Линус Торвальдс прокомментрировал ситуацию с драйвером NTFS от Paragon Software

вообще странная идея, если честно. ex, как и предыдущие fat - отличная fs для перемещаемых носителей разумного объема, где не нужны особые предосторожности и лучше бы попроще. Для всего остального лучше ntfs еще не придумали.

Сергей, 20:10, 19/07/2021: Придумали: ReFS !

пох., 20:29, 19/07/2021: да вот как-то херово его придумали. Там и с совместимостью проблемы (не только васянский менеджер васянских модов не запустится, а и вполне себе энтер-прайсный софт) и с эффективностью, по-моему, тоже.

Да даже загрузиться с него винда - не умеет до сих пор. Кроме больших хранилок над storage spaces (поскольку у refs есть bitrot protection, который для них полезен) особо ему места под солнцем и не нашлось. А из б-жественной дисяточки так вообще, представь себе - выпилили. P.S. кстати, у парагона есть и драйвер refs (и да, storage spaces тоже). Думаю, можно не надеяться на попадание его в ведро, но нет худа без добра - зато он не прибит гвоздями к "linux-next".

Супер Марио, 23:24, 19/07/2021: В enteprise редакции 10 refs есть

Аноним (158), 00:08, 20/07/2021: установить refs это как минимум 20-50% от скорости накопителя потерять из-за его архитектуры.

hefenud, 23:39, 19/07/2021: вообще странная идея, если честно. ex, как и предыдущие fat - отличная

fs для перемещаемых носителей разумного объема, где не нужны особые предосторожности

и лучше бы попроще.

Для всего остального лучше ntfs еще не придумали. Прости, но у тебя какой год на календаре, что ты ведешь речь про fat, который не умеет файлы больше 4 гигов?

fat мертв, все, нет его с нами

fat мертв, все, нет его с нами 3.69 , Аноним ( 69 ), 19:18, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Nexus Mod Manager завидев exFAT, отказывается ставить моды.

Так это проблема с головой у разработчика софтнейма. Можешь написать ему угрозы на почту (или на форче, лол) с предложением скинуться на таблетки от паранои и выпилить код говноприложения, которому вообще должно быть пофигу, как файлики на диске хранятся (или не на диске, или не хранятся).

Фняк, 20:27, 19/07/2021: Фс, это не только способ хранения файликов, но и фичи - хардлинки, расширенные атрибуты, дата стримы, сжатие, транзакции. Мог ли автор приложения заюзать одну из них? Вполне

hefenud, 23:40, 19/07/2021: Фс, это не только способ хранения файликов, но и фичи - хардлинки,

расширенные атрибуты, дата стримы, сжатие, транзакции. Мог ли автор приложения заюзать

одну из них? Вполне Хардлинки оно юзает, как и напоминает тут чуть ниже благородные Аноним

Карабьян, 20:20, 19/07/2021: Вы этому "приложению" запретите низкоуровневый доступ к диску, авось, проканает

Annoynymous, 21:32, 19/07/2021: Хардлинки на exfat заработают?

Annoynymous, 21:32, 19/07/2021: Nexus mod manager использует хардлинки для разворачивания модов. exfat не поддерживает хардлинки. Ну увы.

Аноним (103), 21:44, 19/07/2021: с честно купленной виндой В этом твоя проблема. Ставь винду на виртуалку и не парься.

Аноним (136), 23:17, 19/07/2021: Выкинь ты этот NMM и поставь православный MO2