Драйвер NTFS от Paragon Software принят в состав ядра Linux 5.15

3.6 , dullish ( ok ), 09:28, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зато функционал как у ext3!

4.19 , maximnik0 ( ? ), 10:49, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Зато функционал как у ext3! Зачем заниматься пустопорожней газификации в лужи.Сжатие в ext3 есть ? Метапотоки? (хотя косяков в безопасности эта фишка наделала) .Кстати если вы не знали к диску с: на ntfs можно монтировать тома ,архетектура это позволяет (в 2000 и ХР это было сделано,потом фишку прикрыли) .

5.26 , dullish ( ok ), 11:07, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Сжатие в ext3 есть ? Метапотоки? Сжатие в NTFS демонстрирует такие выдающиеся скорости, что лучше бы его там вообще не было. (Если кому по зарез надо сжать том на венде, лучше юзать WinBtrfs. Даже с ней боли и тормозов будет меньше.)

Метапотоки... Попытка натереть зад скипидаром старой хромой кляче.

>>Кстати если вы не знали к диску с: на ntfs можно монтировать тома А потом к этой кляче ещё состав с углём прицепить.

3.7 , Аноним ( 7 ), 09:29, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > На 15-20% медленнее ехт4, наминутачку. А если переписать на rust, то станет на 15-20% быстрее.

3.10 , Аноним Анонимович Анонимов ( ? ), 09:53, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну а что вы хотели? Производительности как в оффтопике? Впрочем, ссылочки на тесты опубликуйте.

4.15 , kissmyass ( ? ), 10:26, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – так он вроде с виндой и не сравнивал, было бы кстати интересно сравнить нативную и линусковую скорость, линейной случайное чтение запись

3.24 , funny.falcon ( ? ), 11:05, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Btrfs/Zfs могут быть и в три раза медленнее, чем Ext4. Ext4, емнип, сейчас действительно самая быстрая. Потому что усиленно кладут болт на разные гарантии, которые в других fs пусть не официально, но предоставлялись, и к ним все привыкли.

Я не хочу сказать, что Ext4 плохая. Я хочу скать, что быть медленнее Ext4 всего на 15-20% - это серьёзное достижение.

