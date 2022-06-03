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Компания Paragon Software возобновила сопровождение модуля NTFS3 в ядре Linux

03.06.2022 18:41

Константин Комаров, основатель и руководитель компании Paragon Software, предложил для включения в ядро Linux 5.19 первое корректирующее обновление драйвера ntfs3. С момента включения ntfs3 в состав ядра 5.15 в октябре прошлого года драйвер не обновлялся, а с разработчиками была потеряна связь, что привело к обсуждению необходимости перевода кода NTFS3 в категорию оставленных без сопровождения ("orphaned") с последующим удалением драйвера из состава ядра.

Теперь разработчики возобновили публикацию изменений и сгруппировали накопившийся набор исправлений. Предварительно патчи были добавлены и протестированы в ветке linux-next. В предложенных патчах устранены ошибки, приводящие к утечкам памяти и аварийным завершениям, решены проблемы с выполнением xfstests, проведена чистка неиспользуемого кода и исправлены опечатки. Всего предложено 11 исправлений.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2022/6/3...)
  2. OpenNews: Уязвимости в драйвере NTFS-3G, позволяющие получить root-доступ в системе
  3. OpenNews: Проблема с отсутствием сопровождения модуля NTFS3 в ядре Linux (дополнено)
  4. OpenNews: Драйвер NTFS от Paragon Software принят в состав ядра Linux 5.15
  5. OpenNews: Линус Торвальдс прокомментировал ситуацию с драйвером NTFS от Paragon Software
  6. OpenNews: Драйвер NTFS от Paragon Software может быть принят в состав ядра Linux 5.15
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57299-ntfs
Ключевые слова: ntfs, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.2, Аноним (2), 18:49, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Наконец-то, перенесу свой корневой раздел на него
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 18:58, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у тебя уже наконец получилось установить CBL-Mariner ?
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:07, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    NTFS не очень для Линукса подходит - она плохо работает с огромным количеством мелких файлов - хотя, опять же это только под Windows, и дело, мб, не в каких-то внутренних проблемах, а в ACL, который в NTFS на порядок круче.

    МБ ntfs3 не имеет этого недостатка - надо тестировать.

    // b.

     
     
  • 3.20, какая разница (?), 19:43, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В windows ntfs с мелкими файлами работает нормально, в linux - какие-то проблемы.
    Так у кого проблема?
     
  • 3.24, Аноним (24), 20:15, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это проблема именно NTFS. Воспроизводится как под Windows, так и под Linux. Лично столкнулся с этим, когда нужно было перекинуть между дисками большое число мелких файлов, но небольшого суммарного объема. Долго не мог понять, почему настолько медленно копируется, пока не вспомнил про эту особенность NTFS.
     
     
  • 4.30, Без аргументов (?), 20:54, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    может потому что журналы. и потому что если это внешний накопитель -- то без кэширования. в линухе по крайней мере другая подстава: нажал ctrl+c, ctrl+v, и файл будто скопировался. а на самом деле нет еще -- в оперативе.
     
  • 4.31, InuYasha (??), 21:12, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С другой стороны, наличие большого числа мелких файлов - это тоже проблема линукса и его софта. Всё-таки, system32 будет поменьше */lib/. И уж точно - без миллиона конфигов. Хотя, честно говоря, в винде (сямёрка) папка GoodNES читается довольно шустро, за несколько секунд на старом ноуте.
     
     
  • 5.39, имярек (?), 21:51, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В /usr/lib* довольно много всякого, но действительно ли сильно больше, чем в system32/syswow64?

    > И уж точно - без миллиона конфигов.

    Это проблема типа "слишком много денег". Хорошо такие проблемы иметь, когда альтернатива это реестр.

     
  • 2.6, Аноним (6), 19:10, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а я обновлю свой enerprise ready swap, на 8-дисковом RAID
     
     
  • 3.12, Dzen Python (ok), 19:16, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Мелко как-то. Надо на боевой mission critical сервер
     
  • 2.9, васёк (?), 19:12, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    как ntfs на home поставить?
    дистр mint


     
     
  • 3.17, Аноним (17), 19:34, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Для таких персонажей, в аду отдельный котел существует.
     
  • 3.21, Аноним (21), 19:45, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну как, как? Взять да примонтировать раздел c NTFS в каталог /home.

    Я подозреваю, это вопрос дуалбутчика? Тут нужно быть бдительным и ни в коем случае не пытаться так сразу редактировать содержимое средствами Windows Explorer содержимое митовского хомяка. Существуют опции монтирования раздела (в Windows), которые его туда примонтируют в регистрозависимом виде с поддержкой POSIX-расширений в xattr.

     
     
  • 4.27, васёк (?), 20:21, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чисто по братски спасибо за инфу :)
     
  • 3.25, Аноним (-), 20:17, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда слезешь с коляски, ntfs на home ставить расхочется.
     
  • 3.28, Михрютка (ok), 20:30, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://winworldpc.com/product/windows-nt-2000/final

    скачиваешь, пишешь на флешку, ставишь.

     
  • 2.32, InuYasha (??), 21:13, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наконец-то я прыщовый раздел смогу из-под вантуза нормально читать!
    А загружаться с виндового загрузчика уже и так было можно.
     
     
  • 3.33, InuYasha (??), 21:14, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот, только как синхронизировать UID/GID - вот ЭТО будет весёлой задачей! Предвижу правку passwd под виндовые ID, если получится.
     
  • 3.37, Admino (ok), 21:35, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А загружаться с виндового загрузчика

    У тебя до сих пор BIOS?

     

  • 1.3, Аноним (3), 18:49, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проснулись-чифирнулись.
     
     
  • 2.7, Dzen Python (ok), 19:11, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вечер в репо, коммит в радость, проприентарь в сладость, айтишники
     
  • 2.19, Аноним (19), 19:38, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Два сервера. На одном виндоус палёный, на другом - линукс г*вёный. На каком 1С запустишь, а на какой пользователя пустишь?

    Ответ: что-то я среди вас бухгалтеров не вижу

     
     
  • 3.38, Dzen Python (ok), 21:44, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возьму линукс точеный, разверну постгрес д****ный, срублю доменные службы на зенталь в qemu на линуксе точеном, да забью политики адские.
     

  • 1.8, Филимон Любопытный (?), 19:11, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну так а куда Котик то пропадал ?
     
  • 1.11, Аноним (11), 19:14, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раньше во всяких gnome/kde через ФМ системы упорно пытались использовать драйвер ntfs-3g и не знали о существовании ntfs3 пока не пропишешь в fstab, я так полагаю из-за упрямости авторов udisks, сейчас эта ситуация исправлена?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 19:32, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удискс та ещё параша.
     

  • 1.13, Аноним (13), 19:21, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кубит пропит.. ах извинити я же не туда.
     
  • 1.14, Аноним (14), 19:23, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А сколько йада выплеснули в новости про возможное выпиливание этого поделия из ядра из-за должной поддержки и вообще от и для M$ ничего не нужно. Теперь опять полюбили безруких быдлокодеров. Мир айтизад-ротов цикличен.
     
     
  • 2.18, Аноним (16), 19:34, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это были разные люди. Восхваляют тролли и вендузятники-домохозяйки, хейтят те, кому с этим приходилось работать.
     

  • 1.15, Robin Hood (?), 19:30, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Таки вышли из запоя ребята)))
     
  • 1.22, Герострат (?), 19:57, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пытался перейти на сабж, на второй же день при копировании фильмов на usb hdd файловый менеджер повис и упал с ошибкой, впервые такое увидел
     
  • 1.23, Аноним (23), 20:06, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Когда ReFS подвезут? На}{ер мне этот несчастный NTFS?
     
     
  • 2.35, Аноним (11), 21:15, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Refs дает прлсадки по скорости записи от 10-20% до в некоторых случаях 50%! По сравнению с ntfs (на венде) уверен что оно тебе надо?
     
  • 2.36, Аноним (36), 21:22, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы лучше внятно объясните, на}{ер вам ReFS.
     

  • 1.26, Ан (??), 20:21, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А визгу-то было.
     
  • 1.29, Аноним (29), 20:31, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может не публиковать потери при разработке, чтоб народ не побежал?
     
  • 1.34, InuYasha (??), 21:14, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
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