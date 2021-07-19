Линус Торвальдс прокомментрировал ситуацию с драйвером NTFS от Paragon Software

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|4.103, Аноним (103), 21:34, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ставь в виртуалке и не парься. И безопаснее и совместимо с современным железом и никакого ntfs не надо
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|2.18, Gefest (?), 17:14, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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А зачем нужен linux ,если в есть WSL ??
Кончайте дурака валять.
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|3.29, Семен (??), 17:22, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем заниматься сексом если можно заниматься онанизмом?
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|4.32, Gefest (?), 17:27, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сия мудрая мысль давно и победоносно шествует по миру !(хе-хе)
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|3.57, faithman (??), 18:41, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А зачем нужен linux ,если в есть WSL ??
> Кончайте дурака валять.
Логично же, потому что без Linux не будет и WSL! Ваше высказывание - пиление ветки на которой сидят.
Пусть продакшн это внедряет и этим страдает, раз уж так надо. Вот логизм Линуса.
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|3.104, Аноним (103), 21:42, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>если в есть WSL ??
Который ничерта не работает. То там ssh и все-все-все отвалится, то внезапно не работают программы что работают под линухом, настолько что даже разрабы пишут запускать их из под cygwin вместо WSL, я уже и не говорю что самые сочные вещи - открытость, верификация, возможность подшаманить под себя, свобода от зондов, защищенность, производительность - недоступны на WSL принципиально.
Так что WSL это эмулятор терминала для винды, не больше. Те садомазо кто ею пользуются - страдайте на здоровье (впрочем как и от любой продукции микрософта), но никому про это не рассказывайте.
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|4.155, Аноним (155), 00:05, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да ты что. У нас обычный линух запущенный в любой виртуалке внезапно:
там ssh и все-все-все отвалится, то внезапно не работают программы что работают под линухом, настолько что даже разрабы пишут запускать их из под cygwin вместо <любой виртуалке>, я уже и не говорю что самые сочные вещи - открытость, верификация, возможность подшаманить под себя, свобода от зондов, защищенность, производительность - недоступны на <любой виртуалке> принципиально.
А, я понял, ты в глаза его не видел но мнение имеешь.
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|2.41, feudor (ok), 17:47, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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парагон вообще делает альтерантивные реализации разных файловых систем
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|3.55, пох. (?), 18:35, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Только вот открытых исходников мы от них после этой истории уже навряд ли дождемся.
А так да - там и storage spaces, и refs, и нормальная поддержка hfs+... Только, увы, халява не придет.
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|2.49, hefenud (ok), 18:06, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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У меня есть игровой комп с честно купленной виндой и огромной библиотекой игр в Steam, GOG и Epic
Когда я добавлял в него ssd под игры отдельный я решил, что exFAT — хороший выбор… Недавно я столкнулся с тем, что Nexus Mod Manager завидев exFAT, а не NTFS, кричит, как пострадавший и отказывается ставить моды на игры. А нельзя конвертнуть из exFAT в NTFS без потери данных, только переносить куда-то, форматить и заливать обратно
Так что с exFAT надо быть осторожней, под виндой далеко не все с ней работает.
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|3.56, пох. (?), 18:37, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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вообще странная идея, если честно. ex, как и предыдущие fat - отличная fs для перемещаемых носителей разумного объема, где не нужны особые предосторожности и лучше бы попроще.
Для всего остального лучше ntfs еще не придумали.
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|5.88, пох. (?), 20:29, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да вот как-то херово его придумали. Там и с совместимостью проблемы (не только васянский менеджер васянских модов не запустится, а и вполне себе энтер-прайсный софт) и с эффективностью, по-моему, тоже.
Да даже загрузиться с него винда - не умеет до сих пор.
Кроме больших хранилок над storage spaces (поскольку у refs есть bitrot protection, который для них полезен) особо ему места под солнцем и не нашлось. А из б-жественной дисяточки так вообще, представь себе - выпилили.
P.S. кстати, у парагона есть и драйвер refs (и да, storage spaces тоже). Думаю, можно не надеяться на попадание его в ведро, но нет худа без добра - зато он не прибит гвоздями к "linux-next".
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|5.158, Аноним (158), 00:08, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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установить refs это как минимум 20-50% от скорости накопителя потерять из-за его архитектуры.
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|4.144, hefenud (ok), 23:39, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> вообще странная идея, если честно. ex, как и предыдущие fat - отличная
> fs для перемещаемых носителей разумного объема, где не нужны особые предосторожности
> и лучше бы попроще.
> Для всего остального лучше ntfs еще не придумали.
Прости, но у тебя какой год на календаре, что ты ведешь речь про fat, который не умеет файлы больше 4 гигов?
fat мертв, все, нет его с нами
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|3.69, Аноним (69), 19:18, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Nexus Mod Manager завидев exFAT, отказывается ставить моды.
> с exFAT надо быть осторожней
Так это проблема с головой у разработчика софтнейма. Можешь написать ему угрозы на почту (или на форче, лол) с предложением скинуться на таблетки от паранои и выпилить код говноприложения, которому вообще должно быть пофигу, как файлики на диске хранятся (или не на диске, или не хранятся).
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|4.87, Фняк (?), 20:27, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Фс, это не только способ хранения файликов, но и фичи - хардлинки, расширенные атрибуты, дата стримы, сжатие, транзакции. Мог ли автор приложения заюзать одну из них? Вполне
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|5.146, hefenud (ok), 23:40, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Фс, это не только способ хранения файликов, но и фичи - хардлинки,
> расширенные атрибуты, дата стримы, сжатие, транзакции. Мог ли автор приложения заюзать
> одну из них? Вполне
Хардлинки оно юзает, как и напоминает тут чуть ниже благородные Аноним
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|3.82, Карабьян (?), 20:20, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы этому "приложению" запретите низкоуровневый доступ к диску, авось, проканает
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|3.101, Annoynymous (ok), 21:32, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Nexus mod manager использует хардлинки для разворачивания модов.
exfat не поддерживает хардлинки.
Ну увы.
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|3.107, Аноним (103), 21:44, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> с честно купленной виндой
В этом твоя проблема.
Ставь винду на виртуалку и не парься.
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|1.7, Аноним (3), 17:08, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Что-то Линус не решает вопрос с мейнтейрнером ядерной консоли. Доколе без прокрутки?
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|2.14, lockywolf (ok), 17:11, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так нет желающих.
Для начала ядерную консоль стоит вообще выпилить, и довести до ума fbterm.
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|3.31, Kusb (?), 17:25, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А консоль реального текстового режима может быть частично не в ядре?
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|4.36, lockywolf (ok), 17:37, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А консоль реального текстового режима может быть частично не в ядре?
С той частью, которая в ядре, взаимодействует getty. К нему снаружи может подключаться любой процесс, например, xterm, или fbterm. Ну, или странный ядерный код.
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|2.21, Анончик (?), 17:16, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты накатываешь патчи, вот и дальше накатывай. Я думаю все кто писал для ядра или собирал что то сильно кастомное не испытывают иллюзий по поводу того что находиться в мэйнстриме.
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|2.26, llolik (ok), 17:19, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Линус его родить должен чтоли? Мейнтейнить - занятие добровольное. Пока никто не хочет.
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|4.130, llolik (ok), 22:57, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> приплыли. бесплатно ни кто работать не хочет. как так то?
Вывод - нафиг никому не надо. Кому очень надо, тот идёт и мейнтейнит, а не ноет на форумах.
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|2.71, Аноним (71), 19:28, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет желающих. Все умеют только новое говнокодить, что больше никто не станет поддерживать, зато новое.
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|2.117, копатели всё (?), 22:10, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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её ни кто и не закапывал. в начале игры из неё вынули топорик и она до сих пор лежит в обломке самолёта и не разлагается как святой Владимир Ильич.
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|1.10, библия (?), 17:09, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>в основной состав ядра был принят драйвер exFAT, предложенный Samsung и применяемый в прошивках Android-смартфонов данной компании. Данный шаг был болезненно воспринят в компании Paragon Software, которая выступила с критикой открытых реализаций exFAT и NTFS (по сравнению со своей закрытой).
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53554
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|2.17, Аноним (17), 17:14, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лет 10 назад поддерживался, ждя более старых брали приставки на андроиде. А что там теперь поддерживается, zfs?
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|3.78, Сергей (??), 20:15, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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При том, что ядро Линукс используют в разном масштабе. Это может быть сфера IOT, Ноутбук, сервера или телевизоры. Каждая из сфер не имеет приоритета над другими. Каждая из сфер является крупным направлением по о ороту
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|4.91, макпыф (ok), 20:35, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так поддержка ФС - программная штука, если в телевизоре ядро которое ее поддерживает - поддержка будет. Следовательно - то что устройство является телевизором или чем либо еще не имеет ни какого значения.
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|2.33, Kusb (?), 17:28, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне кажется, что многие устройства будут ждать обычную fat. Скорее именно она - стандарт.
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|2.34, пох. (?), 17:28, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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это потому что у тебя неправильный телевизор. Надо его выкинуть на помойку с криками "шва6оооода, ура, ура" - и купить сасунг!
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|3.109, Аноним (103), 21:46, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Телевизор в 2021 году? Зачем? Разве что не хватает денег на проектор или нормальный монитор и то только чтобы hdmi к нему подключить.
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|4.139, пох. (?), 23:28, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну на тот соневский, который за пять кусков способен был выдать картинку с разрешением и цветами монитора - думаю, у тебя тоже не хватит.
А все остальное, увы, мутная мыльная дребедень, еще и требующая специального затененного помещения для щастия просмотра.
"Нормальный монитор" смотрят с расстояния 45 сантиметров. А нормальный телевизор - с дивана, поэтому размер диагонали у него ни разу не твои 15". В качестве монитора такой будет банально неудобен.
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|1.20, Дегенератор (ok), 17:15, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У кого-то из комментирующих тут, при использовании софта от Paragon (по назначению), были потери данных?
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|2.25, пох. (?), 17:19, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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По назначению - не было. Поскольку назначение ntfs драйвера в линуксе в основном сводится к чтению чужих носителей. Никому из пользователей винды твой hello.c нафиг не сдался, в ту сторону его копировать.
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|2.27, Анончик (?), 17:21, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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После того как acronis диск грохнул, перешел на парогон и он диск не грохал.
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|3.108, GenuZ (ok), 21:46, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я пользуюсь, в манджаре.
Из заметного - скорость записи и чтения быстрее, так как не через FUSE.
Умеет читать новый стандарт сжатия NTFS, когда данные пишутся в ntfs-поток сжатые и делается хитрый симлинк на них. Старый драйвер от Tuxera такого тупо не видит, только битый симлинк.
Иногда если писать на раздел под линем с новым драйвером, chkdsk может найти какие-то проблемы с расширенными атрибутами, но данные не рушит. Чинит быстро и всё.
Перешёл на Paragon так как устал от проблемы битых последних байт в файлах, когда с бэкапами сравниваешь.
Грешил на ntfs3g, так как он данные вообще по mime определяет. И часто копирование пачки картинок на другой раздел со старым драйвером тупо обрезал расширенные теги в файлах, так как копировались тупо данные изображения, отбрасывая остальное. Как будто чистилкой тегов прошёлся... Картинка так же, файл сильно различается бинарно и размер меньше.
На новом драйвере такого говна пока вроде нет. Но у меня все разделы кроме системного винды, корня и хомяка на лине - уже давно в Exfat. Там есть качели с отсутствием симлинков и профиль браузера уже не подержишь, но всё лучше битых последних пары-тройки байт у рандомных файлов.
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|2.43, InuYasha (??), 17:56, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Софт норм, даже более норм чем многое другое. Пользовал джва года назад.
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|2.60, Аноним (58), 18:49, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня не было потери данных, но был крайне болезненный опыт использования дефрагментатора для NTFS. Он винду перезагружал и работал во время загрузки. То есть "вис" (рисовал неподвижный прогрессбар), и не выключайте компьютер, пока не отработает. При этом в отличие от Piriform Defraggler или хотя бы стандартного виндового ни прервать, ни поработать на компе нельзя. Ффтопку такой софт. Эти недостатки очевидны, но парагон мало того что выкинула такой позор на рынок, так ещё и денег за него брать стала. Разумеется, до того, как пользователь ознакомится с тем, что он купил.
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|3.120, maximnik0 (?), 22:22, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Ффтопку такой софт.
Документацию пишут для идиотов,а инструкцию читают дураки- так по вашему выходит? В отличие от стандартных дефрагментаторов,парагон дефрагметирует MFT,если нет такой необходимости используйте стандартный дефрагментатор.Прежде чем поливать отходами, читайте документацию там этот момент описан.
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|1.30, пох. (?), 17:22, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Ну вот - ГОД монотонной е..ли в попытках заставить принять работающий код вместо имеющегося неработоспособного дерьма - и снова "смерд, недостаточно низко кланяешься - а ну, кровью поклянись, что будешь поддерживать!" (то что предыдущий никто не поддерживает - да и пох)
Теперь, правда, от самого государя-императора.
Есть, есть шанс что смилостивится его б-жественное величество и дозволит холопу свой мерзостный код в священное ведро поднести на блюдечке с голубой каемочкой.
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|2.35, Kusb (?), 17:31, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ха, тоже такие мысли. В принципе они не обязаны его поддерживать, но видимо другого человека для поддержки не нашлось. Этим объясняется проволочка? Это может говорить, что ntfs особенно не нужен и нет желания возиться?
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|3.42, Аноним (42), 17:54, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Btrfs тоже, помнится, вошла при помощи волевого усилия государя-императора. И лес рук был от потенциальный маинтейнеров...
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|3.53, пох. (?), 18:14, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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проволочка объясняется именно тем, что господам Линусу и Грегу никакой ntfs не нужен. Им вообще линукс как таковой не очень нужен - им нужны плановые выплаты от платиновых спонсоров в фаундейшн. Ну, в крайнем случае - серебрянных (samsung таки правильно поклонился кому надо, от публикации кривого кода до его впихивания в ведро прошла пара недель)
Сделать что-то просто для людей? ЧТООО?! Для этих вот смердов? Тьфу, сказанете же ж...
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|5.79, пох. (?), 20:16, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Судя по переписке - это не совсем так. Тот же Грег немного
> недоумевает почему они не хотят делать патчи что бы исправить ВСЕ
потому что пока исправляют один colour на color - там уже переписка на две страницы чего б еще им такое исправить. Причем читать этот п-ц невозможно в принципе, так что что-то могут и вовсе не заметить.
В отличие от советчиков - пишет код один человек, и у него еще и работа есть, ему foundation пенсию не платит.
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|6.147, Anonimous (?), 23:43, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы явно не читали рассылку по теме. Там большинство замечаний именно что по сути. А слово во всем проекте меняется за секунду в любой IDE и я не вижу тут проблемы. Одной из нерешенных на данный момент замечаний есть просьба вместо своих костылей для работы с адресным пространством использовать готовые функции, которые используются для аналогичных целей в других фс. В стандартизации кода такого большого проекта не вижу ничего плохого. А 2 замечание - это просьба актуализировать код под недавние изменения апи (это не придирки, а вполне себе рутина для любого майнтейнера, которыми они и планировали быть)
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|7.167, Michael Shigorin (ok), 01:06, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вы явно не читали рассылку по теме.
Это -- а особенно подкрепление своих трактовок/прогнозов ссылками на первоисточники -- бывает неудобно для покровосрывательства. (и да, это подковырка ;-)
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|5.80, Аноним (80), 20:17, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Видимо когда они исправляют все замечания Грег придумывает новые и начинает снова недоумевать.
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|6.84, пох. (?), 20:24, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Видимо когда они исправляют все замечания Грег придумывает новые и начинает снова
> недоумевать.
Ну что ты, что ты - не надо недооценивать Грега и компанию. Они придумывают новые гораздо быстрее чем ты успеешь исправить ВСЕ.
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|6.149, Anonimous (?), 23:50, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы тоже явно не читали, т.к. Грег не делал ревью кода и не отписывал замечания. Свой комментарий он оставил на вопрос по статусу патчей. Он там все более чем аргументированно ответил. Как то странно когда тебе после ревью кода говорят замечания - ты их игноришь и удивляешься чего не принимают патчи + как уже сказал Линус в новости, для новых ФС или ФС у которых нет активного майнтейнера есть проблема с тем что просто нет человека который принял бы волевое решение. Что делать в таких ситуациях он также достаточно адекватно написал.
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|4.122, Аноним (126), 22:34, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Линукс реально не нужен. Это просто legacy, на котором дохрена говна наделали в 90х-нулевых. Собственно платиновые спонсоры и появляются тогда, когда их платящих клиентов подсадили на эту дурь. Поэтому теперь задача не развивать её, а стабилизировать (= не ломать бизнес) и потихоньку закопать (= все самое вкусное должно идти куда надо).
Перспективные ОС в условиях установившейся индус-три-и развивают на деньги небольшого числа компаний. Потому что раз ОС перспективная, то отдавать влияние на неё и копирайты никто не будет. Примеры: Windows, iOS, Android, Fuchsia, Tizen, MeeGo, Sailfish.
Операционке от сообщества в такой индус-три-и места нет.
Линукс взлетел тогда, когда индустрия была в недостаточно развитом состоянии. Именно поэтому у него был шанс взлететь.
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|5.169, Michael Shigorin (ok), 01:09, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Линукс взлетел тогда, когда индустрия была в недостаточно развитом состоянии.
Очередной маменькин аналитик... а samba когда взлетела, когда у MS, IBM или HP свои наработки по теме были в противозачаточном состоянии?
> Tizen
Пишите под своим настоящим именем. Тогда будете хотя бы немножко задумываться над тем, _что_ несёте.
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|5.171, Аноним (171), 01:14, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Человек, который мешает в кучу ядро и ОС, приводит в качестве успешных, ОС, основанные на ядре Linux, при этом утверждая, что Linux -- это legacy. Ну ok, ваше мнение очень важно для нас.
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|2.51, Anonimous (?), 18:09, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Как выяснилось тут оба виновных. Линус проблему со своей стороны признал и предложил решение, осталось Paragon Software тоже пойти на встречу и отправить 27 патч с 2 исправлениями (более подробно писал ниже)
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|3.54, пох. (?), 18:17, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А они, внезапно, могли и забить хер на это все. И уехать бухать на Канары, пока пускают без намордника.
29 версий мало, надо 40 (а то ж stable api nonsense и опять "некомпилируетца") ? Ну, извеееените.
Может и не дождаться теперь Линус подношения непосредственно к своим стопам. Зае...достали.
P.S. кто бы помог с портированием на 3.0 ?
Хотя бы объяснил, чем это все вообще заменять-то было принято.
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|4.61, Anonimous (?), 18:56, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
это стандартный процесс для майнтейнеров и когда ты обещаешь поддерживать свой к... большой текст свёрнут, показать
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|5.76, пох. (?), 20:13, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Путь мужчины вовсе не в том чтобы годами лизать чужие яйца - это тебя в армии немножко нае..ли. Ну и да, напомню что по результатам мучений Донфельда - математически доказанный код пошел в помойку.
> На мой неопытный взгляд на данном этапе достаточно сделать 2 патча
на данном этапе уже, боюсь, необходимо убедить для начала разработчика что на это стоит тратить время - поскольку ему самому все это не приносит ни малейшей пользы, и год уже потрачен впустую. Кажется, он уже месяца полтора не появлялся в рассылке.
Коммерческие клиенты больше денег от всей этой возни приносить не стали, сборка очередного backup business тоже вряд ли стала проще и приятнее, поскольку там еще пяток других fs, отстутствующих в линухном ведре и вряд ли когда-либо имеющих шансы туда попасть. С такими-то трудозатратами.
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|7.132, пох. (?), 22:59, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Какой им вообще смысл заниматься всем этим? Сомнительная реклама?
Практически - ну я баг нашел, заслал в оркестр, исправили.
Теоретически - некоторая защита от stable api nonsense (которое все равно придется сами же в своем коде и исправлять, но хотя бы предупредят и даже может подскажут что "вы опять тут все неправильно сделали [как в двадцати других fs], немедля все вот так переделайте" [из недавнего тредика - при этом баг таки действительно баг, но вот кто его исправлять собирается во всех остальных - учоные спорят]
Но на фоне их кучи других fs, которые закрыты и которые тоже надо поддерживать, не особо чему поможет. Так что можно предположить что все же просто хотели сделать людям доброе дело. Полагаю, выводы сделаны.
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|6.152, Anonimous (?), 23:58, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Путь мужчины признавать свои ошибки и доводить начатое до конца и армия тут ни при чем. А по результатам мучений Донфельда - вместо дублирования функций и использования внешних библиотек там где это нен нужно, сделали ревью существующих функций с целью их улучшения и добавления функционала которого не хватало и избавились от дублирования достаточно близкого по функционалу кода и не нужных внешних либ в зависимостях. Да это было долго и сложно, но решение достаточно логичное.
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|7.175, Аноним (42), 01:31, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Путь мужчины признавать свои ошибки
Это что-то совсем любопытное. Списочек "ошибок" кто формирует?
> и доводить начатое до конца
То есть, нечаянно наступив на дерьмо, настоящему мужчине следует потом основательно в нём вымазаться с ног до головы..
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|5.86, Аноним (155), 20:27, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Каждому такому следуну я предлагаю прояснить за рсбак и анестезиолога для начала.
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|4.62, Anonimous (?), 18:57, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> P.S. кто бы помог с портированием на 3.0 ?
> Хотя бы объяснил, чем это все вообще заменять-то было принято.
Зачем портировать на такую древность?
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|5.77, пох. (?), 20:14, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>> P.S. кто бы помог с портированием на 3.0 ?
>> Хотя бы объяснил, чем это все вообще заменять-то было принято.
> Зачем портировать на такую древность?
следующий.
(те кто задают подобные вопросы, ничего портировать все равно не умеют,и кодить вообще)
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|6.161, Anonimous (?), 00:17, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну ладно. В ы вероятно из тех что быстрее ногу отстрелит чем прислушается к советам других людей.
Так то уже есть готовый патч, но судя по ответу пускай следующий и помогает с поиском.
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|4.111, Аноним (103), 21:53, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кидай ссылку на репозиторий с твоим ядром, посмотрим насколько оно стабильно и как быстро ты патчи принимаешь.</sarkasm>
Ты в одной теме жалуешься что линукс слишком нестабильный и кривой, в другой что другие люди (!) не проходят ревью с первого раза с реализацией целой ФС (да у меня и на гораздо меньшие изменения по 40 патчей бывает). Ты уж определись, а то слишком жирно троллишь.
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|4.129, Сейко (?), 22:50, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я правильно сыормулиррвал (понял) ваш вопрос?
Если да, то пользуюсь иногда ихним драйвером старым (без исходников). Ядро openvz (не самое последнее). Портиррвал (внёс как сумел) наработки андроид до определенного момента. Запускал с этим ядром андроид четыре (как то все же работало). Запускал андроид из под Линукс (в контейнере). Была идея внедрить виртуальную видеокарту и звук (на гитхаб студенты выложили исходники в своё время). К сожалению процесс застопорился. А собирался не только ядро два последнее с помощью тини си компилер соьиратьн, но и это
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|2.90, Фняк (?), 20:33, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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То в ядре один кусок кода без мантейнера, а ты предлагаешь Линусу сделать так чтобы было два? Правильно он делает. А свои фантазии про императора и холопов держи при себе другой раз
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|3.99, пох. (?), 21:03, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> То в ядре один кусок кода без мантейнера, а ты предлагаешь Линусу
> сделать так чтобы было два?
можно например просто выкинуть старый гуанокод, которым никто никогда не пользовался, он вообще непонятно зачем. Из ядра понавыкидывали без особых церемоний массу нужного людям кода (включая ту самую консольную прокрутку).
> Правильно он делает.
ага, все правильно, нахер в ядре не нужен работающий драйвер, пусть кусок дерьма дальше валяется.
Интересно, кто в нем двадцать лет правит stable api nonsense, кстати.
> А свои фантазии про императора и холопов держи при себе другой раз
Ой, простите, какой император - священное божество! Никак не меньше (правда, многих императоров обожествляли, уже было).
Вот, очередной дурачок уже разбивать лоб готов.
P.S. кстати и об обожествлении. Вам не кажется, господа, что "охрененный менеджер проекта", которому требуется ГОД чтобы сообщить важную новость что у vfs нет майнтейнера и куда именно надо челобитные подавать, вместо траты времени на общение с Грегом - немного не совсем охрененный?
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|1.48, Anonimous (?), 18:02, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Есть 2 уточнения к статье:
>> Драйвер основан на кодовой базе коммерческого продукта Paragon Software
это немного не так, т.к. они у себя на сайте заявляют что опенсорс версия был написанна с нуля.
"NTFS3 is a standalone NTFS implementation written from scratch in 4 months." (https://www.paragon-software.com/home/ntfs3-driver-faq/)
>> получит подтверждение от других разработчиков ядра, выполнивших рецензирование корректности кода (судя по всему, подтверждения уже имеются)
насколько знаю сейчас остаются активными 2 замечания к патчам:
1) 1. Адаптация к недавно измененному API. Имеет статус обязательного, иначе просто не скомпилится.
> 2. Использование fs/iomap функций для операций с адресным пространством вместо текущей реализации. Насколько понял, имеет статус рекомендации и информации для возможного начала дискуссии, но представители Paragon Software никак не отреагировали на данное замечание. ( более подробно - https://lore.kernel.org/lkml/20210520165146.GA2680679@magnolia/)
Также Greg Kroah-Hartman недоумевающе спрашивал почему разработчики не делают патчей с исправлениями (https://lore.kernel.org/lkml/YO755O8JnxG44YaT@kroah.com/)
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|1.50, Аноним (50), 18:09, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а еще есть вероятность необходимости поправить что-то на виртуальной машине. ntfs нужен, хотя в целом VFS вполне достаточно, т.к. как основная FS он никогда не будет использован
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|1.66, Аноним (66), 19:11, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Линус отметил, что среди разработчиков VFS ядра нет людей, отвечающих за приём pull-запросов с новыми ФС
Шишкина надо посадить меинтейнить ФС, того гляди Райзер таки будет принят
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|2.89, Аноним (3), 20:31, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ему, кроме своей собственной, мейтейнить какие-либо другие будет не интересно.
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|3.92, мля (?), 20:47, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты прав, сразу в грызло, пусть знает своё место монолитный.
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|1.96, Аноним (96), 20:59, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В ядре же есть про NTFS, ntfs3g устанавивать не надо будет то бишь теперь?
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|2.156, Anonimous (?), 00:07, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ядре сейчас есть древняя реализация только для чтения, а ntfs-3g вариант через FUSE (медленный) который может и писать. Эти патчи про то что б в ядре был быстрый драйвер, который может и писать и все функции протокола до версии 3.1 и который будет поддерживаться.
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|1.97, Хан (?), 21:00, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А так если без пафоса этого жирного пингвина, то да включение NTFS в ядро это пожалуй самое заметное событие со времен ExFAT
Уступая только прошлогодней инклюзивной революции
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|2.100, пох. (?), 21:07, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А так если без пафоса этого жирного пингвина, то да включение NTFS
> в ядро это пожалуй самое заметное событие со времен ExFAT
в отличие от exfat, у ntfs был весьма неплохо работающий fuse-драйвер (exfat-fuse тормозной бажный недоделанный п-ц)
Впрочем, ему тоже в любой момент может наступить п-ц, поскольку его никто не собирается переписывать на новый апи (по сути он вообще уже никем не поддерживается много лет)
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|3.125, Аноним (17), 22:40, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ntfs3g (fuse) адово тормозной, примерно в 1000 раз медленнее ext4 и жрёт процессор как не в себя. Ну и баги, конечно, даже без сжатия. Сомневаюсь, что fuse exfat может быть намного хуже.
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|5.131, Аноним (17), 22:59, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> вранье опеннетчиков, рулоны без счета.
Сам то пробовал? Мне вот случилось натравить rsync на сколько-то там терабайтный диск, не помню сколько недель копировалось. С ext4 всё норм для сравнения.
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|6.142, пох. (?), 23:37, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> вранье опеннетчиков, рулоны без счета.
> Сам то пробовал?
мне незачем "пробовать", я его постоянно использую.
Но, разумеется, не с rsync, который делает массу ненужных глупостей. К тому же я умею читать документацию, а ты, очевидно, нет.
Мои измеризмы на том что, по моей идее, должно было получить существенный выигрыш от in-kernel fs, дали разницу, сравнимую с погрешностью измерения. Учитывая, сколько пришлось потрахаться, чтобы ЭТО собрать не на "linux-next" а на пригодном к использованию ведре - геморрой признан неоправданным.
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|7.145, Аноним (17), 23:40, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вместо rsync можно взять cp, суть не поменяется. Самая глупая вещь которую можно сделать с файлами это выбрать нтфс под хранилище (на самой венде тоже не торт, но там ещё возможны варианты -- лучше больше 1 тб не держать ни под каким соусом).
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|1.106, Аноним (106), 21:44, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Paragon, конечно, хороший код пишут, но закрытый. А тут, получаются, откроют? Чудесны дела твои, Боже...
Хотя, конечно, монолитное ядро - отстой, хоть бы уж гибридное. Но на Линуса надежды нет, остался упрямым, да ещё и стал старый-толстый-богатый.
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|3.114, Аноним (106), 22:04, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ты так сам себя оригинально мотивируешь? Давай, я поддерживаю тебя, у тебя получится!
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|1.137, Хан (?), 23:18, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вообще интересная картина вырисовывается, потому что многие фичи из opensourse плавно перетекли в закрытый софт и приняли воистину мракобесные формы в виде подписки, двойного лицензирования и ролинг обнтвлений
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|2.160, Аноним (155), 00:15, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чего, чего вырисовывается? Уже десяток лет назад часть проектов слали с нормальными патчами. Потому что у них есть версия(или плагин) за деньги. И твой патч они в жизни не заапрувят. Он им деньги мешает делать. Если вы все этого не видели то очень жаль.
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|3.164, Хан (?), 00:55, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На примере Microsoft
- Windows 10 с его бесконечными обновления по сути роллинг обновлениями как в дистрах линукс
- Office365 с ее подписочкой, нафиг продавать софт который один раз покупают и надолго, лучше чтобы платили постоянно, а это уже модель RedHat и SUSE
- .NET Core с его кастрированной но тип свободной версией под Linux/MacOS и полноценной проприетарной но только под винду, потому что двойные стандарты это норма в opensourse
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|4.174, Аноним (155), 01:25, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На примере опенсурса - любая бпмс система Шестеренки за бесплатно, по цене от... большой текст свёрнут, показать
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|1.170, Хан (?), 01:13, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Норм подачки MS хавают, аж визжат розовенькие))) хотя, нет это грубо... свободные!
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