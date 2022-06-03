Компания Paragon Software возобновила сопровождение модуля NTFS3 в ядре Linux

|
|
|
|2.5, Аноним (5), 19:07, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
NTFS не очень для Линукса подходит - она плохо работает с огромным количеством мелких файлов - хотя, опять же это только под Windows, и дело, мб, не в каких-то внутренних проблемах, а в ACL, который в NTFS на порядок круче.
МБ ntfs3 не имеет этого недостатка - надо тестировать.
// b.
|
|
|
|3.20, какая разница (?), 19:43, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
В windows ntfs с мелкими файлами работает нормально, в linux - какие-то проблемы.
Так у кого проблема?
|
|3.24, Аноним (24), 20:15, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это проблема именно NTFS. Воспроизводится как под Windows, так и под Linux. Лично столкнулся с этим, когда нужно было перекинуть между дисками большое число мелких файлов, но небольшого суммарного объема. Долго не мог понять, почему настолько медленно копируется, пока не вспомнил про эту особенность NTFS.
|
|
|
|4.30, Без аргументов (?), 20:54, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
может потому что журналы. и потому что если это внешний накопитель -- то без кэширования. в линухе по крайней мере другая подстава: нажал ctrl+c, ctrl+v, и файл будто скопировался. а на самом деле нет еще -- в оперативе.
|
|4.31, InuYasha (??), 21:12, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С другой стороны, наличие большого числа мелких файлов - это тоже проблема линукса и его софта. Всё-таки, system32 будет поменьше */lib/. И уж точно - без миллиона конфигов. Хотя, честно говоря, в винде (сямёрка) папка GoodNES читается довольно шустро, за несколько секунд на старом ноуте.
|
|
|
|5.39, имярек (?), 21:51, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В /usr/lib* довольно много всякого, но действительно ли сильно больше, чем в system32/syswow64?
> И уж точно - без миллиона конфигов.
Это проблема типа "слишком много денег". Хорошо такие проблемы иметь, когда альтернатива это реестр.
|
|
|
|3.21, Аноним (21), 19:45, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну как, как? Взять да примонтировать раздел c NTFS в каталог /home.
Я подозреваю, это вопрос дуалбутчика? Тут нужно быть бдительным и ни в коем случае не пытаться так сразу редактировать содержимое средствами Windows Explorer содержимое митовского хомяка. Существуют опции монтирования раздела (в Windows), которые его туда примонтируют в регистрозависимом виде с поддержкой POSIX-расширений в xattr.
|
|2.32, InuYasha (??), 21:13, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Наконец-то я прыщовый раздел смогу из-под вантуза нормально читать!
А загружаться с виндового загрузчика уже и так было можно.
|
|
|
|3.33, InuYasha (??), 21:14, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот, только как синхронизировать UID/GID - вот ЭТО будет весёлой задачей! Предвижу правку passwd под виндовые ID, если получится.
|
|
|
|2.19, Аноним (19), 19:38, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Два сервера. На одном виндоус палёный, на другом - линукс г*вёный. На каком 1С запустишь, а на какой пользователя пустишь?
Ответ: что-то я среди вас бухгалтеров не вижу
|
|
|
|3.38, Dzen Python (ok), 21:44, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Возьму линукс точеный, разверну постгрес д****ный, срублю доменные службы на зенталь в qemu на линуксе точеном, да забью политики адские.
|
|1.11, Аноним (11), 19:14, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Раньше во всяких gnome/kde через ФМ системы упорно пытались использовать драйвер ntfs-3g и не знали о существовании ntfs3 пока не пропишешь в fstab, я так полагаю из-за упрямости авторов udisks, сейчас эта ситуация исправлена?
|
|1.14, Аноним (14), 19:23, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
А сколько йада выплеснули в новости про возможное выпиливание этого поделия из ядра из-за должной поддержки и вообще от и для M$ ничего не нужно. Теперь опять полюбили безруких быдлокодеров. Мир айтизад-ротов цикличен.
|
|
|
|2.18, Аноним (16), 19:34, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это были разные люди. Восхваляют тролли и вендузятники-домохозяйки, хейтят те, кому с этим приходилось работать.
|
|1.22, Герострат (?), 19:57, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Пытался перейти на сабж, на второй же день при копировании фильмов на usb hdd файловый менеджер повис и упал с ошибкой, впервые такое увидел
|
|
|
|2.35, Аноним (11), 21:15, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Refs дает прлсадки по скорости записи от 10-20% до в некоторых случаях 50%! По сравнению с ntfs (на венде) уверен что оно тебе надо?
|