Компания Paragon Software открыла код драйвера с реализацией ФС exFAT

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|1.20, Аноним (20), 09:44, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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в новости можно дописать, что патч с кодом прислал лично Константин Комаров, основатель компании Paragon. Так что никаких проволочек с согласованиями, как в случае с драйвером самсунга, точно не будет.
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|1.1, Аноним (1), 08:38, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–27 +/–
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зачем нужен exFAT, когда и ext3 вполне себе ничего? Использую ext3 в том числе и на съемных носителях, а проблемы вантузоидов, которые не могут их прочесть, дают мне повод громко расхохотаться им прямо в лицо.
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|2.2, Аноним (2), 08:41, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Затем, что ты лox. Ext3 -- журналируемая фс. Если только у тебя не ssd в формфакторе флешки, ресурс у неё очень маленький.
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|3.14, _hide_ (ok), 09:10, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Выключить журнал религия не позволяет? Читайте спеки, по поводу того, как журнал поможет и что сломается, в случае проблем.
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|4.25, Аноним (25), 10:11, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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вот только забыли в ядро добавить флаги на отказ от сохранения/чтения uid/gid в/из фс.
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|2.3, Иван (??), 08:42, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–12 +/–
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Я использую только три ФС (squashfs, ext4, vfat) остальное ненужно.
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|3.6, Аноним (6), 08:48, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты, наверное, все таки используешь fat32, а не vfat. Но то что ты в маунт посмотрел это ты молодец
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|4.12, Иван (??), 09:09, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–12 +/–
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Нет. В System Monitor (Ubuntu) четко написано, что там VFAT !
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|3.80, Аноним (-), 15:39, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты тоже ненужен. И тем не менее, продолжаешь гaдить в каментах...
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|2.4, Avator (ok), 08:44, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+16 +/–
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Сочувствую вам, если вы ищите повод посмеяться над кем-то это нездоровая ситуация. А если по делу - возьмите любую современную камеру (фото), go pro или вообще любое устройство отличное от телефона и пишущее на карты памяти и поймёте что все эти устройства не поддерживают ни Ext3, ни Ext4 а работают исключительно с exFat или иногда ntfs.
Или просто попробуйте записать на флешку/диск что-то, что нужно будет передать человеку использующему windows или mac, желательно не ITшнику и желание смеяться у вас очень быстро пропадёт.
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|3.8, iPony129412 (?), 08:57, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> что нужно будет передать человеку использующему windows или mac
Да и не только. Результат при использовании Ext3/Ext4 флешки с устройствами с линукс ядром (android, Chrome OS, Smart TV разные) тоже в подавляющем числе случаев будет плохой.
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|3.54, мое правило (?), 11:40, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да ладно вам, человеку плохо, у него неконтролируемые приступы смеха... А вы ему что-то доказать пробуете.
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|2.5, Аноним (6), 08:47, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем? Если цель в том, чтобы на съемном использовать что-то простое и нежурналируемое - тебе нужен ext2. Если такой цели не стоит, ext3 ничем не лучше ext4 в данной ситуации, да и в любой другой.
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|3.9, Аноним (9), 09:03, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем в принципе использовать устаревшие фс? Если тебе не нужен журнал, отключи его в ext4. Ext2, ext3 — устаревшие технологии, находящиеся в составе современных ядер лишь на случай, если понадобится прочитать старый диск.
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|2.21, Адекват (ok), 09:47, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вот вы приходите к %companyname% с флешкой своей, нужно данные скинуть, а у них везде винда - вот что вы будете делать ?
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|3.27, Аноним (1), 10:14, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> $ date +%Y
> 2019
> ходить пешком по компаниям с флешкой наперевес, скидывать им какие-то "данные"
Да, достаточно интересный, а главное — актуальный пример.
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|4.46, Аноним (46), 10:58, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да, линуксоид из комнаты-то редко выходит, откуда ему знать, как оно там, в реальном мире.
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|5.75, анон (?), 13:39, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это устаревшие стереотипы. Достаточно посмотреть, сколько любителей арча выходит на парады, и это ни разу не сарказм.
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|3.28, Аноним (25), 10:15, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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если ты говоришь про %companyname% а не про $Env:Companyname , то вероятнее всего в такой компании венду ещё даже не обновили до поддержки Exfat :-)
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|4.66, iPony129412 (?), 12:15, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Странные какие-то компании...
Windows не поддерживает ExFat разве что Windows XP без апдейтов до 2009 года.
Ну как-то уж совсем экзотика сейчас.
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|2.64, Аноним (64), 12:14, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Теоретики, сразу видно никто не пробовал использовать ext2/3 для переноса фалов между компами. На этих fs в месте с правами сохраняются UID и GID, при мониторировании на другом линуксе эти GID/UID либо отсутствуют на другой машине, либо принадлежат другому пользователю и тогда у тебя нету прав над файлами, т.е. нужно иметь sudo для работы файлами с такой флешки.
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|2.71, alv (?), 12:39, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Придёте в гости к девушке на предмет охмурения её музыкой со 128-гигабайтной флешкой под ext-сколько-угодно - а у неё винда. И тогда она рассмеётся Вам в лицо. И будет права :)
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|3.72, Аноним (1), 12:56, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1/ Ты отстал от жизни лет на 10. У нее скорее всего будет не вантуз, а андроид (самая популярная ось в мире). А ПК у нее вообще не будет.
2/ "Охмурение музыкой" работает только во влажных фантазиях усатых подростков.
3/ В 2к19 году не нужно тащить флешку, чтобы воспроизвести "охмуряющую музыку" за пределами своей квартиры. Достаточно скинуть телке плейлист в ВК со своего смартфона, а она уже сама нажмет Play со своего ПК (если он существует). В 2к20 году ты приходишь к любой телке на хату и просто орешь "Слышь, Яндекс/Гугл-колонки, воспроизведите нам «Чика из Перми - Диеты»"
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|3.78, Anonymoustus (ok), 14:31, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Придёте в гости к девушке на предмет охмурения её музыкой со 128-гигабайтной
> флешкой под ext-сколько-угодно - а у неё винда. И тогда она
> рассмеётся Вам в лицо. И будет права :)
Знакомый юзернейм. Вы случайно не Алексей Федорчук?
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|2.16, ryoken (ok), 09:21, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так линуксовые дрова никто и не закрывал, насколько я понимаю. Это просто энтузиастов нету - переписывать их под вантуз.
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|2.24, Аноним (6), 10:06, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как раз те немногие реализации драйверов для ext под винду - открыты. Тут вам не здесь
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|3.48, Аноним (46), 11:00, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так эти драйверы (exFAT, NTFS) — просто побочный продукт разработки PM.
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|2.60, Аноним (60), 12:02, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В моем далеком детстве Paragon делали самые качественные и надежные утилиты для обслуживания ПК. Даже при изменении размера разделов можно было смело дергать шнур из розетки - потом можно было производить откат. А Partition Magic мне пару раз портил все содержимое диска - то свет отрубали, то глюк в самом PM.
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|1.23, Аноним (23), 09:56, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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через fuse и сейчас норм. работает.
aptitude install exfat-fuse exfat-utils
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|2.31, Аноним (29), 10:19, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, работает и очень давно. Но скорость в половину от возможной.
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|3.51, ананим.orig (?), 11:22, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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тут выше о флэхах в основном беспокоились.
на скорость тут влияют другие факторы.
есть еще какое-то сверх-нуное (и сверхсекретное, раз никто не упомянул) применение?
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|1.26, Нанобот (ok), 10:13, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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называли бы уже FAT64, так нет же, нужно обязательно новое название придумывать
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|1.61, Анонимно (?), 12:03, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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exFAT идет в правильном направлении как единый стандарт и есть надежда что наконец то отчуждаемые носители станут читаться без проблем на всех системах. Это гуд.
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|2.79, Аноним (-), 15:20, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отчуждаемые в чью пользу? Ты уверен, что хочешь, что бы отчуждаемое у тебя по решению суда имущество было читаемо без проблем? Ты бы хоть значения слова погуглил, чудило
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|1.70, Аноним (-), 12:32, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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От Перегона и Майкрософта нам ничего не нужно.
от: Сообщество линуксоидов всего мира.
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|1.81, Аноним (-), 15:41, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как узнать что на флешках действительно exFAT? Вот вставил флешку в комп с линуксом. Какая прога может показать, что у нее exFAT? Диспетчер разделов KDE покажет?
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