Линус Торвальдс прокомментрировал ситуацию с драйвером NTFS от Paragon Software

2.35 , Kusb ( ? ), 17:31, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ха, тоже такие мысли. В принципе они не обязаны его поддерживать, но видимо другого человека для поддержки не нашлось. Этим объясняется проволочка? Это может говорить, что ntfs особенно не нужен и нет желания возиться?

3.42 , Аноним ( 42 ), 17:54, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Btrfs тоже, помнится, вошла при помощи волевого усилия государя-императора. И лес рук был от потенциальный маинтейнеров...

3.53 , пох. ( ? ), 18:14, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – проволочка объясняется именно тем, что господам Линусу и Грегу никакой ntfs не нужен. Им вообще линукс как таковой не очень нужен - им нужны плановые выплаты от платиновых спонсоров в фаундейшн. Ну, в крайнем случае - серебрянных (samsung таки правильно поклонился кому надо, от публикации кривого кода до его впихивания в ведро прошла пара недель) Сделать что-то просто для людей? ЧТООО?! Для этих вот смердов? Тьфу, сказанете же ж... 4.65 , Anonimous ( ? ), 19:07, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Судя по переписке - это не совсем так. Тот же Грег немного недоумевает почему они не хотят делать патчи что бы исправить ВСЕ замечания что б можно было принять патчи. (https://lore.kernel.org/lkml/YO755O8JnxG44YaT@kroah.com/)

5.79 , пох. ( ? ), 20:16, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Судя по переписке - это не совсем так. Тот же Грег немного

> недоумевает почему они не хотят делать патчи что бы исправить ВСЕ потому что пока исправляют один colour на color - там уже переписка на две страницы чего б еще им такое исправить. Причем читать этот п-ц невозможно в принципе, так что что-то могут и вовсе не заметить.

В отличие от советчиков - пишет код один человек, и у него еще и работа есть, ему foundation пенсию не платит. 6.147 , Anonimous ( ? ), 23:43, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы явно не читали рассылку по теме. Там большинство замечаний именно что по сути. А слово во всем проекте меняется за секунду в любой IDE и я не вижу тут проблемы. Одной из нерешенных на данный момент замечаний есть просьба вместо своих костылей для работы с адресным пространством использовать готовые функции, которые используются для аналогичных целей в других фс. В стандартизации кода такого большого проекта не вижу ничего плохого. А 2 замечание - это просьба актуализировать код под недавние изменения апи (это не придирки, а вполне себе рутина для любого майнтейнера, которыми они и планировали быть)

7.167 , Michael Shigorin ( ok ), 01:06, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вы явно не читали рассылку по теме. Это -- а особенно подкрепление своих трактовок/прогнозов ссылками на первоисточники -- бывает неудобно для покровосрывательства. (и да, это подковырка ;-)

5.80 , Аноним ( 80 ), 20:17, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Видимо когда они исправляют все замечания Грег придумывает новые и начинает снова недоумевать.

6.84 , пох. ( ? ), 20:24, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Видимо когда они исправляют все замечания Грег придумывает новые и начинает снова

> недоумевать. Ну что ты, что ты - не надо недооценивать Грега и компанию. Они придумывают новые гораздо быстрее чем ты успеешь исправить ВСЕ. 6.149 , Anonimous ( ? ), 23:50, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы тоже явно не читали, т.к. Грег не делал ревью кода и не отписывал замечания. Свой комментарий он оставил на вопрос по статусу патчей. Он там все более чем аргументированно ответил. Как то странно когда тебе после ревью кода говорят замечания - ты их игноришь и удивляешься чего не принимают патчи + как уже сказал Линус в новости, для новых ФС или ФС у которых нет активного майнтейнера есть проблема с тем что просто нет человека который принял бы волевое решение. Что делать в таких ситуациях он также достаточно адекватно написал.

4.122 , Аноним ( 126 ), 22:34, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Линукс реально не нужен. Это просто legacy, на котором дохрена говна наделали в 90х-нулевых. Собственно платиновые спонсоры и появляются тогда, когда их платящих клиентов подсадили на эту дурь. Поэтому теперь задача не развивать её, а стабилизировать (= не ломать бизнес) и потихоньку закопать (= все самое вкусное должно идти куда надо). Перспективные ОС в условиях установившейся индус-три-и развивают на деньги небольшого числа компаний. Потому что раз ОС перспективная, то отдавать влияние на неё и копирайты никто не будет. Примеры: Windows, iOS, Android, Fuchsia, Tizen, MeeGo, Sailfish. Операционке от сообщества в такой индус-три-и места нет. Линукс взлетел тогда, когда индустрия была в недостаточно развитом состоянии. Именно поэтому у него был шанс взлететь.

5.169 , Michael Shigorin ( ok ), 01:09, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Линукс взлетел тогда, когда индустрия была в недостаточно развитом состоянии. Очередной маменькин аналитик... а samba когда взлетела, когда у MS, IBM или HP свои наработки по теме были в противозачаточном состоянии? > Tizen Пишите под своим настоящим именем. Тогда будете хотя бы немножко задумываться над тем, _что_ несёте.

5.171 , Аноним ( 171 ), 01:14, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Человек, который мешает в кучу ядро и ОС, приводит в качестве успешных, ОС, основанные на ядре Linux, при этом утверждая, что Linux -- это legacy. Ну ok, ваше мнение очень важно для нас.

2.51 , Anonimous ( ? ), 18:09, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Как выяснилось тут оба виновных. Линус проблему со своей стороны признал и предложил решение, осталось Paragon Software тоже пойти на встречу и отправить 27 патч с 2 исправлениями (более подробно писал ниже)

3.54 , пох. ( ? ), 18:17, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А они, внезапно, могли и забить хер на это все. И уехать бухать на Канары, пока пускают без намордника. 29 версий мало, надо 40 (а то ж stable api nonsense и опять "некомпилируетца") ? Ну, извеееените. Может и не дождаться теперь Линус подношения непосредственно к своим стопам. Зае...достали. P.S. кто бы помог с портированием на 3.0 ?

Хотя бы объяснил, чем это все вообще заменять-то было принято. 4.61 , Anonimous ( ? ), 18:56, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать это стандартный процесс для майнтейнеров и когда ты обещаешь поддерживать свой к... 5.76 , пох. ( ? ), 20:13, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Путь мужчины вовсе не в том чтобы годами лизать чужие яйца - это тебя в армии немножко нае..ли. Ну и да, напомню что по результатам мучений Донфельда - математически доказанный код пошел в помойку. > На мой неопытный взгляд на данном этапе достаточно сделать 2 патча на данном этапе уже, боюсь, необходимо убедить для начала разработчика что на это стоит тратить время - поскольку ему самому все это не приносит ни малейшей пользы, и год уже потрачен впустую. Кажется, он уже месяца полтора не появлялся в рассылке. Коммерческие клиенты больше денег от всей этой возни приносить не стали, сборка очередного backup business тоже вряд ли стала проще и приятнее, поскольку там еще пяток других fs, отстутствующих в линухном ведре и вряд ли когда-либо имеющих шансы туда попасть. С такими-то трудозатратами. 6.105 , Карабьян ( ? ), 21:44, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какой им вообще смысл заниматься всем этим? Сомнительная реклама?

7.132 , пох. ( ? ), 22:59, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Какой им вообще смысл заниматься всем этим? Сомнительная реклама? Практически - ну я баг нашел, заслал в оркестр, исправили. Теоретически - некоторая защита от stable api nonsense (которое все равно придется сами же в своем коде и исправлять, но хотя бы предупредят и даже может подскажут что "вы опять тут все неправильно сделали [как в двадцати других fs], немедля все вот так переделайте" [из недавнего тредика - при этом баг таки действительно баг, но вот кто его исправлять собирается во всех остальных - учоные спорят] Но на фоне их кучи других fs, которые закрыты и которые тоже надо поддерживать, не особо чему поможет. Так что можно предположить что все же просто хотели сделать людям доброе дело. Полагаю, выводы сделаны. 6.152 , Anonimous ( ? ), 23:58, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Путь мужчины признавать свои ошибки и доводить начатое до конца и армия тут ни при чем. А по результатам мучений Донфельда - вместо дублирования функций и использования внешних библиотек там где это нен нужно, сделали ревью существующих функций с целью их улучшения и добавления функционала которого не хватало и избавились от дублирования достаточно близкого по функционалу кода и не нужных внешних либ в зависимостях. Да это было долго и сложно, но решение достаточно логичное.

7.175 , Аноним ( 42 ), 01:31, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Путь мужчины признавать свои ошибки Это что-то совсем любопытное. Списочек "ошибок" кто формирует? > и доводить начатое до конца То есть, нечаянно наступив на дерьмо, настоящему мужчине следует потом основательно в нём вымазаться с ног до головы..

5.86 , Аноним ( 155 ), 20:27, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Каждому такому следуну я предлагаю прояснить за рсбак и анестезиолога для начала.

4.62 , Anonimous ( ? ), 18:57, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > P.S. кто бы помог с портированием на 3.0 ?

> Хотя бы объяснил, чем это все вообще заменять-то было принято. Зачем портировать на такую древность?

5.77 , пох. ( ? ), 20:14, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >> P.S. кто бы помог с портированием на 3.0 ?

>> Хотя бы объяснил, чем это все вообще заменять-то было принято.

> Зачем портировать на такую древность? следующий. (те кто задают подобные вопросы, ничего портировать все равно не умеют,и кодить вообще)

6.161 , Anonimous ( ? ), 00:17, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ну ладно. В ы вероятно из тех что быстрее ногу отстрелит чем прислушается к советам других людей.

Так то уже есть готовый патч, но судя по ответу пускай следующий и помогает с поиском.

4.111 , Аноним ( 103 ), 21:53, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Кидай ссылку на репозиторий с твоим ядром, посмотрим насколько оно стабильно и как быстро ты патчи принимаешь.</sarkasm> Ты в одной теме жалуешься что линукс слишком нестабильный и кривой, в другой что другие люди (!) не проходят ревью с первого раза с реализацией целой ФС (да у меня и на гораздо меньшие изменения по 40 патчей бывает). Ты уж определись, а то слишком жирно троллишь.

4.129 , Сейко ( ? ), 22:50, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я правильно сыормулиррвал (понял) ваш вопрос?

Если да, то пользуюсь иногда ихним драйвером старым (без исходников). Ядро openvz (не самое последнее). Портиррвал (внёс как сумел) наработки андроид до определенного момента. Запускал с этим ядром андроид четыре (как то все же работало). Запускал андроид из под Линукс (в контейнере). Была идея внедрить виртуальную видеокарту и звук (на гитхаб студенты выложили исходники в своё время). К сожалению процесс застопорился. А собирался не только ядро два последнее с помощью тини си компилер соьиратьн, но и это

2.90 , Фняк ( ? ), 20:33, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – То в ядре один кусок кода без мантейнера, а ты предлагаешь Линусу сделать так чтобы было два? Правильно он делает. А свои фантазии про императора и холопов держи при себе другой раз

3.99 , пох. ( ? ), 21:03, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > То в ядре один кусок кода без мантейнера, а ты предлагаешь Линусу

> сделать так чтобы было два? можно например просто выкинуть старый гуанокод, которым никто никогда не пользовался, он вообще непонятно зачем. Из ядра понавыкидывали без особых церемоний массу нужного людям кода (включая ту самую консольную прокрутку). > Правильно он делает. ага, все правильно, нахер в ядре не нужен работающий драйвер, пусть кусок дерьма дальше валяется.

Интересно, кто в нем двадцать лет правит stable api nonsense, кстати. > А свои фантазии про императора и холопов держи при себе другой раз Ой, простите, какой император - священное божество! Никак не меньше (правда, многих императоров обожествляли, уже было). Вот, очередной дурачок уже разбивать лоб готов. P.S. кстати и об обожествлении. Вам не кажется, господа, что "охрененный менеджер проекта", которому требуется ГОД чтобы сообщить важную новость что у vfs нет майнтейнера и куда именно надо челобитные подавать, вместо траты времени на общение с Грегом - немного не совсем охрененный? 4.140 , Аноньимъ ( ok ), 23:30, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он охреневший, а не охрененный.

2.119 , user90 ( ? ), 22:19, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А нахой_он_в_ядре??? Модулем!!

2.166 , Michael Shigorin ( ok ), 01:03, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет бы сказать "как хорошо, что я, похоже, обшибся малёхость со своим брюзжаньем хотя бы в этом случае".

