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Драйвер NTFS от Paragon Software принят в состав ядра Linux 5.15

05.09.2021 09:10

Линус Торвальдс принял в состав репозитория, в котором формируется будущая ветка ядра Linux 5.15, патчи с реализацией файловой системы NTFS от компании Paragon Software. Релиз ядра 5.15 ожидается в ноябре. Код нового драйвера NTFS был открыт компанией Paragon Software в августе прошлого года и отличается от уже имеющегося в ядре драйвера возможностью работы в режиме записи. Старый драйвер не обновлялся уже много лет и находится в плачевном состоянии.

Новый драйвер поддерживает все возможности актуальной версии NTFS 3.1, включая расширенные атрибуты файлов, списки доступа (ACL), режим сжатия данных, эффективную работу с пустотами в файлах (sparse) и воспроизведение изменений из журнала для восстановления целостности после сбоев. Компания Paragon Software подтвердила, что готова сопровождать предложенный код в ядре и планирует в дальнейшем перевести реализацию журналирования на работу поверх имеющегося в ядре универсального блочного устройства JBD (Journaling block device), на базе которого организовано журналирование в ext3, ext4 и OCFS2.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Драйвер NTFS от Paragon Software может быть принят в состав ядра Linux 5.15
  3. OpenNews: Выпуск NTFS-3G 2021.8.22 с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Линус Торвальдс прокомментировал ситуацию с драйвером NTFS от Paragon Software
  5. OpenNews: Компания Paragon Software опубликовала GPL-реализацию NTFS для ядра Linux
  6. OpenNews: Компания Paragon Software открыла код драйвера с реализацией ФС exFAT
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55742-ntfs
Ключевые слова: ntfs, kernel, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 09:19, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    ntfs-3g усё? :)
     
     
  • 2.16, пох. (?), 10:32, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну у л@п4х любителей свежайшим обмазаться - оно, конечно, "всё" - немодное ведь.

    У всех остальных - ну включили, пое6дил здравый смысл добро. Лет через пять доберется до тех мест, где на самом деле требуется. Как раз и альтернативы окончательно умрут.
    (зачем какому-нибудь junos'у любой драйвер ntfs, хоть тот, хоть этот... апдейты фирмвари можно и на fat16 ему подавать)

    Бэкпорты невозможны, системы отличны от линукса невозможны. Подумаешь, что-то там где-то...

     

  • 1.2, Любитель Монеточки (?), 09:23, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это шаг в сторону поддержки NTFS в Linux. Это перемога.
     
     
  • 2.3, dullish (ok), 09:26, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которая, после натужного проворота колеса генотьбы, с неизбежностью, превратится в эпичнейшую зраду.
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:27, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    На 15-20% медленнее ехт4, наминутачку.
     
     
  • 3.6, dullish (ok), 09:28, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато функционал как у ext3!
     
     
  • 4.19, maximnik0 (?), 10:49, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Зато функционал как у ext3!

    Зачем заниматься пустопорожней газификации в лужи.Сжатие в ext3 есть ? Метапотоки? (хотя косяков в безопасности эта фишка наделала) .Кстати если вы не знали к диску с: на ntfs можно монтировать тома ,архетектура это позволяет (в 2000 и ХР это было сделано,потом фишку прикрыли) .

     
     
  • 5.26, dullish (ok), 11:07, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Сжатие в ext3 есть ? Метапотоки?

    Сжатие в NTFS демонстрирует такие выдающиеся скорости, что лучше бы его там вообще не было. (Если кому по зарез надо сжать том на венде, лучше юзать WinBtrfs. Даже с ней боли и тормозов будет меньше.)
    Метапотоки... Попытка натереть зад скипидаром старой хромой кляче.
    >>Кстати если вы не знали к диску с: на ntfs можно монтировать тома

    А потом к этой кляче ещё состав с углём прицепить.

     
  • 3.7, Аноним (7), 09:29, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > На 15-20% медленнее ехт4, наминутачку.

    А если переписать на rust, то станет на 15-20% быстрее.

     
  • 3.10, Аноним Анонимович Анонимов (?), 09:53, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну а что вы хотели? Производительности как в оффтопике? Впрочем, ссылочки на тесты опубликуйте.
     
     
  • 4.15, kissmyass (?), 10:26, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так он вроде с виндой и не сравнивал, было бы кстати интересно сравнить нативную и линусковую скорость, линейной случайное чтение запись
     
  • 3.24, funny.falcon (?), 11:05, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Btrfs/Zfs могут быть и в три раза медленнее, чем Ext4. Ext4, емнип, сейчас действительно самая быстрая. Потому что усиленно кладут болт на разные гарантии, которые в других fs пусть не официально, но предоставлялись, и к ним все привыкли.
    Я не хочу сказать, что Ext4 плохая. Я хочу скать, что быть медленнее Ext4 всего на 15-20% - это серьёзное достижение.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:26, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Это шаг в стороны захвата майкрософтом линукса, чтобы существовал внутри винды всяко-разно и дальше не лез!

    Цэ зрада!

     
  • 1.8, pashev.me (?), 09:42, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Молодцы!
     
  • 1.9, Аноним (9), 09:48, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это можно будет rootfs в NTFS сделать ?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:01, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    мсье извращенец?)
    Как минимум структура MFT другая, корень / вместо %drive%:\
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:12, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда-нибудь ntfs-3g использовал?
     
     
  • 4.14, Аноним (11), 10:20, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А при чем тут FUSE прокладки, с таким успехом можно и поставить rootfs поверх Яндекс Диска, файлов в git, Dropbox да и вообще
    поверх всего что поддерживается в libfuse. Только скорость от этого будет как на IDE дисках.
     
  • 3.21, maximnik0 (?), 10:54, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Как минимум структура MFT другая, корень / вместо %drive%:\

    Не ,не это можно делать.Серьезно если вы не знали.Эту фишку прикрыли в офтопике после ХР,управление томами ,монтировать в папку.Разумееться этот том должен быть от монтирован от %drive%:\

     

  • 1.12, Евангелист (?), 10:06, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Полноценный драйвер ntfs в ядре Linux появился раньше чем в ReactOS. Это здрада или перемога?
     
     
  • 2.17, пох. (?), 10:34, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    зато там btrfs!

     
     
  • 3.20, Евангелист (?), 10:49, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Который там настолько стабилен, что установка снапшотов на раздел с btrfs стабильно ведет к BSOD, бгг.
     

  • 1.18, макпыф (ok), 10:44, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Старый драйвер удалят?
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 11:06, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А после того как парагону надоест поддерживать, то и новый удалят. И останется линукс без нтфс Плак плак.
     

  • 1.22, Аноним (22), 10:55, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь дуалбут будет прямо с системного раздела винды.
     
     
  • 2.23, Кош (?), 10:59, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WSL
     
  • 2.27, Аноним (4), 11:24, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    c:\Linux\bin\rm -rf c:\*
     
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