The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Драйвер NTFS от Paragon Software может быть принят в состав ядра Linux 5.15

31.07.2021 09:19

При обсуждении на днях опубликованной 27 редакции набора патчей с реализацией файловой системы NTFS от компании Paragon Software, Линус Торвальдс сообщил, что не видит препятствий для приёма данного набора патчей в следующее окно приёма изменений. Если не будет выявлено непредвиденных проблем, то поддержка NTFS от Paragon Software будет включена в состав ядра 5.15, релиз которого ожидается в ноябре.

Во время остающееся до принятия патчей в состав ядра Линус порекомендовал перепроверить корректность выставления подписи signed-off в патчах, подтверждающих авторство над передаваемым кодом и готовность его распространения в составе ядра под свободной лицензией. Также компании Paragon Software рекомендовано ещё раз убедиться, что юридический отдел осознаёт все последствия передачи кода под лицензией GPLv2 и понимает суть данной копилефт лицензии.

Код нового драйвера NTFS был открыт компанией Paragon Software в августе прошлого года и отличается от уже имеющегося в ядре драйвера возможностью работы в режиме записи. Старый драйвер не обновлялся уже много лет и находится в плачевном состоянии. Новый драйвер поддерживает все возможности актуальной версии NTFS 3.1, включая расширенные атрибуты файлов, режим сжатия данных, эффективную работу с пустотами в файлах и воспроизведение изменений из журнала для восстановления целостности после сбоев.

В 27 редакции патчей компания Paragon Software адаптировала драйвер для изменений в API iov, заменив вызов iov_iter_copy_from_user_atomic() на copy_page_from_iter_atomic() и прекратив использование функции iov_iter_advance(). Из высказанных в обсуждении рекомендаций остаётся только перевод код на использование fs/iomap, но это не обязательное требование, а лишь рекомендация, которую можно реализовать уже после включения в состав ядра. Кроме того, компания Paragon Software подтвердила, что готова сопровождать предложенный код в ядре и планирует в дальнейшем перевести реализацию журналирования на работу поверх имеющегося в ядре универсального блочного устройства JBD (Journaling block device), на базе которого организовано журналирование в ext3, ext4 и OCFS2.

  1. Главная ссылка к новости (https://lore.kernel.org/lkml/C...)
  2. OpenNews: Линус Торвальдс прокомментировал ситуацию с драйвером NTFS от Paragon Software
  3. OpenNews: Компания Paragon Software опубликовала GPL-реализацию NTFS для ядра Linux
  4. OpenNews: Samsung предложил новый вариант драйвера exFAT для ядра Linux
  5. OpenNews: Компания Paragon Software открыла код драйвера с реализацией ФС exFAT
  6. OpenNews: Первый стабильный релиз открытой реализации файловой системы exFAT
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Anonimous
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55569-ntfs
Ключевые слова: ntfs, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:02, 31/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Круто!
     
  • 1.2, pashev.me (?), 11:03, 31/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Молодцы.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:35, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Молодец
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:41, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Молод
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 12:12, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Молдц
     
     
  • 5.28, Аноним (-), 12:22, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Малатса!
     
     
  • 6.30, омномним (?), 12:25, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Молодчик.
     
     
  • 7.38, Аноним (12), 12:37, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Маладэц
     

  • 1.3, Аноним (-), 11:05, 31/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    я не пойму че гонят на "старый драйвер, который находится в плачевном состоянии"? я много лет юзаю флэшки и диски с нтфс под линуксом и как-то до фонаря всегда было до парагоновских драйверов. будет большой лол, если именно на новых драйверах всплывут проблемы.
     
     
  • 2.5, commiethebeastie (ok), 11:08, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Ты юзаешь ntfs-3g от Tuxera, а он userspace драйвер.
     
     
  • 3.7, asdasdasd (?), 11:11, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ядерный драйвер на чтение как работал так и работает, что ему ухудшаться если ntfs уже дцать лет не меняется?
     
     
  • 4.34, пох. (?), 12:35, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он и был изначально глючное падучее г-но.
    И stable api nonsense еще как меняется, вы видите что парагону ОПЯТЬ пришлось переделывать чтобы успеть за ведром и его ошпаренными разработчиками, а тестировать после очередного переписывания его совершенно некому - поскольку нафиг такой не нужен.

     
  • 2.8, Anonymouse (?), 11:12, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Может ты путаешь ntfs-3g?
     
  • 2.11, макпыф (ok), 11:17, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ntfs-3g и fs/ntfs - разные драйвера. первый должен более менее нормально работать, но это не часть ядра. А вот fs/ntfs фактически работает только на чтение (вроде поддержка записи есть, но её отключают в бин дистрах наверно не спроста)

    Также оба драйвера не обновляются с 2017 года

    P.S. Если с парагоновым драйвером возникнут проблемы - тебе никто не запрещает использовать ntfs-3g дальше

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:03, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А еще старый драйвер посылает на фиг если "неправильно" завершена работа системы и потому записывать он ничего не будет. Плюс ненормальное потребление процессора в работе с ntfs. Новый драйвер должен будет решить массу неудобств.
     
  • 3.27, пох. (?), 12:21, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если с парагоновым драйвером возникнут проблемы - тебе никто не запрещает
    > использовать ntfs-3g дальше

    он не сможет - он даже не знает, в чем разница.

    Поэтому правильный вариант: если с парагоновским драйвером возникнут проблемы, ты об этом даже не узнаешь.


      

     
  • 2.24, пох. (?), 12:13, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если ты даже не в курсе, что именно ты там "юзаешь", даже не в состоянии отличить fuse от ядерного драйвера - может тебе воздержаться от демонстрации своего "понимания" ?

    > я много лет юзаю флэшки и диски с нтфс под линуксом

    потому что майнтейнер дистрибутива тебе все в рот положил, тщательно разжевав.

    А ты - т-пой юзер.

    Ты и дальше будешь т-по юзать что тебе положат и разжуют, не владея темой совсем. Тебе без разницы.

     

  • 1.4, InuYasha (??), 11:07, 31/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну, давайте же уже скорее!.. *ёрзает*
    хотя, погодите... а в десятку это ядро попадёт?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:48, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Уже в 11-ю ещё не попало. Может, в 12-ю попадёт. Ждём ебилдов :)
     

  • 1.6, pashev.me (?), 11:11, 31/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    6 месяцев спустя: "Брухаха! Мы ничего такого не имели в виду!"

     
  • 1.9, Аноним (9), 11:14, 31/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >перепроверить корректность выставления подписи signed-off в патчах, подтверждающих авторство над передаваемым кодом и готовность его распространения в составе ядра под свободной лицензией.

    Что это значит? Приехать в офис Парагона, найти понятых, далее всё делать в присутствии понятых и с записью на камеру, сертифицированную для оперативной съёмки, подтвердить, что это офис парагона, найти указанных сотрудников, проверить их документы, удостверяющие личность, снять отпечатки пальцев, далее распечатать листинги патчей и сверить их с кодом патчей, отправленных в список рассылки, далее требовать от разработчиков расписаться рядом с каждым signed off by, далее пойти в юр. отдел, удостоверить личность сотрудников юр. отдела и тоже проконтролировать процесс подписи ими каждого патча?

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:12, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты забыл о - проверить сотрудников на короновирус и на всякий случай взять анализы ДНК.
     
     
  • 3.25, пох. (?), 12:15, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне вот тоже интересно - хуавею с драйвером этой... erofs или как там - тоже такие же вопросы задавали на две страницы мелким почерком? Или молча приняли - "кого надо комит!"

     
  • 3.33, AnonymPatient (?), 12:33, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>ты забыл о - проверить сотрудников на короновирус и на всякий случай взять анализы ДНК

    Это не вся повестка, надобно добавить QR коды о благонадежности по ESG - а то вдруг несертифицируемые карбоновые иcпaрения выделяют и т.д.

     
     
  • 4.37, пох. (?), 12:37, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное провести инспекцию - не обижают ли в Парагоне трансов, нигр и альтернативно одаренных! Предусмотрены ли квоты, своевременно ли прослушиваются лекции о гендерном равноправии и т д.

     
  • 2.32, n00by (ok), 12:29, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто Линус прочитал в Реестре, что в Rosa Tresh полностью автономное ядро, разработанное на ABF исключительными программистами. Теперь везде ищет подвох и перестраховывается.
     
     
  • 3.36, пох. (?), 12:36, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там не по фински, как бы он прочитал

    P.S. хотя возможно элемент "русские делали- сразу нах" и имеет место быть.

     

  • 1.10, Any Name (?), 11:15, 31/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После этого, надо будет подождать, этак с полгода, на проверку совместимости с оборудованием.
     
  • 1.13, Аноним (14), 11:40, 31/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь осталось сделать нормальный exFAT
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:51, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нормальный драйвер exFAT производства Samsung вошёл в состав Linux 5.4. Он чем-то не устраивает?
     
  • 2.17, AlesanderYa (ok), 11:54, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же FAT32? Он же тоже кривой.
     
     
  • 3.19, Аноним (16), 12:08, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С текущим драйвером NTFS понятно, что не так - он не умеет записывать и много чего ещё. Но что не так с драйвером FAT?
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:09, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NOVA, а не exFAT.
     
  • 2.21, hefenud (ok), 12:10, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Как раз включение нормального exFAT в ядро 5.4 и повлекло за собой подрыв нижних дуп у парогонщиков. Они устроили истерику, что они много лет продавали exFAT, а в ядро включили нормальную открытую реализацию. Начали истерить и бросились переписывать свою реализацию ntfs(очевидно старая у них ворованная и ее открывать они не могли, что бы не поймали за руку на воровстве)
     
     
  • 3.26, пох. (?), 12:18, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бредни и вранье опеннетчиков, рулоны без счета.

    Напомните, кстати, сколько ЛЕТ прошло до появления "нормального" (внезапно-внезапно тоже переписанного ради этого с чистого листа) драйвера exFAT от "кого надо" с момента, когда появился хакерский exfat, который когонады предпочитали не замечать. И сколько до этого протрахались с насквозь гнилым и кривым fuse-exfat.

     

  • 1.29, Аноним (-), 12:24, 31/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Люди с таким серъёзным видом обсуждают ненужно от Майкрософт. Забавно так.

    От Майкрософт нам ничего не нужно.

     
     
  • 2.35, Аноним (16), 12:35, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Серьёзно?! У меня внешний HDD. GNU/Linux на ПК использую только я и ещё несколько таких же как я ананимусов с Opennet, но у 90% пользователей ПК всё ещё Windows и они не хотят переходить на GNU/Linux. Как мне пользоваться моим внешним HDD так, чтобы его файловая система одновременно работала у меня и всего остального мира, кроме меня одного? В таком случае использование NTFS является, к сожалению, единственным решением, хоть и вынужденным, компромиссным.
     

  • 1.31, Nikki Next (?), 12:25, 31/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Улучшение поддержки NTFS в Linux - это точно перемога. От этого может взять код ReactOS?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру