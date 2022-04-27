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Проблема с отсутствием сопровождения модуля NTFS3 в ядре Linux

27.04.2022 19:43

В списке рассылки разработчиков ядра Linux отмечены проблемы с сопровождением новой реализации файловой системы NTFS, открытой компанией Paragon Software и включённой в состав ядра Linux 5.15. Одним из условий включения нового кода NTFS в ядро было обеспечение дальнейшего сопровождение кода в составе ядра, но начиная с 24 ноября прошлого года какая-либо активность в разработке открытой кодовой базы NTFS3 прекратилась, назначенный сопровождающий не выходит на связь, сообщения об ошибках игнорируются, а присланные патчи не рассматриваются для включения.

Также отмечается специфичное отношение сопровождающих NTFS3 к присылаемым исправлениям до потери связи - патчи либо молча применялись к кодовой базе без предварительного рецензирования, либо без каких-либо пояснений игнорировались. Попытки заинтересованного в развитии NTFS3 разработчика обсудить сложившуюся ситуацию в личной переписке, а также предложение помочь в сопровождении и взять на себя часть обязанностей остались без ответа. Намерения руководителя компании Paragon Software открыть дополнительный инструментарий для NTFS тоже пока остались лишь обещаниями.

Что касается дальнейших действиям в ситуации, если сопровождение не будет восстановлено, предлагается перевести NTFS3 в категорию оставленных без сопровождения ("orphaned") и удалить драйвер из состава ядра, что бы не создавать иллюзию поддержки NTFS, на деле поставляя ещё сырую несопровождаемую реализацию с неисправленными ошибками.

  1. Главная ссылка к новости (https://lore.kernel.org/ntfs3/...)
  2. OpenNews: Драйвер NTFS от Paragon Software принят в состав ядра Linux 5.15
  3. OpenNews: Выпуск NTFS-3G 2021.8.22 с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Драйвер NTFS от Paragon Software может быть принят в состав ядра Linux 5.15
  5. OpenNews: Линус Торвальдс прокомментировал ситуацию с драйвером NTFS от Paragon Software
  6. OpenNews: Уязвимость в ntfs-3g, позволяющая поднять свои привилегии в системе
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57095-ntfs
Ключевые слова: ntfs, kernel
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Обсуждение (2) RSS
  • 2, Аноним (2), 20:28, 27/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Это прекрасно. Но реально, ntfs3g кривой шлак без поддержки половины возможностей и регулярно разносящий всё в дербезги, так его сколько лет уже исправляют и проблемы остаются. А тут какие-то нонеймы со своими блобами решили вкатиться. Никому он не нужен на линуксе.
     
  • 3, До slava_kpss (?), 20:30, 27/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Ти тоже ненужен...
     

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