит.

    Кому интересно собирают полностью открытое ядро - Linux-libre или как там его - но оно бесполезно без дров. Вот и будет сборка без раста, такая же бесполезная.

     
  • 3.16, maximnik0 (?), 12:09, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Хочешь сидеть на LTS ядре - значит живи с Rust

    Эх ,замените пожалуйста слово Rust на Java.Дайте почувствовать себя молодым, нечего не поменялось,тогда такие же куриные бои шли.Уже наверно и забыли что был в ядре обработчик на заголовок  байт кода.Не знаю что правда хотели сделать, все равно управление передавалось на внешнию Яву машину, хотя если память не подводит и я не ошибаюсь было прямое выполнение на Arm процессорах с соответствующим расширением.

     
  • 3.20, Аноним (20), 12:43, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тебя в 6.1 уже прямо обязывают включать растокод при сборке?
     
     
  • 4.23, Аноним (3), 12:53, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в 6.1 уже прямо обязывают включать растокод

    мне неприятно само название rust прямо в корне исходников, как соббачье дерь.мо на цветущих газонах

     
  • 2.13, Аноним (13), 11:51, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Избавятся в будущем от застрявших в 90х любителей крестов.
     
     
  • 3.21, Аноним (20), 12:44, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заменив их на Carbon.
     

  • 1.4, Zenitur (ok), 11:08, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Блин, жаль, что 3.16 не поддерживается больше. ИМХО, это было лучшее ядро, после 2.6.32. https://www.freexian.com/lts/extended/docs/kernel-backport/
     
     
  • 2.8, . (?), 11:38, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Соберите это ядро с конфигом от  3.16
     

  • 1.5, ryoken (ok), 11:11, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Напомните, ntfs3 в 5.15 или 5.16 отгрузили?
     
     
  • 2.11, iPony129412 (?), 11:50, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    5.15
     

  • 1.17, Онан сын Иуды (?), 12:19, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    5.10 используется в последней стабильной openwrt - 22.03;
    5.15 используется в тестовой openwrt - 22.10.
     
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