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Компания Paragon Software открыла код драйвера с реализацией ФС exFAT

22.10.2019 08:34

Компания Paragon Software, поставляющая лицензированные в Microsoft проприетарные драйверы NTFS и exFAT для Linux, опубликовала в списке рассылки разработчиков ядра Linux начальную реализацию нового открытого драйвера exFAT. Код драйвера открыт под лицензией GPLv2 и временно ограничен работой в режиме только для чтения. В разработке находится вариант драйвера, поддерживающий режим записи, но он ещё не готов для публикации. Патч для включения в ядро Linux прислал лично Константин Комаров, основатель и руководитель компании Paragon Software.

Компания Paragon Software приветствовала действия Microsoft по публикации общедоступных спецификаций и предоставления возможности безвозмездного использования патентов на exFAT в Linux, и в качестве своего вклада подготовила открытый драйвер exFAT для ядра Linux. Отмечается, что драйвер оформлен в соответствии с требованиями по подготовке кода для Linux и не содержит привязок к дополнительным API, что позволяет включить его в основной состав ядра.

Напомним, что в августе в экспериментальный раздел "staging" ядра Linux 5.4 ("drivers/staging/"), куда помещаются компоненты требующие доработки, уже добавлен разработанный компанией Samsung открытый драйвера exFAT. При этом добавленный драйвер основан на устаревшем коде (1.2.9), требующем доработки и адаптации к требованиям по оформлению кода для ядра. Позднее для ядра был предложен обновлённый вариант драйвера Samsung, переведённый на ветку "sdFAT" (2.2.0) и демонстрирующий существенный прирост производительности, но данный драйвер пока не принят в состав ядра Linux.

Файловая система exFAT была создана Microsoft для устранения ограничений FAT32 при использовании на Flash-накопителях большого объема. Поддержка файловой системы exFAT появилась в Windows Vista Service Pack 1 и Windows XP с Service Pack 2. Максимальный размер файла по сравнению с FAT32 был расширен с 4 ГБ до 16 эксабайт, устранено ограничение на максимальный размер раздела в 32 ГБ, для уменьшения фрагментации и увеличения скорости введена битовая карта свободных блоков, ограничение на число файлов в одной директории поднято до 65 тыс., предусмотрена возможность хранения ACL.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2019/10/...)
  2. OpenNews: Для ядра Linux предложен новый вариант драйвера exFAT
  3. OpenNews: Microsoft выступил с инициативой включения поддержки exFAT в состав ядра Linux
  4. OpenNews: Первый стабильный релиз открытой реализации файловой системы exFAT
  5. OpenNews: Компания Tuxera выпустила пакет с драйверами FAT, NTFS и exFAT для Linux и Android
  6. OpenNews: Компания Samsung опубликовала Linux-драйвер exFAT под лицензией GPLv2
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: exfat, linux, paragon
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.20, Аноним (20), 09:44, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    в новости можно дописать, что патч с кодом прислал лично Константин Комаров, основатель компании Paragon. Так что никаких проволочек с согласованиями, как в случае с драйвером самсунга, точно не будет.
     
  • 1.1, Аноним (1), 08:38, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –27 +/
    зачем нужен exFAT, когда и ext3 вполне себе ничего? Использую ext3 в том числе и на съемных носителях, а проблемы вантузоидов, которые не могут их прочесть, дают мне повод громко расхохотаться им прямо в лицо.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:41, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Затем, что ты лox. Ext3 -- журналируемая фс. Если только у тебя не ssd в формфакторе флешки, ресурс у неё очень маленький.
     
     
  • 3.14, _hide_ (ok), 09:10, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Выключить журнал религия не позволяет? Читайте спеки, по поводу того, как журнал поможет и что сломается, в случае проблем.
     
     
  • 4.17, Аноним (2), 09:26, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это будет ext2.
     
  • 3.15, Аноним (15), 09:14, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ext2 на флешке достаточно.
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 10:11, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    вот только забыли в ядро добавить флаги на отказ от сохранения/чтения uid/gid в/из фс.
     
  • 4.50, гтщс_г34 (?), 11:22, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если только boot, tmp, /var/log, да.
     
  • 2.3, Иван (??), 08:42, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –12 +/
    Я использую только три ФС (squashfs, ext4, vfat) остальное ненужно.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 08:48, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты, наверное, все таки используешь fat32, а не vfat. Но то что ты в маунт посмотрел это ты молодец
     
     
  • 4.12, Иван (??), 09:09, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –12 +/
    Нет. В System Monitor (Ubuntu) четко написано, что там VFAT !
     
     
  • 5.59, анон (?), 12:01, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    аа, Ubuntu! Можеш дальше не писать))
     
  • 3.80, Аноним (-), 15:39, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты тоже ненужен. И тем не менее, продолжаешь гaдить в каментах...
     
  • 2.4, Avator (ok), 08:44, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +16 +/
    Сочувствую вам, если вы ищите повод посмеяться над кем-то это нездоровая ситуация. А если по делу - возьмите любую современную камеру (фото), go pro или вообще любое устройство отличное от телефона и пишущее на карты памяти и поймёте что все эти устройства не поддерживают ни Ext3, ни Ext4 а работают исключительно с exFat или иногда ntfs.
    Или просто попробуйте записать на флешку/диск что-то, что нужно будет передать человеку использующему windows или mac, желательно не ITшнику и желание смеяться у вас очень быстро пропадёт.
     
     
  • 3.8, iPony129412 (?), 08:57, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что нужно будет передать человеку использующему windows или mac

    Да и не только. Результат при использовании Ext3/Ext4 флешки с устройствами с линукс ядром (android, Chrome OS, Smart TV разные) тоже в подавляющем числе случаев будет плохой.

     
     
  • 4.77, Аноним (77), 13:58, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да ну! с чего бы это?
     
  • 3.54, мое правило (?), 11:40, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да ладно вам, человеку плохо, у него неконтролируемые приступы смеха... А вы ему что-то доказать пробуете.
     
  • 2.5, Аноним (6), 08:47, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Если цель в том, чтобы на съемном использовать что-то простое и нежурналируемое - тебе нужен ext2. Если такой цели не стоит, ext3 ничем не лучше ext4 в данной ситуации, да и в любой другой.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 09:03, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем в принципе использовать устаревшие фс? Если тебе не нужен журнал, отключи его в ext4. Ext2, ext3 — устаревшие технологии, находящиеся в составе современных ядер лишь на случай, если понадобится прочитать старый диск.
     
  • 2.21, Адекват (ok), 09:47, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот вы приходите к %companyname% с флешкой своей, нужно данные скинуть, а у них везде винда - вот что вы будете делать ?
     
     
  • 3.27, Аноним (1), 10:14, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > $ date +%Y
    > 2019
    > ходить пешком по компаниям с флешкой наперевес, скидывать им какие-то "данные"

    Да, достаточно интересный, а главное — актуальный пример.

     
     
  • 4.46, Аноним (46), 10:58, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да, линуксоид из комнаты-то редко выходит, откуда ему знать, как оно там, в реальном мире.
     
     
  • 5.75, анон (?), 13:39, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это устаревшие стереотипы. Достаточно посмотреть, сколько любителей арча выходит на парады, и это ни разу не сарказм.
     
  • 3.28, Аноним (25), 10:15, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    если ты говоришь про %companyname% а не про $Env:Companyname , то вероятнее всего в такой компании венду ещё даже не обновили до поддержки Exfat :-)
     
     
  • 4.52, Аноним (52), 11:24, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    они обновили компы с предустановленой 10-кой
     
  • 4.66, iPony129412 (?), 12:15, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странные какие-то компании...
    Windows не поддерживает ExFat разве что Windows XP без апдейтов до 2009 года.
    Ну как-то уж совсем экзотика сейчас.
     
  • 2.64, Аноним (64), 12:14, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Теоретики, сразу видно никто не пробовал использовать ext2/3 для переноса фалов между компами. На этих fs в месте с правами сохраняются UID и GID, при мониторировании на другом линуксе эти GID/UID либо отсутствуют на другой машине, либо принадлежат другому пользователю и тогда у тебя нету прав над файлами, т.е. нужно иметь sudo для работы файлами с такой флешки.
     
  • 2.71, alv (?), 12:39, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Придёте в гости к девушке на предмет охмурения её музыкой со 128-гигабайтной флешкой под ext-сколько-угодно - а у неё винда. И тогда она рассмеётся Вам в лицо. И будет права :)
     
     
  • 3.72, Аноним (1), 12:56, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1/ Ты отстал от жизни лет на 10. У нее скорее всего будет не вантуз, а андроид (самая популярная ось в мире). А ПК у нее вообще не будет.

    2/ "Охмурение музыкой" работает только во влажных фантазиях усатых подростков.

    3/ В 2к19 году не нужно тащить флешку, чтобы воспроизвести "охмуряющую музыку" за пределами своей квартиры. Достаточно скинуть телке плейлист в ВК со своего смартфона, а она уже сама нажмет Play со своего ПК (если он существует). В 2к20 году ты приходишь к любой телке на хату и просто орешь "Слышь, Яндекс/Гугл-колонки, воспроизведите нам «Чика из Перми - Диеты»"

     
     
  • 4.76, анон (?), 13:41, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > плейлист в ВК

    кек

     
  • 3.78, Anonymoustus (ok), 14:31, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Придёте в гости к девушке на предмет охмурения её музыкой со 128-гигабайтной
    > флешкой под ext-сколько-угодно - а у неё винда. И тогда она
    > рассмеётся Вам в лицо. И будет права :)

    Знакомый юзернейм. Вы случайно не Алексей Федорчук?

     

  • 1.11, Аноним (11), 09:09, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Лучше бы нормальные драйвера линуксовых фс для винды открыли.
     
     
  • 2.16, ryoken (ok), 09:21, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так линуксовые дрова никто и не закрывал, насколько я понимаю. Это просто энтузиастов нету - переписывать их под вантуз.
     
     
  • 3.22, Адекват (ok), 09:50, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Пользователям винд линуксовые драйвера НАФИГ не нужны, рили.
     
  • 3.35, iPony129412 (?), 10:34, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и зачем энтузиасты?
    Вот идёшь и всего за копейки (990 рублей) берёшь от тех же Paragon
    https://www.paragon-software.com/ru/home/linuxfs-windows/

    PS: да и от энтузиастов тоже есть https://sourceforge.net/projects/ext2fsd/

     
     
  • 4.56, ryoken (ok), 11:52, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так и зачем энтузиасты?
    > Вот идёшь и всего за копейки (990 рублей) берёшь от тех же
    > Paragon
    > https://www.paragon-software.com/ru/home/linuxfs-windows/
    > PS: да и от энтузиастов тоже есть https://sourceforge.net/projects/ext2fsd/

    Раньше у Парагона не было дров для XFS. Ну и кому-то ведь ZFS надо и там шифрованный диск, оно ж это не съест? :)

     
  • 2.24, Аноним (6), 10:06, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз те немногие реализации драйверов для ext под винду - открыты. Тут вам не здесь
     
  • 2.49, ievoochielaPh5Ph (ok), 11:21, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто закрыл ext2fsd и как он это сделал? Срочно хватай исходники последней открытой версии и форкай!
     

  • 1.13, Аноним (13), 09:09, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Paragon
    В моем далеком детстве делали симуляторы CD привода.
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 10:16, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё Partition Manager
     
     
  • 3.48, Аноним (46), 11:00, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так эти драйверы (exFAT, NTFS) — просто побочный продукт разработки PM.
     
  • 2.60, Аноним (60), 12:02, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В моем далеком детстве Paragon делали самые качественные и надежные утилиты для обслуживания ПК. Даже при изменении размера разделов можно было смело дергать шнур из розетки - потом можно было производить откат. А Partition Magic мне пару раз портил все содержимое диска - то свет отрубали, то глюк в самом PM.
     

  • 1.23, Аноним (23), 09:56, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    через fuse и сейчас норм. работает.
    aptitude install exfat-fuse exfat-utils
     
     
  • 2.31, Аноним (29), 10:19, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, работает и очень давно. Но скорость в половину от возможной.
     
     
  • 3.51, ананим.orig (?), 11:22, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тут выше о флэхах в основном беспокоились.
    на скорость тут влияют другие факторы.
    есть еще какое-то сверх-нуное (и сверхсекретное, раз никто не упомянул) применение?
     

  • 1.26, Нанобот (ok), 10:13, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    называли бы уже FAT64, так нет же, нужно обязательно новое название придумывать
     
     
  • 2.62, Michael Shigorin (ok), 12:10, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    FAT32 и так технически FAT28, если что.
     

  • 1.37, MaDDoG2000 (?), 10:37, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для флешек естьрекомендуют btrfs.....
     
     
  • 2.65, Аноним (65), 12:15, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толсто.
     

  • 1.44, Zenitur (ok), 10:54, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    К компании Paragon я отношусь хорошо Однажды я нашёл редко воспроизводимый баг ... текст свёрнут, показать
     
  • 1.61, Анонимно (?), 12:03, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    exFAT идет в правильном направлении как единый стандарт и есть надежда что наконец то отчуждаемые носители станут читаться без проблем на всех системах. Это гуд.
     
     
  • 2.79, Аноним (-), 15:20, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отчуждаемые в чью пользу? Ты уверен, что хочешь, что бы отчуждаемое у тебя по решению суда имущество было читаемо без проблем? Ты бы хоть значения слова погуглил, чудило
     

  • 1.70, Аноним (-), 12:32, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    От Перегона и Майкрософта нам ничего не нужно.

    от: Сообщество линуксоидов всего мира.

     
  • 1.73, Аноним (73), 13:20, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая новость. А то, вдруг, и мне exFAT когда-то понадобится
     
  • 1.81, Аноним (-), 15:41, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как узнать что на флешках действительно exFAT? Вот вставил флешку в комп с линуксом. Какая прога может показать, что у нее exFAT? Диспетчер разделов KDE покажет?
     

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