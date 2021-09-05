Драйвер NTFS от Paragon Software принят в состав ядра Linux 5.15

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|2.16, пох. (?), 10:32, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну у л@п4х любителей свежайшим обмазаться - оно, конечно, "всё" - немодное ведь.
У всех остальных - ну включили, пое6дил здравый смысл добро. Лет через пять доберется до тех мест, где на самом деле требуется. Как раз и альтернативы окончательно умрут.
(зачем какому-нибудь junos'у любой драйвер ntfs, хоть тот, хоть этот... апдейты фирмвари можно и на fat16 ему подавать)
Бэкпорты невозможны, системы отличны от линукса невозможны. Подумаешь, что-то там где-то...
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|2.3, dullish (ok), 09:26, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Которая, после натужного проворота колеса генотьбы, с неизбежностью, превратится в эпичнейшую зраду.
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|4.19, maximnik0 (?), 10:49, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Зато функционал как у ext3!
Зачем заниматься пустопорожней газификации в лужи.Сжатие в ext3 есть ? Метапотоки? (хотя косяков в безопасности эта фишка наделала) .Кстати если вы не знали к диску с: на ntfs можно монтировать тома ,архетектура это позволяет (в 2000 и ХР это было сделано,потом фишку прикрыли) .
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|5.26, dullish (ok), 11:07, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Сжатие в ext3 есть ? Метапотоки?
Сжатие в NTFS демонстрирует такие выдающиеся скорости, что лучше бы его там вообще не было. (Если кому по зарез надо сжать том на венде, лучше юзать WinBtrfs. Даже с ней боли и тормозов будет меньше.)
Метапотоки... Попытка натереть зад скипидаром старой хромой кляче.
>>Кстати если вы не знали к диску с: на ntfs можно монтировать тома
А потом к этой кляче ещё состав с углём прицепить.
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|3.7, Аноним (7), 09:29, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> На 15-20% медленнее ехт4, наминутачку.
А если переписать на rust, то станет на 15-20% быстрее.
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|4.15, kissmyass (?), 10:26, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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так он вроде с виндой и не сравнивал, было бы кстати интересно сравнить нативную и линусковую скорость, линейной случайное чтение запись
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|3.24, funny.falcon (?), 11:05, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Btrfs/Zfs могут быть и в три раза медленнее, чем Ext4. Ext4, емнип, сейчас действительно самая быстрая. Потому что усиленно кладут болт на разные гарантии, которые в других fs пусть не официально, но предоставлялись, и к ним все привыкли.
Я не хочу сказать, что Ext4 плохая. Я хочу скать, что быть медленнее Ext4 всего на 15-20% - это серьёзное достижение.
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|1.4, Аноним (4), 09:26, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Это шаг в стороны захвата майкрософтом линукса, чтобы существовал внутри винды всяко-разно и дальше не лез!
Цэ зрада!
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|2.11, Аноним (11), 10:01, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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мсье извращенец?)
Как минимум структура MFT другая, корень / вместо %drive%:\
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|4.14, Аноним (11), 10:20, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А при чем тут FUSE прокладки, с таким успехом можно и поставить rootfs поверх Яндекс Диска, файлов в git, Dropbox да и вообще
поверх всего что поддерживается в libfuse. Только скорость от этого будет как на IDE дисках.
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|3.21, maximnik0 (?), 10:54, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Как минимум структура MFT другая, корень / вместо %drive%:\
Не ,не это можно делать.Серьезно если вы не знали.Эту фишку прикрыли в офтопике после ХР,управление томами ,монтировать в папку.Разумееться этот том должен быть от монтирован от %drive%:\
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|1.12, Евангелист (?), 10:06, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Полноценный драйвер ntfs в ядре Linux появился раньше чем в ReactOS. Это здрада или перемога?
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|3.20, Евангелист (?), 10:49, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Который там настолько стабилен, что установка снапшотов на раздел с btrfs стабильно ведет к BSOD, бгг.
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|2.25, Аноним (25), 11:06, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А после того как парагону надоест поддерживать, то и новый удалят. И останется линукс без нтфс Плак плак.
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