Компания Paragon Software открыла код драйвера с реализацией ФС exFAT

2.2 , Аноним ( 2 ), 08:41, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Затем, что ты лox. Ext3 -- журналируемая фс. Если только у тебя не ssd в формфакторе флешки, ресурс у неё очень маленький.

3.14 , _hide_ ( ok ), 09:10, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Выключить журнал религия не позволяет? Читайте спеки, по поводу того, как журнал поможет и что сломается, в случае проблем.

4.17 , Аноним ( 2 ), 09:26, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это будет ext2.

3.15 , Аноним ( 15 ), 09:14, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ext2 на флешке достаточно.

4.25 , Аноним ( 25 ), 10:11, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – вот только забыли в ядро добавить флаги на отказ от сохранения/чтения uid/gid в/из фс.

4.50 , гтщс_г34 ( ? ), 11:22, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если только boot, tmp, /var/log, да.

2.3 , Иван ( ?? ), 08:42, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –12 + / – Я использую только три ФС (squashfs, ext4, vfat) остальное ненужно.

3.6 , Аноним ( 6 ), 08:48, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ты, наверное, все таки используешь fat32, а не vfat. Но то что ты в маунт посмотрел это ты молодец

4.12 , Иван ( ?? ), 09:09, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –12 + / – Нет. В System Monitor (Ubuntu) четко написано, что там VFAT !

5.59 , анон ( ? ), 12:01, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – аа, Ubuntu! Можеш дальше не писать))

3.80 , Аноним ( - ), 15:39, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты тоже ненужен. И тем не менее, продолжаешь гaдить в каментах...

2.4 , Avator ( ok ), 08:44, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +16 + / – Сочувствую вам, если вы ищите повод посмеяться над кем-то это нездоровая ситуация. А если по делу - возьмите любую современную камеру (фото), go pro или вообще любое устройство отличное от телефона и пишущее на карты памяти и поймёте что все эти устройства не поддерживают ни Ext3, ни Ext4 а работают исключительно с exFat или иногда ntfs.

Или просто попробуйте записать на флешку/диск что-то, что нужно будет передать человеку использующему windows или mac, желательно не ITшнику и желание смеяться у вас очень быстро пропадёт.

3.8 , iPony129412 ( ? ), 08:57, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > что нужно будет передать человеку использующему windows или mac Да и не только. Результат при использовании Ext3/Ext4 флешки с устройствами с линукс ядром (android, Chrome OS, Smart TV разные) тоже в подавляющем числе случаев будет плохой.

4.77 , Аноним ( 77 ), 13:58, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да ну! с чего бы это?

3.54 , мое правило ( ? ), 11:40, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да ладно вам, человеку плохо, у него неконтролируемые приступы смеха... А вы ему что-то доказать пробуете.

2.5 , Аноним ( 6 ), 08:47, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем? Если цель в том, чтобы на съемном использовать что-то простое и нежурналируемое - тебе нужен ext2. Если такой цели не стоит, ext3 ничем не лучше ext4 в данной ситуации, да и в любой другой.

3.9 , Аноним ( 9 ), 09:03, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем в принципе использовать устаревшие фс? Если тебе не нужен журнал, отключи его в ext4. Ext2, ext3 — устаревшие технологии, находящиеся в составе современных ядер лишь на случай, если понадобится прочитать старый диск.

2.21 , Адекват ( ok ), 09:47, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вот вы приходите к %companyname% с флешкой своей, нужно данные скинуть, а у них везде винда - вот что вы будете делать ?

3.27 , Аноним ( 1 ), 10:14, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > $ date +%Y

> 2019

> ходить пешком по компаниям с флешкой наперевес, скидывать им какие-то "данные" Да, достаточно интересный, а главное — актуальный пример.

4.46 , Аноним ( 46 ), 10:58, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Да, линуксоид из комнаты-то редко выходит, откуда ему знать, как оно там, в реальном мире.

5.75 , анон ( ? ), 13:39, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это устаревшие стереотипы. Достаточно посмотреть, сколько любителей арча выходит на парады, и это ни разу не сарказм.

3.28 , Аноним ( 25 ), 10:15, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – если ты говоришь про %companyname% а не про $Env:Companyname , то вероятнее всего в такой компании венду ещё даже не обновили до поддержки Exfat :-)

4.52 , Аноним ( 52 ), 11:24, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – они обновили компы с предустановленой 10-кой

4.66 , iPony129412 ( ? ), 12:15, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Странные какие-то компании...

Windows не поддерживает ExFat разве что Windows XP без апдейтов до 2009 года.

Ну как-то уж совсем экзотика сейчас.

2.64 , Аноним ( 64 ), 12:14, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Теоретики, сразу видно никто не пробовал использовать ext2/3 для переноса фалов между компами. На этих fs в месте с правами сохраняются UID и GID, при мониторировании на другом линуксе эти GID/UID либо отсутствуют на другой машине, либо принадлежат другому пользователю и тогда у тебя нету прав над файлами, т.е. нужно иметь sudo для работы файлами с такой флешки.

2.71 , alv ( ? ), 12:39, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Придёте в гости к девушке на предмет охмурения её музыкой со 128-гигабайтной флешкой под ext-сколько-угодно - а у неё винда. И тогда она рассмеётся Вам в лицо. И будет права :)

3.72 , Аноним ( 1 ), 12:56, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1/ Ты отстал от жизни лет на 10. У нее скорее всего будет не вантуз, а андроид (самая популярная ось в мире). А ПК у нее вообще не будет. 2/ "Охмурение музыкой" работает только во влажных фантазиях усатых подростков. 3/ В 2к19 году не нужно тащить флешку, чтобы воспроизвести "охмуряющую музыку" за пределами своей квартиры. Достаточно скинуть телке плейлист в ВК со своего смартфона, а она уже сама нажмет Play со своего ПК (если он существует). В 2к20 году ты приходишь к любой телке на хату и просто орешь "Слышь, Яндекс/Гугл-колонки, воспроизведите нам «Чика из Перми - Диеты»"

4.76 , анон ( ? ), 13:41, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > плейлист в ВК кек

3.78 , Anonymoustus ( ok ), 14:31, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Придёте в гости к девушке на предмет охмурения её музыкой со 128-гигабайтной

> флешкой под ext-сколько-угодно - а у неё винда. И тогда она

> рассмеётся Вам в лицо. И будет права :) Знакомый юзернейм. Вы случайно не Алексей Федорчук?