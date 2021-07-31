Драйвер NTFS от Paragon Software может быть принят в состав ядра Linux 5.15

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|1.3, Аноним (-), 11:05, 31/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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я не пойму че гонят на "старый драйвер, который находится в плачевном состоянии"? я много лет юзаю флэшки и диски с нтфс под линуксом и как-то до фонаря всегда было до парагоновских драйверов. будет большой лол, если именно на новых драйверах всплывут проблемы.
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|3.7, asdasdasd (?), 11:11, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ядерный драйвер на чтение как работал так и работает, что ему ухудшаться если ntfs уже дцать лет не меняется?
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|4.34, пох. (?), 12:35, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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он и был изначально глючное падучее г-но.
И stable api nonsense еще как меняется, вы видите что парагону ОПЯТЬ пришлось переделывать чтобы успеть за ведром и его ошпаренными разработчиками, а тестировать после очередного переписывания его совершенно некому - поскольку нафиг такой не нужен.
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|2.11, макпыф (ok), 11:17, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ntfs-3g и fs/ntfs - разные драйвера. первый должен более менее нормально работать, но это не часть ядра. А вот fs/ntfs фактически работает только на чтение (вроде поддержка записи есть, но её отключают в бин дистрах наверно не спроста)
Также оба драйвера не обновляются с 2017 года
P.S. Если с парагоновым драйвером возникнут проблемы - тебе никто не запрещает использовать ntfs-3g дальше
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|3.18, Аноним (18), 12:03, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А еще старый драйвер посылает на фиг если "неправильно" завершена работа системы и потому записывать он ничего не будет. Плюс ненормальное потребление процессора в работе с ntfs. Новый драйвер должен будет решить массу неудобств.
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|3.27, пох. (?), 12:21, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если с парагоновым драйвером возникнут проблемы - тебе никто не запрещает
> использовать ntfs-3g дальше
он не сможет - он даже не знает, в чем разница.
Поэтому правильный вариант: если с парагоновским драйвером возникнут проблемы, ты об этом даже не узнаешь.
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|2.24, пох. (?), 12:13, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если ты даже не в курсе, что именно ты там "юзаешь", даже не в состоянии отличить fuse от ядерного драйвера - может тебе воздержаться от демонстрации своего "понимания" ?
> я много лет юзаю флэшки и диски с нтфс под линуксом
потому что майнтейнер дистрибутива тебе все в рот положил, тщательно разжевав.
А ты - т-пой юзер.
Ты и дальше будешь т-по юзать что тебе положат и разжуют, не владея темой совсем. Тебе без разницы.
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|1.4, InuYasha (??), 11:07, 31/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну, давайте же уже скорее!.. *ёрзает*
хотя, погодите... а в десятку это ядро попадёт?
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|2.15, Аноним (15), 11:48, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже в 11-ю ещё не попало. Может, в 12-ю попадёт. Ждём ебилдов :)
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|1.9, Аноним (9), 11:14, 31/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>перепроверить корректность выставления подписи signed-off в патчах, подтверждающих авторство над передаваемым кодом и готовность его распространения в составе ядра под свободной лицензией.
Что это значит? Приехать в офис Парагона, найти понятых, далее всё делать в присутствии понятых и с записью на камеру, сертифицированную для оперативной съёмки, подтвердить, что это офис парагона, найти указанных сотрудников, проверить их документы, удостверяющие личность, снять отпечатки пальцев, далее распечатать листинги патчей и сверить их с кодом патчей, отправленных в список рассылки, далее требовать от разработчиков расписаться рядом с каждым signed off by, далее пойти в юр. отдел, удостоверить личность сотрудников юр. отдела и тоже проконтролировать процесс подписи ими каждого патча?
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|2.22, Аноним (22), 12:12, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты забыл о - проверить сотрудников на короновирус и на всякий случай взять анализы ДНК.
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|3.25, пох. (?), 12:15, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне вот тоже интересно - хуавею с драйвером этой... erofs или как там - тоже такие же вопросы задавали на две страницы мелким почерком? Или молча приняли - "кого надо комит!"
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|3.33, AnonymPatient (?), 12:33, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>ты забыл о - проверить сотрудников на короновирус и на всякий случай взять анализы ДНК
Это не вся повестка, надобно добавить QR коды о благонадежности по ESG - а то вдруг несертифицируемые карбоновые иcпaрения выделяют и т.д.
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|4.37, пох. (?), 12:37, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное провести инспекцию - не обижают ли в Парагоне трансов, нигр и альтернативно одаренных! Предусмотрены ли квоты, своевременно ли прослушиваются лекции о гендерном равноправии и т д.
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|2.32, n00by (ok), 12:29, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто Линус прочитал в Реестре, что в Rosa Tresh полностью автономное ядро, разработанное на ABF исключительными программистами. Теперь везде ищет подвох и перестраховывается.
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|3.36, пох. (?), 12:36, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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там не по фински, как бы он прочитал
P.S. хотя возможно элемент "русские делали- сразу нах" и имеет место быть.
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|1.10, Any Name (?), 11:15, 31/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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После этого, надо будет подождать, этак с полгода, на проверку совместимости с оборудованием.
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|2.16, Аноним (16), 11:51, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормальный драйвер exFAT производства Samsung вошёл в состав Linux 5.4. Он чем-то не устраивает?
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|3.19, Аноним (16), 12:08, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С текущим драйвером NTFS понятно, что не так - он не умеет записывать и много чего ещё. Но что не так с драйвером FAT?
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|2.21, hefenud (ok), 12:10, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Как раз включение нормального exFAT в ядро 5.4 и повлекло за собой подрыв нижних дуп у парогонщиков. Они устроили истерику, что они много лет продавали exFAT, а в ядро включили нормальную открытую реализацию. Начали истерить и бросились переписывать свою реализацию ntfs(очевидно старая у них ворованная и ее открывать они не могли, что бы не поймали за руку на воровстве)
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|3.26, пох. (?), 12:18, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бредни и вранье опеннетчиков, рулоны без счета.
Напомните, кстати, сколько ЛЕТ прошло до появления "нормального" (внезапно-внезапно тоже переписанного ради этого с чистого листа) драйвера exFAT от "кого надо" с момента, когда появился хакерский exfat, который когонады предпочитали не замечать. И сколько до этого протрахались с насквозь гнилым и кривым fuse-exfat.
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|1.29, Аноним (-), 12:24, 31/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Люди с таким серъёзным видом обсуждают ненужно от Майкрософт. Забавно так.
От Майкрософт нам ничего не нужно.
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|2.35, Аноним (16), 12:35, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Серьёзно?! У меня внешний HDD. GNU/Linux на ПК использую только я и ещё несколько таких же как я ананимусов с Opennet, но у 90% пользователей ПК всё ещё Windows и они не хотят переходить на GNU/Linux. Как мне пользоваться моим внешним HDD так, чтобы его файловая система одновременно работала у меня и всего остального мира, кроме меня одного? В таком случае использование NTFS является, к сожалению, единственным решением, хоть и вынужденным, компромиссным.
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