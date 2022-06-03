Компания Paragon Software возобновила сопровождение модуля NTFS3 в ядре Linux

3.20 , какая разница ( ? ), 19:43, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – В windows ntfs с мелкими файлами работает нормально, в linux - какие-то проблемы.

Так у кого проблема?

3.24 , Аноним ( 24 ), 20:15, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это проблема именно NTFS. Воспроизводится как под Windows, так и под Linux. Лично столкнулся с этим, когда нужно было перекинуть между дисками большое число мелких файлов, но небольшого суммарного объема. Долго не мог понять, почему настолько медленно копируется, пока не вспомнил про эту особенность NTFS.

4.30 , Без аргументов ( ? ), 20:54, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – может потому что журналы. и потому что если это внешний накопитель -- то без кэширования. в линухе по крайней мере другая подстава: нажал ctrl+c, ctrl+v, и файл будто скопировался. а на самом деле нет еще -- в оперативе.

4.31 , InuYasha ( ?? ), 21:12, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С другой стороны, наличие большого числа мелких файлов - это тоже проблема линукса и его софта. Всё-таки, system32 будет поменьше */lib/. И уж точно - без миллиона конфигов. Хотя, честно говоря, в винде (сямёрка) папка GoodNES читается довольно шустро, за несколько секунд на старом ноуте.

5.39 , имярек ( ? ), 21:51, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В /usr/lib* довольно много всякого, но действительно ли сильно больше, чем в system32/syswow64? > И уж точно - без миллиона конфигов. Это проблема типа "слишком много денег". Хорошо такие проблемы иметь, когда альтернатива это реестр.

